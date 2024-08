En el mundo actual no se puede subestimar la importancia de la imagen de una empresa. De hecho, cuando pensamos en algunas de las empresas más grandes del mundo, podemos encontrar algo que las une a todas, independientemente de su nicho de mercado, público objetivo o industria. ¿Cuál es este único punto en común? Es una idea con la que probablemente ya esté familiarizado y uno de los principios centrales del marketing: la conciencia de marca.

Hoy en día, es más fácil que nunca para las personas iniciar sus propias empresas. Como resultado, Internet alberga un mar aparentemente interminable de empresas y startups, cada una de las cuales espera dejar su huella en el panorama comercial, aunque no todas lo logran. Los estudios indican que alrededor del 20% de los pequeños negocios están condenados al fracaso en sus primeros dos años; por lo tanto, la conciencia de marca es un factor crucial que se interpone entre estas empresas incipientes y el olvido.

En este artículo, explicaremos qué es la conciencia de marca, por qué es tan importante y cómo se puede medir, entre otras cosas. Entonces, si tiene curiosidad sobre este fascinante tema, ¡siga leyendo para descubrirlo todo!

¿Qué es la conciencia de marca?

La conciencia de marca es el término que usan los especialistas en marketing para describir el nivel de familiaridad que tiene una audiencia con un negocio en particular. Cuanto más conciencia de marca tiene una empresa, más reconocible será y más probabilidades habrá de que se la considere trendy o popular.

La mayoría de las personas no pasan horas del día reflexionando sobre ideas como la conciencia de marca, pero, aun así, todos lo comprendemos en cierta medida. Nos inundan miles y miles de anuncios y marcas comerciales cada día y, sin embargo, hay ciertas fuentes, eslóganes y logotipos que inmediatamente reconocemos y asociamos con una empresa en particular. Los Arcos Dorados de McDonald's, la fuente blanca arremolinada en una lata roja de Coca-Cola, el mundialmente famoso eslogan "Just Do It" de Nike: estos son sólo algunos ejemplos de algunas marcas inmediatamente reconocibles con las que sin duda usted está familiarizado.

La naturaleza ubicua de dichos logotipos y eslóganes es una prueba de la importancia de la visibilidad y la conciencia. Grandes nombres como McDonald's, Coca-Cola y Nike son conocidos en todos los rincones del mundo. Su omnipresencia ayuda a garantizar su relevancia y popularidad duraderas.

La conciencia de marca se puede dividir en términos generales en dos categorías: conciencia de marca asistida y conciencia de marca espontánea. A continuación, explicaremos la diferencia entre los dos.

Conciencia de marca asistida

La conciencia de marca asistida, también conocida como reconocimiento de la marca, se refiere a que un cliente sea capaz de distinguir visualmente una marca en particular. Para volver a los ejemplos anteriores, el reconocimiento del logotipo de McDonald's, una lata de Coca-Cola o un empaque de Nike ayudaría a ser ejemplos de conciencia de marca asistida. Los elementos visuales como logotipos, eslóganes y tipos de letra juegan un papel importante en lo memorable que es una empresa.

Conciencia de marca espontánea

La conciencia de marca espontánea, también conocida como recuerdo de la marca, se refiere al factor de reconocimiento de un producto cuando no está ayudado por señales externas como etiquetas, anuncios, marcas registradas, etc. Varios factores contribuyen a la capacidad de recuerdo de un consumidor, incluido su nivel de lealtad y su conocimiento de la empresa. Si una persona completara un cuestionario de conciencia de marca preguntando por su marca de ropa preferida y respondiera con un nombre como Zara o H&M sin que se lo sugieran, este sería un ejemplo de conciencia de marca espontánea en acción.

¿Por qué es importante la conciencia de marca?

Hay un par de razones por las que la conciencia de marca es importante. Por un lado, a medida que una empresa se vuelve más reconocida, es mucho más probable que los consumidores la encuentren identificable y confiable, lo que, a su vez, los alentará a buscar los bienes y servicios de la empresa. Un ejemplo simple de esto sería un consumidor que elige comprar alimentos de primera marca en lugar de alimentos de marca propia de las tiendas, incluso cuando prácticamente no hay diferencia entre los dos productos. En este escenario, ¡es el nombre de la empresa el que hace el trabajo pesado!

La conciencia de marca también es importante porque ayuda a que su empresa sea más popular entre una gama más amplia de consumidores potenciales. Cuanto mayor reconocimiento recibe una empresa, mayor es su relevancia cultural. Cuando las empresas aumentan su visibilidad, es más probable que los consumidores reconozcan su logotipo, recomienden sus productos, interactúen con ellas en las redes sociales y, lo más importante de todo, busquen sus bienes y servicios sin que se los solicite.

En resumen, la conciencia de marca es crucial para el éxito de cualquier negocio. Ayuda a atraer audiencias y convertirlas en clientes leales y recurrentes, garantizando así que la empresa reciba un flujo constante de ingresos. Para decirlo de otra manera, la conciencia de marca impulsa el valor de la marca. Exploraremos este tema en la siguiente sección.

Conciencia de marca versus valor de marca

Otro término comúnmente utilizado en marketing es valor de marca. Esto puede entenderse mejor como el valor de su empresa, es decir, su valor social y comercial, derivado de la percepción pública de su negocio. Informado por la experiencia del consumidor con su empresa, este valor puede ser positivo o negativo, dependiendo de la calidad del servicio que el consumidor recibió de usted.

Como puede ver, la conciencia de marca y el valor de la marca son dos ideas estrechamente relacionadas, pero estos términos no son intercambiables. Entonces, ¿cuál es su relación?

En pocas palabras, crear conciencia de marca es la forma en que se establece el valor de la marca. Los especialistas en marketing promueven experiencias y asociaciones positivas con su empresa, lo que ayuda a construir relaciones de confianza con los consumidores. De esta forma, establecen lealtad y aumentan el valor percibido. Esto beneficia a la empresa de las siguientes maneras:

Incrementa el precio de bienes y servicios;

Impulsa los precios de las acciones;

Hace más viable la expansión empresarial;

Genera un mayor impacto social.

Cómo medir la conciencia de marca

Claramente, la conciencia de marca juega un papel clave en el marketing. Teniendo esto en cuenta, parece claro que las empresas deberían hacer un esfuerzo para mejorar su imagen pública y aumentar su visibilidad. Sin embargo, para aumentar la conciencia de marca, primero hay que saber cómo medirla. Después de todo, ¿cómo podrá saber si está cumpliendo sus objetivos si no tiene forma de evaluar su desempeño y realizar un seguimiento de su progreso?

Entonces, ¿cómo se mide la conciencia de marca? Las soluciones se pueden agrupar en dos categorías separadas:

Métodos cuantitativos: Estos métodos implican el uso de datos numéricos para determinar la tasa de crecimiento de la conciencia de marca. Puede utilizar KPI de conocimiento de marca, como el tráfico del sitio, la participación en las redes sociales y las impresiones de anuncios para este propósito.

Estos métodos implican el uso de datos numéricos para determinar la tasa de crecimiento de la conciencia de marca. Puede utilizar KPI de conocimiento de marca, como el tráfico del sitio, la participación en las redes sociales y las impresiones de anuncios para este propósito. Métodos cualitativos: Estos métodos son un poco más difíciles de cuantificar, ya que se basan en juicios de valor subjetivos y no en números concretos. Los ejemplos incluyen publicar una encuesta de conciencia de marca, escuchar el boca a boca y rastrear la expansión de los espacios en Internet (es decir, la cantidad de exposición que obtiene su marca en los espacios online).

Incrementando la medición de la conciencia de marca

Una vez que haya logrado una comprensión clara de cómo medir la visibilidad de la marca, estará listo para comenzar a desarrollar la conciencia de marca. No se equivoque: una sola campaña comercial o publicitaria no es suficiente para generar un fuerte conocimiento de la marca entre su grupo demográfico. Se trata de un proceso intensivo y es poco probable que se lleve a cabo de la noche a la mañana.

En cambio, este tipo de visibilidad es algo que se desarrollará orgánicamente a partir de una gran cantidad de decisiones más pequeñas que usted tome. La forma en que elija presentar su negocio jugará un papel importante en cómo lo perciben los consumidores.

Algunos pasos que puede seguir para crear esta conciencia incluyen:

Desarrolle una voz única y agradable. Es poco probable que atraiga muchos clientes si las personas perciben tu empresa como una entidad sin alma y sin rostro. Ya sea que diseñe la landing page de un sitio web o cree un anuncio, considere los temas y valores que son importantes para su negocio. Esto le ayudará a crear una personalidad con la que los consumidores puedan identificarse.

Es poco probable que atraiga muchos clientes si las personas perciben tu empresa como una entidad sin alma y sin rostro. Ya sea que diseñe la landing page de un sitio web o cree un anuncio, considere los temas y valores que son importantes para su negocio. Esto le ayudará a crear una personalidad con la que los consumidores puedan identificarse. Establezca conexiones en línea. Las investigaciones muestran que más del 50% de la reputación de una marca depende de interacciones sociales basadas en la web. Intente hacer todo lo posible para conectarse con su audiencia en línea dejando comentarios, compartiendo y promocionando contenido y realizando publicaciones en las redes sociales diseñadas para fomentar la interacción.

Las investigaciones muestran que más del 50% de la reputación de una marca depende de interacciones sociales basadas en la web. Intente hacer todo lo posible para conectarse con su audiencia en línea dejando comentarios, compartiendo y promocionando contenido y realizando publicaciones en las redes sociales diseñadas para fomentar la interacción. Utilice el poder de la narración. Nunca subestime el poder de una buena historia. Si se toma el tiempo para elaborar una narrativa convincente sobre su negocio, será más fácil para los miembros de su público objetivo relacionarse con usted e invertir en su empresa. Además, contar historias agregará una sensación de autenticidad a su empresa que ayudará a generar confianza en el cliente a largo plazo.

Métricas clave de conciencia de marca

Ya hemos hablado de las mediciones del conocimiento de la marca y explicamos que se pueden medir cuantitativa o cualitativamente. Ahora, exploraremos esto más a fondo, desglosando seis de las métricas de conciencia de marca más utilizadas y explicando cómo pueden ayudarlo a comprender la visibilidad de su empresa.

Alcance social y no social

El alcance social y no social son métricas que estiman cuántas personas ven su contenido. Como sugieren sus nombres, el primero se refiere específicamente al porcentaje de visibilidad del contenido publicado en plataformas de redes sociales, como YouTube, TikTok o Instagram. El segundo, por otro lado, se refiere al contenido que se publica más allá de las redes sociales: sitios de noticias, blogs, podcasts y otros lugares similares. A medida que su alcance se expande, también lo hace la cantidad de personas que están expuestas a su contenido, aumentando así la conciencia de marca.

Datos del volumen de búsqueda

El volumen de búsqueda es una medida de cuántas veces se ha buscado una palabra clave en particular. Si bien se utilizan a menudo para la investigación de palabras clave en las prácticas de SEO, las herramientas de volumen de búsqueda también se pueden emplear para ayudarlo a determinar cuántas personas están buscando su negocio en línea. Cuanta más gente lo busque, mejor, ya que eso significa que se corre la voz sobre tu empresa, ya sea de boca en boca o en las redes sociales.

Impresiones de marca

En términos de marketing digital, una impresión es cuando un individuo ve un anuncio, ya sea en una aplicación móvil, un sitio web o en otro lugar. Incluso si el usuario no presta atención a dicho anuncio, siempre que esté visible en la pantalla. Mientras tengan la aplicación o página web abierta, se contará como una impresión. Las impresiones no pueden contarle la opinión de alguien sobre su contenido, pero al menos pueden informarle si alguien lo está viendo o no.

Puntuación de presencia

La puntuación de presencia de una empresa es un KPI de conciencia de marca que mide su popularidad en los espacios online. Se clasifica en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la puntuación más alta posible, a menudo alcanzada por marcas de renombre mundial y temas populares o trendy. Una puntuación de presencia es una forma sencilla de comparar su empresa con otras en el mercado mientras monitorea su progreso.

Tráfico del sitio web

El seguimiento de cuántas personas visitan su sitio web le permite saber qué tan efectiva es su estrategia de marketing actual. Cuanto mejor sea la conciencia de su marca, más personas se enterarán de su sitio y lo visitarán. Los especialistas en marketing también pueden acceder a herramientas que les indican de dónde proviene cierto tráfico; por ejemplo, si un usuario web lo visitó directamente escribiendo la URL del sitio o lo encontró orgánicamente a través de una búsqueda en Google. Este análisis más profundo puede resultar particularmente útil, ya que le permite ver qué fuentes de tráfico son las mejores.

Menciones

Estar atento a las menciones le permite ver quién está hablando de su empresa, tanto si dicen cosas positivas o negativas sobre ella. Las menciones son promociones no solicitadas dirigidas a los consumidores, que incluyen todo, desde reseñas publicadas en blogs hasta enlaces directos en redes sociales.

Cuota de voz

La cuota de voz, a menudo abreviada como SOV (share of voice), es una medida de cuánto se habla de su empresa en línea en comparación con sus principales competidores. Este KPI no tiene en cuenta la calidad de la cobertura, solo cuánto hay. Un SOV alto indica que, en relación con sus competidores, está adquiriendo tanta o más cobertura de fuentes en línea, por ejemplo, de blogs web, sitios de noticias o X, antes conocido como Twitter. Esta métrica de conciencia de la marca es esencial y no debe descuidarse.

Participación en las redes sociales

En los últimos años, la popularidad de las redes sociales ha seguido aumentando, y un número cada vez mayor de personas descubren negocios a través de espacios en línea. Como resultado, las redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram se han convertido en elementos cruciales en el conjunto de herramientas de un especialista en marketing digital. La participación en estas plataformas (comentarios, likes, shares, etc.) se ha convertido en una de las principales formas de evaluar el conocimiento de la marca.

Consejo profesional: realice un seguimiento de las métricas de conciencia de marca de sus competidores

Cuando se trata de conciencia de marca, el desempeño de su empresa no debería ser su única preocupación. Como mínimo, también debe controlar el desempeño de sus competidores.

Estar atento a la visibilidad de los competidores le permite ver qué tan bien les está yendo y le da una idea de a qué se enfrenta. Pero lo que es aún más importante, en función de sus métricas de conciencia de marca, puede determinar cuáles de sus estrategias de mercado están funcionando y cuáles no. Para realizar un seguimiento de estas cifras, puede utilizar una combinación de software de clasificación SEO, plataformas de marketing de contenidos y análisis de backlinks. Alternativamente, incluso algo tan simple como consultar las páginas en redes sociales de sus competidores puede darle una idea de qué tan bien se están desempeñando.

Preguntas frecuentes sobre métricas de conciencia

¿Cómo puedo medir la conciencia de marca para mi empresa o marca?

Hay una serie de métricas que puede utilizar para monitorear y cuantificar su visibilidad. Estas métricas se pueden dividir en medidas cuantitativas y cualitativas. La primera utiliza datos numéricos para determinar la conciencia de marca (por ejemplo, el tráfico del sitio o la interacción en línea), mientras que la última utiliza juicios de valor más subjetivos (por ejemplo, el boca a boca o búsquedas en Google).

¿Cuáles son algunas métricas clave y KPI que se utilizan para realizar un seguimiento de la conciencia de marca?

Algunas de las métricas de medición de marca más utilizadas para realizar un seguimiento de la visibilidad incluyen el tráfico directo, el tráfico orgánico, la participación social, la cobertura y las menciones. Sin embargo, esta es sólo una pequeña selección de KPI para la conciencia de marca. Existen muchas otras medidas que quizás desee emplear.

¿Qué herramientas o software puedo utilizar para rastrear y analizar los datos de conciencia de marca?

Existen varias herramientas de medición de la conciencia de marca que se pueden utilizar para monitorear la visibilidad. Por ejemplo, los especialistas en marketing podrían utilizar herramientas de gestión de redes sociales para realizar un seguimiento de las interacciones en las redes sociales y las menciones orgánicas. Otros programas útiles incluyen Google Analytics, cuentas publicitarias, herramientas de SEO y más. Recomendamos utilizar una combinación de estas herramientas de medición de marca para lograr los mejores resultados posibles y garantizar que su empresa y sus productos sean reconocibles para su público objetivo.

¿Existen puntos de referencia o estándares de la industria para medir la conciencia de marca?

Una vez que haya recopilado y asimilado los datos necesarios, finalmente habrá dejado atrás la parte de investigación más intensiva de este proceso: ¡bien hecho! Sin embargo, la medición de la conciencia de marca no termina aquí. Para que estas estadísticas realmente signifiquen algo, debe tener un estándar de la industria con el que compararlas. Puede crear dicha línea de base estableciéndola en relación con sus competidores o monitoreando las métricas de conocimiento antes de comenzar a desarrollar su imagen.

¿Cuáles son algunos consejos prácticos para mejorar la conciencia de marca según los resultados de las mediciones?

Algunos consejos que podrían ayudar a los especialistas en marketing a aumentar el conocimiento de la marca en función de los resultados de las mediciones incluyen conocer al público objetivo de la empresa; utilizar las redes sociales de manera efectiva; crear contenido gratuito que se pueda compartir; implementar programas de fidelización y campañas promocionales; y cultivar una sólida imagen de empresa. Además, le recomendamos revisar frecuentemente las mediciones de visibilidad, ya que eso te permitirá realizar los ajustes necesarios a su plan de negocios.

¿Existe una relación entre la conciencia de marca y la lealtad a la marca? ¿Cómo puedo aprovechar esta conexión?

Ciertamente existe una relación entre el conocimiento de la marca y la lealtad a la marca, y sería bueno aprovecharla. Un fuerte conocimiento de la marca significa que más personas podrán escuchar lo que usted hace y más miembros de su grupo demográfico objetivo se acercarán a usted. Como resultado, usted construye una base de clientes compuesta por personas que creen en sus objetivos y se sienten leales a su empresa.

¿Cómo alineo la medición de la conciencia de marca con los objetivos comerciales generales y las metas de marketing?

Todos los aspectos de su plan de marketing deben funcionar de manera constante en la misma dirección. Por ejemplo, si está buscando crear un punto de venta único para asegurarse de destacarse entre la multitud, debe asegurarse de que se alinee con la imagen que ha presentado de su empresa hasta ahora. De esta manera, podrá seguir mejorando la visibilidad, lo que a largo plazo ayudará a todas las áreas de su negocio, desde las tasas de conversión hasta los ingresos.

Conclusión

La conciencia de marca es una de las consideraciones más importantes para cualquier especialista en marketing digital. Cuanto mejor sea la imagen de una empresa, más valiosa será.

Hoy en día, los equipos de publicidad tienen acceso a una gran cantidad de herramientas de reconocimiento de marca que los ayudan a cultivar esta visibilidad, hasta el punto de que saber por dónde empezar puede resultar abrumador. En este artículo, explicamos qué es la conciencia de marca, por qué es importante y cómo medir el KPI de la conciencia de marca. Además, le proporcionamos una variedad de estrategias utilizadas para generar esta métrica. Esperamos que esto le brinde un buen lugar para comenzar, así como una base sólida de conocimientos.

¿Aún tiene algunas preguntas sobre la conciencia de marca y su importancia en la publicidad de su empresa? ¡Eso es entendible! Es un tema complicado, con muchas partes móviles diferentes. Si desea saber más sobre este tema mientras se beneficia del apoyo de un manager personal y un equipo de especialistas creativos, le recomendamos crear una cuenta con MGID hoy. Si desea obtener más información sobre los servicios que ofrecemos antes de registrarse, puede hacerlo aquí. Con MGID, obtiene acceso a una variada selección de herramientas avanzadas de marketing digital que pueden ayudar a su empresa a rendir al máximo.