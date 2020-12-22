Na MGID, adicionamos um recurso de otimização baseado em regras para ajudar os anunciantes a gerenciar campanhas nativas. Nossa solução agirá a qualquer momento em que a condição especificada for atendida e bloqueará a origem de tráfego correspondente ou ajustará o coeficiente de CPC.

A otimização de campanha nativa requer estatísticas de monitoramento em uma base regular, analisando os dados reais e comparando-os com as metas, desligando as fontes de não desempenho e ajustando o CPC para aproximar os KPIs reais dos valores alvo.

Com o novo recurso agora disponível na plataforma MGID, você pode pular do detalhamento para a análise de como cada fonte de tráfego está funcionando, e se concentrar nos níveis superiores de informação. Vamos descobrir o que exatamente esta solução pode fazer por você.

Tipos de regras suportadas

Para melhor resolver diferentes problemas de otimização, desenvolvemos três tipos de regras com as seguintes funcionalidades:

Auto-Bloqueio

Bloqueia a origem do tráfego, desde que a condição especificada seja atendida. O bloqueio está disponível no nível do widget e da sub-fonte.

Lance Automático

Altera o coeficiente de CPC com base no valor alvo do parâmetro especificado. Observe que o próprio coeficiente é determinado pela regra.

Lance Fixo

Altera o coeficiente de CPC para o valor especificado por você, desde que a condição especificada seja atendida.

Dicas e estratégias de otimização

Ao criar uma regra, certifique-se de configurar adequadamente a condição dela, para que nosso algoritmo possa fornecer resultados precisos. Para uma condição em si, você pode escolher um dos seguintes parâmetros, analisando qual regra fará a otimização:

Custo de Conversão

Taxa de Conversão

Número de Conversões

Receita

Profit

ROI

EPC

Os operadores estarão disponíveis para definir a condição como inferior, superior, entre e não-entre. A otimização baseada em regras da MGID implementará uma das três ações mencionadas acima, sempre que as condições especificadas forem atendidas. Por exemplo, você pode criar uma regra que colocará na lista negra qualquer widget que gere conversões superiores a $2.

Você também deve especificar o período durante o qual o sistema deve determinar se a condição é atendida. É para este período que os valores reais do parâmetro serão calculados para compará-los com a condição e determinar quais ações devem ser tomadas. Por exemplo, quando a regra seleciona widgets que excederam o limite do número de cliques ou do valor gasto, ela levará em consideração os dados desse período específico, e não de toda a execução da campanha.

Uma das estratégias comuns de otimização é definir um limite para lançar a regra de bloqueio automático à taxa x2-x3 do custo de conversão de destino por widget e taxa x1-x2 por sub-fonte. Além disso, note que adicionamos a possibilidade de intervenção manual na regra de bloqueio automático e você pode excluir certas origens de tráfego do processo de otimização automatizado.

Outra estratégia de otimização que recomendamos enfaticamente é usar a regra de lance automático junto com a regra de bloqueio automático. Dessa forma, o auto bloqueador pode excluir imediatamente as fontes evidentemente sem desempenho, e então o auto licitante pode controlar o coeficiente (aumentá-lo e diminuí-lo) onde há pelo menos algum resultado.

Considerações finais

A otimização baseada em regras da MGID permite que você economize tempo e recursos na otimização da campanha, elimine origens de tráfego de baixo desempenho e ajuste os lances para o restante delas. As regras são criadas no nível da campanha, executadas continuamente e tem os dados revistos após cada atualização das estatísticas, para que você não precise atualizá-los manualmente.

Definindo as condições de otimização, você pode automatizar o rastreamento de KPIs específicos de suas campanhas, como custo de conversão, taxa de conversão, número de conversões, receita, lucro, ROI e EPC. Assim que o parâmetro atingir o intervalo de valor especificado, a regra implementará a ação de otimização: bloquear a origem de tráfego de baixo desempenho, alterar o coeficiente de CPC para o valor especificado por você ou ajustá-lo com base no valor alvo do parâmetro especificado.