¿Está formulando una estrategia de marketing para su empresa o marca? Entonces, seguramente se le presente la pregunta de si utilizar marketing entrante o saliente, si es que no lo ha hecho ya. Creemos que este dilema tiene su raíz en los enfoques de promoción muy diferentes entre las estrategias.

Entrante: Constrúyalo y vendrán.

Constrúyalo y vendrán. Saliente: Si no lo grita, nadie lo oirá.

Como puede ver, ¡la diferencia entre el marketing entrante y el saliente es abismal! Parece que cualquiera de los dos enfoques podría llevar su campaña en una dirección completamente diferente. Así que, resolvámoslo de una vez por todas. ¿Debería optar por el marketing entrante o el saliente? La respuesta no es tan sencilla como podría pensar. A lo largo del resto del artículo, compartiremos nuestras ideas, brindándole el conocimiento y el poder para decidir qué enfoque es el más adecuado para sus propósitos.

¿Qué es el marketing entrante? La estrategia de la "atracción"

Con el marketing entrante, todo se trata de la atracción: atraer a los clientes con contenido y experiencias relevantes y valiosos. A través de los canales de marketing entrante, se estará desviando del modo tradicional de sostener un megáfono metafórico y disparar su mensaje al público. La mayor diferencia entre el marketing entrante y el saliente es que con el marketing entrante está abordando las necesidades de los usuarios o despertando su interés. Al seguir esta ruta, está atrayendo naturalmente a su mercado objetivo hacia usted sin decirles directamente que vengan.

¿Cuáles son los componentes claves del marketing entrante?

A continuación, se muestran los componentes claves de las campañas entrantes:

SEO para ayudar a aumentar el alcance orgánico de su sitio web;

para ayudar a aumentar el alcance orgánico de su sitio web; Creación de contenido para brindar valor al mercado objetivo;

para brindar valor al mercado objetivo; Generación de clientes potenciales para crear un mercado interesado en las ventas.

Con el marketing entrante versus el saliente, ¿ha notado que los componentes mencionados aquí son cosas que las personas pueden consumir de forma gratuita? Esa es la señal más destacada de que es entrante.

¿Qué es el marketing saliente? La estrategia de "Empujar"

Ahora que sabe qué es el marketing entrante, le resultará más fácil entender el saliente. En esencia, los principios del marketing entrante y saliente son polos opuestos. En el caso del marketing saliente, se envía un mensaje a un público más amplio con la esperanza de concretar una venta. En lugar de memorizar una definición de marketing saliente, recuerde que este es el tipo de marketing que sigue la publicidad tradicional. Todo lo que ponga un producto o servicio en el centro de atención se puede identificar como marketing saliente.

¿Cuáles son los componentes claves del marketing saliente?

A continuación, se muestran los componentes claves del marketing saliente:

Publicidad que incluye métodos tanto online como offline;

que incluye métodos tanto online como offline; Marketing por correo electrónico que le permite vender a una audiencia directamente a través de su bandeja de entrada;

que le permite vender a una audiencia directamente a través de su bandeja de entrada; Ofertas promocionales que ofrecen un incentivo para que la audiencia compre ahora.

Si analiza el marketing entrante versus el marketing saliente, notará que este último se centra en presentar un producto o servicio. En los métodos tradicionales, como los anuncios de radio, esto puede no significar necesariamente una conversión en ventas. Pero esto ha cambiado mucho gracias al marketing digital.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre el marketing entrante y el marketing saliente online?

Como hemos mencionado, ¡son dos polos opuestos! Para demostrar mejor la diferencia, hemos preparado una tabla de referencia rápida para usted. En las siguientes subsecciones, explicaremos las diferencias más cruciales entre el marketing entrante y el saliente.

Entrante Saliente Enfoque Aporta valor a través de contenido y experiencias Publicita abiertamente o tiene una clara llamada a la acción Costo Barato porque el contenido creado normalmente se puede publicar de forma gratuita Más caro porque la mayoría de los ejemplos de marketing saliente implican el pago de anuncios Métodos Publicaciones en blogs, imanes de clientes potenciales, publicaciones en redes sociales, fomento del correo electrónico Envíos masivos de correo electrónico, campañas de retargeting, páginas de ventas Efectividad Gradual pero a largo plazo Inmediato pero a corto plazo

Diferencias en el enfoque

Incluso desde la perspectiva de la audiencia, una de las diferencias más fácilmente perceptibles entre el marketing entrante y el saliente es cómo se realiza. El marketing entrante está más orientado a las relaciones en el sentido de que se proporciona valor al cliente potencial mucho antes de que se realice una transacción. Pero con el marketing saliente, simplemente está transmitiendo un mensaje. Las diferencias en el enfoque entre el marketing entrante y el saliente producirán resultados diferentes. El primero lo ayudará a generar confianza, pero el segundo lo ayudará a obtener ventas.

Diferencias en el costo

Un ejemplo de estrategia de marketing entrante no tiene por qué costar nada. Por ejemplo, la creación de publicaciones periódicas en las redes sociales se puede realizar de forma interna. Sin embargo, con la contraparte saliente, rara vez hay opciones gratuitas. Por lo tanto, si busca el enfoque más rentable entre el marketing entrante y el saliente, el primero es el ganador fácil. Sin embargo, esto no significa que los enfoques entrantes sean siempre gratuitos. Después de todo, ahora puede promocionar una publicación en las redes sociales para fomentar la participación. Muchos canales de marketing entrante también se están monetizando en gran medida, por lo que es posible que deba asignar su presupuesto para superar a la competencia.

Diferencias en los métodos

En el caso del marketing entrante y el saliente, el último es mucho más directo. Si el saliente fuera una persona, le contaría todo sobre este increíble producto y por qué debería comprarlo ahora. Mientras tanto, el entrante le estaría regalando muestras gratuitas o repartiendo folletos informativos. La diferencia entre los dos, en este caso, se reduce a su método. Mientras que el marketing entrante nutre al mercado objetivo a través de publicaciones y obsequios, el saliente busca una venta agresiva, como ofrecer descuentos por acción temprana.

Diferencias en la efectividad

La efectividad del marketing entrante y el saliente se puede ver de la misma manera que la inversión y el gasto. Con este último, está comprando algo que puede darle resultados instantáneos. En este caso, puede pagar anuncios para ver inmediatamente un aumento en las ventas. Sin embargo, ese aumento puede no ser duradero y terminar tan pronto como recorte su presupuesto. Al comprender el impacto del marketing entrante frente al marketing saliente, con el primero, puede ver un crecimiento en el capital social de la marca o empresa con el tiempo. Por lo tanto, es posible que no experimente resultados de inmediato; sin embargo, puede ayudar a sentar las bases para el éxito futuro.

¿Es del equipo entrante? Consulte los beneficios del marketing entrante frente al marketing saliente

¿Se está inclinando por el marketing entrante? ¡Felicitaciones! Este tipo de marketing tiene muchas ventajas que le resultarán útiles. Como ya hemos comentado, el objetivo de este método es atraer clientes a su negocio sin que se lo pida directamente. Naturalmente, estará estructurado de una determinada manera. ¿Existe alguna ventaja en elegir el marketing entrante en lugar del saliente? Aunque sus diferencias no se traducen necesariamente en que un método sea mejor que el otro, no podemos negar que hay casos en los que el entrante crea un mejor resultado. Así que, si prefiere el marketing entrante al saliente, ¡estas son las razones para seguir su intuición!

Mejor credibilidad

La credibilidad es uno de los activos más importantes que puede tener una marca o una empresa. Además de ofrecer calidad de forma constante, una forma de aumentarla es elegir el marketing entrante en lugar del saliente. Cuando crea continuamente contenido valioso para el público, está demostrando su experiencia y el valor que puede proporcionar. Optar por estrategias de marketing entrante significa construir un activo a largo plazo que hablará de su credibilidad como proveedor de productos o servicios en el sector.

Relación fortalecida con el mercado objetivo

Entre el marketing entrante y el marketing saliente, el primero es ideal si desea forjar una relación con su mercado objetivo. Con el marketing entrante, podrá:

Fomentar la interacción continua: Mucho después de haber creado la publicación, las personas aún podrán interactuar con ella.

Mucho después de haber creado la publicación, las personas aún podrán interactuar con ella. Personalizar la interacción: Con el marketing entrante y el marketing saliente, no hay diferencia en el nivel de personalización. Pero aquí, el enfoque está específicamente en la interacción en lugar de en la venta.

Con el marketing entrante y el marketing saliente, no hay diferencia en el nivel de personalización. Pero aquí, el enfoque está específicamente en la interacción en lugar de en la venta. Recibir comentarios: Entre el marketing entrante y el marketing saliente, solo el primero le brinda la oportunidad de recopilar datos de primera mano sobre lo que su audiencia piensa sobre su estrategia.

Mayor nivel de rentabilidad

Independientemente de si elige el marketing entrante o el marketing saliente, el primero seguirá siendo generalmente más económico. Hay muchos canales entrantes gratuitos, por lo que solo tendrá que invertir tiempo en crear el contenido en sí. En términos de utilizar opciones pagas, las herramientas de marketing entrante siempre serán la vía menos costosa. Debido a que el objetivo no es convertir, los editores y las plataformas publicitarias están dispuestos a reducir los precios del marketing entrante. Por ejemplo, pagar por impresiones es más adecuado para este tipo de promoción y es mucho más asequible que pagar por clics.

¿Cuáles son los posibles problemas con el uso de una estrategia de marketing entrante?

Aunque esta estrategia es excelente para ciertas cosas, no siempre es la solución perfecta. Por eso es importante recordar que al evaluar si usar marketing entrante o marketing saliente, siempre debe tener en cuenta sus objetivos. Como con todo, existen ciertas desventajas, pero esto no significa que deba abandonar el marketing entrante. Sin embargo, habrá casos en los que no sea apropiado. Utilice la información de las siguientes subsecciones para evaluar la idoneidad del marketing entrante para su campaña.

Consume tiempo

Digamos que la temporada de las fiestas está a la vuelta de la esquina y quiere aprovechar la tendencia de la gente a comprar más. ¿Qué puede hacer una estrategia de marketing entrante en este caso? En realidad, no mucho. Aunque un gran contenido puede ayudar a impulsar su marca, normalmente solo es eficaz como parte de una estrategia más amplia. Entonces, ¿cuándo no debería elegir el marketing entrante? Si necesita resultados rápidos, es mejor explorar otras vías que puedan satisfacer mejor sus expectativas dentro del plazo previsto.

Potencial limitado para las tasas de conversión

Considere esto: ¿por qué un cliente compraría en el momento cuando ya le ha proporcionado valor de forma gratuita? Este es uno de los problemas potenciales al evaluar el marketing entrante frente al marketing saliente. Aunque una estrategia de este tipo puede ayudar a construir su marca y credibilidad a largo plazo, no hace nada ahora mismo para convencer a su mercado objetivo de que compre. Elegir el marketing entrante cuando quiere ventas no es algo que recomendamos. Simplemente no está diseñado para convertir a las personas en clientes de inmediato.

¿Todo listo para el marketing saliente? Estos son los beneficios de las estrategias de marketing saliente frente a las de marketing entrante

Si cree que el marketing saliente es más adecuado para sus propósitos, ¡genial! Durante décadas, los anunciantes han visto muchos resultados positivos gracias a él. Al evaluar el marketing entrante versus al saliente, ¿cuándo debería optar por este último? Tradicionalmente, el marketing saliente se ha utilizado para aumentar el conocimiento de la marca y las ventas porque hace que su nombre se difunda. Con herramientas centradas en la conversión, el marketing saliente se centra más en vender o generar clientes potenciales. Estos son los posibles beneficios de elegir esta estrategia.

Resultados inmediatos

Cuando decide entre el marketing entrante o el saliente, puede llevar algún tiempo ver resultados mensurables de sus esfuerzos con el primero. Con el segundo, puede empezar a cosechar los beneficios tan pronto como ejecute la campaña. Esto es muy importante si el contenido que ha creado solo es relevante durante un tiempo limitado. Por supuesto, la calidad del material seguirá determinando el resultado de sus esfuerzos en el marketing saliente.

Mayor potencial de ROI

Al elegir entre marketing entrante y marketing saliente, el primero puede generar visitas, pero no muchas ventas. Por eso el marketing saliente es tan valioso para el ROI. Está difundiendo el mensaje de su producto o servicio al mundo para que lo vean las audiencias. Con un llamado a la acción claro y un buen mensaje, puede convertirlos en ventas más fácilmente que con una estrategia entrante. Por eso, cuando quiera obtener retornos monetarios de su inversión, optar por el marketing saliente es definitivamente la opción más inteligente.

Control sobre la exposición

Al analizar el marketing entrante y el saliente, con el primero, es posible que no pueda llegar a clientes potenciales si aún no están familiarizados con su marca. Con el segundo, solo las audiencias relevantes verán su contenido. Es poco probable que optar por el marketing saliente fomente la confianza a largo plazo con su grupo demográfico objetivo; por otro lado, el marketing entrante solo lo ayuda a conectar con una audiencia que ya está interesada en su marca. Con el marketing saliente, puede crear una red pequeña pero específica para atraer a los grupos demográficos precisos a los que desea llegar, incluso si el usuario nunca antes ha interactuado con su marca.

¿Cuáles son los posibles problemas con el uso de una estrategia de marketing saliente?

Al igual que con cualquier cosa, el marketing saliente tiene algunas desventajas. Como ha visto en este artículo, existen razones sólidas por las que los anunciantes eligen el marketing entrante en lugar del saliente. Hemos dedicado las siguientes dos subsecciones a analizar las desventajas del marketing saliente. Aun así, es importante recordar el contexto de su campaña y sus objetivos. Lo invitamos a utilizar la información que presentamos en esta subsección para decidir qué funcionará mejor para usted.

Costos altos

Una de las razones por las que un anunciante puede elegir el marketing entrante en lugar del saliente es lo costoso que puede ser ejecutar una campaña saliente. La competencia es excelente para audiencias muy específicas, por lo que debe asegurarse de que cada elemento de la campaña sea sólido antes de lanzarla. Aquellos con presupuestos limitados pueden incluso elegir el marketing entrante y solo esperar volverse viral. En cambio, recomendamos explorar plataformas relativamente no saturadas o segmentos de audiencia con una menor demanda publicitaria.

Efectividad limitada en el tiempo

Al analizar el marketing entrante frente al marketing saliente, puede llevar tiempo obtener resultados si opta por el primero. Pero con el tiempo, puede ser más eficaz. El marketing saliente le brinda resultados de inmediato, pero se detiene tan pronto como finaliza la campaña. ¿Significa esto que debería optar por uno en lugar del otro? ¡De ninguna manera! Con el marketing saliente, los resultados que obtenga en un período corto pueden ser suficientes para alcanzar todos sus objetivos, especialmente los relacionados con los ingresos. Solo asegúrese de que su campaña esté dirigida y sea lo suficientemente potente como para generar conversiones sin salirse de su presupuesto.

La línea difusa entre el marketing entrante y el marketing saliente

Con las estrategias de publicidad online, la línea entre el marketing entrante y el saliente se está volviendo más difusa. Originalmente se pensaba que con el marketing entrante versus el saliente, este último consistía en lanzar la red más amplia posible. Pero eso no es necesariamente cierto hoy en día. Por ejemplo, crear una campaña de retargeting se centra en un segmento de mercado en particular (originalmente un rasgo del marketing entrante), pero lo impulsa a comprar. Aun así, puede identificar fácilmente ejemplos de marketing entrante y saliente. Es decir, las reglas del juego pueden cambiar, pero los objetivos siguen siendo los mismos. El marketing entrante siempre consistirá en construir un puente, y el marketing saliente en hacer que su audiencia lo cruce.

Marketing entrante versus marketing saliente: ¿Cuál debería priorizar?

Lamentablemente, nadie vive en un mundo de presupuestos ilimitados. Para sus esfuerzos de marketing, siempre tendrá que tomar decisiones difíciles sobre cómo asignar su presupuesto. Entonces, en la batalla entre el marketing entrante y el marketing saliente, ¿cuál ganará? En la sección anterior, aprendió que no tiene que comprometerse completamente con ninguna de las dos opciones. Sin embargo, rara vez es 50-50. Entonces, ¿debería priorizar el marketing entrante o el saliente? No hay una respuesta correcta. Considere estos factores para encontrar el equilibrio adecuado entre las dos estrategias.

Presupuesto para la campaña

Si tiene un presupuesto limitado, puede ser conveniente elegir estrategias de marketing entrante en lugar de marketing saliente. Dado que algunas estrategias entrantes, como la publicación en las redes sociales, son gratuitas, aún puede avanzar a pesar de las limitaciones presupuestarias. Pero no debe elegir entre el marketing entrante y el saliente únicamente en función de los costos iniciales. También debe evaluar la eficacia de su decisión. Por ejemplo, si tiene una gran habilidad para crear anuncios salientes, puede tener sentido invertir más de su presupuesto en eso. Al elegir entre marketing entrante y saliente, piense en el tipo de resultados que obtendrá si invierte su dinero en cualquiera de las opciones.

Necesidad de inyección de capital

Como hablamos antes, una de las mayores diferencias entre el marketing entrante y el saliente es el resultado que genera. Con el marketing saliente, obtendrá un retorno de la inversión inmediato, ¡siempre que haya diseñado una gran campaña, por supuesto! Por lo tanto, si necesita dinero de inmediato y tiene la opción entre marketing entrante y saliente, es mejor dedicar la mayor parte de su tiempo, esfuerzo y presupuesto a este último. Pero, para que quede claro, esto no significa que deba descuidar por completo el marketing entrante. Después de todo, hay muchas formas gratuitas de implementar el marketing entrante.

Competencia por el mismo mercado

Otro factor que se puede considerar es su competencia actual. Observe sus esfuerzos y campañas existentes. ¿Tienden a centrarse más en el marketing entrante o en el saliente? ¿Qué resultados están obteniendo de sus esfuerzos? Esa información puede ser útil para decidir qué hacer. Si están obteniendo excelentes resultados con su asignación de presupuesto, puede tener sentido que intente imitar su éxito. Sin embargo, también tiene sentido ir en otra dirección si ve que un determinado enfoque no les está funcionando. Entonces, ¿qué debería hacer? Sea observador y utilice la información que obtenga para tomar una decisión acertada.

Cómo integrar estrategias de marketing entrante y saliente

A lo largo de nuestra discusión sobre estas estrategias de marketing, puede ver que ambas son útiles. Por lo tanto, no debe verse como una competencia en la asignación de recursos entre el marketing entrante y el saliente. Entonces, ¿por qué no replanteamos el enfoque para determinar cómo pueden trabajar juntos los dos? Al hacerlo, podrá disfrutar de las ventajas que vienen con ambas opciones. También podrá equilibrar las desventajas del marketing entrante y saliente. Si necesita ideas sobre cómo usar los dos para crear campañas poderosas, siga leyendo. Esperamos que los ejemplos que se ven en la siguiente sección le sirvan de inspiración, pero lo alentamos a que vaya más allá y los haga suyos.

Utilice los mismos objetivos

Sabemos que hay muchas diferencias entre el marketing entrante y el saliente. Entonces, ¿por qué no usar estas diferencias para alcanzar los mismos objetivos de manera más efectiva? Por ejemplo, desea aumentar el conocimiento de marca de su empresa. En lugar de elegir si usar marketing entrante o saliente, ¡utilice ambos! Si utiliza un modelo de CPC en su marketing saliente, obtendrá automáticamente un reconocimiento de marca por el que no tendrá que pagar a menos que hagan clic. Si la audiencia se beneficia de la información que ya tiene, puede pegar los enlaces en los comentarios para obtener exposición adicional. Incluso si los costos del marketing entrante son más bajos, ¡tenerlo gratis es aún mejor!

Úselos como partes del mismo embudo de marketing

Incluso si nos atenemos a la concepción tradicional del marketing entrante y el marketing saliente, podrá integrar ambos en el mismo embudo. Supongamos que optó por el marketing saliente y encargó volantes para anunciar un descuento en su tienda física. Inicialmente, consideró asignar más dinero al marketing entrante, pero como el volante tiene espacio adicional, ¿por qué no aprovecharlo para contarle a la gente sobre su nuevo sitio web? Puede dejar un código QR o incluso solo la dirección del sitio. De esta manera, los visitantes pueden acceder a información y recursos valiosos mientras se les incentiva a realizar una compra.

Compartir datos en campañas separadas

El enfoque del marketing entrante y el marketing saliente puede ser diferente, pero eso no significa que no haya recursos que se puedan compartir. Los datos siempre serán valiosos independientemente de si prefiere el marketing entrante o el saliente. Al compartir datos en campañas separadas, puede obtener información que no habría encontrado si se hubiera limitado a tratarlas como esfuerzos separados. Después de todo, no se trata de una lucha entre el marketing entrante y el saliente. El objetivo final es el mismo: contribuir a la rentabilidad sostenible a largo plazo de su marca o negocio. Para que esto suceda, guarde siempre una copia de todos los datos sin procesar. De esta manera, puede realizar análisis adicionales cuando sea necesario.

Ejemplos de marketing digital entrante y saliente

Hemos hablado largo y tendido sobre el marketing entrante y saliente. Pero, ¿cómo se ven en la vida real? Al menos por ahora, dejemos de lado la discusión sobre si debería elegir el marketing entrante o el saliente. ¡Veamos cómo se ven ambos tipos de marketing en la práctica! En las siguientes dos subsecciones, presentaremos ejemplos de marketing entrante y saliente. Entonces, si todavía tiene alguna confusión para identificar cuál es cuál, siga leyendo. Al final de esta sección, podrá identificar claramente el marketing entrante y saliente.

Ejemplos de marketing entrante

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las propias iniciativas de marketing entrante de MGID.

1 Blog de MGID: Sí, incluso el texto que está leyendo ahora mismo se considera marketing entrante.

2 Eventos bajo demanda de MGID: Grabamos estos seminarios web, por lo que aún puede verlos meses o años después de que finalizaron.

3 Videos de YouTube: Tenemos talleres y charlas que puede ver cuando quiera.

Aunque los beneficios del marketing entrante son más latentes, podemos utilizar todo el material años después. Todos los visitantes del sitio siguen beneficiándose de estos recursos.

Ejemplos de marketing saliente

A continuación, se muestran algunos ejemplos de marketing saliente que verá online:

1 Presentación del Chrysler 300C: En este video, se presenta el Chrysler 300C al público, lo que puede considerarse como una promoción directa del automóvil.

2 Promoción de Datacamp: Aquí se ofrece un descuento del 50 % en las suscripciones anuales. Al hacer clic en el anuncio, se accede a la página de ventas.

3 Anuncio de búsqueda paga de Cloudways: Este anuncio patrocinado de Google aparece después de buscar un término determinado.

Las opciones de marketing saliente también incluyen medios tradicionales, como anuncios de radio, comerciales de televisión y más.

¿Marketing entrante o saliente? ¡No tiene por qué ser una competencia!

Hay muchas maneras de abordar el marketing y rara vez se trata de una solución única. Por lo tanto, no piense en ello como marketing entrante versus marketing saliente. Los dos pueden funcionar en una campaña e incluso crear un efecto sinérgico que elevará aún más los resultados que habría logrado utilizando independientemente el marketing entrante o el saliente. Es decir, encuentre espacio para ambos en su campaña. No importa cómo sea su hoja de ruta hacia el éxito del marketing, puede confiar en que MGID lo ayudará en cada paso del camino. Regístrese hoy y obtenga acceso a herramientas avanzadas, un manager personal y un departamento de especialistas creativos. ¿Busca oportunidades de marketing entrante o marketing saliente? ¡Lo tenemos cubierto cualquiera sea su decisión!