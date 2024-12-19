Quý vị muốn chiến dịch quảng cáo ô tô diễn ra mượt mà như những chuyến đi mà hãng đang bán? Mặc dù chắc chắn rằng thế giới kỹ thuật số đã góp phần trợ giúp chúng ta bán được ô tô, nhưng điều này không có nghĩa là thành công đến dễ dàng hơn trong thời đại ngày nay. Đối thủ cạnh tranh cũng có thể tiếp cận những nguồn lực mà ta có thể tiếp cận, vì vậy điều quan trọng là phải làm đúng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về các sắc thái của quảng cáo ô tô và tầm ảnh hưởng của chúng đối với cách chúng ta tạo lập chiến lược. Khi đọc đến cuối bài viết, quý vị sẽ được trang bị kiến ​​thức cần thiết để tạo ra một chiến dịch thành công và độc đáo để quảng bá trong ngành này.

Quảng cáo ô tô là gì?

Quảng cáo ô tô là quảng cáo xe ô tô cũng như các dịch vụ cho xe ô tô. Khi triển khai quảng cáo ô tô, ta cần cân nhắc nhiều chi tiết hơn so với khi quảng cáo giày thể thao. Quảng cáo ô tô đòi hỏi một cách tiếp cận phù hợp bởi vì ô tô:

Là sản phẩm được cân nhắc thấu đáo: Ô tô là một trong những thứ đắt tiền nhất mà người ta mua.

Ô tô là một trong những thứ đắt tiền nhất mà người ta mua. Có chu kỳ mua hàng dài: Ngay cả khi ta có quảng cáo ô tô hay nhất, hầu hết người xem đều cũng sẽ không mua ô tô vào tháng tới nếu họ vừa mua một chiếc mới.

Ngay cả khi ta có quảng cáo ô tô hay nhất, hầu hết người xem đều cũng sẽ không mua ô tô vào tháng tới nếu họ vừa mua một chiếc mới. Được coi là mặt hàng xa xỉ: Độ tin cậy của sản phẩm không phải là yếu tố cân nhắc duy nhất đối với quảng cáo ô tô. Người ta cũng xem ô tô là biểu tượng của địa vị.

Do đó, các ưu tiên cho loại quảng cáo này sẽ khác rất nhiều so với quảng cáo giày thể thao thông thường.

Các loại khán giả mục tiêu

Với quảng cáo ô tô, các phân khúc khán giả vốn đã sẵn có.

Người mua lần đầu: Họ có xu hướng thu thập nhiều thông tin và so sánh vì đây có thể là lần mua lớn đầu tiên của họ.

Họ có xu hướng thu thập nhiều thông tin và so sánh vì đây có thể là lần mua lớn đầu tiên của họ. Khách quen: Khách quen là đối tượng mà ta không cần phải thuyết phục nhiều, với điều kiện là họ đã có trải nghiệm tuyệt vời với đại lý xe của ta.

Khách quen là đối tượng mà ta không cần phải thuyết phục nhiều, với điều kiện là họ đã có trải nghiệm tuyệt vời với đại lý xe của ta. Những người thích sang trọng: Quảng cáo ô tô dành cho những người thích sang trọng thường có xu hướng tập trung vào lối sống thay vì vào chiếc xe.

Quảng cáo ô tô dành cho những người thích sang trọng thường có xu hướng tập trung vào lối sống thay vì vào chiếc xe. Những người lái xe có ý thức về môi trường: Họ tập trung vào những thứ như số kilomet đi được trên một lít nhiên liệu và các tính năng sinh thái.

Đối với chiến dịch quảng cáo ô tô, ta nên phân khúc khán giả dựa trên kiến ​​thức của mình về họ cũng như dữ liệu mà ta có được.

Mục tiêu của quảng cáo trong ngành ô tô là gì?

Suy cho cùng, ta muốn tạo ra một kênh bán hàng ổn định thông qua chiến dịch quảng cáo ô tô. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung thu hút khách hàng tiềm năng và muốn nhanh chóng biến họ thành khách mua hàng, ta có thể sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Như chúng tôi đã đề cập, để quảng cáo ô tô thành công, ta phải xét đến mức độ cân nhắc cao trước khi người ta đưa ra quyết định mua hàng. Đây là lý do tại sao mà mặc dù ta muốn họ rốt cuộc sẽ mua ô tô nhưng để tác động bền vững lâu dài, ta nên tập trung vào ba mục tiêu này trong quảng cáo ô tô.

Nâng cao nhận thức về thương hiệu

Theo Zebra, 64% người Mỹ đã sở hữu chiếc xe hiện tại được năm năm hoặc ít hơn. Vì vậy, nếu quảng cáo ô tô chủ yếu tập trung vào việc tạo ra doanh số thì có thể hiệu quả lúc đầu, nhưng cuối cùng, ta sẽ thấy lượng mua giảm. Ngay cả quảng cáo ô tô hay nhất cũng sẽ không hiệu quả nếu đối tượng khán giả mục tiêu của ta không có khả năng thực hiện giao dịch mua. Ta muốn mọi người nghĩ đến mình và thương hiệu của mình đầu tiên khi họ quyết định muốn mua ô tô. Do đó, chiến lược quảng cáo ô tô của ta nên xét đến khả năng ghi nhớ thương hiệu. Phần lớn những người nhìn thấy quảng cáo đều sẽ không sẵn sàng mua ngay, nhưng khi họ sẵn sàng thì ta cũng đã sẵn sàng.

Tạo lòng trung thành lâu dài

Nói rõ hơn, quảng cáo ô tô không thể tự thân tạo ra khách hàng trung thành. Trải nghiệm và những yếu tố cân nhắc mua hàng của khách hàng cuối cùng sẽ quyết định họ có quay lại hay không. Tuy nhiên, một chiến lược quảng cáo ô tô sẽ có thể bổ sung ấn tượng về trải nghiệm tuyệt vời đã ăn sâu vào họ về vụ giao dịch suôn sẻ. Theo cách này, khi sẵn sàng nâng cấp, họ sẽ nhớ đến đại lý của ta thay vì so sánh nhiều lựa chọn khác nhau.

Phát triển lượng người ủng hộ

Quảng cáo ô tô hay cũng có thể giúp biến khách hàng thành người ủng hộ. Đây là những người tích cực giới thiệu ta với những người khác. Khách hàng được giới thiệu là những người dễ chuyển đổi nhất nhờ hiệu quả của sự chứng thực xã hội. Thông qua quảng cáo ô tô chất lượng nhất quán, ta có nhiều khả năng phát triển lượng người ủng hộ hơn. Người ta có nhiều khả năng giới thiệu thứ gì đó phù hợp với điều mà họ muốn liên kết. Nếu các quảng cáo xe có chất lượng cao, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đặt cược uy tín của mình.

Các chiến lược chính cho quảng cáo ô tô

Nếu ta muốn đạt được thành công trong lĩnh vực này, hãy bắt đầu với các chiến lược đã được biết là hiệu quả. Làm như vậy, quảng cáo ô tô của ta có nhiều khả năng đạt được kết quả mà ta mong muốn nhất. Các chiến lược này có thể áp dụng chung, cho dù ta đang bán xe sang hay xe bình dân. Với quảng cáo ô tô, nhiều phương pháp hay nhất áp dụng cho các ngành khác cũng phù hợp ở đây. Tuy nhiên, trong quảng cáo ô tô thì điều này cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ đề cập đến các chi tiết trong phần thảo luận về những chiến lược đã được chứng minh.

Tiếp thị đa kênh

Vì khách hàng tiềm năng của ta sẽ không lướt mạng xem xe trực tuyến theo cách họ lướt mạng xem một đôi giày nên các ý tưởng quảng cáo ô tô nên bao gồm những điểm tiếp xúc online và offline. Vậy, khái niệm này có thể trông như thế nào?

Quảng cáo trên bảng hiệu, khuyến khích đăng ký trước khi mua trên website

Quảng cáo kỹ thuật số về lái xe ô tô khi đến showroom

Một tờ rơi có mã QR để người ta có thể tìm hiểu về các mẫu xe mới nhất

Ở đây, điều quan trọng là tích hợp liền mạch cả hai phương pháp online lẫn offline, để quảng cáo ô tô tạo cảm giác nhất quán ở mọi nơi. Điều này cũng đảm bảo rằng ta đang thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng nhất có thể.

Cá nhân hóa

Quảng cáo ô tô cũng có thể được cá nhân hóa để làm tăng khả năng thông điệp sẽ được người xem đồng cảm. Khi quảng cáo ô tô, ta nên cân nhắc những điều sau đây.

Ưu tiên của người dùng: Ví dụ, quảng cáo về xe thể thao hạng sang có thể không phù hợp với các ông bố bà mẹ trung lưu trẻ tuổi.

Ví dụ, quảng cáo về xe thể thao hạng sang có thể không phù hợp với các ông bố bà mẹ trung lưu trẻ tuổi. Vị trí: Quảng cáo ô tô nên cân nhắc đến mức độ dễ tiếp cận của showroom cũng như mức độ thiết thực của các tính năng trên xe. Ví dụ như ai lại đi mua xe điện nếu như chỉ có một trạm sạc trong vùng?

Quảng cáo ô tô nên cân nhắc đến mức độ dễ tiếp cận của showroom cũng như mức độ thiết thực của các tính năng trên xe. Ví dụ như ai lại đi mua xe điện nếu như chỉ có một trạm sạc trong vùng? Hành vi: Các xu hướng tiếp thị kỹ thuật số ô tô mới nhất đều xét đến hành vi của người dùng để xác định sẽ cho hiển thị quảng cáo nào.

Tiếp thị nội dung

Ngay cả khi ai cũng có một chiếc ô tô thì cũng không có nghĩa là ai cũng rành về xe. Vì vậy, quảng cáo ô tô cũng nên giải quyết lỗ hổng này bằng kiến ​​thức, và cũng nên xây dựng lòng tin. Ta có thể làm được như vậy bằng cách sử dụng:

Blog: Blog rất quan trọng trong quảng cáo ô tô vì chúng cung cấp cho người đọc những kiến thức chuyên sâu về chiếc xe. Thêm vào đó, chúng giúp xây dựng uy tín.

Blog rất quan trọng trong quảng cáo ô tô vì chúng cung cấp cho người đọc những kiến thức chuyên sâu về chiếc xe. Thêm vào đó, chúng giúp xây dựng uy tín. Video: Quảng cáo ô tô nên làm nổi bật các tính năng tốt nhất của sản phẩm và đưa điều này vào những trải nghiệm hấp dẫn khán giả mục tiêu.

Quảng cáo ô tô nên làm nổi bật các tính năng tốt nhất của sản phẩm và đưa điều này vào những trải nghiệm hấp dẫn khán giả mục tiêu. Lời chứng thực: Đối với tiếp thị và quảng cáo trong ngành ô tô, nếu ta nêu bật trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của người bán, ta đảm bảo với khách hàng tiềm năng rằng trải nghiệm mua hàng sẽ diễn ra suôn sẻ.

Chiến dịch theo mùa và theo sự kiện

Quảng cáo ô tô nên kết hợp các sự kiện lớn như Black Friday cũng như các ngày lễ. Như vậy, ta có thể tham gia vào các truyền thống này đồng thời sử dụng quảng cáo ô tô để thúc đẩy doanh số. Khi tận dụng những khoảnh khắc quan trọng như vậy, ta có thể đạt được lực kéo do chính mùa lễ hội tạo ra, do đó có khả năng tăng hiệu quả cho các nỗ lực quảng cáo ô tô của mình. Tuy nhiên, cho dù mùa lễ hội có đang diễn ra hay không, hãy chắc chắn tạo nên sự bùng nổ về việc ra mắt mẫu xe mới! Những người hâm mộ thương hiệu ô tô này rất có thể đang mong đợi chúng. Vì vậy, đừng làm họ thất vọng!

Nhắm mục tiêu theo địa phương

Quảng cáo ô tô nên tập trung vào khách hàng địa phương. Mặc dù không phải là không có khách hàng tiềm năng nào đi đường xa để đến một đại lý uy tín, nhưng đa số khách hàng của ta rất có thể là người địa phương. Đối với quảng cáo ô tô, nhắm mục tiêu theo vị trí tốt sẽ giúp ta đảm bảo lợi nhuận tiềm năng lớn nhất, bởi vì ta có thể tiếp cận nhiều khách hàng địa phương hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quảng cáo cho những trung tâm dịch vụ. Suy cho cùng thì không ai muốn đưa xe đi đường xa để sửa chữa và bảo dưỡng cả.

Tiếp thị truyền thông xã hội cho quảng cáo ô tô

Tiếp thị truyền thông xã hội là hoạt động rất quan trọng khi quảng cáo ô tô và các dịch vụ liên quan đến ô tô, cho phép ta tiếp cận đối tượng khán giả rất đa dạng. Vì vậy, bất kể đối tượng khán giả chính mà quảng cáo ô tô hướng đến là ai, ta đều có thể tiếp cận họ. Mỗi một quảng cáo phát hành trên các nền tảng truyền thông xã hội cũng giúp nâng cao tiếng tăm và mức độ nhận diện thương hiệu. Và nếu quý vị muốn tham gia quảng cáo ô tô trên các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram, xin hãy nhớ những điều này.

Hướng đến sự bắt mắt

Các chiến dịch quảng cáo ô tô tuyệt vời ở chỗ là ta có thể tập trung vào nhiều khía cạnh. Mặc dù nếu ta muốn bán được xe thì cũng nên chú trọng các thông tin chi tiết, nhưng vẻ ngoài của chiếc xe mới là thứ thu hút sự chú ý. Quảng cáo ô tô trên mạng xã hội cần bao gồm hình ảnh và video chất lượng cao, nổi bật và hợp xu hướng quảng cáo video ô tô. Ngoài ra, hình ảnh trong quảng cáo phải đưa người ta vào một cuộc phiêu lưu. Chiếc xe không phải chỉ là thứ đưa ta đi từ Điểm A đến Điểm B mà chiếc xe còn là một phong cách sống.

Tạo Walkthrough

Walkthrough cũng giúp quảng cáo ô tô có được lợi thế. Chúng ta dễ dàng thấy thích một chiếc xe bởi vẻ bề ngoài, nhưng liệu sự quan tâm đó có còn tồn tại khi ta nhìn xuống bên dưới mui xe không? Quảng cáo ô tô hay có thể đưa khán giả đi một vòng… theo đúng nghĩa đen! Hãy tạo một góc nhìn của người dùng khi ngồi vào ghế lái hoặc điều khiển xe để người xem lái thử mà không cần ra khỏi nhà. Trong các walkthrough quảng cáo ô tô, ta có thể cho hiển thị các tính năng quan trọng nhất. Làm như thế này, người dùng sẽ có thể kết nối các tính năng với trải nghiệm lái xe trong tương lai tốt hơn.

Giới thiệu khán giả với đội ngũ bán hàng

Quảng cáo ô tô có thể giúp ta xác định lý do tại sao khách hàng tiềm năng nên đến một đại lý hoặc tìm đến một nhân viên bán hàng cụ thể. Suy cho cùng, Ferrari vẫn là Ferrari, nhưng người bán cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Ta có thể tích hợp điều này vào các ý tưởng quảng cáo ô tô trong hiện tại để chuyên môn của đội ngũ bán hàng cũng được chú ý. Làm như vậy, ta cũng giúp thúc đẩy lòng tin và sự kết nối giữa người với người. Điều này sẽ giúp khán giả tiếp thu các nỗ lực quảng cáo ô tô của ta nhiều hơn. Tuy nhiên, đừng cho rằng ta cần phải biến một người cụ thể nào đó thành gương mặt đại diện của đại lý (tất nhiên, trừ khi người đó là chủ sở hữu đại lý!)

Có thể sử dụng những nền tảng nào khác để quảng cáo ô tô?

Không phải chỉ phương tiện truyền thông xã hội mới có thể giúp ta hoàn thành công việc. Mặc dù khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, ta có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn, nhưng những quảng cáo ô tô ở đó không thể thu hút tất cả mọi người một cách tuyệt đối. Đây là lý do tại sao chúng tôi đề xuất sử dụng các nền tảng khác để:

Đa dạng hóa sự hiện diện và nguồn khách hàng tiềm năng;

Thử nghiệm các định dạng và khả năng quảng cáo ô tô khác;

Theo dõi khách hàng tiềm năng ở nhiều địa điểm ảo hơn khi lướt mạng.

Vậy, những nền tảng nào khác đáng để ta cân nhắc cho quảng cáo ô tô? Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này trong các mục bên dưới. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ nên đừng giới hạn các tùy chọn của quý vị chỉ ở những nền tảng này.

Các website

Các website rất tuyệt bởi vì ta vẫn có thể sử dụng mọi thứ đã đưa lên đó ngay cả sau nhiều năm. Ta cũng có thể chuyển hướng quảng cáo ô tô trả phí đến đây để biến quảng cáo thành một phần của chiến dịch lớn hơn. Chúng tôi rất thích website vì:

Ta có thể có được khách hàng tiềm năng mới từ tìm kiếm tự nhiên;

Website có thể đóng vai trò trung tâm thông tin chính cho khách hàng tiềm năng;

Ta quyết định loại nội dung mà mình muốn sử dụng.

Website có thể hiệu quả ở mọi giai đoạn của kênh.

Tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email tạo điều kiện cho ta tiếp cận đối tượng khán giả mục tiêu vốn đã kỳ vọng sẽ được nghe từ ta. Điều này có thể hiệu quả đối với quảng cáo ô tô vì:

Sự tin tưởng đã được xây dựng;

Thông điệp của ta chắc chắn sẽ được những người thuộc đối tượng khán giả mục tiêu nhận được;

Ta có thể gửi bao nhiêu email tùy thích và giá vẫn không đổi.

Chỉ cần đảm bảo luôn cập nhật danh sách người đăng ký và loại bỏ những người đã lâu không mở email của ta, bởi vì tỷ lệ email chưa mở cao có thể khiến thông điệp của ta bị chuyển vào hộp thư rác.

Các phương pháp quảng cáo offline

Các phương pháp quảng cáo ô tô truyền thống vẫn có vị trí riêng trong các chiến dịch hiện đại. Tùy vào ngân sách và chiến lược chung, ta có thể bao gồm bất kỳ chiến lược offline nào sau đây.

Biển hiệu quảng cáo: Biển hiệu rất tuyệt vời nếu ta muốn có được mức độ hiển thị cao.

Biển hiệu rất tuyệt vời nếu ta muốn có được mức độ hiển thị cao. Tờ rơi và brochure: Đây là những thứ mà khách hàng tiềm năng có thể mang về nhà và sử dụng bất cứ lúc nào.

Đây là những thứ mà khách hàng tiềm năng có thể mang về nhà và sử dụng bất cứ lúc nào. Quảng cáo trên radio: Loại quảng cáo này rất tuyệt vời để gợi nhắc về thương hiệu hoặc để thông báo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Loại quảng cáo này rất tuyệt vời để gợi nhắc về thương hiệu hoặc để thông báo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Quảng cáo trên báo và tạp chí: Đây là những phương tiện truyền thông đáng tin cậy, vì vậy ta sẽ được tin tưởng thông qua quan hệ liên kết với báo chí.

Nếu muốn quảng cáo ô tô thật nhiều, ta cũng có thể cân nhắc tài trợ sự kiện. Điều này giúp ta có được mức độ hiển thị cao với tư cách là một phần của cộng đồng thay vì chỉ là một doanh nghiệp.

Quảng cáo lập trình và quảng cáo tự nhiên trong các chiến dịch tiếp thị ô tô

Quảng cáo lập trình liên quan đến việc tự động hóa quy trình mua và bán quảng cáo trong không gian kỹ thuật số. Khi sử dụng quảng cáo lập trình trong các chiến dịch quảng cáo ô tô, ta cần có sự tham gia của hai nền tảng.

Bên cầu: Bên cầu được nhà quảng cáo sử dụng để thực hiện bidding theo thời gian thực và nhắm mục tiêu khán giả, cùng với các chức năng khác.

Bên cầu được nhà quảng cáo sử dụng để thực hiện bidding theo thời gian thực và nhắm mục tiêu khán giả, cùng với các chức năng khác. Bên cung: Nền tảng bên cung giúp nhà phát hành quản lý kho quảng cáo và phục vụ người đặt giá bid cao nhất.

Trong khi đó, quảng cáo tự nhiên đảm bảo rằng vị trí đặt quảng cáo liên quan đến nội dung của trang web hoặc nền tảng của nhà phát hành để tạo ra trải nghiệm duyệt liền mạch. Cả quảng cáo lập trình lẫn quảng cáo tự nhiên đều có giá trị đối với các nhà quảng cáo trong ngành ô tô.

Lợi ích của quảng cáo kỹ thuật số lập trình đối với ngành ô tô

Bằng cách sử dụng quảng cáo lập trình cho chiến dịch, ta sẽ có thể đạt được những lợi ích sau.

Tiếp cận khán giả mục tiêu: Quảng cáo chỉ được khán giả mục tiêu đã xác định nhìn thấy dựa trên thông tin nhân khẩu học, hành vi, vị trí, cùng nhiều yếu tố khác.

Quảng cáo chỉ được khán giả mục tiêu đã xác định nhìn thấy dựa trên thông tin nhân khẩu học, hành vi, vị trí, cùng nhiều yếu tố khác. Tối ưu hóa các chiến dịch theo thời gian thực: Ta có thể tự do điều chỉnh bất kỳ yếu tố nào của chiến dịch quảng cáo ô tô dựa trên dữ liệu và thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Ta có thể tự do điều chỉnh bất kỳ yếu tố nào của chiến dịch quảng cáo ô tô dựa trên dữ liệu và thông tin chuyên sâu theo thời gian thực. Tích hợp nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau: Điều này giúp đơn giản hóa quy trình tạo chiến dịch, đồng thời đảm bảo rằng mọi hoạt động tự động hóa đều được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu đầy đủ nhất có thể.

Tất cả những lợi ích này giúp đạt được hiệu quả ngân sách quảng cáo ô tô - tức là lợi nhuận tốt hơn cho mỗi khách hàng tiềm năng được tạo ra thông qua chiến dịch.

Vai trò của quảng cáo tự nhiên trong việc xây dựng sự tin tưởng và gắn kết

Quảng cáo tự nhiên đang ngày càng được ưa chuộng trong mọi ngành vì loại quảng cáo này mang đến cho ta một cách độc đáo để quảng bá thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ. Thay vì nổi bật thì ta hòa nhập. Điều này giúp xây dựng lòng tin và sự tương tác bằng cách trình bày nội dung quảng cáo có liên quan đến trải nghiệm duyệt web của người dùng. Quảng cáo tự nhiên rất hữu ích đối với quảng cáo ô tô vì chúng tự hiển thị khi người dùng có nhiều khả năng thực hiện hành động nhất. Thử nghĩ, ta có khả năng hỏi thông tin về một chiếc xe ô tô trong khi đang tìm kiếm thông tin chẩn đoán trên mạng về chứng ho không dứt không?

Cách MGID giúp các nhà quảng cáo ô tô tiếp cận khán giả mục tiêu

Sử dụng quảng cáo tự nhiên lập trình, MGID đã giúp Toyota tăng mức độ hiển thị và nhận diện thương hiệu cho mẫu xe Corolla Cross HEV và phát triển các khách hàng tiềm năng vững chắc cho mẫu xe này.

Chiến dịch quảng cáo ô tô này được thực hiện theo hai giai đoạn: quăng lưới rộng để tăng mức độ hiển thị và nhắm mục tiêu vào các phân khúc khán giả đã gắn kết.

Chúng tôi cũng đã phát triển nhiều phiên bản quảng cáo để thu hút nhiều thị trường mục tiêu khác nhau. Cuối cùng, các quảng cáo ô tô của chúng tôi đã tạo 10.5 triệu lượt hiển thị và 13,600 lượt click với CTR dao động từ 0.15% đến 0.55%. Để chiến dịch này thành công, chúng tôi đã tìm kiếm những khán giả gắn kết và tập trung vào họ cho giai đoạn thứ hai.

Các xu hướng quảng cáo ô tô cần chú ý

Có những chiến lược đã được thời gian kiểm chứng và rất có thể vẫn hiệu quả ngay cả khi ngành quảng cáo tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, để các nỗ lực quảng cáo ô tô luôn phù hợp thì ta cần phải xem xét các xu hướng trong ngành. Suy cho cùng, các xu hướng hiện tại có thể là chuẩn mực của tương lai. Bằng cách chú ý ngay bây giờ, ta sẽ được trang bị kiến ​​thức cần thiết để triển khai chúng trong chiến dịch. Và nếu quý vị đang tìm hiểu về quảng cáo ô tô thì đây là những xu hướng quan trọng nhất cần chú ý.

Sự trỗi dậy của xe điện (EV) trong các chiến dịch quảng cáo

Xe điện ngày càng được chấp nhận nhiều hơn vì các tiện ích sử dụng chúng đang được cải thiện nhanh chóng. Khi số lượng người quan tâm đến những loại xe này ngày càng tăng, quảng bá EV trong các quảng cáo ô tô hẳn là chuyện hợp lý. Nếu có hứng thú trở thành một phần của xu hướng này, quý vị có thể cân nhắc một số gợi ý sau:

Nêu bật mọi khoản tín dụng thuế mà họ có thể nhận được;

So sánh chi phí cho mỗi km giữa EV và xe chạy bằng nhiên liệu;

Nói về góc độ sinh thái.

Chiến lược quảng cáo ô tô phù hợp sẽ phụ thuộc vào đối tượng khán giả mục tiêu của ta. Tuy nhiên, khi nói đến việc mua ô tô, hãy nhớ rằng đây là quyết định về cả tài chính lẫn lối sống.

Cá nhân hóa và AI trong quảng cáo và tiếp thị ô tô

Ngành ô tô cũng được hưởng lợi từ mức độ cá nhân hóa cao mà trí tuệ nhân tạo đã tạo ra. Nhờ AI, ta có thể tạo quảng cáo phù hợp hơn với người dùng thông qua:

Quảng cáo động: Dạng quảng cáo này thay đổi nội dung quảng cáo ô tô dựa trên hành vi, thông tin nhân khẩu học và lịch sử duyệt web của người dùng.

Dạng quảng cáo này thay đổi nội dung quảng cáo ô tô dựa trên hành vi, thông tin nhân khẩu học và lịch sử duyệt web của người dùng. Phân tích dự đoán: Với phân tích dự đoán, AI có thể dự đoán người dùng có khả năng quan tâm đến loại xe nào nhất, do đó giúp hiển thị các ưu đãi phù hợp nhất.

Với phân tích dự đoán, AI có thể dự đoán người dùng có khả năng quan tâm đến loại xe nào nhất, do đó giúp hiển thị các ưu đãi phù hợp nhất. Tích hợp CRM: AI có thể giúp người dùng tiến xa hơn trong phễu quảng cáo ô tô bằng cách gửi các thông tin cập nhật, đề xuất các loại xe và nhắm đến các yếu tố cân nhắc mua hàng tiềm năng khác của khách hàng.

Thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) cho quảng cáo tương tác (Interactive Ads)

AR và VR tiếp tục cách mạng hóa cách khán giả tương tác với sản phẩm và dịch vụ. Các công nghệ này cũng có lợi cho quảng cáo ô tô. Nếu quý vị muốn thử, sau đây là một số gợi ý:

Showroom ảo để người dùng xem xe như thể họ đang ở trong một đại lý xe thực sự;

để người dùng xem xe như thể họ đang ở trong một đại lý xe thực sự; Trải nghiệm nhập vai đưa họ đến xưởng sản xuất để xem cách xe được chế tạo chuyên nghiệp;

đưa họ đến xưởng sản xuất để xem cách xe được chế tạo chuyên nghiệp; Lái thử để họ lái xe ảo và thử nhiều tính năng tuyệt vời của xe.

Cho dù quảng cáo ô tô được thực hiện online hay offline, AR và VR đều có thể thực hiện một cách tuyệt vời. Chúng tạo ra trải nghiệm độc đáo, giúp ta nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

Tạo quảng cáo ô tô online hay nhất và tăng tiềm năng thu nhập

Giờ đây, khi đã đề cập đến các chiến lược, nền tảng và chiến thuật, chúng ta đã sẵn sàng để vượt qua hạn ngạch bán hàng! Ngoài việc theo dõi các xu hướng quảng cáo ô tô, hãy ghi nhớ những điều cơ bản. Hãy hiểu mục tiêu của chiến dịch cũng như đối tượng mục tiêu để có thể đạt được các KPI. Và nếu quý vị muốn nội dung quảng cáo ô tô của mình tiếp cận được khán giả mục tiêu và bảo vệ uy tín của thương hiệu thì quảng cáo tự nhiên là giải pháp phù hợp. Hãy đăng ký trên MGID để sử dụng các công cụ hàng đầu, tiếp cận đội ngũ chuyên gia và người quản lý tận tâm. Quý vị vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng chúng tôi sẵn sàng giúp biến chiến dịch quảng cáo ô tô của quý vị thành chiến dịch tốt nhất.