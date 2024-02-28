Mengetahui cara memulai pemasaran afiliasi adalah langkah penting dalam menghasilkan penjualan tanpa menggunakan uang Anda sendiri. Akan tetapi, platform apa yang harus Anda gunakan untuk berinteraksi dengan audiens Anda? Pemasaran email afiliasi adalah media yang sering diabaikan karena pengiklan lebih memilih opsi yang memberikan jangkauan terluas. Namun, ini adalah cara pandang yang sangat sempit. Email terasa lebih personal dan memungkinkan Anda untuk menciptakan saluran komunikasi baru.

Itulah mengapa penting untuk mempelajari cara menguasai urutan email pemasaran afiliasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, teruslah membaca. Artikel komprehensif kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang topik ini.

Pelajari Konsep Dasarnya: Apa itu Pemasaran Afiliasi Email?

Pemasaran afiliasi dapat diartikan sebagai menjual produk yang tidak Anda buat atau produksi. Ini sangat bermanfaat bagi pemasar, yang menerima komisi atas penjualan mereka, dan perusahaan yang ingin memperluas jangkauan audiens mereka. Pemasaran email afiliasi hanya menggunakan email sebagai media Anda. Prinsip-prinsipnya masih sama. Namun, jika Anda ingin sukses di sini, Anda mungkin harus mempelajari keahlian khusus pemasaran email serta beberapa perangkat afiliasi pemasaran email. Sebagai permulaan, berikut ini adalah dasar-dasar yang Anda perlukan:

Daftar email Produk atau layanan yang akan dijual Kemahiran dalam menulis email Cara untuk mengukur kesuksesan kampanye Anda

Jika keempat bahan dasar ini sudah Anda miliki, Anda bisa menghasilkan banyak uang!

Relevansi Pemasaran Email Afiliasi: Mengapa Menggunakan Email?

Daya tarik awal email sudah lama hilang. Akan tetapi, bukan berarti email menjadi media yang tidak menguntungkan bagi para pemasar di seluruh dunia. Pemasaran email afiliasi masih efektif hingga saat ini karena faktor-faktor berikut.

Keterjangkauan: Anda tidak perlu tawar menawar ruang iklan, sehingga biaya keseluruhan Anda akan lebih rendah.

Anda tidak perlu tawar menawar ruang iklan, sehingga biaya keseluruhan Anda akan lebih rendah. Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi: Dalam marketing funnel, audiens pemasaran email afiliasi ada di tingkatan rendah, jadi mungkin lebih mudah untuk dikonversi.

Dalam marketing funnel, audiens pemasaran email afiliasi ada di tingkatan rendah, jadi mungkin lebih mudah untuk dikonversi. Komunikasi langsung: Meskipun Anda menggunakan contoh templat email untuk pemasaran afiliasi Anda, komunikasi jauh lebih personal dibandingkan dengan media lain.

Bahkan meskipun jika trennya berubah, manfaat email membuatnya tetap berharga bagi pemasar afiliasi.

Langkah-langkah untuk Meluncurkan Kampanye Pemasaran Email Afiliasi yang Sukses

Jika Anda tertarik menggunakan pemasaran email untuk meningkatkan upaya pemasaran afiliasi Anda, bagus! Anda baru saja menemukan peluang baru bagi Anda untuk menghasilkan penjualan. Langkah selanjutnya adalah meluncurkan kampanye. Sebagai afiliasi pemasaran email, Anda ingin melakukan semuanya dengan sempurna karena ada banyak hal yang dapat mengubah tingkat konversi Anda. Untuk membantu Anda memulai, kami akan membahas seluruh prosesnya, langkah demi langkah.

Langkah #1: Memilih Layanan Email Terbaik untuk Upaya Pemasaran Afiliasi

Kami mengibaratkan langkah ini seperti seorang tukang kayu yang memilih peralatan yang akan mereka bawa ke tempat kerja. Anda sedang menyiapkan sebuah kampanye untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki perangkat lunak pemasaran email terbaik untuk pemasaran afiliasi. Untuk menemukan apa yang paling cocok untuk Anda, cari fitur-fitur ini:

Analisis dan otomatisasi;

Alat bantu yang mudah digunakan;

Kapabilitas segmentasi;

Tingkat keterkiriman yang tinggi;

Dukungan pelanggan yang responsif.

Kemampuan Anda untuk menemukan layanan pemasaran email afiliasi terbaik dapat membantu — atau menghambat — kesuksesan Anda. Jadi, pertimbangkan apa yang Anda butuhkan. Dari sana, bandingkan fitur dan paket yang tersedia.

Langkah #2: Pilih Satu Program Afiliasi Terbaik untuk Pemasaran Email yang Ada

Ya benar, kami serius: pilihlah pilihan pertama Anda. Untuk memaksimalkan keefektifan kampanye, Anda harus fokus pada satu perusahaan saja. Hal ini memungkinkan audiens Anda untuk lebih mengenal produk atau layanan yang Anda coba jual melalui pemasaran email afiliasi. Tapi, hal apa sebenarnya yang membuat suatu program menjadi yang terbaik? Ini sangat subjektif. Jadi, pertimbangkan apa yang penting bagi Anda dan mulailah dari sana. Meskipun demikian, jangan ragu untuk menjadi bagian dari semua program pemasaran email afiliasi yang ada di luar sana! Anda tetap dapat membuat kampanye terpisah untuk mereka nanti.

Langkah #3: Pilih Produk atau Layanan yang Ingin Anda Promosikan

Program-program pemasaran email afiliasi menghitung semua penjualan yang dilakukan menggunakan tautan Anda. Jadi, meskipun Anda tidak mendukung produk atau layanan tertentu, Anda tetap akan mendapatkan komisi.

Langkah #4: Buat Daftar Email Anda

Agar orang setuju memberikan alamat email mereka untuk kampanye pemasaran email afiliasi, Anda perlu memberikan suatu bentuk insentif. Beberapa contohnya antara lain:

Menawarkan magnet gratis dengan imbalan alamat email mereka;

Mengumumkan bahwa Anda menerbitkan konten eksklusif untuk buletin yang Anda buat;

Meminta alamat email mereka sebelum Anda memberikan akses ke komunitas yang Anda bangun.

Jika dilakukan dengan benar, Anda akan memperoleh daftar yang bisa Anda gunakan untuk pemasaran email afiliasi. Pastikan untuk menepati janji apa pun yang Anda buat.

Langkah #5: Segmentasi Daftar Email Anda

Ada call-to-action yang kuat dalam pemasaran email afiliasi. (Akan dijelaskan lebih lanjut nanti!) Jadi, pastikan bahwa pesan Anda beresonansi kuat dengan audiens Anda. Cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui segmentasi pasar. Di sini, Anda membuat sub-daftar yang dapat dikatakan sebagai audiens terpisah untuk pemasaran email afiliasi. Anda dapat menyegmentasikan daftar email Anda berdasarkan yang berikut ini:

Lokasi

Usia

Hobi

Tingkat pendidikan

Prioritas

Anda bahkan bisa mendasarkannya pada cara Anda menerima alamat email mereka, karena ini bisa menunjukkan minat mereka! Ada banyak cara lain yang bisa Anda lakukan untuk melakukan segmentasi pasar, jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi kemungkinannya.

Langkah #6: Buat Konten Email yang Menarik

Sekarang, kita berfokus pada materi utama, konten Anda! Bila Anda belum tahu cara menulis email untuk pemasaran afiliasi, kami sarankan untuk menggunakan sumber daya tepercaya yang ada. Para ahli pemasaran email telah menguasai cara membuat email yang menarik, sehingga Anda bisa menghindari kesalahan mereka dan menghasilkan lebih banyak uang. Jika Anda perlu menggunakan templat email gratis untuk pemasaran afiliasi, jangan ragu untuk melakukannya!

Dan ingat, jangan malu-malu untuk meminta klik. Call-to-action yang meyakinkan adalah penting jika Anda ingin mengonversi. Ini dapat ditempatkan di berbagai bagian email. Jika memungkinkan, berdasarkan cara Anda menyusun email Anda, Anda bahkan bisa mengulang CTA Anda beberapa kali.

Langkah #7: Menulis Baris Subjek yang Efektif

Sekarang, bagaimana cara memastikan bahwa email pemasaran afiliasi Anda mendapatkan perhatian yang layak? Lengkapi dengan baris subjek yang menarik. Anggaplah baris subjek sebagai kesan pertama. Hanya dalam beberapa kata, baris subjek Anda akan menentukan apakah pesan Anda (dan peluang untuk meraup komisi) akan didengar. Ada praktik terbaik yang tersedia untuk membantu Anda memulai, tetapi selalu dengarkan data. Lihatlah tingkat keterbukaan untuk menentukan baris subjek pemasaran email afiliasi mana yang paling banyak ditanggapi oleh pembaca Anda.

Langkah #8: Publikasikan dan Dapatkan Komisi Anda!

Kirimkan email Anda dan tunggu komisi yang masuk. Anda mengatur sendiri bagian dari pemasaran email afiliasi ini, jadi Anda tidak perlu mengirimkan email secara manual. Pertimbangkan waktu ketika audiens Anda membaca email mereka untuk memastikan bahwa Anda berada di baris teratas kotak masuk mereka. Terakhir, baca email Anda lagi untuk menemukan kesalahan yang mungkin tidak Anda temukan selama proses mengedit.

Jika Anda melakukan pemasaran email afiliasi dengan benar, Anda seharusnya dapat menghasilkan penjualan dari email Anda. Tetapi jika Anda tidak puas dengan hasilnya, lihatlah data dan lihat perubahan apa yang perlu Anda lakukan.

Kiat Ahli tentang Pemasaran Email untuk Pemasar Afiliasi

Pada bagian sebelumnya, Anda telah belajar cara menjalankan kampanye pemasaran email afiliasi yang sukses, tetapi ini tidak cukup untuk menghasilkan aliran uang yang stabil. Jika Anda ingin meningkatkan pemasaran email afiliasi ke tingkat berikutnya, jangan lewatkan konten di subbagian berikutnya. Kiat-kiat ahli ini akan membantu memaksimalkan keberhasilan daftar email Anda. Pemasaran email afiliasi tidak pernah semudah ini, berkat kiat-kiat ahli yang teruji ini yang dapat digunakan di semua niche dan industri.

Kiat Ahli #1: Kirim Lebih Dari Satu Email untuk Upaya Pemasaran Email Afiliasi Anda

Pada dasarnya, ini mengikuti prinsip penargetan ulang. Pikirkan tentang pembelian online terakhir Anda. Jika itu hanya diiklankan kepada Anda sekali, Anda mungkin akan melupakannya! Inilah yang ingin Anda hindari dengan pemasaran email afiliasi. Fakta sederhananya adalah tidak semua orang memperhatikan Anda. Jadi, Anda harus berjuang untuk didengar! Ini berarti meyakinkan orang untuk mengambil tindakan, dengan:

Menampilkan sudut pandang yang berbeda untuk konten pemasaran email afiliasi Anda;

Menjual produk yang berbeda dalam program yang sama

Memberikan informasi lebih lanjut tentang produk.

Kiat Ahli #2: Jangan Remehkan Kekuatan Baris Subjek dalam Pemasaran Email Afiliasi

Dalam pemasaran email afiliasi, agar pesan dibaca, penerima harus mengklik email itu sendiri. Apakah tindakan ini dilakukan atau tidak tergantung pada banyak faktor, termasuk pengaruh dari baris subjek Anda. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari setiap email pemasaran afiliasi, pastikan baris subjek Anda:

Menciptakan ketertarikan dan rasa ingin tahu;

Relevan dengan isi email;

Mengkomunikasikan nilai atau manfaat.

Yang terpenting, jangan sampai email mengandung pemicu spam yang akan membuatnya tidak terlihat sama sekali!

Kiat Ahli #3: Memonitor Tingkat Keterkiriman

Berbicara tentang tidak terlihat, tingkat keterkiriman upaya pemasaran email afiliasi Anda harus sangat tinggi! Tingkat keterkiriman adalah persentase email Anda yang sampai ke penerima. Jadi, penurunan yang tiba-tiba menandakan ada yang tidak beres. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi keterkiriman kampanye pemasaran email afiliasi Anda:

Konsistensi dalam mengirim email;

Membuka dan mengeklik dari subscriber Anda;

Komplain spam;

Reputasi penyedia layanan email Anda;

Kualitas daftar Anda.

Masih ada banyak lagi, tetapi ini akan memberi Anda gambaran apa yang harus diselidiki jika rasionya mulai turun.

3 Tantangan dan Solusi dalam Pemasaran Email Afiliasi

Pemasaran email bukannya tanpa tantangan. Ada banyak elemen dinamis yang bisa mempengaruhi ROI kampanye Anda. Itulah mengapa penting untuk terbiasa dengan tantangan-tantangan tersebut meskipun Anda belum pernah mengalaminya. Pemasaran email afiliasi bisa menjadi jauh lebih mudah jika Anda sudah siap menghadapi potensi rintangan di depan. Dalam subbagian berikut ini, kami akan menghadirkan masalah terbesar yang dihadapi pemasaran email afiliasi serta beberapa kemungkinan solusinya.

Tantangan #1: Audiens Pemasaran Email Afiliasi yang Tidak Aktif

Apa yang Anda lakukan jika audiens Anda tampak tertarik di awal, tetapi menjadi kurang antusias untuk mendengar dari Anda di kemudian hari? Dengan pemasaran email afiliasi, Anda perlu mengirim email untuk menyebarkan berita, tetapi jika pelanggan Anda tampak tidak tertarik, itu bisa disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut ini.

Anda mengirim terlalu banyak email, jadi Anda mungkin ingin mengurangi frekuensi korespondensi Anda.

Konten pemasaran email afiliasi Anda tidak relevan bagi mereka, jadi Anda mungkin harus mengeluarkan mereka dari daftar Anda.

Anda mengalami ketidakcocokan waktu, yang berarti Anda mungkin ingin menyesuaikan kapan harus mengirim pesan.

Selain itu, jika sebagian besar ketidakaktifan datang dari pengunjung seluler, cobalah untuk mengoptimalkan email untuk pengguna seluler!

Tantangan #2: Kurangnya Kepercayaan dan Kredibilitas

Orang-orang cenderung berhati-hati dengan pemasaran email afiliasi dan afiliasi. Banyak yang percaya bahwa Anda ingin menipu mereka untuk membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan! Itulah mengapa Anda perlu membuktikan diri Anda dapat dipercaya dan kredibel. Anda harus membantu pembaca memahami bahwa meskipun Anda menerima komisi pemasaran email afiliasi, ini bukan satu-satunya motivasi Anda. Tunjukkan komitmen Anda kepada subscriber Anda dengan:

Hanya merekomendasikan produk atau layanan yang Anda yakini;

Transparan bahwa Anda menerima komisi pemasaran email afiliasi;

Menghadirkan nilai dalam konten Anda.

Dan, jika Anda bekerja dengan brand, manfaatkan kredibilitas mereka untuk meningkatkan kredibilitas Anda.

Tantangan #3: Kepatuhan terhadap Peraturan Pemasaran Email

Pemasaran email afiliasi ada di seluruh dunia! Subscriber Anda mungkin tinggal di berbagai belahan dunia, dan aturan serta regulasi yang berbeda mungkin berlaku. Oleh karena itu, Anda perlu:

Memahami hukum di wilayah mereka;

Selalu ikuti perkembangan terbaru tentang perubahan yang dapat memengaruhi cara Anda menjalankan kampanye pemasaran email afiliasi;

Patuhi semua aturan tersebut dengan seksama.

Pada tingkat yang paling dasar, Anda harus memahami GDPR dan Undang-Undang CAN-SPAM, yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa. Dan dengan pemasaran email afiliasi, ingatlah bahwa meskipun Anda mengalihdayakan semua tugas yang ada, Anda masih bertanggung jawab! Jadi, jika Anda akan melakukan outsourcing, pilihlah orang atau agensi yang tepercaya.

Program Afiliasi Pemasaran Apa yang Ada Sekarang?

Semua perusahaan ingin mendongkrak penjualan setinggi mungkin. Jadi, tidak sulit untuk menemukan program untuk diikuti. Berfokuslah untuk menemukan program afiliasi pemasaran email terbaik! Pilihan terbaik akan sangat bergantung pada komposisi daftar email Anda. Namun, Anda tetap harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebelum bergabung dengan program pemasaran email afiliasi:

Masa aktif cookie;

Struktur dan batas komisi;

Jadwal pembayaran.

Sebagai gambaran tentang program-program yang ada di luar sana, berikut ini tiga program pemasaran email afiliasi yang bisa Anda ikuti sekarang juga.

GetResponse

Dengan masa aktif cookie 120 hari, Anda berhak atas penjualan bahkan berbulan-bulan setelah orang pertama kali mengeklik tautan! Tidak pernah ada begitu banyak kebebasan dalam pemasaran email afiliasi seperti yang ada pada GetResponse. Anda bisa memilih untuk mendapatkan komisi flat rate $100 untuk setiap pelanggan yang Anda bawa. Namun, yang menjadi favorit kami tentang program afiliasi pemasaran email ini adalah opsi untuk mendapatkan 33% komisi berulang dan tidak terbatas dari perusahaan selamanya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa jika Anda lebih memilih program afiliasi pemasaran email yang memberi Anda aliran pendapatan tetap.

ConvertKit

ConvertKit menawarkan alat pertumbuhan untuk pemasar afiliasi untuk memudahkan mereka memperluas audiens, mengotomatiskan pemasaran, dan meningkatkan pendapatan mereka. Tetapi tahukah Anda bahwa mereka juga memiliki program pemasaran email afiliasi di mana Anda bisa mendapatkan komisi berulang sebesar 30%? Jika Anda adalah seorang pemula dengan bujet terbatas, ConvertKit adalah pilihan yang ideal karena siapa pun bisa bergabung dengan pemasaran email afiliasi. Anda bahkan tidak perlu membeli produk mereka! Mereka juga memiliki webinar yang kaya informasi untuk membantu Anda mengonversi prospek menjadi penjualan dengan lebih baik.

MailerLite

Karena MailerLite tidak memperbolehkan penggunaan layanan iklan, ini adalah program afiliasi pemasaran email terbaik untuk pemasar yang fokus utamanya adalah email. Mereka juga menggunakan PayPal untuk membayar afiliasinya. Yang kami sukai dari mereka adalah Anda bebas untuk menentukan kapan menerima pembayaran dari upaya pemasaran email afiliasi Anda. Selama Anda mengantongi setidaknya $50, Anda bisa mengajukan permohonan penarikan dana. Komisi ini bisa didapatkan hanya dengan satu prospek yang membeli paket Advanced atau dua prospek untuk paket Growing Business! Tetapi jika Anda mendaftar dengan paket gratis, Anda tidak akan menerima komisi.

FAQs tentang Pemasaran Email Afiliasi

Apakah itu pemasaran email afiliasi?

Sederhananya, ini adalah penggunaan email untuk pemasaran afiliasi. Yang harus dilakukan adalah mengirim email ke daftar email Anda untuk membantu mendorong pembaca melakukan pembelian.

Bagaimana cara membuat daftar email yang efektif untuk tujuan pemasaran afiliasi?

Anda bisa menawarkan keuntungan gratis atau berbiaya rendah sebagai imbalan atas alamat email mereka. Idealnya, daya tarik haruslah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Anda rencanakan untuk dijual.

Apa keuntungan pemasaran email afiliasi?

Pemasaran email afiliasi menawarkan tiga keuntungan utama.

Lebih terjangkau daripada iklan.

Menjalin saluran komunikasi langsung dengan audiens.

Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Apa bedanya antara pemasaran email vs pemasaran afiliasi?

Pemasaran email adalah penggunaan email untuk menciptakan kesadaran, membangkitkan minat dan/atau mengonversi pembaca. Sementara itu, pemasaran afiliasi melibatkan penggunaan tautan atau kode untuk menghasilkan penjualan bagi pihak ketiga.

Apa bedanya pemasaran email afiliasi dengan pemasaran email tradisional?

Seperti yang dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, pemasaran email tradisional digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanannya sendiri. Pemasaran email afiliasi berhubungan dengan menghasilkan penjualan untuk pihak ketiga dan menerima komisi untuk upaya ini.

Apa saja praktik terbaik untuk menulis konten pemasaran email afiliasi yang menarik?

Untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dari usaha pemasaran afiliasi, berikut adalah beberapa praktik yang bisa diikuti:

Jangan segan untuk menggunakan templat, tapi tetap sesuaikan dengan audiens Anda;

Ingatlah bahwa pemasaran email afiliasi sangat diuntungkan dengan adanya call-to-action yang jelas;

Tulis email berdasarkan segmentasi audiens Anda;

Pantau hasilnya dan lakukan modifikasi berdasarkan hasil tersebut;

Buka email dengan baris subjek yang meyakinkan.

Bagaimana saya bisa memastikan kepatuhan dengan regulasi pemasaran email saat terlibat dalam pemasaran email afiliasi?

Pemahaman tentang peraturan akan sangat membantu dalam memahami apa yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan. Minimal, pastikan bahwa Anda telah mendapatkan persetujuan untuk mengirim email kepada subscriber Anda. Selain itu, buatlah cara yang mudah bagi mereka untuk berhenti berlangganan dari setiap email yang Anda kirimkan.

Apakah disarankan menggunakan alat pemasaran email gratis untuk pemasaran afiliasi?

Tentu saja, khususnya jika Anda adalah pemula! Alat bantu gratis sangat bagus untuk meningkatkan efisiensi, yang sangat penting jika Anda tidak memiliki daftar yang banyak atau tim yang besar.

Dapatkah saya mengandalkan templat email pemasaran afiliasi untuk mengonversi dengan baik?

Ya, templat bisa jadi efektif jika digunakan dengan benar. Artinya, pahami makna dan tujuannya, bukan hanya sekedar mengisi titik-titik kosong.

Bagaimana cara mengukur keberhasilan kampanye pemasaran email afiliasi saya?

Pendapatan Anda dari daftar email Anda adalah cara termudah untuk mengukur kesuksesan kampanye Anda. Perhatikan juga tingkat keterbukaan, tingkat klik-tayang, tingkat konversi, ROI, dan tingkat berhenti berlangganan. Perhatikan juga tingkat pembukaan, rasio klik-tayang, rasio konversi, ROI, dan tingkat berhenti berlangganan.

Pemasaran Email Afiliasi Masih Eksis dan Aktif! Manfaatkan Peluang Ini dengan Maksimal

Untuk pemasaran, aturan umumnya adalah semakin banyak titik komunikasi, semakin baik! Ini memberi Anda peluang lebih besar untuk menghasilkan penjualan. Pemasaran email afiliasi merupakan satu kesempatan yang tidak boleh Anda lewatkan. Ada tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ketika seseorang secara aktif membagikan alamat emailnya kepada Anda. Oleh karena itu, jika salah satu usaha Anda adalah pemasaran email afiliasi, mungkin akan lebih mudah untuk menuntaskan prospek. Peluang Anda menjadi lebih besar jika Anda bisa menggunakan iklan native yang menyamai nuansa email biasa. Untuk membantu Anda dalam hal itu dan hal lainnya, mendaftarlah ke platform MGID untuk mendapatkan akses ke alat mutakhir, manajer pribadi dan departemen yang berisi ahli kreatif.