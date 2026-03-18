ความต้องการของวงการโฆษณาดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเช่นเดียวกับภาพรวมทั้งหมด แคมเปญโฆษณาจะดำเนินไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การทดสอบและการปรับเสถียรภาพในเบื้องต้น ไปจนถึงการขยายขนาดและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

นี่คือเหตุผลที่ CPA Tune ของ MGID กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนจากการเพิ่มประสิทธิภาพตามจำนวนคลิกไปสู่ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างลูกค้าด้วย AI กำลังขยายไปสู่ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่กว้างขึ้นด้วยการเปิดตัว MaxConversions

ทำไมกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ

ผู้โฆษณาที่แตกต่างกันและขั้นตอนการเติบโตที่แตกต่างกันต้องการตรรกะการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

  • ผู้โฆษณาบางรายต้องการประสิทธิภาพ CPA ที่เข้มงวด: พวกเขามีเป้าหมายการได้มาซึ่งลูกค้าที่คงที่และต้องการประสิทธิภาพที่คาดการณ์ได้และเสถียร
  • ผู้โฆษณาบางรายให้ความสำคัญกับปริมาณและขนาด: พวกเขามุ่งหวังที่จะเพิ่มงบประมาณ เข้าสู่ตลาดใหม่ หรือจับความต้องการตามฤดูกาลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง: การแข่งขันและพฤติกรรมผู้ใช้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกลยุทธ์ที่เน้นการควบคุมต้นทุนเพียงอย่างเดียวอาจช่วยรักษากำไรได้ แต่จะจำกัดโอกาสในการเติบโต

ความเสถียรและการขยายขนาดมีลำดับความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างมาก MaxConversions ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วงเวลาที่การเติบโตมีความสำคัญมากกว่าการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด

แนะนำ MaxConversions

MaxConversions มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากงบประมาณแคมเปญอย่างเต็มที่ในขณะที่เพิ่มจำนวนการสร้างลูกค้าทั้งหมดให้สูงที่สุด

แทนที่จะบังคับใช้ CPA อย่างเคร่งครัด กลยุทธ์นี้ให้ความสำคัญกับ:

  • การเข้าถึงงบประมาณรายวันสูงสุด
  • การดึงดูดความต้องการที่มีอยู่
  • การเร่งการเติบโต
  • การขยายปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า CPA เป้าหมายยังคงมีความสำคัญและจำเป็น แต่จะทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเสนอราคาแบบมีทิศทางมากกว่าข้อจำกัดที่ตายตัว ซึ่งช่วยให้ระบบอัลกอริทึมตอบสนองได้อย่างมีพลวัตมากขึ้นเมื่อมีโอกาสในการเติบโตเกิดขึ้น แต่ยังคงเข้าใจขีดจำกัดได้อย่างชัดเจน

ตารางเปรียบเทียบแนวคิด CPA Tune กับ MaxConversions

แม้ว่าทั้งสองกลยุทธ์จะทำงานภายใต้กรอบการทำงานของ CPA Tune แต่ลำดับความสำคัญด้านประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกัน

ฟีเจอร์ CPA Tune (แบบดั้งเดิม) MaxConversions
จุดเน้นหลัก ประสิทธิภาพ CPA เป้าหมาย ปริมาณการสร้างลูกค้าสูงสุด
เหมาะสำหรับ การปกป้องกำไร การขยายขนาดและการเติบโต
ประเภทกลยุทธ์ การควบคุมต้นทุน การเร่งปริมาณ
ขั้นตอนที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพ การสำรวจและการขยายขนาด

MaxConversions ขยายตรรกะของ CPA Tune โดยให้ความสำคัญกับการขยายขนาดเมื่อการเติบโตกลายเป็นเป้าหมายหลัก

สถานการณ์จริง

แล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมกับแคมเปญของคุณ คำตอบขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเติบโตและเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบันของคุณ

ใช้ Target CPA เมื่อ:

  • คุณมีงบประมาณจำกัดและกำไรที่ต่ำ
  • คุณต้องการ CPA ที่คาดการณ์ได้
  • คุณให้ความสำคัญกับการปกป้องงบประมาณมากกว่าปริมาณ

ใช้ MaxConversions เมื่อ:

  • คุณกำลังเริ่มต้นแคมเปญใหม่และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณกำลังขยายขนาดแคมเปญ
  • คุณกำลังดำเนินการโปรโมชันตามฤดูกาล
  • คุณยินดีจ่ายเพิ่มเล็กน้อยสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ

CPA Tune ในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโต

CPA Tune เริ่มต้นจากการเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลูกค้า ตอนนี้ ด้วย MaxConversions ที่กลายเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI ที่สมบูรณ์แบบ สามารถรองรับทั้งขั้นตอนการรักษาเสถียรภาพและการขยายตัวในระดับสูงได้

การตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพไม่ได้หยุดนิ่ง และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณก็ไม่ควรหยุดนิ่งเช่นกัน หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มความต้องการที่มีอยู่ให้สูงสุดและขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ MaxConversions คือก้าวต่อไปในวิวัฒนาการของ CPA Tune

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