SANTA MONICA, Calif., ngày 23 tháng 9, 2020 – MGID, nhà tiên phong toàn cầu về quảng cáo tự nhiên, hôm nay đã thông báo rằng họ được chọn là công ty chiến thắng giải thưởng “Best Overall AdTech Company” (Công ty Công nghệ Quảng Cáo tốt nhất) trong chương trình trao giải thưởng hàng năm lần thứ ba MarTech Breakthrough Awards, được tiến hành bởi MarTech Breakthrough. Tổ chức trí tuệ thị trường hàng đầu này ghi nhận các công ty, công nghệ và sản phẩm hàng đầu trong ngành công nghệ tiếp thị, bán hàng và quảng cáo toàn cầu, với sự kiện năm nay đánh dấu giải thưởng lần hai của MGID trong nhiều năm.

MGID đã phát triển nền tảng đầu tiên của ngành để giới thiệu đề xuất nội dung thông qua một native widget. Hiện đang tiếp cận lên đến một tỷ người dùng toàn cầu mỗi tháng, nền tảng giúp các nhà phát hành kiếm tiền và duy trì khán giả, cũng như thúc đẩy hoạt động và sự nhận biết đối với thương hiệu. Tích hợp cả yêu cầu trực tiếp và lập trình, công nghệ của họ dùng một thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo và tăng hiệu quả cho thương hiệu, nhà phát hành, và khán giả.

Vào thời điểm yêu cầu quảng cáo, thuật toán tinh vi của MGID phân tích nhiều yếu tố - các trang web, nội dung và người dùng cụ thể - và đối chiếu dữ liệu phong phú của bên thứ nhất từ các nền tảng, nhà phát hành và những nhà cung cấp khác. Với hơn 50 tính năng, thông tin này được dùng để đánh giá chính xác hàng loạt khả năng, bao gồm đánh giá khả năng quảng cáo thúc đẩy lượng click vào và tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ lấp đầy khả thi từ các nhà cung cấp trực tiếp và bên thứ ba, và các yếu tố khác nhau tập trung vào video; chẳng hạn như khả năng xem quảng cáo, nội dung nào phù hợp nhất đối với một người dùng nhất định, và khả năng quảng cáo được bật play. Đồng thời, MGID gửi yêu cầu đến tất cả các đối tác lập trình, bao gồm dữ liệu nền tảng quản lý dữ liệu MGID (DMP).

Sự tối ưu hóa lợi nhuận định dạng chéo nâng cao giữa quảng cáo tự nhiên, hiển thị và video trong một vị trí cũng đảm bảo giá cao nhất cho 1000 lần hiển thị (cost-per-thousand impressions - CPM) cho các nhà phát hành và trải nghiệm người dùng tốt nhất cho khán giả; đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ. Kết quả bao gồm CPM tăng 230%, so với quảng cáo tự nhiên truyền thống trong nền tảng MGID.

"Với sự suy giảm của cookies bên thứ ba, các nhà phát hành chắc chắn sẽ đối mặt với áp lực lớn hơn để bảo vệ dữ liệu người dùng đồng thời cũng duy trì doanh thu ổn định" - Sergii Denysenko, CEO của MGID cho biết. "Để giúp các nhà phát hành vượt qua những thử thách này, MGID cung cấp một giải pháp thay thế bằng cách xây dựng hệ sinh thái tối ưu hóa lợi nhuận và cung cấp các công cụ giúp xây dựng chiến lược kiếm tiền và thu hút khán giả thông minh hơn trong môi trường không cookies. Cuối cùng, vai trò then chốt của công nghệ của ngành là thúc đẩy tăng doanh thu cho tất cả những ai tham gia hệ sinh thái, và MGID đang thực hiện lời hứa này."

Sứ mệnh của giải thưởng MarTech Breakthrough là tôn vinh sự vượt trội và ghi nhận sự đổi mới, sự lao động cật lực và thành công trong các phân nhóm tiếp thị, bán hàng và công nghệ quảng cáo. Những điều này bao gồm tự động hóa tiếp thị, nghiên cứu thị trường và trải nghiệm khách hàng, AdTech, SalesTech, phân tích tiếp thị, tiếp thị nội dung và xã hội, tiếp thị di động và nhiều nữa. Chương trình của năm nay đã thu hút hơn 2,750 đề cử từ hơn 15 quốc gia khác nhau.

“Không gian AdTech đang ngày càng trở nên phức tạp và những nhà đổi mới tiên phong chẳng hạn như MGID đang cung cấp các giải pháp đột phá tạo ra nền tảng quảng cáo tự nhiên quyền lực với khả năng tiếp cận đối tượng khán giả độc nhất trên toàn cầu" - James Johnson, Giám đốc Điều hành MarTech Breakthrough cho biết. "Khả năng khai thác tiềm năng kiếm tiền với việc tối ưu hóa lợi nhuận tự nhiên, kết hợp với tính linh hoạt của họ trong không gian quảng cáo đã khiến họ trở thành công ty lý tưởng để nhận giải thưởng 'Best Overall AdTech Company' và chúng tôi vui mừng được xướng tên họ là công ty chiến thắng Giải thưởng MarTech Breakthrough năm 2020."

Về MGID

MGID là nhà tiên phong đổi mới toàn cầu trong lĩnh vực quảng cáo tự nhiên nhằm thúc đẩy tăng doanh thu cho tất cả những ai tham gia vào hệ sinh thái. Kể từ khi thành lập năm 2008, MGID đã trở thành nền tảng đề xuất nội dung hàng đầu, nhắm đến 850 triệu độc giả đặc biệt với 185 tỷ đề xuất hàng tháng. Nền tảng MGID giúp các nhà phát hành giữ chân và kiếm tiền từ khán giả, đồng thời thúc đẩy hoạt động và sự nhận biết cho các thương hiệu bằng cách kết nối họ với những khán giả đặc biệt, vào đúng lúc, với nội dung phù hợp.

Về MarTech Breakthrough

Là một phần của Tech Breakthrough, một nền tảng ghi nhận và tiếp thị thông minh hàng đầu đối với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ toàn cầu, chương trình Giải thưởng MarTech Breakthrough được dành để tôn vinh sự vượt trội trong các công ty tiếp thị, công nghệ quảng cáo và bán hàng, sản phẩm và con người. Giải thưởng MarTech Breakthrough cung cấp một nền tảng để công chúng ghi nhận những thành tựu của các công ty và sản phẩm công nghệ tiếp thị đột phá trong các phân nhóm bao gồm tự động hóa tiếp thị, AdTech, SalesTech, phân tích tiếp thị, CRM, tiếp thị nội dung và xã hội, website, SEM, tiếp thị di động và nhiều nữa.

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