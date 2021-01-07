การสร้างรายได้จากเว็บไซต์อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น และเช่นเดียวกับบ้านที่ต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ต้องมีการสร้างอย่างถูกต้องจากมุมมองในเชิงกลยุทธ์ ในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำก่อนที่จะเริ่มต้นเพื่อที่คุณจะได้ข้ามการเรียนรู้อย่างยากลำบากไปได้เลย
การสร้างรายได้ทันทีที่คุณได้รับการเข้าชมครั้งแรกไม่ใช่ความคิดที่ดีสำหรับในกรณีส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงหากคุณปล่อยโฆษณาหลังจากตั้งค่าเว็บไซต์ได้ไม่นาน โฆษณาจะมีแนวโน้มที่ในการทำเงินได้เพียงไม่กี่เซ็นต์ ซึ่งจะไม่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ยังอยู่อีกห่างไกลได้
จากการทำงานเป็นเวลานานกับเว็บไซต์ต่าง ๆ หลายพันแห่งเราได้รวบรวมรายการข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงโอกาสในการสร้างรายได้ที่ประสบความสำเร็จ
คุณควรจะเริ่มเมื่อไหร่
ในการเริ่มต้นสร้างรายได้เราขอแนะนำให้คุณมีกระแสการเข้าชมที่มีเสถียรภาพโดยมีผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน 5,000 คนต่อวันก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยการใช้โปรโตคอล HTTPS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเว็บไซต์ที่ต้องการเป็นพันธมิตรในการสร้างรายได้กับเครือข่ายโฆษณา
นอกจากนี้เว็บไซต์ยังต้องมีการเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณภาพในจำนวนมากเพียงพอเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากเครือข่ายโฆษณาที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับรวมถึงจาก MGID ด้วย ไม่ควรมีข่าวปลอม เนื้อหาที่น่ารังเกียจ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ การยั่วยุทางเพศ หรือเนื้อหาผิดกฎหมาย โดยต้องมีอย่างน้อย 30 โพสต์ แต่ละโพสต์มีอย่างน้อย 500 คำ บทความควรไม่ซ้ำกันและมีความสอดคล้องกับหัวเรื่อง รูปภาพ หรือวิดีโอ นอกจากนี้บทความทั้งหมดควรลงวันที่และบทความสุดท้ายจะต้องโพสต์ภายใน 3 วันก่อนทำการสมัคร
การมีรูปแบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโฆษณาทุกรายเช่นกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณมีความเสถียร สมบูรณ์ สามารถนำทางได้ง่าย และให้ประสบการณ์ที่ดี เช่น หน้าเว็บสามารถโหลดได้เร็ว ลิงก์ทั้งหมดสามารถคลิกได้ ฯลฯ ควรมีเฉพาะไฟล์มัลติมีเดียคุณภาพสูงโดยที่ไม่มีส่วนใดเบลอ สามารถใช้การเบลอเพื่อรักษาความลับของบุคคลได้หากจำเป็น เว็บไซต์ควรมีส่วน "ติดต่อเรา" และ "เกี่ยวกับเรา" และลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าโซเชียลหลัก
คุณสมบัติของตำแหน่งโฆษณา
จากนั้นคุณสามารถเลือกรูปแบบโฆษณาและผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุดได้ อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าการวางโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณไม่ควรทำให้การปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่านกับเนื้อหาลดน้อยลง
ผู้ให้บริการโฆษณาส่วนใหญ่มีนโยบายเกี่ยวกับอัตราส่วนเนื้อหาต่อโฆษณาโดยปกติแล้วเพื่อที่จะผ่านการอนุมัติโฆษณาทั้งหมดไม่ควรเกิน 30% ของเนื้อหาในหน้า หลีกเลี่ยงป๊อปอันเดอร์หรือแบนเนอร์ที่มากเกินไปเพราะจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ นอกจากนี้โฆษณาทั้งหมดที่วางบนเว็บไซต์ไม่ควรมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดอื่น ๆ
เมื่อใช้วิดเจ็ต MGIDหลายรายการ (และวิดเจ็ตที่มีรูปแบบเดียวกัน) ให้สร้างรหัสเฉพาะสำหรับแต่ละวิดเจ็ต หากมีการรวมโค้ด JS มาตรฐาน คุณควรสร้างวิดเจ็ตแยกต่างหากสำหรับทุกเว็บไซต์ อย่าวางวิดเจ็ตในตำแหน่งที่ต้องห้าม เช่น ตำแหน่งที่ซ้อนทับกับเนื้อหา วิดเจ็ตอื่น หรือซ่อนไว้ในเลเยอร์ที่โปร่งใส
บทสรุป
การสร้างรายได้เป็นขั้นตอนเชิงเหตุผลที่วางแผนไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาวและเพิ่มจำนวนผู้ชมของคุณได้มากขึ้น จากประสบการณ์ของเรา เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาก้าวไปข้างหน้าเมื่อมีการเข้าชมที่มั่นคงแล้ว ทำการโพสต์เนื้อหาคุณภาพสูงจำนวนมาก และใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้