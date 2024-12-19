¿Quiere que su campaña publicitaria automotriz fluya tanto como sus ventas? Si bien el mundo digital ciertamente ha hecho mucho para ayudar a las ventas de automóviles, eso no significa que el éxito sea más fácil en estos días. Su competencia tiene acceso a los mismos recursos que usted, por lo que es importante hacer las cosas bien. Aprenda más sobre los matices de la publicidad automotriz y cómo afecta su enfoque a la creación de estrategias. Al final del artículo, estará equipado con el conocimiento necesario para crear una campaña exitosa que tenga en cuenta todo lo que es único sobre la promoción en esta industria.

¿Qué es la publicidad automotriz?

La publicidad automotriz es la publicidad de vehículos y servicios automotrices. A diferencia de comprar un par de zapatillas, hay más detalles a considerar al implementar la publicidad automotriz. Requiere un enfoque personalizado porque los autos son:

Productos de alta consideración: El auto es una de las cosas más caras que la gente compra.

El auto es una de las cosas más caras que la gente compra. Conocidos por sus largos ciclos de compra: Incluso con la mejor publicidad automotriz, la mayoría de las personas no comprarán un automóvil el mes que viene si acaban de comprar uno nuevo.

Incluso con la mejor publicidad automotriz, la mayoría de las personas no comprarán un automóvil el mes que viene si acaban de comprar uno nuevo. Artículos considerados de lujo: La confiabilidad del producto no es la única consideración para la publicidad automotriz. Las personas también ven los automóviles como un símbolo de estatus.

Por lo tanto, las prioridades para este tipo de publicidad serán muy diferentes a la publicidad de una zapatilla deportiva promedio.

Tipos de audiencias objetivo

Con la publicidad automotriz, ya existen segmentos de audiencia preexistentes que lo ayudarán a comenzar.

Compradores primerizos: Suelen recopilar mucha información y comparar porque es probable que sea su primera gran compra.

Suelen recopilar mucha información y comparar porque es probable que sea su primera gran compra. Clientes habituales: Los clientes habituales no necesitan mucha persuasión, suponiendo que tuvieron una gran experiencia con su concesionaria.

Los clientes habituales no necesitan mucha persuasión, suponiendo que tuvieron una gran experiencia con su concesionaria. Buscadores de lujo: La publicidad automotriz para los buscadores de lujo tiende a centrarse en el estilo de vida en lugar del automóvil en sí.

La publicidad automotriz para los buscadores de lujo tiende a centrarse en el estilo de vida en lugar del automóvil en sí. Conductores conscientes del medio ambiente: Se centran en aspectos como el consumo de combustible y las características ecológicas.

Para su campaña publicitaria automotriz, debe segmentar aún más su audiencia en función de su conocimiento de ellos, así como de los datos que tiene.

¿Cuáles son los objetivos de la publicidad en la industria automotriz?

En última instancia, desea crear un flujo de ventas estable a través de una campaña publicitaria automotriz. Sin embargo, centrarse únicamente en generar clientes potenciales y convertirlos rápidamente en conversiones puede no funcionar tan bien como espera. Como hemos mencionado, la publicidad automotriz exitosa debe tener en cuenta el mayor nivel de consideración que implica realizar una compra. Es por eso que, aunque desee que compren un automóvil en algún momento, la sostenibilidad a largo plazo debe hacer que los anuncios automotrices se centren en estos tres objetivos.

Mejore el conocimiento de la marca

Según Zebra, el 64 % de los estadounidenses han tenido su automóvil actual durante cinco años o menos. Por lo tanto, la publicidad automotriz enfocada principalmente en generar ventas puede funcionar bien al principio, pero con el tiempo, verá una disminución en las compras. Incluso el anuncio automotriz más poderoso no funcionará si su audiencia elegida no puede financiar la compra. Usted quiere que usted y su marca sean lo primero en lo que la gente piense cuando decida que quiere comprar un automóvil. Por lo tanto, su estrategia de publicidad automotriz debe tener en cuenta el recuerdo de marca. Muchas personas que vean sus anuncios no estarán listas para comprar de inmediato, pero cuando lo estén, usted estará listo también.

Cree lealtad a largo plazo

Para que quede claro, la publicidad automotriz por sí sola no creará clientes leales. La experiencia de un cliente y las consideraciones de compra determinarán en última instancia si regresa. Sin embargo, una estrategia de publicidad automotriz que complemente una experiencia superior inculcará en ellos lo fluida que fue la transacción. De esta manera, cuando estén listos para una actualización, recordarán ir a su concesionario en lugar de comparar varias opciones.

Genere seguidores

Una excelente publicidad automotriz también puede ayudar a convertir a los clientes en seguidores. Estas son personas que lo recomiendan activamente a otros. Los clientes recomendados son los más fáciles de convertir debido al poder de la prueba social. A través de una publicidad automotriz de calidad constante, es más probable que desarrolle seguidores. Es más probable que las personas recomienden algo que se alinee con lo que quieren que se les asocie. Si los ejemplos de publicidad de vehículos son de alta calidad, se sentirán más seguros de poner en juego su nombre y reputación.

Estrategias claves para la publicidad automotriz

Si desea alcanzar el éxito en este ámbito, comience con estrategias que ya se sabe que son efectivas. Al hacerlo, su anuncio de automóviles tiene la mayor probabilidad de lograr los resultados que desea lograr. Estas estrategias son universalmente aplicables, ya sea que venda automóviles de lujo o económicos. Con la publicidad automotriz, muchas de las mejores prácticas que se aplican a otras industrias también son relevantes. Sin embargo, ¿cómo se ve esto específicamente en los anuncios automotrices? Abordaremos los detalles en nuestro análisis de estrategias probadas.

Marketing omnicanal

Como sus clientes potenciales no buscarán automóviles en línea de la misma manera que buscarían un par de zapatos, las ideas de publicidad automotriz deben incluir puntos de contacto online y offline. Entonces, ¿cómo podría ser esto?

Anuncios en vallas publicitarias que fomenten las inscripciones previas a la venta en el sitio web

Anuncios digitales que inviten a los conductores a visitar el salón de exposición de los automóviles

Un folleto con un código QR donde pueda obtener información sobre los últimos modelos de automóviles

Lo importante aquí es la integración perfecta de los métodos en línea y fuera de línea, para que la publicidad automotriz se sienta consistente en todas partes. Esto también garantiza que esté capturando la mayor cantidad posible de clientes potenciales.

Personalización

La publicidad automotriz también se puede personalizar, lo que aumenta la posibilidad de que el mensaje tenga eco en el usuario. Debe tener en cuenta lo siguiente en su anuncio de automóviles:

Preferencias del usuario: Por ejemplo, los anuncios sobre autos deportivos de lujo pueden no ser del agrado de los padres jóvenes de clase media.

Por ejemplo, los anuncios sobre autos deportivos de lujo pueden no ser del agrado de los padres jóvenes de clase media. Ubicación: La publicidad automotriz debe tener en cuenta la accesibilidad del salón de exposición y la practicidad de las características del automóvil. Por ejemplo, ¿quién compraría un vehículo eléctrico cuando solo hay una estación de carga local?

La publicidad automotriz debe tener en cuenta la accesibilidad del salón de exposición y la practicidad de las características del automóvil. Por ejemplo, ¿quién compraría un vehículo eléctrico cuando solo hay una estación de carga local? Comportamiento: Las últimas tendencias de marketing digital automotriz consideran el comportamiento del usuario para determinar qué anuncios se muestran.

Marketing de contenido

Incluso si todos tienen un automóvil, eso no significa que todos sepan sobre ellos. Por lo tanto, la publicidad automotriz también debe abordar esta brecha utilizando el conocimiento y generando confianza. Puede hacerlo aprovechando:

Blogs: Los blogs son importantes en la publicidad automotriz porque brindan a los lectores información sobre el automóvil que podría ser adecuado para ellos. Además, ayudan a generar autoridad.

Los blogs son importantes en la publicidad automotriz porque brindan a los lectores información sobre el automóvil que podría ser adecuado para ellos. Además, ayudan a generar autoridad. Videos: Los anuncios sobre automóviles deben resaltar las mejores características del producto y traducirlas en experiencias que atraigan al público objetivo.

Los anuncios sobre automóviles deben resaltar las mejores características del producto y traducirlas en experiencias que atraigan al público objetivo. Testimonios: Para el marketing y la publicidad de la industria automotriz, resaltar la experiencia y el profesionalismo del vendedor ayuda a garantizarle al cliente potencial que la experiencia de compra se desarrollará sin problemas.

Campañas estacionales y basadas en eventos

La publicidad automotriz debe incorporar eventos importantes como el Black Friday y las fiestas. Al hacerlo, puede cumplir con las expectativas de participar en estas tradiciones mientras usa la publicidad automotriz para impulsar las ventas. Aprovechar esos momentos clave le permite ganar tracción creada por la temporada en sí, lo que aumenta potencialmente la efectividad de sus esfuerzos de publicidad automotriz. Pero, sean o no festividades, ¡asegúrese de causar un gran revuelo con los lanzamientos de nuevos modelos! Lo más probable es que los fanáticos de la marca de automóviles los estén esperando con ansias. ¡Así que no decepcione!

Targeting local

La publicidad automotriz debe centrarse en la clientela local. Si bien no es extraño que los clientes potenciales viajen a un buen concesionario, lo más probable es que sus clientes sean locales. Para su anuncio de automóviles, una buena segmentación geográfica garantiza los mayores retornos potenciales porque puede llegar a más clientes potenciales locales. Esto es especialmente importante para los anuncios de automóviles para centros de servicio. Después de todo, nadie quiere viajar una gran distancia para llevar su automóvil a reparaciones y mantenimiento.

Marketing en redes sociales para publicidad automotriz

El marketing en redes sociales es crucial cuando se publicita automóviles y servicios relacionados, ya que le permite acceder a una audiencia muy diversa. Por lo tanto, sin importar a cuál de las audiencias clave se dirija su publicidad automotriz, podrá llegar a ellas. Cada anuncio que publique en las plataformas de redes sociales también ayuda a impulsar su reputación y el conocimiento de la marca. Y si desea participar en la publicidad automotriz en sitios sociales como Facebook o Instagram, recuerde estas cosas.

Apueste por el atractivo visual

Lo bueno de las campañas publicitarias de automóviles es que hay muchos aspectos en los que puede centrarse. Si bien los detalles tienen su crédito a la hora de vender, el aspecto del automóvil es lo que capta la atención. La publicidad automotriz en las redes sociales debe incluir imágenes y videos de alta calidad que se destaquen y sigan las tendencias de la publicidad automotriz en video. Además, las imágenes dentro de su anuncio deben llevarlos a una aventura. Un vehículo no es solo algo que lo lleva del punto A al punto B. Es un estilo de vida.

Cree recorridos virtuales

La publicidad automotriz también puede beneficiarse de los recorridos virtuales. Es fácil enamorarse de un exterior bello, pero ¿permanecerá ese interés una vez que eche un vistazo debajo del capó? Una buena publicidad automotriz puede llevar a la audiencia a dar un paseo... ¡literalmente! Crear una perspectiva en primera persona de cómo es sentarse al volante o manejar el automóvil les permite hacer una prueba de manejo sin salir de casa. Como parte del recorrido virtual de la publicidad automotriz, puede mostrar las características más importantes. De esta manera, los usuarios podrán conectar mejor las características con su futura experiencia de conducción.

Presente al público el equipo de ventas

La publicidad automotriz puede ayudarlo a identificar por qué el cliente potencial debería acudir a un concesionario o vendedor en particular. Después de todo, un Ferrari es un Ferrari, pero quién lo vende puede marcar la diferencia. Esto se puede incorporar a las ideas de publicidad automotriz que ya están en proceso para que la experiencia del equipo de ventas también pueda destacarse. Hacer esto también ayuda a fomentar la confianza y las conexiones humanas. Esto hará que su audiencia sea más receptiva a sus esfuerzos de publicidad automotriz. Sin embargo, no sienta la necesidad de convertir a alguien en particular en el rostro del concesionario (¡a menos que sea el propietario, por supuesto!).

¿Qué otras plataformas puede utilizar para la publicidad automotriz?

Las redes sociales no son las únicas que pueden ayudar a hacer el trabajo. Si bien su uso puede brindarle acceso a una audiencia más diversa, la publicidad automotriz allí no puede captar por completo a todos. Es por eso que sugerimos utilizar otras plataformas para:

Diversificar aún más la exposición y las fuentes de clientes potenciales;

Experimentar con otros formatos y posibilidades de anuncios automotrices;

Seguir a los clientes potenciales en más lugares virtuales cuando naveguen.

Entonces, ¿qué otras plataformas vale la pena considerar para la publicidad automotriz? Respondamos esta pregunta en las siguientes subsecciones. Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva. No limite sus opciones solo a estas.

Sitios web

Los sitios web son geniales porque todo lo que publique puede seguir utilizándose incluso años después. La publicidad automotriz paga también se puede dirigir aquí, lo que le permite ser parte de una campaña mucho más grande. Somos grandes fanáticos de los sitios web porque:

Puede obtener nuevos clientes potenciales a partir de la búsqueda orgánica;

Pueden servir como centros de información central para clientes potenciales;

Usted decide qué tipo de contenido desea utilizar.

Los sitios web pueden ser efectivos en cada etapa del embudo.

Marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico le permite llegar a una audiencia objetivo que ya espera recibir noticias suyas. Esto puede ser efectivo para la publicidad automotriz porque:

Ya se ha generado confianza;

Su mensaje está garantizado que será recibido por personas que pertenecen a su audiencia objetivo;

Puede enviar tantos correos electrónicos como desee y el precio sigue siendo el mismo.

Solo asegúrese de limpiar su lista de suscriptores y eliminar a aquellos que no han abierto su correo electrónico durante un tiempo porque una alta tasa de correos electrónicos sin abrir puede significar que sus mensajes están siendo enviados a spam.

Métodos de publicidad offline

Los métodos tradicionales de publicidad automotriz aún tienen su lugar en las campañas modernas. Dependiendo de su presupuesto y estrategia general, puede incluir cualquiera de las siguientes estrategias offline:

Vallas publicitarias: Son fantásticas si busca una gran visibilidad.

Son fantásticas si busca una gran visibilidad. Volantes y folletos: Son algo que el cliente potencial puede llevarse a casa y consumir en cualquier momento.

Son algo que el cliente potencial puede llevarse a casa y consumir en cualquier momento. Anuncios de radio: Son excelentes para recordar la marca o anunciar promociones interesantes.

Son excelentes para recordar la marca o anunciar promociones interesantes. Anuncios en periódicos y revistas: Son medios de confianza, por lo que se gana la confianza de los clientes por asociación.

Si está dispuesto a hacer mucha publicidad en el sector automotor, también puede considerar el patrocinio de eventos. Esto le permite obtener una mayor visibilidad como parte de una comunidad en lugar de solo como empresa.

Publicidad programática y nativa en campañas de marketing automotor

La publicidad programática se refiere a la automatización del proceso de compra y venta de anuncios en el espacio digital. Su uso en las campañas de publicidad automovilística implica la participación de dos plataformas.

Lado de la demanda: El anunciante la utiliza para encargarse de las pujas en tiempo real y la segmentación de la audiencia, entre otras funciones.

El anunciante la utiliza para encargarse de las pujas en tiempo real y la segmentación de la audiencia, entre otras funciones. Lado de la oferta: La plataforma del lado de la oferta ayuda al editor a gestionar el inventario de anuncios y a ofrecer sus servicios al mejor postor.

Mientras tanto, la publicidad nativa garantiza que la ubicación del anuncio tenga en cuenta el contenido del sitio o la plataforma del editor para crear una experiencia de navegación fluida. Tanto la publicidad programática como la nativa son valiosas para los anunciantes de la industria automotriz.

Beneficios de la publicidad digital programática para la industria automotriz

Al utilizar la publicidad programática para su campaña, podrá lograr los siguientes beneficios:

Llegada a su público objetivo: Su promoción solo será vista por su público objetivo definido en función de la demografía, el comportamiento, la ubicación y más.

Su promoción solo será vista por su público objetivo definido en función de la demografía, el comportamiento, la ubicación y más. Optimización de las campañas en tiempo real: Puede ajustar cualquier elemento de la campaña publicitaria automotriz en función de los datos y las perspectivas entrantes en tiempo real.

Puede ajustar cualquier elemento de la campaña publicitaria automotriz en función de los datos y las perspectivas entrantes en tiempo real. Integración con varias plataformas digitales: Esto simplifica el proceso de creación de campañas y, al mismo tiempo, garantiza que cualquier automatización se realice en función del conjunto de datos más completo posible.

Todo esto ayuda a lograr la eficiencia del presupuesto de publicidad automotriz. Esto significa mejores retornos por cliente potencial generado a través de la campaña.

El papel de la publicidad nativa en la creación de confianza y participación

La publicidad nativa ha ido ganando terreno en todas las industrias porque presenta una forma única de promover una marca, un producto o un servicio. En lugar de destacarse, se integra. Esto ayuda a generar confianza y participación al presentar contenido publicitario relevante para la experiencia de navegación del usuario. Para la publicidad automotriz, los anuncios nativos son muy útiles porque se presentan cuando es más probable que el usuario realice una acción. Piénselo: ¿es probable que pregunte por un automóvil mientras busca un diagnóstico en línea de una tos que no se va?

Cómo MGID ayuda a los anunciantes del sector automotor a llegar a audiencias específicas

Mediante el uso de publicidad nativa programática, MGID ha ayudado con éxito a Toyota a obtener visibilidad y reconocimiento de marca para su modelo Corolla Cross HEV y a desarrollar clientes potenciales sólidos para este.

Esta campaña publicitaria automotriz se realizó en dos fases: lanzar una red amplia para aumentar la visibilidad y dirigirse a segmentos de audiencia comprometidos.

También desarrollamos muchas versiones de los anuncios creativos para atraer al variado mercado objetivo. En última instancia, nuestros esfuerzos publicitarios automotrices han generado 10,5 millones de impresiones y 13600 clics con un CTR que osciló entre el 0,15% y el 0,55%. Para que esta campaña fuera un éxito, buscamos audiencias comprometidas y nos centramos en ellas para la segunda fase.

Tendencias de publicidad automotriz a tener en cuenta

Existen estrategias probadas a lo largo del tiempo que probablemente seguirán funcionando incluso a medida que la publicidad siga evolucionando. Sin embargo, para que sus esfuerzos de publicidad automotriz sigan siendo relevantes, es importante tener en cuenta las tendencias dentro de la industria. Después de todo, las tendencias de hoy pueden ser las normas del mañana. Si presta atención ahora, estará equipado con el conocimiento necesario para implementarlas en su campaña. Y si está haciendo su tarea sobre publicidad automotriz, estas son las tendencias más importantes a las que debe prestar atención.

El auge de los vehículos eléctricos (EVs) en las campañas publicitarias

Ha habido una creciente aceptación de los vehículos eléctricos porque las instalaciones para su uso están mejorando rápidamente. Y con el creciente número de personas interesadas en estos vehículos, tiene sentido que también haya publicidad automotriz para promocionarlos. Si le interesa ser parte de esta tendencia, aquí tiene algunas sugerencias que puede considerar:

Destaque los créditos fiscales que pueden obtener;

Compare los costos por milla entre los vehículos eléctricos y sus contrapartes a combustible;

Opte por el ángulo ecológico.

La estrategia publicitaria automotriz correcta dependerá de su público objetivo. Pero con cualquier cosa que involucre comprar un auto, recuerde que es una decisión financiera y de estilo de vida.

Personalización e IA en la publicidad y el marketing automotriz

La industria automotriz también se ha beneficiado del mayor nivel de personalización que la inteligencia artificial ha hecho posible. Gracias a la IA, puede hacer que un anuncio sea aún más relevante para el usuario a través de:

Anuncios dinámicos: Esto cambia el contenido de la publicidad automotriz en función del comportamiento del usuario, la demografía y el historial de navegación.

Esto cambia el contenido de la publicidad automotriz en función del comportamiento del usuario, la demografía y el historial de navegación. Análisis predictivo: Con el análisis predictivo, la IA puede predecir en qué vehículos es más probable que esté interesado un usuario, lo que ayuda a mostrar las ofertas más relevantes.

Con el análisis predictivo, la IA puede predecir en qué vehículos es más probable que esté interesado un usuario, lo que ayuda a mostrar las ofertas más relevantes. Integración de CRM: La IA puede ayudar a que un usuario avance más en el embudo de publicidad automotriz enviándole mensajes de seguimiento, recomendando vehículos y abordando otras consideraciones de compra de clientes potenciales.

Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) para anuncios interactivos

La RA y la RV siguen revolucionando la forma en que la audiencia interactúa con los productos y servicios. Estas tecnologías también son beneficiosas para la publicidad automotriz. Aquí hay algunas sugerencias si desea probarlas:

Salones de exposición virtuales que permiten a los usuarios ver los vehículos como si estuvieran en un concesionario real;

que permiten a los usuarios ver los vehículos como si estuvieran en un concesionario real; Experiencias inmersivas que los llevan a la planta de fabricación para ver cuán profesionalmente está hecho el automóvil;

que los llevan a la planta de fabricación para ver cuán profesionalmente está hecho el automóvil; Pruebas de manejo que les permiten conducir virtualmente el automóvil y probar sus muchas características asombrosas.

Ya sea que la publicidad automotriz se realice online u offline, la RA y la RV pueden ser excelentes. Crean una experiencia única que lo ayuda a destacarse de la competencia.

Cree la mejor publicidad automotriz en línea y acelere su potencial de ingresos

Ahora que cubrimos las estrategias, plataformas y tácticas, ¡está listo para superar sus cuotas de ventas! Más que seguir las tendencias de publicidad automotriz, recuerde los conceptos básicos. Comprender el objetivo de su campaña, así como su audiencia objetivo, puede ayudarlo a alcanzar sus KPI. Y si desea que su contenido publicitario automotriz llegue a una audiencia comprometida y proteja la autoridad de la marca, los anuncios nativos son el camino a seguir. Regístrese en MGID y obtenga acceso completo a nuestras mejores herramientas, nuestro equipo de expertos y su manager dedicado. Usted sigue siendo el conductor, pero todos estamos listos para ayudarlo a hacer que su campaña publicitaria automotriz sea la mejor hasta ahora.