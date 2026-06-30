Cada anunciante analisa a performance das campanhas de um jeito diferente e, dependendo do que você está trabalhando, as métricas mais importantes podem mudar significativamente.

Até agora, cada página no MGID Ads mantinha uma única configuração de colunas. Se você precisasse mudar o monitoramento de CPA e conversões para a análise de qualidade do tráfego ou alcance, tinha que reconfigurar manualmente suas métricas — e depois reconfigurá-las novamente quando quisesse voltar. Quanto mais perspectivas você usa para avaliar a performance, mais tempo gasta refazendo as mesmas configurações de colunas repetidamente.

Para tornar isso mais rápido e alinhar o MGID Ads com o fluxo de trabalho dos anunciantes, atualizamos a experiência de Personalizar Colunas em todo o MGID Ads. A atualização traz categorias de métricas organizadas, uma interface de seleção mais limpa e, o mais importante, a capacidade de salvar e reutilizar seus próprios presets de métricas.

O Que Mudou

A experiência atualizada está disponível em:

Painel Principal

Interface de Anúncios

Estatísticas da Campanha

Otimização de Fontes e Widgets

Com a organização por categorias, agora você pode encontrar, selecionar e gerenciar os dados que mais importam.

Além disso, esta atualização introduz três melhorias principais:

As métricas agora estão agrupadas em categorias, tornando-as mais fáceis de localizar e entender. O seletor foi redesenhado para uma navegação mais rápida e um gerenciamento de colunas mais limpo. Os presets personalizados agora podem ser salvos e alternados com um clique.

Encontre Métricas Mais Rápido com Categorias

Anteriormente, as métricas apareciam em uma lista única e contínua. Agora, elas estão agrupadas em categorias lógicas com base no que medem:

Configurações

Performance

Conversões

Alcance

Rich Media

Vídeo

Engajamento no site

Em vez de rolar por uma lista infinita, você pode navegar direto para a categoria que precisa ou usar a busca integrada para encontrar uma métrica específica pelo nome.

Um Jeito Mais Clean de Gerenciar Colunas

O painel Personalizar Colunas agora tem três áreas claramente definidas:

Categorias para navegar pelos grupos de métricas; Biblioteca de métricas para buscar e selecionar dentro de uma categoria; Painel de Métricas selecionadas, para você visualizar as colunas ativas e reordená-las arrastando ou removendo o que não precisa.

A ordem no painel de Métricas Selecionadas determina diretamente a ordem das colunas na sua tabela.

Salve e Alterne Entre Presets

Outra grande melhoria é a introdução de presets de métricas personalizados. Em vez de uma configuração de coluna fixa por página, agora você pode criar múltiplos presets nomeados e alternar entre eles instantaneamente.

Veja como funciona na prática. Digamos que você gerencie campanhas e precise analisar a performance regularmente sob diferentes ângulos.

Para a otimização diária , você pode querer focar em Cliques, CPC, Conversões e CPA.

, você pode querer focar em Cliques, CPC, Conversões e CPA. Para análises de qualidade do tráfego , você pode precisar de Impressões, Visualização (Viewability) e CTR.

, você pode precisar de Impressões, Visualização (Viewability) e CTR. Para relatórios mensais de clientes, você pode preferir uma visão mais ampla que inclua Investimento, Receita, Conversões e ROAS.

Com os presets personalizados, você pode salvar cada uma dessas combinações de métricas e alternar entre elas sempre que necessário. Isso facilita a movimentação entre os fluxos de trabalho de otimização, relatórios e análise de performance sem interromper seu raciocínio. Não há necessidade de reconstruir colunas ou caçar métricas, basta escolher a visualização que precisa e começar a trabalhar.

Nota: Os presets são salvos separadamente para cada interface, permitindo que você crie visualizações de métricas sob medida para as Estatísticas da Campanha, Otimização de Fontes, Anúncios e outras áreas da plataforma.

Como os Presets Funcionam

Criar e gerenciar presets é simples. Abra Personalizar Colunas, configure as métricas que você precisa e salve sua configuração como um preset nomeado. A partir desse momento, ele estará disponível no menu suspenso da página sempre que você precisar.

Alterne entre as configurações de métricas salvas ou crie um novo preset diretamente do painel.

É importante saber que:

Os presets são configurados por interface ; portanto, o que você configurar na Otimização de Fontes permanece lá e não afeta outras páginas.

; portanto, o que você configurar na Otimização de Fontes permanece lá e não afeta outras páginas. Cada interface possui um Preset padrão integrado para o qual você sempre pode voltar, e ele não pode ser renomeado ou excluído acidentalmente.

integrado para o qual você sempre pode voltar, e ele não pode ser renomeado ou excluído acidentalmente. Você pode ter até 10 presets por interface, incluindo o Preset padrão.

por interface, incluindo o Preset padrão. Os presets personalizados podem ser renomeados, atualizados ou excluídos a qualquer momento.

Gerencie seus presets personalizados renomeando, atualizando ou excluindo-os quando necessário.

Experimente Hoje Mesmo

O seletor de métricas atualizado já está ativo em todas as interfaces suportadas do MGID Ads. Abra qualquer tabela, clique em Personalizar Colunas e crie seu primeiro preset personalizado para construir visualizações de métricas sob medida para o seu fluxo de trabalho.

Quer explorar todas as métricas e opções de presets disponíveis? Visite a Central de Ajuda para um passo a passo completo do recurso de Presets de Métricas.