Auditar o comportamento da taxa de rejeição pode parecer complicado, mas é crucial se você deseja otimizar seu site para o conforto dos usuários e dos mecanismos de pesquisa.

Se você comprar tráfego de canais de publicidade pagos, a taxa de rejeição pode rastrear se os usuários que veem esses anúncios encontram o que esperam. Uma alta taxa de rejeição também pode afetar seu posicionamento no ranking de pesquisa; essencialmente, comunica ao Google que o conteúdo do seu site parece ser menos relevante para as palavras-chave que ajudaram os clientes a encontrar o seu site.

Até agora, o significado da taxa de rejeição não pode ser exagerado. Neste breve guia, investigamos o que está por trás dessa métrica de engajamento, como o Google Analytics mede a taxa de rejeição e quais pontos de verificação comuns devem ser auditados se você quiser melhorá-la.

O que é uma taxa de rejeição?

Muitas vezes, é mal interpretado como a porcentagem de usuários que permanecem em um site por menos de um determinado período de tempo, a porcentagem de usuários que não realizam conversões ou a porcentagem de usuários que saem do site. No entanto, sua definição estrita não tem nada a ver com limites de tempo, inscrições ou conversões.

O que é definido como a taxa de rejeição no Google Analytics ou em outros pacotes de análise da web como o Omniture é a porcentagem de visitas de visualização única (ou sessões) em seu site, ou seja, quando um usuário sai da página sem interação adicional. Por exemplo, um usuário visita o site, lê a página e clica no botão Voltar ou fecha a guia sem clicar em nenhum outro elemento do site.

Em alguns casos, os usuários podem ser contados como uma rejeição mesmo quando realizam algumas ações no site, como inscrever-se em boletins informativos, preencher formulários, compartilhar conteúdo nas redes sociais etc. Se essas ações não estiverem marcadas pelo código do Google Analytics, eles não serão rastreados.

Basicamente, você gostaria que o Google Analytics seguisse a lógica de negócios do seu site e modificasse a configuração do analytics para que pontos de interação importantes fossem marcados. Pode ser recomendado adicionar eventos que são ativados quando um usuário permanece no site por mais tempo do que um certo limite, clica em botões de compartilhamento de mídia social, assiste ao vídeo até o fim, etc.

Ao auditar o desempenho do seu site, a pergunta usual neste assunto seria qual é uma boa taxa de rejeição para um blog ou site em sua categoria e como encontrar taxas de rejeição típicas. Mesmo que seja difícil encontrar comparativos de mercado exatos para a categoria, localização e tamanho da empresa de seu site, você sempre pode comparar as taxas em diferentes páginas da web e acompanhar as flutuações da taxa de rejeição ao longo do tempo.

O que está aumentando?

Analisar os fatores que afetam a taxa de rejeição do site nunca é tão simples quanto pode parecer, e sempre estará interligado com a natureza do site, seja uma loja de comércio eletrônico, editor de notícias ou outro site de conteúdo. Não se distraia com as taxas médias de rejeição de seus concorrentes, mas tente entender o que está por trás desses números e por que eles são diferentes.

Para descobrir, você precisa detalhar o comportamento dos usuários, como eles chegam ao seu site e como interagem com ele. Por exemplo, quando os visitantes só podem colocar o item em um carrinho sem outras opções de interação, alguns usuários podem ser contados como uma rejeição, mesmo que apenas tenham levado algum tempo para pensar e comparar preços.

Existem alguns pontos comuns para revisar em seu site e verificar se eles causam a rejeição dos usuários:

Velocidade de carregamento lenta

Os usuários se tornam menos tolerantes vendo o carregamento da página. Normalmente, uma página da web deve carregar em menos de dois segundos. No entanto, um pouco de paciência pode ser conquistada melhorando o design de UX: mostrando uma prévia da página carregada, humanizando as interações, adicionando uma animação, mascote ou uma piada.

Conteúdo pouco atraente, design de experiência do usuário ou problemas de navegação

Normalmente, processamos informações visuais antes do texto, e fotos ou designs ruins podem afastar os usuários em um piscar de olhos. Nem é preciso dizer que hoje um site precisa ter uma versão móvel totalmente otimizada e responsiva.

Os visitantes não conseguem obter o que esperavam da página da web

Por exemplo, no caso de sites de comércio eletrônico, o item está fora de estoque ou não pode ser entregue no local do usuário. Outro caso comum é quando o conteúdo da página da web não corresponde ao anúncio que os usuários clicaram para chegar lá.

Não há informações suficientes para dar o próximo passo

Por exemplo, não há explicação suficiente sobre uma assinatura oferecida a um usuário. Certifique-se de fornecer todos os detalhes necessários para tomar uma decisão informada.

Falta de sinais de confiança

Os visitantes também podem recuar se um site não parecer confiável e não houver sinais de confiança esperados. Esta causa é particularmente relevante para sites de comércio eletrônico sem nomes de marcas reconhecíveis.

Como melhorar a taxa de rejeição

Priorize suas atividades de otimização

Vá até a lista de verificação que descrevemos antes, mas defina as prioridades. Recomendamos iniciar seu trabalho de otimização com as páginas mais importantes ou visitadas, em vez de páginas de rejeição ou locais com a maior taxa de rejeição.

Além disso, algumas correções podem ser realizadas facilmente, enquanto outras requerem mais tempo e esforço. Concentre-se em melhorias que podem trazer o maior impacto (ou seja, são direcionadas às páginas mais visitadas) com o menor custo.

Alcance consistência

Certifique-se de que seus anúncios, ofertas promocionais, boletins, visuais, botões de CTA e todos os outros elementos do site sejam consistentes uns com os outros. A consistência dá aos visitantes confiança em sua experiência contínua com seu site.

Dê sugestões aos usuários sobre o que fazer a seguir

Não presuma que seu público vai saber o que fazer em seu site. Em vez disso, elabore a jornada do cliente visitante e forneça opções do que fazer a seguir em cada etapa, por exemplo, ver partes de conteúdo relevantes, assinar um boletim informativo, etc.

Considerações finais

Uma alta taxa de rejeição indica que os visitantes consideram seu site irrelevante para o que estão procurando e pode diminuir a posição nos resultados de pesquisa de seu site. Uma análise completa de seus motivadores pode ajudá-lo a melhorar a forma como o site é apresentado aos usuários, atender às suas expectativas e, por fim, engajá-los mais.