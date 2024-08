No mundo dinâmico da análise digital, afastar-se do que é familiar pode muitas vezes levar a uma onda de confusão e dúvidas. É o caso da evolução do Google Analytics 3 (GA3) para o Google Analytics 4 (GA4). À medida que as empresas e os proprietários de sites dão o salto para o GA4, eles descobrem que as métricas nas quais antes confiavam passaram por mudanças significativas. As aparentes flutuações nos dados e no desempenho levantaram dúvidas: o tráfego do nosso site realmente caiu? Qual poderia ser a causa subjacente?

No entanto, a verdade por detrás destas mudanças aparentes é mais matizada do que pode parecer inicialmente.

A essência dessas mudanças está relacionada a uma virada fundamental nos modelos de dados entre o legado GA3 e o revolucionário GA4. Enquanto o GA3 operava em sessões e pageviews, o GA4 adotou um novo paradigma baseado em eventos e parâmetros. Esta divergência fundamental nas metodologias de recolha e processamento de dados leva a diferenças na forma como as duas plataformas analíticas recolhem e apresentam informações. Além de uma interface de usuário revisada, o GA4 apresenta novas métricas, relatórios e recursos, ao mesmo tempo que omite ou altera alguns aspectos familiares de seu antecessor.

Vamos apresentar as principais diferenças para ajudá-lo a se adaptar com sucesso ao GA4.

O que é o Google Analytics 4?

O Google Analytics 4 é a versão mais recente da plataforma de análise da web do Google, projetada para fornecer uma abordagem mais abrangente e centrada no usuário para monitorar e analisar dados de sites. Ele representa um avanço significativo em relação ao seu antecessor, o Universal Analytics (UA). — também conhecido como Google Analytics 3. GA4 apresenta um novo modelo de dados e recursos avançados para se adaptar ao cenário digital em constante evolução.

Como já dissemos, uma das mudanças mais notáveis ​​no GA4 é a mudança de um modelo baseado em sessão para um modelo baseado em eventos. Isso significa que o GA4 se concentra em rastrear interações individuais do usuário (eventos) em um site ou aplicativo, oferecendo uma visão mais holística do comportamento e interação do usuário. Esta nova abordagem permite que as empresas obtenham uma compreensão mais profunda da experiência do usuário, da jornada do cliente e do comportamento entre plataformas.

O GA4 também dá grande ênfase à privacidade e ao consentimento do usuário. Ele foi projetado para cumprir regulamentações de proteção de dados, como GDPR e CCPA, permitindo que as empresas coletem e usem dados de maneira consciente em relação à privacidade. Além disso, o GA4 incorpora aprendizado de máquina e análise preditiva para fornecer insights e recomendações acionáveis ​​para ajudar as empresas a tomar decisões informadas para melhorar sua presença online e experiência do usuário.

Os relatórios avançados da plataforma e os recursos de análise de dados em tempo real permitem que as empresas entendam melhor as interações dos usuários, rastreiem conversões e otimizem suas estratégias online.

Relatórios GA3 vs. GA4: comparação de métricas

Então, se você está aqui, provavelmente já experimentou certas flutuações métricas depois de mudar para o GA4. Então, vejamos as métricas que causam mais dúvidas: sessões, duração média da sessão, taxa de rejeição e conversões.

Sessões

Tanto no GA3 quanto no GA4, uma sessão representa um período de interação que um usuário tem com seu site ou aplicativo. No entanto, as sessões são de fato calculadas de forma diferente no GA4 e no GA3, e essa diferença pode resultar em menos sessões calculadas em GA4 em comparação com a versão anterior.

GA3 (UniversalAnalytics) GA4 (Google Analytics 4) As sessões são baseadas no tempo. Por padrão, uma sessão termina após 30 minutos de inatividade. Isso significa que se um usuário não interagir com seu site por mais de 30 minutos, a sessão atual será encerrada e uma nova sessão será iniciada assim que o usuário realizar uma ação. As sessões agora são mais orientadas a eventos e centradas no usuário. Uma sessão começa quando um usuário interage com seu site ou aplicativo, como clicar em uma página, acionar um evento ou realizar uma ação. A sessão pode durar mais tempo se o usuário permanecer ativo.

Portanto, os principais fatores que contribuem para contagens de sessões mais baixas no GA4 em comparação com o GA3 incluem:

Acompanhamento centrado no usuário: o GA4 rastreia o envolvimento e as interações do usuário de forma mais granular, levando a uma representação mais precisa de como os usuários estão realmente interagindo com seu conteúdo. Sem limite de tempo: Ao contrário do limite de inatividade de 30 minutos do GA3, o GA4 não tem uma duração de sessão fixa. Em vez disso, ele captura todos os eventos e interações do usuário dentro de um período de tempo especificado. Sem contagem de sessões diretas: No GA4, você não verá uma métrica de sessões diretas. Em vez disso, você verá eventos e métricas de engajamento que fornecem uma melhor compreensão do comportamento do usuário. Acompanhamento baseado em eventos: o GA4 rastreia eventos de forma mais abrangente, permitindo que você entenda as ações do usuário além das visualizações de página tradicionais. Acompanhamento entre plataformas: o GA4 foi projetado para funcionar em diversas plataformas, incluindo sites e aplicativos, o que pode levar a diferentes padrões de interação do usuário.

Ao contrário do GA3, onde o tempo limite da sessão padrão é definido em 30 minutos, mas pode ser estendido para um máximo de 4 horas, o GA4 possui um tempo limite de sessão ajustável, permitindo estendê-lo para um máximo de 7 horas e 55 minutos. Isso afeta o modo como as sessões do usuário são rastreadas. Por exemplo, no GA3, se alguém se ausentasse do seu site por cinco horas, seria de fato contado como duas sessões separadas devido ao tempo limite máximo de sessão de 4 horas. No GA4, com o tempo limite de sessão estendido, elas seriam contadas como uma sessão contínua, fornecendo uma representação mais precisa do envolvimento do usuário.

Fato importante: no Google Analytics 3, as sessões são reiniciadas à meia-noite, criando várias sessões se a atividade durar esse horário. No Google Analytics 4, a redefinição da sessão depende da configuração do seu fuso horário, permitindo um rastreamento mais preciso de sessões contínuas de usuários, especialmente em diferentes fusos horários.

Duração Média da Sessão

A diferença na forma como a duração média da sessão é calculada no GA4 em comparação com o GA3 é um reflexo da mudança na filosofia de rastreamento das sessões para as interações do usuário.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) A duração média das sessões do usuário é calculada em segundos, independentemente de sua página web estar em primeiro ou segundo plano (excluindo o tempo gasto na última página visitada). A duração média das sessões engajadas é calculada em segundos e medida desde o início da sessão inicial até o evento de descarregamento.

No GA3, a duração média da sessão é calculada dividindo a duração total de todas as sessões pelo número total de sessões. Ela mede o tempo médio que os usuários passam no seu site durante as sessões. No entanto, como o GA3 usa uma duração de sessão fixa (30 minutos de inatividade ou final do dia), as sessões podem ser encurtadas artificialmente se o usuário sair e retornar após algum tempo. Se isso não for devidamente compreendido, pode levar a imprecisões nas métricas da duração média da sessão.

No GA4, essa métrica é calculada como a duração média das sessões engajadas em segundos, medida desde o início da sessão inicial até o evento de descarregamento. Essa é uma medida mais precisa porque rastreia diretamente o tempo que os usuários passam ativamente em seu site ou aplicativo desde o momento em que iniciam uma sessão até o momento em que saem ou fecham a página.

É importante ressaltar que no GA4 a definição de sessões engajadas é mais específica e vinculada a determinados critérios. Uma sessão engajada no GA4 é uma sessão em que:

O usuário teve 2 ou mais visualizações de página. O usuário concluiu um evento de conversão. O usuário atingiu um determinado limite de tempo (por exemplo, 10 a 60 segundos) definido por você.

Fato importante: Por padrão, a maioria dos relatórios no GA4 não inclui a métrica Duração média da sessão. Em vez disso, você verá o tempo médio de engajamento – o tempo médio que o aplicativo ficou em primeiro plano ou o site teve o foco no navegador. Você pode adicionar a métrica Duração média da sessão ao seu relatório seguindo estas instruções.

Bounce rate

Tanto no GA3 quanto no GA4, a implementação do rastreamento de eventos e outros eventos de interação pode afetar a forma como a taxa de rejeição (bounce rate) é calculada e interpretada.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) A taxa de rejeição é calculada como a porcentagem de sessões de página única (sessões com apenas uma interação) de todas as sessões. A taxa de rejeição é calculada como a porcentagem de sessões não engajadas.

No GA3, se você implementou muitos eventos de rastreamento, é possível que os usuários que interagiram com eventos, mas não com páginas adicionais, sejam classificados como sessões engajadas, em vez de rejeições. Isso pode resultar em uma taxa de rejeição mais baixa. Por outro lado, sites com pouco ou nenhum rastreamento de eventos podem ter uma taxa de rejeição mais alta, pois quaisquer sessões de uma página (mesmo aquelas com interações de eventos) serão contadas como rejeições.

No GA4, a taxa de rejeição é calculada com base na presença de eventos de engajamento, que são eventos específicos que você define como interações valiosas. Esses eventos podem ser contados como conversões. Se um evento de engajamento for contabilizado como uma conversão, a sessão em que esse evento ocorre não será considerada uma rejeição, mesmo que seja uma sessão de evento único.

Portanto, ao contrário do GA3, adicionar rastreamento de eventos no GA4 não afeta diretamente a taxa de rejeição, a menos que esses eventos sejam contados como eventos de conversão.

Observação importante: Por padrão, a maioria dos relatórios no GA4 não inclui métricas de taxa de engajamento e taxa de rejeição. Para visualizar essas métricas em seus relatórios, você precisa personalizar o relatório. Leia aqui para instruções detalhadas sobre como personalizar seu relatório.

Conversões

Tanto no GA3 quanto no GA4, as conversões referem-se a ações ou eventos específicos que você considera valiosos em seu site ou aplicativo. No entanto, existem algumas diferenças na forma como as conversões são rastreadas e definidas.

GA3 (Análise Universal) GA4 (Google Analytics 4) As conversões normalmente são rastreadas no contexto da sessão e podem ser desduplicadas na mesma sessão. Cada instância de um evento de conversão é considerada uma conversão separada, independentemente do contexto da sessão.

No GA3, as conversões normalmente eram acompanhadas no contexto de sessões. Se um usuário fizesse uma conversão várias vezes durante a mesma sessão (por exemplo, enviando um formulário), o GA3 frequentemente desduplicava essas conversões nessa sessão. Isso significa que se um usuário preencher o formulário várias vezes em uma sessão, o GA3 contará isso como uma meta concluída.

No GA4, cada evento, incluindo conversões, é tratado como uma ação distinta. Dessa forma, as conversões não são desduplicadas na mesma sessão. Se um usuário concluir um evento de conversão diversas vezes, cada instância desse evento será contada como uma conversão separada. Como resultado, se um usuário preencher o formulário várias vezes em ocasiões diferentes, cada preenchimento do formulário será contado como uma conversão separada no GA4.

Por causa dessa diferença, o GA4 tende a relatar conversões mais altas em comparação ao GA3, mesmo sem fazer nenhuma alteração na otimização do site. Dessa forma, mudar para o GA4 é uma boa oportunidade para revisar e validar a precisão de seus eventos de conversão, especialmente se eles incluírem formulários ou outras ações que os usuários possam repetir durante uma sessão.

GA3 x GA4: privacidade de dados

O GA4 dá maior ênfase à privacidade do usuário por padrão. Ele foi projetado para ser mais consciente da privacidade, alinhando-se com as regulamentações de proteção de dados em evolução. O GA4 incentiva as empresas a coletar apenas os dados necessários e a fornecer opções claras para os usuários gerenciarem suas preferências.

Aqui está um resumo de como o GA4 melhora a privacidade do usuário:

Uso de cookies primários: Tanto o GA4 quanto o UA usam cookies primários, que são definidos pelo site que o usuário está visitando. Esses cookies não são usados ​​para identificar ou rastrear indivíduos, mas concentram-se na coleta de dados agregados sobre o desempenho do site. Essa abordagem é mais amigável à privacidade porque não depende de cookies de terceiros que podem ser bloqueados pelos usuários ou afetados por bloqueadores de anúncios. Dependência reduzida de endereços IP: a UA coletou e armazenou endereços IP como parte de seu processo de rastreamento. Por outro lado, o GA4 minimizou o uso de endereços IP para identificação e rastreamento de usuários, reduzindo as preocupações de privacidade associadas à coleta de endereços IP. Rastreamento com tecnologia de IA: o GA4 incorpora aprendizado de máquina e IA para ajudar a preencher lacunas nos dados e identificar tendências ou padrões no comportamento do usuário. Isso permite insights mais precisos sem comprometer a privacidade individual do usuário. Gerenciamento aprimorado de consentimento: O GA4 fornece ferramentas para implementar e gerenciar o consentimento do usuário para coleta e rastreamento de dados. Isto é crucial para cumprir os regulamentos de privacidade e respeitar as preferências do usuário. Retenção de dados personalizável: O GA4 oferece flexibilidade nas configurações de retenção de dados, permitindo que os usuários definam suas próprias regras de exclusão de dados com base em eventos ou prazos específicos. Isso permite que as empresas gerenciem a retenção de dados de uma forma alinhada com suas práticas de privacidade e requisitos regulatórios.

O Google Analytics 4 é melhor que o Universal Analytics?

Muitas vezes a mudança é difícil de aceitar. A esta altura, você deve estar pensando que mudar para o GA4 não é a melhor escolha. Você não está sozinho nisso. A interface realmente passou por mudanças tangíveis e muito terá que ser reaprendido. No entanto, à medida que você se familiarizar com as atualizações, perceberá que todas as alterações foram para seu benefício.

Vamos recapitular todas as vantagens do GA4 que conseguimos falar:

Acompanhamento centrado no usuário: o GA4 se concentra no comportamento e nas interações do usuário entre dispositivos e plataformas, fornecendo uma visão mais abrangente das jornadas do usuário. Modelo orientado a eventos: oferece uma abordagem flexível de rastreamento orientada a eventos, permitindo rastrear uma ampla variedade de ações do usuário além das visualizações de página tradicionais. Privacidade do usuário aprimorada: o GA4 usa cookies primários, enfatiza o consentimento do usuário e fornece controles de retenção de dados, alinhando-se aos padrões de privacidade modernos. Insights baseados em IA: aproveita o aprendizado de máquina e a IA para fornecer insights automatizados, ajudando as empresas a identificar tendências e oportunidades com mais facilidade. Acompanhamento de plataforma cruzada: o GA4 é excelente no rastreamento de interações de usuários em sites, aplicativos e dispositivos, oferecendo uma visão holística do envolvimento do usuário.

Em qualquer caso, a transição para o GA4 é um processo gradual que pode levar algum tempo dependendo da complexidade da sua configuração analítica. É essencial planejar, testar e otimizar continuamente a configuração do GA4 para garantir que ela atenda às necessidades do seu negócio.

Tabela de comparação GA3 e GA4

Recurso GA3 GA4 Modelo de rastreamento Acompanhamento centrado em visualizações de página Rastreamento orientado a eventos Identidade do usuário Depende de cookies e endereços IP Dependência reduzida de endereços IP Foco na privacidade Menos ênfase na privacidade do usuário Forte ênfase na privacidade do usuário Retenção de dados Até 26 meses por padrão Até 14 meses por padrão Recursos multiplataforma Rastreamento limitado entre plataformas Rastreamento aprimorado entre plataformas Duração da sessão Duração fixa da sessão (configurável) Timeout de sessão ajustável (até 7h 55m) Integração Integração com produtos Google Integração com Google BigQuery Relatórios personalizados Personalização limitada de relatórios Opções de relatórios personalizados mais abrangentes

Se você ainda tiver dúvidas, consulte o Suporte do Google.

FAQ

Qual é a principal diferença entre GA3 e GA4?

A principal diferença entre o Google Analytics 3 e o Google Analytics 4 é o modelo de rastreamento. O GA3 depende de uma abordagem centrada na visualização de página, enquanto o GA4 usa um modelo centrado no usuário e orientado a eventos. Essa mudança no rastreamento permite que o GA4 forneça insights mais detalhados sobre o comportamento e o envolvimento do usuário, tornando-o mais adaptável às necessidades modernas de análise digital.

É possível usar GA3 e GA4 simultaneamente?

Não. A partir de 1º de julho de 2023, o GA3, também conhecido como Universal Analytics, não coleta mais novos dados. Isso destaca a importância da transição para o Google Analytics 4 ou outra plataforma analítica moderna para continuar rastreando e analisando dados de sites ou aplicativos de maneira eficaz.

Qual a diferença entre as definições de sessão no GA3 e no GA4?

GA3 depende principalmente de uma definição de sessão baseada em tempo. Por padrão, uma sessão termina após 30 minutos de inatividade e é reiniciada à meia-noite. GA4 emprega uma definição de sessão orientada a eventos. Uma sessão começa quando um usuário interage com seu site ou aplicativo e pode se estender enquanto o usuário permanecer ativo. Não há redefinição automática à meia-noite e o tempo limite da sessão pode ser personalizado. Essa abordagem fornece uma visão mais centrada no usuário e flexível das durações das sessões.

Quais são os principais recursos do GA4 que não estão presentes no GA3?

Os principais recursos do Google Analytics 4 (GA4) que não estão presentes no Google Analytics 3 (GA3) incluem:

Acompanhamento orientado a eventos: O modelo orientado a eventos do GA4 oferece rastreamento de eventos mais abrangente, permitindo que as empresas meçam uma gama mais ampla de interações do usuário. Abordagem centrada no usuário: o GA4 se concentra no comportamento individual do usuário, oferecendo uma visão mais detalhada da jornada e do envolvimento do usuário. Conversões flexíveis: o GA4 oferece mais flexibilidade na definição de conversões, abrangendo uma gama mais ampla de ações do usuário. Acompanhamento de e-commerce aprimorado: o GA4 oferece rastreamento de comércio eletrônico aprimorado com insights mais detalhados sobre vendas on-line e desempenho de produtos. Métricas e dimensões personalizadas: O GA4 permite que os usuários criem métricas e dimensões personalizadas, proporcionando maior flexibilidade na análise de dados. Acompanhamento de plataforma cruzada: o GA4 é excelente no rastreamento de interações de usuários em sites, aplicativos e dispositivos, oferecendo uma visão holística do envolvimento do usuário. Privacidade do usuário aprimorada: O GA4 possui recursos aprimorados de privacidade do usuário e uma dependência reduzida de endereços IP. Sem redefinição automática à meia-noite: Ao contrário do GA3, o GA4 não reinicia automaticamente as sessões à meia-noite, fornecendo um rastreamento mais preciso da duração da sessão.

Posso migrar dados históricos do GA3 para o GA4?

Não, você não pode migrar dados históricos diretamente do Google Analytics 3 para o Google Analytics 4. Essas duas plataformas analíticas operam de forma independente e os dados históricos coletados no GA3 não serão transferidos automaticamente para o GA4. Para trabalhar com dados históricos no GA4, você precisará contar com exportações de dados e processos manuais de transferência de dados, mas não será uma migração perfeita de dados anteriores. Agora, você só pode transferir configurações de usuários, eventos, metas, conversões e públicos.

Há alguma mudança na forma como as conversões são acompanhadas no GA4?

Sim, há mudanças na forma como as conversões são acompanhadas no Google Analytics 4:

Conversões mais abrangentes: o GA4 oferece uma definição mais ampla de conversões, permitindo que você acompanhe uma gama mais ampla de ações do usuário como conversões valiosas. Flexibilidade aprimorada: você tem mais flexibilidade na definição do que constitui uma conversão, facilitando a medição de interações específicas do usuário que são importantes para sua empresa. Conversões orientadas a eventos: As conversões no GA4 estão intimamente ligadas aos eventos do usuário, alinhando-se ao modelo de rastreamento orientado a eventos do GA4. Caminho detalhado até a conversão: O GA4 fornece um relatório "Caminho até a conversão", oferecendo insights sobre a sequência de interações do usuário que levam às conversões, ajudando você a entender as jornadas do usuário de forma mais abrangente.

Conclusão

A evolução do Google Analytics desde sua versão anterior, GA3, até a iteração mais recente, GA4, representa um salto significativo no mundo da análise da web. Esta transição marca uma resposta ao cenário digital em evolução, onde a privacidade do utilizador, o rastreamento entre plataformas e uma abordagem mais orientada para eventos à análise de dados se tornaram fundamentais.

Embora a transição do GA3 para o GA4 possa apresentar alguns desafios, o potencial para insights mais diferenciados, melhor conformidade com a privacidade e uma abordagem centrada no usuário para análise de dados fazem desta transição um investimento valioso no futuro da análise da web. Ao adotar o GA4, as empresas podem permanecer na vanguarda da compreensão e do atendimento às necessidades em constante mudança do seu público no mundo digital.