La listas negras y las listas blancas son herramientas conocidas y bastante populares para la optimización de la fuente de tráfico. La listas negras permiten bloquear ciertos sitios para no comprar su tráfico. Por el contrario, una lista blanca informa a la red que se desea comprar tráfico solo de las fuentes listadas en ella. Veamos dónde vale la pena usar estas listas y dónde no.

Anti-fraude

Hace solo un par de años, las listas negras y las listas blancas se usaban con fines de seguridad. Un conjunto de personas hicieron listas de sitios que contenían bots o tráfico ineficiente, y estas listas deambulaban por diferentes foros. Tomaba bastante tiempo buscar y aplicar una lista negra o una lista blanca para cada campaña publicitaria. Además, se debían actualizarse manualmente.

MGID filtra el tráfico de bots antes de que llegue a los anunciantes. Para proporcionar tráfico de alta calidad, utilizamos la solución anti-fraude Anura y nuestra solución anti-fraude certificada por TAG. Además, contamos con un equipo analítico que verifica manualmente el tráfico a diario; MGID garantiza que más del 96% del tráfico es seguro. Para evitar el fraude, ya no es necesario que dedique tiempo a implementar una lista negra o una lista blanca.

Seguridad de la marca

En algunos casos, es importante que un anunciante no muestre sus anuncios en lugares donde puedan dañar la reputación de la marca. Por lo tanto, los sitios que contienen contenido peligroso deben agregarse a la lista negra.

En MGID, no es necesario crear una lista negra para evitarlos. Nos asociamos solo con sitios confiables, por lo que la seguridad de la marca está garantizada. No contienen noticias falsas, contenido para adultos, ilegal, sexual, provocativo o repulsivo.

Relevancia

Los anunciantes pueden agregar un sitio a la lista negra si no se ajusta a la marca históricamente. Como resultado, el sitio a menudo se bloquea para todas las campañas de los anunciantes. Sin embargo, de vez en cuando, el contenido del sitio puede cambiar o puede aparecer una nueva audiencia.

Ya no es necesario bloquear sitios irrelevantes mediante el uso de listas negras con la solución de IA de focalización contextual de MGID. Esta analiza el contenido del sitio, incluidas imágenes y videos. Permite la segmentación de entornos contextuales a fondo, así como bloquea ubicaciones irrelevantes sin un bloqueo completo del sitio.

Optimización de la focalización

Las listas negras y las listas blancas siguen siendo excelentes instrumentos para la optimización de la focalización dentro de una sola campaña publicitaria. Usted puede bloquear sitios de bajo rendimiento con un CTR o una conversión bajos. La forma habitual de trabajar con listas es incluir manualmente los sitios de alto rendimiento en la lista blanca para optimizarlos aún más:

Cree una campaña A utilizando todos los sitios y todas las redes Cree una campaña B idéntica, pero incluya en la lista blanca solo los sitios de alta conversión Incluya en la lista negra de la campaña A los sitios de alta conversión

La campaña A se centra en la búsqueda de nuevas fuentes de tráfico de alta conversión. La campaña B se centra en la generación de clientes potenciales a partir de fuentes confiables. Puede reducir el CPC para la campaña A y aumentarlo para la campaña B.

Optimización preestablecida

No recomendamos transferir la lista blanca o la lista negra de una campaña a otra. A veces, lo que se usa para promocionar aplicaciones de fitness no se ajusta ni siquiera a dispositivos de fitness, sin embargo, son productos bastante similares. Incluso en un sitio, pueden haber diferentes conjuntos de creatividades y páginas de destino; uno de ellos puede volverse ineficaz, pero los otros aún pueden funcionar. Con una lista negra, no puede tener eso en cuenta.

Las listas negras y las listas blancas limitarán a la audiencia rica para la nueva campaña y empeorarán los resultados. Una solución mucho más eficaz es lanzar una campaña sin bloquear las fuentes de tráfico. Todos los sitios ya han sido revisados por fraude; garantizan la seguridad de la marca. Además, con el uso de la focalización contextual, los anuncios se mostrarán solo en ubicaciones relevantes.

En lugar de reducir el tráfico disponible y el alcance de la campaña mediante la creación manual de listas negras y listas blancas, es mejor establecer una optimización basada en reglas. Las fuentes de tráfico se incluirán en la lista negra en función de su rendimiento real sin esfuerzos manuales. Eso permite enfocarse en objetivos estratégicos globales, en lugar de buscar puntos débiles dentro de una sola campaña.

Conclusión

Históricamente, las listas negras y las listas blancas se utilizan con fines anti-fraude, evitando sitios peligrosos e irrelevantes y para la optimización de la focalización dentro de la campaña.

MGID mejora constantemente sus algoritmos anti-fraude y filtra el fraude y los sitios con contenido peligroso. Las herramientas de focalización contextual pueden ayudar a resaltar las fuentes de tráfico relevantes. La inclusión de sitios en listas negras o blancas para estos fines ya no es relevante.

Sin embargo, las listas negras y las listas blancas siguen siendo buenas herramientas para la optimización de la focalización dentro de la campaña. Ayudan a encontrar nuevas fuentes de tráfico rentables o a utilizar las fuentes de tráfico más eficientes. No es necesario copiar listas de una campaña publicitaria a otra porque la eficiencia de estas fuentes de tráfico puede ser diferente incluso para diferentes productos de la misma categoría, así como para diferentes creatividades o páginas de destino. En cambio, para fines de optimización, es mejor lanzar todas las fuentes de tráfico y utilizar la optimización basada en reglas.

Si aún desea utilizar listas preestablecidas para su nueva campaña, es mejor consultar con nuestro manager de cuentas y describir su oferta, producto y precio para definir la lista más adecuada para la optimización de la fuente de tráfico.