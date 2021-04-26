สร้างบัญชี
Key Performance Indicators
Nickolas Rekeda
KPI ในการตลาด: การวัดสิ่งที่สำคัญ

ในการทำการตลาด การกำหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้และการวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายนั้นถือเป็นสิ่งสำค...

20 มี.ค. 2568 • 1 อ่านขั้นต่ำ
9913
1 อ่านขั้นต่ำ
What is AdTech
MGID
AdTech คืออะไร คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกั...

คุณลองนึกภาพการซื้อหรือขายพื้นที่โฆษณาด้วยตนเองในปัจจุบันดูไหม หากทำไม่ได้ ถือว่าคุณโชคดีมาก! ...

12 มี.ค. 2568 • 1 อ่านขั้นต่ำ
7869
1 อ่านขั้นต่ำ
Sources Optimization Use Cases
Oleksii Borysov
การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของ MGID: เ...

การจัดการแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการมากกว่าแค่ชุดข้อมูลเก่า ๆ เท่านั้น แต่ยังต้อง...

11 ก.พ. 2568 • 1 อ่านขั้นต่ำ
9931
1 อ่านขั้นต่ำ
MGID
ความสำเร็จในช่วงเทศกาลวันหยุด: กลยุทธ์แห...

กลยุทธ์การตลาดช่วงวันหยุดของคุณพร้อมแล้วหรือยัง ในขณะที่อากาศภายนอกยังคงอบอุ่นอยู่ ตอนนี้เป็นเ...

30 ก.ย. 2567 • 1 อ่านขั้นต่ำ
6654
1 อ่านขั้นต่ำ
Karina Klymenko
วิธีการใช้โฆษณาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ปี 2023 ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราพบว่าตัวเราอยู่ในยุคใหม่ของการโฆษณา ซึ่งเป็นยุคที่ (หากคุณไม่ได้...

16 ก.พ. 2567 • 1 อ่านขั้นต่ำ
7887
1 อ่านขั้นต่ำ
MGID
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์: สำรวจฟีเจอร์ ...

ในโลกที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การใช้พลังของ AI ได้กลายมาเป็นตัวพลิกเกมไปเรีย...

15 ก.พ. 2567 • 1 อ่านขั้นต่ำ
5852
1 อ่านขั้นต่ำ
MGID
วิธีการปรับปรุงด้านเทคนิคของเว็บไซต์: รา...

ในโลกดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา การมีเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำ...

29 มิ.ย. 2566 • 1 อ่านขั้นต่ำ
2216
1 อ่านขั้นต่ำ
MGID
ชนะด้วยระบบความสนใจ: วิธีดึงดูดความสนใจข...

ด้วยโฆษณาจำนวนมากที่ถูกเร่งปล่อยออกมาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ การแสดงโฆษณาที่มากเกินไปจึงเป็นส...

29 มิ.ย. 2565 • 1 อ่านขั้นต่ำ
2287
1 อ่านขั้นต่ำ
MGID
การตลาดในช่วงวันหยุดประจำปี 2021: กลยุทธ...

เทศกาลวันหยุดของปีนี้จะทำลายสถิติทั้งหมดที่เคยมีมา

จากข้อมูลของ Adobe ซึ่งได้ทำการติดตามยอดขา...

15 พ.ย. 2564 • 1 อ่านขั้นต่ำ

