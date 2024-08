En el dinámico mundo del análisis digital, alejarse de lo que es familiar a menudo puede generar una ola de confusión y preguntas. Tal es el caso de la evolución de Google Analytics 3 (GA3) a Google Analytics 4 (GA4). A medida que las empresas y los propietarios de sitios web dan el salto a GA4, descubren que las métricas en las que alguna vez confiaron han sufrido cambios significativos. Las aparentes fluctuaciones en los datos y el rendimiento han generado dudas: ¿realmente ha disminuido el tráfico de nuestro sitio web? ¿Cuál podría ser la causa subyacente?

Sin embargo, la verdad detrás de estos aparentes cambios tiene más matices de lo que podría parecer inicialmente.

La esencia de estos cambios está relacionada con una modificación fundamental en los modelos de datos entre el GA3 heredado y el revolucionario GA4. Mientras GA3 operaba con sesiones y vistas de páginas, GA4 adoptó un nuevo paradigma basado en eventos y parámetros. Esta divergencia fundamental en las metodologías de recopilación y procesamiento de datos conduce a diferencias en cómo las dos plataformas de análisis recopilan y presentan la información. Además de una interfaz de usuario actualizada, GA4 introduce nuevas métricas, informes y funciones, al tiempo que omite o cambia algunos aspectos familiares de su predecesor.

Descubramos las diferencias claves para ayudarlo a adaptarse con éxito a GA4.

¿Qué es Google Analytics 4?

Google Analytics 4 es la última versión de la plataforma de análisis web de Google, diseñada para proporcionar un enfoque más completo y centrado en el usuario para el seguimiento y análisis de datos de sitios web. Representa una desviación significativa de su predecesor, Universal Analytics (UA). - también conocido como Google Analytics 3. GA4 presenta un nuevo modelo de datos y funciones avanzadas para adaptarse al panorama digital en constante evolución.

Como ya hemos dicho, uno de los cambios más notables en GA4 es el paso de un modelo basado en sesiones a un modelo basado en eventos. Esto significa que GA4 se enfoca en rastrear las interacciones (eventos) de los usuarios individuales en un sitio web o aplicación, que ofrece una visión más holística del comportamiento y la interacción del usuario. Este nuevo enfoque permite a las empresas obtener una comprensión más profunda de la experiencia del usuario, el recorrido del cliente y el comportamiento multiplataforma.

GA4 también pone un fuerte énfasis en la privacidad y el consentimiento del usuario. Está diseñado para cumplir con las regulaciones de protección de datos como GDPR y CCPA, lo que permite a las empresas recopilar y utilizar datos teniendo en cuenta la privacidad. Además, GA4 incorpora aprendizaje automático y análisis predictivo para brindar información y recomendaciones prácticas que ayuden a las empresas a tomar decisiones informadas para mejorar su presencia en línea y su experiencia de usuario.

Las capacidades avanzadas de generación de informes y análisis de datos en tiempo real de la plataforma permiten a las empresas comprender mejor las interacciones de los usuarios, realizar un seguimiento de las conversiones y optimizar sus estrategias en línea.

Reportes de GA3 versus GA4: Comparación de métricas

Si está aquí, es probable que ya haya experimentado ciertas fluctuaciones métricas después de pasar a GA4. Entonces, veamos las métricas que generan más preguntas: sesiones, duración promedio de la sesión, tasa de rebote y conversiones.

Sesiones

Tanto en GA3 como en GA4, una sesión representa un período de interacción que un usuario tiene con su sitio web o aplicación. Sin embargo, las sesiones se calculan de manera diferente en GA4 y GA3, y esta diferencia puede resultar en menos sesiones calculadas en GA4 en comparación con la versión anterior.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Las sesiones se basan en el tiempo. De forma predeterminada, una sesión finaliza después de 30 minutos de inactividad. Esto significa que si un usuario no interactúa con su sitio web durante más de 30 minutos, su sesión actual finaliza y comienza una nueva sesión una vez que el usuario realiza una acción. Las sesiones ahora están más impulsadas por eventos y centradas en el usuario. Una sesión comienza cuando un usuario interactúa con su sitio o aplicación, como hacer clic en una página, desencadenar un evento o realizar una acción. La sesión podrá durar más tiempo si el usuario permanece activo.

Entonces, los factores clave que contribuyen a un menor número de sesiones en GA4 en comparación con GA3 incluyen:

Seguimiento centrado en el usuario: GA4 rastrea la participación y las interacciones del usuario de manera más granular, lo que genera una representación más precisa de cómo los usuarios interactúan realmente con su contenido. Sin umbral de tiempo: A diferencia del umbral de inactividad de 30 minutos de GA3, GA4 no tiene una duración de sesión fija. En cambio, captura todos los eventos e interacciones del usuario dentro de un período de tiempo específico. Sin recuento de sesiones directas: En GA4, no verá una métrica de sesiones directas. En su lugar, verá eventos y métricas de participación que brindan una mejor comprensión del comportamiento del usuario. Seguimiento basado en eventos: GA4 rastrea los eventos de manera más integral, lo que le permite comprender las acciones del usuario más allá de las tradicionales vistas de páginas. Seguimiento multiplataforma: GA4 está diseñado para funcionar en varias plataformas, incluidas los sitios web y aplicaciones, lo que puede generar diferentes patrones de interacción del usuario.

A diferencia de GA3, donde el tiempo de espera de sesión predeterminado se establece en 30 minutos pero se puede extender a un máximo de 4 horas, GA4 tiene un tiempo de espera de sesión ajustable, lo que le permite extenderlo a un máximo de 7 horas y 55 minutos. Esto afecta la forma en que se rastrean las sesiones de los usuarios. Por ejemplo, en GA3, si alguien se alejó de su sitio web durante cinco horas, se cuenta como dos sesiones separadas debido al tiempo de espera máximo de sesión de 4 horas. En GA4, con el tiempo de espera de sesión extendido, se cuenta como una sesión continua, lo que proporciona una representación más precisa de la participación del usuario.

Dato importante: En Google Analytics 3, las sesiones se reinician a medianoche, creando varias sesiones si la actividad abarca ese tiempo. En Google Analytics 4, el restablecimiento de la sesión depende de la configuración de su zona horaria, lo que permite un seguimiento más preciso de las sesiones continuas de los usuarios, especialmente en diferentes zonas horarias.

Duración promedio de la sesión

La diferencia en cómo se calcula la duración promedio de la sesión en GA4 en comparación con GA3 es un reflejo del cambio en la filosofía de seguimiento de las sesiones a las interacciones del usuario.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) La duración media de las sesiones de los usuarios se calcula en segundos, independientemente de si su página web está en primer plano o en segundo plano (excluyendo el tiempo transcurrido en la última página web visitada). La duración promedio de las sesiones comprometidas se calcula en segundos y se mide desde el inicio de la sesión inicial hasta el evento de unload.

En GA3, la duración promedio de la sesión se calcula dividiendo la duración total de todas las sesiones por el número total de sesiones. Mide el tiempo promedio que los usuarios pasan en su sitio web durante sus sesiones. Sin embargo, debido a que GA3 utiliza una duración de sesión fija (30 minutos de inactividad o final del día), las sesiones pueden acortarse artificialmente si el usuario se va y regresa después de un tiempo. Si esto no se comprende correctamente, puede generar imprecisiones en las métricas de la duración promedio de la sesión.

En GA4, esta métrica se calcula como la duración promedio de las sesiones comprometidas en segundos, medida desde el inicio de la sesión inicial hasta el evento de unload. Esta es una medición más precisa porque rastrea directamente el tiempo que los usuarios pasan activamente en su sitio web o aplicación desde el momento en que inician una sesión hasta el momento en que abandonan o cierran la página.

Es importante señalar que en GA4, la definición de sesiones comprometidas es más específica y está ligada a ciertos criterios. Una sesión comprometida en GA4 es una sesión en la que:

El usuario tuvo 2 o más vistas de páginas. El usuario ha completado un evento de conversión. El usuario ha alcanzado un umbral de tiempo determinado (por ejemplo, de 10 a 60 segundos) que usted estableció.

Dato importante: De forma predeterminada, la mayoría de los informes en GA4 no incluyen la métrica de Duración Promedio de la Sesión. En su lugar, verá el Tiempo Promedio de Participación: el tiempo promedio que la aplicación estuvo en primer plano o el sitio web estuvo enfocado en el navegador. Puede agregar la métrica de Duración Promedio de la Sesión a su reporte siguiendo estas instrucciones.

Porcentaje de rebote

Tanto en GA3 como en GA4, la implementación del seguimiento de eventos y otros eventos de interacción pueden afectar la forma en que se calcula e interpreta la tasa de rebote.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) La tasa de rebote se calcula como el porcentaje de sesiones de una sola página (sesiones con una sola interacción) de todas las sesiones. La tasa de rebote se calcula como el porcentaje de sesiones no comprometidas.

En GA3, si ha implementado muchos eventos de seguimiento, es posible que los usuarios que interactuaron con eventos pero no con páginas adicionales se clasifiquen como sesiones comprometidas en lugar de rebotes. Esto puede resultar en una tasa de rebote más baja. Por otro lado, los sitios web con poco o ningún seguimiento de eventos pueden tener una tasa de rebote más alta, ya que cualquier sesión de una página (incluso aquellas con interacciones de eventos) se contará como rebotes.

En GA4, la tasa de rebote se calcula en función de la presencia de eventos de participación, que son eventos específicos que usted define como interacciones valiosas. Estos eventos se pueden contar como conversiones. Si un evento de interacción se cuenta como una conversión, la sesión en la que se produce ese evento no se considerará un rebote, incluso si se trata de una sesión de un solo evento.

Entonces, a diferencia de GA3, agregar seguimiento de eventos en GA4 no afecta directamente la tasa de rebote, a menos que esos eventos se cuenten como eventos de conversión.

Nota importante: De forma predeterminada, la mayoría de los informes en GA4 no incluyen métricas de Tasa de Participación y Tasa de Rebote. Para ver estas métricas en sus reportes, debe personalizar el informe. Lea aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo personalizar su informe.

Conversiones

Tanto en GA3 como en GA4, las conversiones se refieren a acciones o eventos específicos que considera valiosos en su sitio web o aplicación. Sin embargo, existen algunas diferencias en la forma en que se rastrean y definen las conversiones.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Por lo general, se realiza un seguimiento de las conversiones dentro del contexto de la sesión y se pueden deduplicar dentro de la misma sesión. Cada instancia de un evento de conversión se considera una conversión independiente, independientemente del contexto de la sesión.

En GA3, el seguimiento de las conversiones normalmente se realiza en el contexto de las sesiones. Si un usuario realiza una conversión varias veces durante la misma sesión (por ejemplo, al enviar un formulario), GA3 a menudo deduplica esas conversiones en esa sesión. Esto significa que si un usuario completa el formulario varias veces en una sesión, GA3 lo cuenta como un objetivo cumplido.

En GA4, cada evento, incluidas las conversiones, se trata como una acción distinta. De esa forma, las conversiones no se deduplican dentro de la misma sesión. Si un usuario completa un evento de conversión varias veces, cada instancia de ese evento se cuenta como una conversión separada. Como resultado, si un usuario completa el formulario varias veces en diferentes ocasiones, cada formulario completado se cuenta como una conversión separada en GA4.

Debido a esta diferencia, GA4 tiende a reportar mayores conversiones en comparación con GA3 incluso sin realizar ningún cambio en la optimización del sitio web. Como tal, pasar a GA4 es una buena oportunidad para revisar y validar la precisión de sus eventos de conversión, especialmente si incluyen formularios u otras acciones que los usuarios pueden repetir durante una sesión.

GA3 versus GA4: Privacidad de los datos

GA4 pone un mayor énfasis en la privacidad del usuario de forma predeterminada. Está diseñado para ser más consciente de la privacidad, alineándose con la evolución de las regulaciones de protección de datos. GA4 alienta a las empresas a recopilar solo los datos necesarios y brindar opciones claras para que los usuarios administren sus preferencias.

A continuación se muestra un desglose de cómo GA4 mejora la privacidad del usuario:

Uso de cookies de origen: Tanto GA4 como UA utilizan cookies de origen, que son configuradas por el sitio web que visita el usuario. Estas cookies no se utilizan para identificar ni rastrear personas, sino que se centran en recopilar datos agregados sobre el rendimiento del sitio web. Este enfoque es más respetuoso con la privacidad porque no depende de cookies de terceros que puedan ser bloqueadas por los usuarios o afectadas por bloqueadores de anuncios. Reducción de la dependencia de las direcciones IP: UA recopiló y almacenó direcciones IP como parte de su proceso de seguimiento. Por el contrario, GA4 ha minimizado el uso de direcciones IP para la identificación y seguimiento de usuarios, reduciendo las preocupaciones de privacidad asociadas con la recopilación de direcciones IP. Seguimiento impulsado por IA: GA4 incorpora aprendizaje automático e IA para ayudar a llenar los vacíos en los datos e identificar tendencias o patrones en el comportamiento del usuario. Esto permite obtener información más precisa sin comprometer la privacidad del usuario individual. Gestión de consentimiento mejorada: GA4 proporciona herramientas para implementar y administrar el consentimiento del usuario para la recopilación y el seguimiento de datos. Esto es crucial para cumplir con las normas de privacidad y respetar las preferencias del usuario. Retención de datos personalizable: GA4 ofrece flexibilidad en la configuración de retención de datos, lo que permite a los usuarios definir sus propias reglas de eliminación de datos en función de eventos o períodos de tiempo específicos. Esto permite a las empresas gestionar la retención de datos de una manera que se alinee con sus prácticas de privacidad y requisitos reglamentarios.

¿Es Google Analytics 4 mejor que Universal Analytics?

El cambio suele ser difícil de aceptar. A estas alturas, quizás esté pensando que pasar a GA4 no es la mejor opción. No está solo en esto. De hecho, la interfaz ha sufrido cambios tangibles y será necesario volver a aprender mucho. Sin embargo, a medida que se familiarice con las actualizaciones, se dará cuenta de que todos los cambios han sido para su beneficio.

Recapitulemos todas las ventajas de GA4 de las que logramos hablar:

Seguimiento centrado en el usuario: GA4 se centra en el comportamiento y las interacciones del usuario en todos los dispositivos y plataformas, proporcionando una visión más completa de los recorridos de los usuarios. Modelo basado en eventos: Ofrece un enfoque flexible de seguimiento basado en eventos, que le permite realizar un seguimiento de una amplia gama de acciones de los usuarios más allá de las vistas de páginas tradicionales. Privacidad del usuario mejorada: GA4 utiliza cookies de origen, enfatiza el consentimiento del usuario y proporciona controles de retención de datos, alineándose con los estándares de privacidad modernos. Información basada en IA: Aprovecha el aprendizaje automático y la IA para proporcionar información automatizada, lo que ayuda a las empresas a identificar tendencias y oportunidades más fácilmente. Seguimiento multiplataforma: GA4 se destaca en el seguimiento de las interacciones de los usuarios en sitios web, aplicaciones y dispositivos, ofreciendo una visión holística de la participación del usuario.

En cualquier caso, la transición a GA4 es un proceso gradual que puede llevar tiempo dependiendo de la complejidad de su configuración de análisis. Es esencial planificar, probar y optimizar continuamente su configuración de GA4 para garantizar que satisfaga sus necesidades comerciales.

Tabla comparativa entre GA3 y GA4

Característica GA3 GA4 Modelo de seguimiento Seguimiento centrado en vistas de páginas Seguimiento basado en eventos Identidad del usuario Se basa en cookies y direcciones IP Reducción de la dependencia de las direcciones IP Enfoque de privacidad Menos énfasis en la privacidad del usuario Fuerte énfasis en la privacidad del usuario Retención de datos Hasta 26 meses por defecto Hasta 14 meses por defecto Funciones multiplataforma Seguimiento multiplataforma limitado Seguimiento multiplataforma mejorado Duración de la sesión Duración fija de la sesión (configurable) Tiempo de espera de sesión ajustable (hasta 7h 55m) Integración Integración con productos de Google Integración con Google BigQuery Reportes personalizados Personalización limitada de los reportes Opciones de reportes personalizados más amplias

Si aún tiene preguntas, siempre puede consultar con el Soporte de Google.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuál es la principal diferencia entre GA3 y GA4?

La principal diferencia entre Google Analytics 3 y Google Analytics 4 es el modelo de seguimiento. GA3 se basa en un enfoque centrado en las vistas de páginas, mientras que GA4 utiliza un modelo centrado en el usuario y basado en eventos. Este cambio en el seguimiento permite a GA4 proporcionar información más detallada sobre el comportamiento y la participación del usuario, lo que lo hace más adaptable a las necesidades modernas de análisis digital.

¿Es posible utilizar GA3 y GA4 simultáneamente?

No. A partir del 1 de julio de 2023, GA3, también conocido como Universal Analytics, ya no recopila datos nuevos. Esto resalta la importancia de hacer la transición a Google Analytics 4 u otra plataforma de análisis moderna para continuar rastreando y analizando los datos de sitios web o aplicaciones de manera efectiva.

¿En qué se diferencian las definiciones de sesión en GA3 y GA4?

GA3 se basa principalmente en una definición de sesión basada en el tiempo. De forma predeterminada, una sesión finaliza después de 30 minutos de inactividad y se reinicia a medianoche. GA4 emplea una definición de sesión basada en eventos. Una sesión comienza cuando un usuario interactúa con su sitio web o aplicación y puede extenderse mientras el usuario permanezca activo. No hay un reinicio automático a medianoche y el tiempo de espera de la sesión se puede personalizar. Este enfoque proporciona una visión más flexible y centrada en el usuario de la duración de las sesiones.

¿Cuáles son las características clave de GA4 que no están presentes en GA3?

Las funciones clave de Google Analytics 4 (GA4) que no están presentes en Google Analytics 3 (GA3) incluyen:

Seguimiento basado en eventos: El modelo basado en eventos de GA4 ofrece un seguimiento de eventos más completo, lo que permite a las empresas medir una gama más amplia de interacciones de los usuarios. Enfoque centrado en el usuario: GA4 se centra en el comportamiento individual del usuario y ofrece una vista más detallada de los recorridos y la participación de los usuarios. Conversiones flexibles: GA4 proporciona más flexibilidad a la hora de definir conversiones, abarcando una gama más amplia de acciones del usuario. Seguimiento de comercio electrónico mejorado: GA4 ofrece un seguimiento de comercio electrónico mejorado con información más detallada sobre las ventas en línea y el rendimiento del producto. Métricas y dimensiones personalizadas: GA4 permite a los usuarios crear métricas y dimensiones personalizadas, lo que proporciona una mayor flexibilidad en el análisis de datos. Seguimiento multiplataforma: GA4 se destaca en el seguimiento de las interacciones de los usuarios en sitios web, aplicaciones y dispositivos, ofreciendo una visión holística de la participación del usuario. Privacidad del usuario mejorada: GA4 cuenta con funciones de privacidad del usuario mejoradas y una menor dependencia de las direcciones IP. Sin reinicio automático a medianoche: A diferencia de GA3, GA4 no reinicia automáticamente las sesiones a medianoche, lo que proporciona un seguimiento más preciso de la duración de la sesión.

¿Puedo migrar datos históricos de GA3 a GA4?

No, no puede migrar directamente datos históricos de Google Analytics 3 a Google Analytics 4. Estas dos plataformas de análisis funcionan de forma independiente y los datos históricos recopilados en GA3 no se transferirán automáticamente a GA4. Para trabajar con datos históricos en GA4, deberá depender de las exportaciones de datos y de los procesos de transferencia manual de datos, pero no será una migración perfecta de datos anteriores. Ahora solo puede transferir configuraciones para usuarios, eventos, objetivos, conversiones y audiencias.

¿Hay algún cambio en la forma en que se realiza el seguimiento de las conversiones en GA4?

Sí, hay cambios en la forma en que se realiza el seguimiento de las conversiones en Google Analytics 4:

Conversiones más completas: GA4 ofrece una definición más amplia de conversiones, lo que le permite realizar un seguimiento de una gama más amplia de acciones de los usuarios como conversiones valiosas. Flexibilidad mejorada: Tiene más flexibilidad para definir qué constituye una conversión, lo que facilita la medición de interacciones de usuarios específicas que son importantes para su negocio. Conversiones basadas en eventos: Las conversiones en GA4 están estrechamente vinculadas a los eventos de los usuarios, alineándose con el modelo de seguimiento basado en eventos de GA4. Ruta detallada hacia la conversión: GA4 proporciona el reporte "Ruta de conversión", que ofrece información sobre la secuencia de interacciones de los usuarios que conducen a conversiones, lo que le ayuda a comprender los recorridos de los usuarios de forma más completa.

Conclusión

La evolución de Google Analytics desde su versión anterior, GA3, hasta la última iteración, GA4, supone un importante salto adelante en el mundo de la analítica web. Esta transición marca una respuesta al cambiante panorama digital, donde la privacidad del usuario, el seguimiento multiplataforma y un enfoque de análisis de datos más basado en eventos se han vuelto primordiales.

Aunque la transición de GA3 a GA4 puede presentar ciertos desafíos, el potencial para obtener información más flexible, un mejor cumplimiento de la privacidad y un enfoque centrado en el usuario para el análisis de datos hace que esta transición sea una inversión que vale la pena en el futuro de la analítica web. Al adoptar GA4, las empresas pueden mantenerse a la vanguardia en la comprensión y atención de las necesidades siempre cambiantes de su audiencia en el ámbito digital.