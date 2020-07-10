Việc đạt được CTR, tỷ lệ chuyển đổi và ROI tốt chỉ là bước khởi đầu của bất kỳ sự tối ưu hóa chiến dịch nào. Cuối cùng, ta sẽ muốn vươn đến cấp độ tiếp theo và tăng tổng lợi nhuận.

Một trong những thử thách lớn mà các nhà tiếp thị hiệu suất đối mặt là đưa các chiến dịch tiếp thị lên quy mô lớn và đảm bảo duy trì bền vững tiến độ đạt được. Trường hợp phổ biến nhất là khi ta mắc kẹt với lợi nhuận thấp trong một thời gian, nhưng mỗi khi cố gắng mở rộng việc thiết lập nhắm mục tiêu hoặc thêm nguồn lưu lượng truy cập mới thì CPA lại tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách hay nhất để mở rộng quy mô trên nền tảng MGID. Bằng cách áp dụng các phương pháp đã được chứng minh này, quý vị sẽ có thể tăng lượng chiến dịch một cách tự nhiên mà không mất chi phí cho mỗi kết quả.

Các chiến dịch về lưu lượng truy cập và chuyển đổi

Khi mở rộng quy mô và tối ưu hóa, hãy luôn ghi nhớ mục tiêu cuối cùng mà mình muốn đạt được. Có hai loại chiến dịch là chiến dịch về lưu lượng truy cập và chuyển đổi. Mục đích chính của chiến dịch về lưu lương truy cập là đưa người dùng đến trang web, trong khi chiến dịch chuyển đổi thì nhằm thúc đẩy lưu lượng truy cập và các hành động tại chỗ chẳng hạn như đăng ký, mua hàng, gửi biểu mẫu...

Dù là loại chiến dịch nào, ta sẽ luôn muốn hướng lưu lượng truy cập đến trang web hoặc ứng dụng của mình. Phần dưới của phễu tiếp thị là tương tự đối với cả chiến dịch lưu lượng truy cập lẫn chiến dịch chuyển đổi, vì vậy ta phải kiểm tra các KPI chẳng hạn như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, CTR và tỷ lệ thoát (bounce rate).

Tuy nhiên, khi nhắm đến các hành động cụ thể phía người dùng thay vì lượt xem, phễu tiếp thị sẽ trở nên có nhiều lớp và phức tạp hơn. Ta có thể sử dụng một số trang đích với những cách tiếp cận sáng tạo khác nhau và đánh giá từng bước của người dùng trong hành trình khách hàng. Do đó, đối với các chiến dịch chuyển đổi, ta cũng sẽ quan tâm đến việc kiểm soát các KPI như chuyển đổi, CVR và cuối cùng là tỷ lệ CPA.

Nhắc lại tầm quan trọng của thời gian thử nghiệm

Bất kỳ quảng cáo trả phí nào cũng luôn phải bắt đầu bằng thử nghiệm; bước đầu tiên này là chìa khóa để tối ưu hóa và mở rộng thêm. Khi thử nghiệm, ta nên phân bổ ngân sách riêng, là điều mà người quản lý tài khoản của chúng tôi có thể tư vấn cho từng vùng địa lý.

Ở giai đoạn này, ta cũng nên thử nghiệm các phương pháp tiếp thị, trang đích và các quảng cáo khác nhau. Đối với những chiến dịch chuyển đổi, chúng tôi khuyên nên bắt đầu với không quá ba trang đích cùng những cách tiếp cận sáng tạo khác nhau. Đối với cả chiến dịch về lưu lượng truy cập lẫn chiến dịch chuyển đổi, nên thử nghiệm càng nhiều quảng cáo càng tốt trong giai đoạn thử nghiệm, ví dụ như mười quảng cáo khác nhau trở lên. Tất cả các phương pháp sáng tạo nên được thử nghiệm trong các chiến dịch riêng biệt để tìm và so sánh những nguồn lưu lượng truy cập phù hợp nhất.

Khi những sáng tạo quảng cáo của bạn đã vượt qua quy trình kiểm duyệt, hãy điều chỉnh thiết lập nhắm mục tiêu cho các thử nghiệm ban đầu này. Tốt hơn hết là bắt đầu với các thiết lập cơ bản nhất, CPC trung bình và chỉ điều chỉnh vùng địa lý cho thử nghiệm. Các thử nghiệm này có khả năng tạo ra ROI âm, nhưng chúng sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị để tối ưu hóa hơn nữa.

Mở rộng từng bước

Khi đã thu thập số liệu thống kê trong quá trình thử nghiệm, ta có thể chọn trang đích hoạt động tốt nhất và một vài sáng tạo quảng cáo. Ngoài ra, ta có thể cần điều chỉnh bid cho các quảng cáo chuyển đổi cao và thấp.

Nên chú ý đến việc thiết lập hệ số trên các widget khác nhau, bởi vì những widget với CTR cao có thể ảnh hưởng đến ngân sách quảng cáo của chúng ta. Giai đoạn thử nghiệm sẽ cho ta cơ hội cân bằng chi phí mỗi chuyển đổi bằng cách điều chỉnh hệ số cho widgets IDs và đưa các nguồn lưu lượng truy cập không hoạt động vào danh sách đen.

Từ đó trở đi, ta có thể khởi chạy một số chiến dịch với thiết lập nhắm mục tiêu và tỷ lệ tăng CPC nhiều hứa hẹn nhất. Ví dụ, tùy vào kết quả thử nghiệm, ta có thể nhắm mục tiêu người dùng trên các thiết bị máy tính để bàn và tạo một số chiến dịch khác nhau cho những hệ điều hành (OS) hoặc trình duyệt khác nhau. Bằng cách này, ta sẽ có thể phân tích riêng những cách tiếp cận nhắm mục tiêu này.

Xin lưu ý rằng khi đào sâu hơn vào việc nhắm mục tiêu, danh sách trắng và danh sách đen, ta nên tăng CPC của mình; thông thường, tăng bid lên 1.5 là đủ. Đừng ngần ngại tham vấn người quản lý tài khoản về vấn đề này khi thực hiện những thay đổi quan trọng trong các thiết lập nhắm mục tiêu của mình. Ngoài ra, nếu đạt được hiệu suất vượt trội với những thiết lập nhắm mục tiêu cụ thể, ta có thể tăng dần CPC lên 10% cho quy mô lớn hơn.

Để mở rộng quy mô và đồng thời tăng hiệu quả, chúng tôi khuyên nên thêm các chiến dịch có nhắm mục tiêu mới và giữ cho các chiến dịch đang hoạt động được luân phiên trong khi ROI dương. Một chiến thuật phổ biến là tạo hai tập hợp chiến dịch cho các hệ điều hành, trình duyệt hoặc thiết lập khác nhau - với tỷ lệ CPC thấp và cao.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ta nên liên tục theo dõi hiệu suất của các sáng tạo quảng cáo đã chọn, thêm những cái mới và loại trừ những cái kém hiệu quả. Xin nhớ rằng các sáng tạo quảng cáo mới và lạ là nguồn lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Có thể khuyên rằng nên chia ngân sách 80/20: 80% được phân bổ cho các chiến lược sáng tạo đã được chứng minh và 20% cho các thử nghiệm.

Kết luận

Điểm khác biệt chính giữa một nhà tiếp thị hiệu suất chuyên nghiệp và người mới bắt đầu là khả năng mở rộng quy mô và đồng thời duy trì lợi nhuận. Hãy xét đến tất cả các KPI và chỉ số cần thiết theo phễu tiếp thị vì chúng sẽ có thể báo hiệu các vấn đề ở giai đoạn cụ thể. Ngoài ra, điều cực kỳ quan trọng là phải có được những hiểu biết chuyên sâu trong giai đoạn thử nghiệm và sau đó. Cuối cùng, tại MGID, chúng tôi đề xuất phương pháp tiếp cận khác biệt, có thể kiểm soát khi thêm các chiến dịch mới với những thiết lập nhắm mục tiêu được điều chỉnh, thay vì thay đổi phương pháp mang lại kết quả nhất quán ban đầu.