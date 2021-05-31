El mercado hispanohablante cuenta ahora con un nuevo jugador en la publicidad nativa, se trata de MGID, empresa norteamericana con más de 12 años de experiencia ayudando a los publishers a monetizar sus contenidos y nutrir sus audiencias, mientras brindan un mayor posicionamiento a los anunciantes.

Con presencia en el mercado europeo, asiatico y norte americano, y más de 750 colaboradores a nivel mundial, MGID llega a América Latina de la mano de Adsmovil, empresa adtech que brinda soluciones para la publicidad digital en toda la región, quien aportará toda su experiencia y trayectoria para potencializar y comercializar los diferentes formatos de publicidad nativa que ofrecerán.

El objetivo de esta unión entre Adsmovil y MGID con su llegada a la región es hacer de la publicidad nativa una herramienta esencial en la caja de herramientas de los anunciantes y aumentar su cuota en un 10% en su gasto en publicidad digital. Además de ayudar a los anunciantes y publishers a crear flujos de ingresos fiables con los anuncios nativos, pues en los tiempos turbulentos que se viven hoy en día, las empresas deben centrarse en optimizar sus presupuestos, asignándo su inversión a canales publicitarios eficaces que puedan proporcionar resultados medibles.

El alcance mensual de la audiencia de la plataforma en Latam en 2020 superó los 12 mil millones de impresiones, un 30% más en comparación con el mismo periodo de 2019, y esta cifra sigue creciendo.

“Este relacionamiento entre ambas empresas representa una excelente oportunidad para que las marcas tengan un mejor rendimiento de sus anuncios y así conecten con las audiencias correctas a través del contenido adecuado generando una experiencia positiva y oportuna para los usuarios”, como menciona Alberto Pardo, CEO & Fundador de Adsmovil.

Juan Carlos Valdés es el director regional a cargo de MGID para la región, quien cuenta con más de 13 años de experiencia en la industria de medios digitales y se ha especializado en la apertura del mercado latinoamericano para empresas multinacionales como Marketwired (Nasdaq), Disqus y Taboola desde Puerto Rico, Nueva York, Miami, Los Ángeles y México.

“La publicidad nativa es una alternativa al formato tradicional que cada año gana más protagonismo. Me enorgullece comenzar este nuevo trayecto para servir tanto a los medios editoriales como a los anunciantes una alternativa para incrementar su performance”: afirma el directivo.

Por su parte, Daniel Zamudio, gerente regional de alianzas para publishers de la compañía, reconoce que la llegada de MGID al mercado lationamércano es una magnífica oportunidad de ayudar a todos los Publishers de la región a seguir creciendo a través de esta plataforma de contenido nativo. Daniel tiene 10 años de experiencia en medios, marketing digital y estrategia corporativa en empresas en México y LatAm como Grupo Expansión, IMS para Snapchat, Mercado Libre y Taboola.

MGID es una empresa internacional que adopta y actualiza sus productos teniendo en cuenta las las tendencias mundiales. Sin embargo, somos conscientes de la importancia de adaptar nuestra oferta a cada mercado local en el que operamos. Por eso estamos encantados de asociarnos con Admovil, una red de publicidad digital bien establecida y con presencia local en América Latina", comenta Vladyslav Stadnyk, vicepresidente de Asociaciones Estratégicas de MGID. "La unión de nuestros activos tecnológicos, así como de nuestras experiencias, nos ayudará a equilibrar los intereses de anunciantes y editores en América Latina, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios", añade.