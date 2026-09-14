Cuando cambia el clima, también cambia la intención de la audiencia. Todo puede permanecer igual, pero esa misma audiencia tendrá deseos y necesidades variables que se alinean notablemente con el pronóstico meteorológico local para los próximos siete días. Esto es exactamente lo que el targeting basado en el clima está diseñado para captar.

El tiempo es un vendedor sorprendentemente eficaz. Una tarde calurosa puede impulsar la venta de helados, bebidas frías y protector solar, mientras que las noches lluviosas pueden hacer que pedir comida a domicilio o ver contenido en streaming parezcan decisiones excelentes.

Esto convierte al clima en una señal en tiempo real de lo que la gente podría querer a continuación. Y para los anunciantes nativos, aprovechar ese momento puede marcar la diferencia entre un anuncio que parece aleatorio y uno que llega justo en el momento oportuno.

¿Qué es el targeting basado en el clima?

💡 El targeting basado en el clima es una forma de ajustar la entrega de anuncios en función de las condiciones climáticas actuales o previstas en una ubicación específica. Piense en temperatura, lluvia, nieve, viento, humedad, niveles de radiación UV o cualquier otra condición del entorno.

La lógica básica es sencilla:

Cambia el clima→ cambian las necesidades o el comportamiento de las personas → cambia la publicidad

Por ejemplo, intensificar una campaña de café helado en zonas donde las temperaturas superan los 30°C es un ejemplo de targeting basado en el clima. Esto es muy distinto a promocionar ese mismo café helado en toda España durante el verano (eso sería un targeting geográfico y estacional).

Además, este targeting puede ir mucho más allá de simplemente vincular productos a condiciones climáticas. Una tarde lluviosa podría activar una campaña de comida a domicilio. El primer fin de semana cálido de primavera podría poner en marcha anuncios de jardinería o mobiliario de exterior. El pronóstico de una ola de calor podría llevar a un minorista a orientar su campaña nativa hacia ventiladores, ropa de verano o productos para refrescarse, incluso antes de que las temperaturas alcancen su punto máximo.

El objetivo es aprovechar los momentos que genera el clima.

El targeting basado en el clima va más allá del calor, el frío y la lluvia

La temperatura y la lluvia acaparan la mayor parte de la atención, pero el clima abarca mucho más. La humedad puede arruinar un peinado, un índice UV elevado puede hacer que el uso de protector solar parezca urgente de repente, y la previsión de un sábado sin lluvia puede convertir por fin la idea de "deberíamos arreglar el jardín" en una compra real. Para los anunciantes, cualquiera de estas condiciones puede convertirse en una señal cuando existe una conexión lógica entre el clima y lo que es probable que la gente haga a continuación.

Señal climática Qué puede cambiar Oportunidad publicitaria Temperatura La ropa, comida, bebida y actividades al aire libre Ropa, bebidas, climatización, viajes Lluvia Planes de viaje, actividades al aire libre, deseo de quedarse en casa Entrega de comida a domicilio, streaming, servicios de taxi Nieve y hielo Movilidad, seguridad, viajes Neumáticos, servicios automotrices, equipamiento de invierno Índice UV Tiempo al aire libre y necesidad de protección Protector solar, cuidado de la piel, gafas de sol Humedad Confort y necesidades de cuidado personal Cuidado del cabello, cuidado de la piel, productos refrescantes Viento Planes y actividades al aire libre Viajes, eventos, hogar y jardín Niveles de polen Confort al aire libre para alérgicos Productos y servicios para alergias Pronóstico futuro Lo que la gente planea hacer o comprar más adelante Viajes, ropa, alimentación, productos para exteriores

La última señal climática es especialmente interesante. El targeting basado en el clima no tiene por qué esperar a que el tiempo cambie realmente. Por ejemplo, si se espera un fin de semana inusualmente cálido, los consumidores podrían empezar a buscar artículos para barbacoas, muebles de jardín o una escapada rápida incluso antes de sacar la primera tumbona.

A veces, el pronóstico para mañana es una señal publicitaria mejor que el clima actual.

¿Cómo funciona realmente el targeting basado en el clima?

Afortunadamente, nadie tiene que sentarse junto a la ventana, detectar una nube de lluvia y activar manualmente una campaña.

El targeting basado en el clima conecta los datos del tiempo con las reglas de la campaña: un dato (como la lluvia) se vincula a una ubicación, lo que genera un desencadenante que, a su vez, determina la decisión sobre el anuncio.

Supongamos que un anunciante de reparto de comida a domicilio establece esta regla:

SI se prevén lluvias intensas

Y es entre las 17:00 y las 21:00 horas

Y el usuario se encuentra dentro de la zona de reparto

ENTONCES activar la campaña para tardes lluviosas

Los datos meteorológicos pueden abarcar las condiciones actuales, las previsiones o los patrones históricos. El desencadenante puede modificar si se muestra un anuncio, la agresividad de las pujas de la campaña, el producto que se promociona o el elemento creativo que aparece.

Además, los datos meteorológicos también pueden utilizarse para comprender mejor a las audiencias. The Weather Company, por ejemplo, afirma que sus soluciones de targeting emplean datos históricos y previsiones meteorológicas, junto con otros conjuntos de datos, para entender cómo determinadas condiciones afectan al comportamiento del consumidor.

¿Por qué el targeting basado en el clima puede mejorar el rendimiento de la publicidad nativa?

El targeting basado en el clima no convierte un anuncio mediocre en uno brillante. Sin embargo, sí puede hacer que un anuncio resulte más relevante para el momento exacto en que el usuario lo ve.

En el caso de la publicidad nativa, cuyo objetivo suele ser captar la atención en lugar de interrumpirla, el momento oportuno y el contexto pueden marcar una diferencia significativa.

Capta la intención en medio de condiciones meteorológicas cambiantes

La mayoría de las señales de targeting ofrecen a los anunciantes información relativamente estable: dónde vive una persona, qué lee o en qué ha mostrado interés anteriormente.

El clima, en cambio, es diferente. Puede cambiar en cuestión de horas y, con ello, también cambia la intención del usuario.

Alguien que a las 16:00 horas no tenía ningún interés en pedir la cena a domicilio podría cambiar de opinión radicalmente si a las 19:00 horas empieza a llover a cántaros. De hecho, un experimento de campo publicado en Frontiers in Psychology reveló que las condiciones meteorológicas adversas aumentaban la eficacia de la publicidad a la hora de impulsar el gasto de los consumidores en pedidos de comida a domicilio.

Aporta a los anuncios nativos una razón de peso para estar ahí

La publicidad nativa ya se beneficia del contexto, al aparecer en un entorno diseñado para el descubrimiento de contenidos. El clima puede añadir una capa adicional (las condiciones del mundo real) a ese contexto.

Imagine que ve estos dos titulares un jueves:

Planifica tu próxima escapada de fin de semana

Y

¿Lluvia todo el fin de semana? 6 destinos soleados a un vuelo de distancia

El segundo anuncio no se dirige necesariamente a una persona distinta, pero ofrece una respuesta mejor a la pregunta: "¿Por qué debería interesarme esto ahora mismo?"

En un feed saturado de información, ese motivo adicional de interés puede marcar una gran diferencia.

Ayuda a invertir en impresiones cuando realmente importan

Si la demanda de un producto aumenta bajo ciertas condiciones meteorológicas, ejecutar la campaña con la misma intensidad en todas partes no siempre es la forma más inteligente de utilizar el presupuesto.

Las señales meteorológicas pueden ayudar a los anunciantes a activar campañas o ajustar la entrega de anuncios cuando se presentan dichas condiciones. La idea clave es "mostrar anuncios cuando tienen mayor potencial de impacto."

Existe evidencia experimental que respalda esta idea. Un estudio de campo sobre publicidad online reveló que el CTR fue un 40% mayor en condiciones de lluvia y un 34% mayor en condiciones de frío en comparación con el grupo expuesto a buen tiempo, a pesar de que a los participantes se les mostró el mismo anuncio tipo banner. Los autores señalaron que estas implicaciones podrían extenderse más allá de los productos que dependen obviamente del clima.

Ideas de segmentación por clima según el sector

Algunos productos llevan el pronóstico del tiempo implícito: el protector solar va bien con el sol, la sopa prefiere las noches frías y los paraguas, como es lógico, son grandes aliados de la lluvia. Las oportunidades más interesantes surgen cuando la conexión no es tan evidente.

Industria Situación climática Qué cambia Enfoque del anuncio nativo Reparto de comida Noche fría y lluviosa Salir de casa resulta menos atractivo ¿Llueve fuera? La cena puede ir a tu encuentro Moda Bajada brusca de temperatura La gente nota que su ropa no es adecuada para el frío ¿Semana fría a la vista? 7 prendas clave para añadir ya Viajes Pronóstico de mal tiempo para el fin de semana Una escapada al sol se vuelve más tentadora ¿Cielos grises en casa? Reserva un viaje al sol Automotor Nieve o temperaturas bajo cero La seguridad y el mantenimiento cobran urgencia Conducción en invierno: 5 cosas que revisar antes de la nieve Hogar y jardín Fin de semana cálido y seco Los proyectos al aire libre ganan prioridad Por fin buen tiempo: 6 proyectos de jardín para este fin de semana Entretenimiento Fin de semana lluvioso Se pasa más tiempo en casa ¿Atrapado en casa? 8 series que merecen todo el fin de semana Belleza y cuidado de la piel Índice UV alto o mucha humedad La protección y el confort cobran mayor relevancia ¿Índice UV alto hoy? Lo que tu piel realmente necesita Comercio minorista Ola de calor en camino La demanda se desplaza hacia productos adecuados para el clima Artículos imprescindibles para la ola de calor que agradecerás haber comprado con antelación

A veces, el mejor detonante ocurre en otro lugar

Los viajes son un buen ejemplo. Un complejo turístico de playa no tiene por qué dirigirse a los clientes basándose únicamente en el buen tiempo del destino; puede hacerlo porque el clima en su lugar de origen es pésimo. Un pronóstico de lluvia en Manchester combinado con sol en Barcelona genera una propuesta muy distinta a la de limitarse a anunciar "Vuelos a Barcelona".

La misma lógica puede aplicarse a la inversa. A un servicio de entrega de comida a domicilio le interesa saber si llueve donde se encuentra el cliente, mientras que a un minorista podría interesarle la temperatura prevista para mañana en la ubicación de sus tiendas.

Por eso, antes de elegir un desencadenante meteorológico, pregúntese: ¿el clima de quién condiciona la decisión: el del cliente, el de la tienda o el del destino?

El producto no tiene por qué depender del clima

El streaming, los videojuegos y las compras en línea no tienen requisitos meteorológicos. Netflix funciona perfectamente bajo un cielo despejado.

Sin embargo, el comportamiento en torno a estos productos sí puede verse influido por el clima. The Weather Company incorpora señales relacionadas con actividades como las compras en línea, las visitas a restaurantes, las actividades al aire libre y el entretenimiento en casa, en lugar de limitar el targeting basado en el clima a condiciones literales como la lluvia o la temperatura.

AccuWeather adopta un enfoque similar con su producto AccuWeatherIQ, que combina previsiones propias con datos de audiencia para crear segmentos utilizables tanto dentro como fuera de las plataformas de AccuWeather. Sus desencadenantes abarcan diversas categorías, incluidas las centradas en el estilo de vida, basadas en el impacto, la sensación térmica y las condiciones meteorológicas estándar. Trata el clima como una señal de comportamiento, no solo como una cifra en un termómetro. Esto amplía considerablemente la lista de marcas que tienen motivos para consultar el pronóstico del tiempo.

Cómo adaptar los anuncios nativos al clima

Un desencadenante meteorológico puede sincronizar su anuncio a la perfección sin que tenga que estar pendiente del cielo. No obstante, su tarea sigue siendo crear anuncios dinámicos y relevantes.

La buena noticia es que la publicidad adaptada al clima no necesita pregonar la temperatura a los cuatro vientos.

Empiece por el momento, no por la previsión

Imagine una campaña de mejoras para el hogar. La versión genérica podría ser:

Renueva tu hogar este fin de semana

Es una opción correcta, pero también fácilmente olvidable.

Ahora, imagine que se acerca un fin de semana soleado. El titular podría ser:

¿Fin de semana soleado a la vista? 7 mejoras para el jardín que vale la pena hacer ahora

Por otro lado, si el pronóstico para el sábado anuncia lluvias torrenciales e inundaciones, puede adaptar el titular a ese cambio meteorológico:

¿Fin de semana pasado por agua? 7 proyectos de interior para ponerte por fin manos a la obra

La categoría del producto no ha cambiado. Es posible que la audiencia tampoco haya variado. Lo que cambió fue el motivo para interesarse en ese preciso momento.

La fórmula para los anuncios que responden al clima es sencilla: empiece por aquello que el clima hace que la gente desee.

Por ejemplo:

Condición Momento del consumidor Enfoque nativo Ola de calor Buscar alivio 7 formas sencillas de mantener tu casa más fresca esta semana Lluvia Planes en interiores Un fin de semana lluvioso es la excusa perfecta para probar esto… Primera ola de frío El invierno se siente real de repente ¿Ya hace frío? Qué revisar antes de que empiece el invierno de verdad Fin de semana soleado Más tiempo al aire libre Aprovecha el sol: 6 ideas para este fin de semana Pronóstico de nieve Preparación urgente Se acerca la nieve: 5 cosas que vale la pena hacer antes de que llegue

Use el clima solo cuando aporte relevancia

Al segmentar por clima, existe la tentación de mencionar el tiempo en cada titular simplemente porque es posible hacerlo. Pero no es necesario.

Decir "¡Hay 31°C en tu zona!" demuestra que la segmentación funciona, pero no hace que el anuncio sea necesariamente útil. A menudo, la mejor creatividad responde a la consecuencia del clima:

¿Demasiado calor para cocinar? Prueba estas cenas rápidas de verano

en lugar de:

¡Hoy hace calor! ¡Compra comida!

Una opción resulta oportuna; la otra da la impresión de que su refrigerador ha aprendido a enviar notificaciones push.

Los mejores anuncios que responden al clima no informan sobre el tiempo; responden a lo que este provoca.

Vaya más allá de lo obvio

El titular es el punto de partida evidente, pero no es el único elemento que puede adaptarse.

Una señal climática puede influir en:

La imagen: Adapte el elemento visual a la situación, desde una cena acogedora en casa durante una tarde lluviosa hasta una terraza soleada en un día cálido.

Adapte el elemento visual a la situación, desde una cena acogedora en casa durante una tarde lluviosa hasta una terraza soleada en un día cálido. El producto: Destaque lo que sea más relevante en ese momento, ya sea ropa impermeable, sandalias o protector solar.

Destaque lo que sea más relevante en ese momento, ya sea ropa impermeable, sandalias o protector solar. El beneficio: Adapte el argumento de venta según el clima: comodidad ante lluvias intensas, fresco durante una ola de calor o seguridad ante la llegada de nieve.

Adapte el argumento de venta según el clima: comodidad ante lluvias intensas, fresco durante una ola de calor o seguridad ante la llegada de nieve. La llamada a la acción (CTA): Alinee la acción con el momento. Un mensaje como "Haz tu pedido para esta noche" puede ser más efectivo que un genérico "Compra ahora" durante un aguacero vespertino.

Alinee la acción con el momento. Un mensaje como "Haz tu pedido para esta noche" puede ser más efectivo que un genérico "Compra ahora" durante un aguacero vespertino. La landing page: Mantenga la coherencia tras el clic. Si el anuncio promete artículos esenciales para días de lluvia, dirija a los usuarios directamente a ellos.

Targeting basado en el clima en la práctica: ¿realmente funciona?

Hasta aquí, el targeting basado en el clima parece perfectamente lógico. Día caluroso, bebida fría. Tarde lluviosa, comida a domicilio. Nieve, botas de invierno. Rara vez el marketing ofrece una relación causa-efecto tan clara y ordenada. Sin embargo, una lógica impecable no garantiza automáticamente un mejor rendimiento.

La cuestión es si las campañas realmente mejoran cuando el clima entra en juego. Varios ejemplos reales sugieren que sí.

Lipton intensificó su publicidad al subir la temperatura

Para una campaña de Lipton Ice Tea en Vietnam, se utilizaron datos meteorológicos en tiempo real de OpenWeatherMap para activar anuncios en YouTube cuando las condiciones hacían que una bebida fría resultara especialmente atractiva.

La campaña llegó a 3,8 millones de clientes potenciales y generó 13 millones de visualizaciones completas. Y lo que es más importante: Lipton informó un aumento del 153% en el CTR y un incremento del 18% en el volumen de ventas. Nada mal para haber dejado que el termómetro influyera en la compra de medios.

Dulux integró el clima en la creatividad

La marca de pinturas Dulux adoptó un enfoque diferente en Australia. Su campaña utilizó las condiciones meteorológicas locales para alternar entre creatividades centradas en el sol, el viento y las tormentas, mostrando mensajes relevantes sobre la durabilidad de Dulux Weathershield. La campaña también se dirigió a pantallas situadas cerca de tiendas que comercializaban el producto. Según Vistar Media, la campaña logró un aumento del 130% en las visitas a las tiendas.

Lo que hace que este ejemplo sea especialmente útil es que el clima modificaba el argumento creativo. ¿Mucho sol? Se destacaba la protección contra los rayos UV. ¿Se avecinaba una tormenta? Se resaltaba la durabilidad. La misma pintura, pero una razón distinta para interesarse por ella.

America Today dejó que la lluvia eligiera el producto

La cadena minorista holandesa America Today probó anuncios dinámicos que cambiaban automáticamente según las condiciones meteorológicas locales. Cuando empezaba a llover en una zona concreta, los usuarios de esa área veían una creatividad centrada en chubasqueros en lugar de la versión estándar.

Los anuncios de chubasqueros activados por el clima registraron un CTR del 1,3%, frente al 1,1% de la creatividad neutra, mientras que el CPA se redujo un 35% y el ROAS fue un 58% mayor. En una comparación interanual, la empresa informó de un ROAS un 52% superior gracias a su enfoque basado en el clima. Quizás este sea el ejemplo más claro de cuál es el objetivo del targeting basado en el clima. No intente convencer a todo el mundo de que necesita el producto; identifique el momento en que el producto cobra mucho más sentido.

Una realidad importante a tener en cuenta

Estos ejemplos son alentadores, pero no deben interpretarse como una fórmula mágica del tipo "añada targeting basado en el clima y obtenga un +58% de ROAS". Los resultados de una campaña dependen del producto, los elementos creativos, la audiencia, el canal, la ubicación y el diseño del experimento. Muchos de los casos de estudio publicados sobre targeting basado en el clima provienen de las propias empresas que ejecutaron las campañas; por lo tanto, es mejor considerar sus cifras como ejemplos y no como puntos de referencia universales. Además, a veces el clima no es el factor determinante más potente.

En otro experimento de Lipton, PepsiCo comparó anuncios con creatividades adaptadas a días soleados y lluviosos frente a anuncios sin esta segmentación en Facebook e Instagram. Si bien los anuncios adaptados al clima mejoraron el CTR, el equipo también descubrió que la ubicación geográfica parecía influir más en el rendimiento que la diferencia entre las creatividades para días soleados y lluviosos.

Esto plantea la siguiente pregunta: cuando las ventas fluctúan según el clima, ¿qué parte del mérito corresponde realmente a la publicidad?

Cómo medir el targeting basado en el clima sin atribuir todo el mérito a las condiciones metereológicas

Lo complicado es que el clima puede aumentar las ventas incluso cuando sus anuncios no tienen ningún efecto. Si las ventas de helados se disparan durante una ola de calor, ¿se debe a la campaña segmentada según el clima? ¿O simplemente la gente tenía calor y habría comprado helado de todos modos?

Por eso, analizar el rendimiento de la campaña antes y después de un fenómeno meteorológico no es suficiente.

Empiece por las métricas que ya le interesan

No existe ningún KPI especial de "targeting por clima" oculto en su panel de control. Dependiendo del objetivo de la campaña, puede realizar un seguimiento de las métricas habituales:

CTR y CPC

tasa de conversión

CPA

ROAS

ingresos

visitas a la tienda o afluencia de público

interacción en la landing page

Pero tenga en cuenta que estas cifras solo cobran sentido cuando se dispone de un término de comparación adecuado.

Enfrente su campaña con un rival adecuado

Un enfoque sencillo consiste en dividir a una audiencia similar, expuesta a las mismas condiciones meteorológicas, en dos grupos:

Si quiere probar… Cambie Mantenga igual Entrega basada en el clima El momento de emisión de los anuncios El contenido creativo Contenido creativo adaptado al clima Titular/imagen/mensaje Las condiciones de entrega Estrategia climática integral Entrega + contenido creativo Campaña de control comparable

✔️ Cambie una sola variable siempre que sea posible. De lo contrario, acabará celebrando un éxito sin saber qué fue lo que realmente lo propició.

Este tipo de configuración se ha utilizado en campañas reales. En un experimento del sector de hogar y jardinería realizado en el Reino Unido y Alemania, MTA Digital se lanzaron campañas activadas por las condiciones meteorológicas junto a versiones estándar always-on. Un aspecto clave es que mantuvieron los elementos creativos idénticos; de este modo, pudieron evaluar el efecto de la propia entrega condicionada al clima, en lugar del impacto de un titular o una imagen diferentes.

Las campañas basadas en el clima lograron una tasa de conversión un 76,17% superior en el Reino Unido y un 28,37% más alta en Alemania en comparación con las campañas estándar. En el Reino Unido, el CPA también se redujo un 39,32%.

Puede realizar un tipo de experimento diferente si desea probar el elemento creativo en sí. Por ejemplo, cuando empieza a llover, un grupo sigue viendo su anuncio habitual de "Pide la cena online", mientras que otro ve: "¿Noche de lluvia? Deja que la cena venga a ti."

El objetivo es experimentar un incremento adicional. Se trata del resultado extra generado por la publicidad, una vez descontada la demanda que el clima habría provocado de todos modos.

Desglose los resultados según el activador

No agrupe todos los días soleados, tormentas de nieve y nubes de aspecto sospechoso en una misma categoría de informes. Compare por separado las activaciones basadas en lluvia, calor, frío y previsiones meteorológicas. A continuación, realice un desglose más detallado por mercado, elemento creativo o producto, siempre que disponga de datos suficientes.

Es posible que descubra que la lluvia es un indicador potente mientras que la temperatura apenas influye, o que un activador concreto aumente el CTR sin repercutir en las conversiones. Toda esta información es valiosa. De hecho, demuestra que una señal meteorológica no tiene por qué ganar todas las pruebas para aportarle datos relevantes sobre su audiencia.

No se quede solo en el clic

Un titular adaptado a las condiciones meteorológicas puede ser un excelente clickbait, en el sentido más literal de la palabra. Y, al igual que ocurre con el clickbait, eso no significa necesariamente que haya generado una demanda rentable.

Si el CTR aumenta mientras la tasa de conversión cae, es posible que haya despertado curiosidad en lugar de intención de compra. Si el ROAS mejora pero las ventas habrían subido de todos modos, es probable que esté midiendo el efecto del clima más que el de la publicidad.

Siga el rastro de la señal a lo largo del embudo de conversión tanto como le permitan sus datos para elaborar un caso de negocio sólido. Porque decir que "la gente hacía más clics cuando llovía" resulta interesante, pero afirmar que "generamos ingresos adicionales cuando llovía" es irrefutable.

Cómo crear una campaña nativa segmentada por el clima

¿Listo para poner en marcha el targeting basado en el clima? Estructure su campaña en torno a cinco decisiones.

1. Defina el comportamiento que quiere captar

Empiece por analizar cómo la lluvia, el calor o el frío modifican el comportamiento de su cliente.

Complete esta frase:

Cuando ocurre ___, es más probable que nuestra audiencia ___, lo que crea una oportunidad para ___.

Si no puede rellenar los tres espacios en blanco sin forzar la lógica, es probable que la señal meteorológica no sea lo suficientemente sólida.

2. Conviértalo en un desencadenante preciso

Traduzca esa hipótesis en una regla que su campaña pueda utilizar realmente. Establezca el umbral, la ubicación, la franja horaria y si el desencadenante se basa en las condiciones actuales o en la previsión meteorológica.

Por ejemplo:

Previsión de lluvia ≥ X mm + 17:00–21:00 h + zona de reparto → activar campaña de tarde lluviosa

Adapte también los umbrales a cada localidad. Por ejemplo, 18°C pueden resultar agradables en un mercado y claramente frescos en otro; por tanto, la misma cifra no debería activar automáticamente la misma campaña en todas partes.

Mantenga el planteamiento tan sencillo como lo permita el caso de negocio.

3. Decida qué modifica el desencadenante

Una señal meteorológica no tiene por qué funcionar como un interruptor de luz: encendido para todos o apagado para todos. Elija exactamente qué sucede cuando se activa el desencadenante:

Palanca Ejemplo Entrega Activar la campaña Presupuesto Aumentar la inversión en condiciones de alta intención de compra Puja Pujar de forma más agresiva Producto Cambiar de zapatillas deportivas a ropa impermeable Creatividad Mostrar un titular e imagen relacionados con días de lluvia Landing page Dirigir el tráfico a una colección adecuada para el clima

Puede combinar varias palancas, pero asegúrese de saber cuáles está probando.

4. Cree un plan de respaldo

El clima cambia, y su campaña debe saber cómo actuar cuando eso sucede. Para cada desencadenante, defina lo siguiente:

Se cumple el desencadenante → se ejecuta la estrategia basada en el clima

→ se ejecuta la estrategia basada en el clima Ya no se cumple el desencadenante → se reanuda la estrategia permanente

¡Y un recordatorio! Revise esos aspectos rutinarios que se vuelven muy críticos cuando algo sale mal: el inventario, la capacidad de entrega, el presupuesto de la campaña y la disponibilidad geográfica. No tiene mucha gracia predecir a la perfección una ola de calor y dirigir a la gente a comprar un ventilador que ya está agotado.

5. Defina la prueba antes del lanzamiento

Decida qué constituye el éxito antes de ver los resultados. Luego, resuma toda la configuración en una breve ficha de campaña:

Comportamiento: La lluvia hace que quedarse en casa resulte más atractivo Desencadenante: Pronóstico de lluvia durante las horas de la tarde/noche Audiencia: Usuarios dentro de las zonas de reparto Acción: Activar la campaña cuando llueva por la tarde/noche Plan alternativo: Volver a la campaña permanente cuando finalice el desencadenante Control: Campaña estándar activa always-on con la misma creatividad Métrica de éxito: Conversiones incrementales con un CPA igual o inferior

Si esas siete líneas están claras, tiene una campaña. Si no lo están, es probable que más datos meteorológicos no arreglen la previsión de la campaña.

¿Vale la pena el targeting basado en el clima para su campaña?

Algunas campañas tienen una relación natural con el clima. Otras, no tanto.

Probablemente valga la pena probarlo Probablemente no valga la pena La demanda cambia notablemente con el clima El clima tiene poca relación con la intención de compra El momento oportuno es clave para la compra El ciclo de compra es largo y apenas se ve afectado por las condiciones a corto plazo Diferentes condiciones hacen relevantes distintos productos Mostraría el mismo producto y mensaje de todos modos Puede ajustar la entrega, las pujas o la creatividad cuando se activa un disparador Nada cambia realmente en la campaña Tiene suficiente volumen para comparar resultados Los disparadores reducirían demasiado la audiencia para obtener conclusiones útiles Puede medir el rendimiento frente a una referencia significativa No tiene forma de separar el impacto del anuncio de la demanda natural impulsada por el clima

Haga que la previsión se gane su lugar en su plan de medios

El clima es una de las pocas señales de targeting que pueden cambiar antes del desayuno, arruinar planes a la hora del almuerzo y generar demanda para la cena. No es de extrañar que los anunciantes sigan consultando la previsión.

Lo interesante empieza cuando el plan de medios también lo tiene en cuenta.