O esgotamento de cookies de terceiros resultará em mudanças fundamentais em como os usuários são direcionados e redirecionados. As soluções do setor atualmente disponíveis para o mercado publicitário podem ser divididas em dois grandes grupos, aqueles baseados em outros identificadores de usuário e aqueles que dependem de outros dados para tomar decisões de segmentação.

Soluções de identidade primárias

Muitas editoras e marcas já iniciaram suas próprias iniciativas para coletar dados próprios, como programas de fidelidade e assinatura. Portanto, editores e anunciantes podem fazer parceria e compartilhar seus conjuntos de dados de clientes, como endereços de e-mail, IDs, perfis de clientes, etc. Esses esforços também podem ajudar as marcas a entregar mensagens mais personalizadas para consumidores individuais. Por exemplo, as marcas podem anunciar brindes de aniversário para seus clientes nos sites de editores.

Esses conjuntos de dados de perfil devem ser agregados em um lado, normalmente por um editor e, em seguida, vendidos aos anunciantes. Os editores devem certificar-se de que os usuários concordam em fornecer essas informações voluntariamente e gerenciar as opções de consentimento do usuário por meio de serviços de software compatíveis com privacidade.

Além dos problemas de conformidade, o principal problema dessa estratégia pode ser a escalabilidade das campanhas publicitárias. Os IDs exclusivos dos usuários, como endereços de e-mail com hash e seus dados pessoais, teriam que ser reunidos por um editor, passados ​​e agrupados com os dados dos anunciantes. Portanto, essa solução é viável para anunciantes e editores que já possuem conjuntos de dados robustos em seus sistemas de CRM.

Soluções de identidade de terceiros

Para resolver o problema de escalabilidade, os editores e as plataformas de tecnologia de anúncios podem formar alianças cooperativas e distribuir seus dados primários com identificadores universais. Alguns exemplos dessas iniciativas intersetoriais incluem The Ozone Project, Project Rearc do IAB Tech Lab e Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM).

Distribuir os dados dos editores os transforma em dados de terceiros, levando os participantes ativos dessas iniciativas a investir em sistemas de controle de privacidade e garantir que todos os requisitos das leis de privacidade sejam atendidos. Os consumidores devem ter mais controle sobre suas informações pessoais e oferecer suporte ao compartilhamento de dados voluntariamente, em troca de conteúdo ou serviços da web que eles obtêm.

Mesmo que esses esforços possam ajudar a manter a capacidade de endereçamento do usuário para anunciantes, eles também podem criar "walled gardens" adicionais no ecossistema e, eventualmente, levantar questões de privacidade semelhantes como cookies ou identificadores móveis. A longo prazo, não podem ser cookies de terceiros com outro nome. Qualquer solução intersetorial que substitua cookies de terceiros deve implementar uma estrutura de consentimento melhor, a iOS14, que por sua vez diminui os pools de segmentação para anunciantes.

Inteligência contextual

Para manter a conformidade com a privacidade e alcançar escalabilidade, os anunciantes podem mudar seu foco dos dados pessoais dos usuários ou comportamento anterior para os ambientes onde o interesse ou as decisões de compra provavelmente aparecerão.

A ideia de uma tecnologia programática direcionada a um usuário com base no contexto da página da web não é nova, mas pode ser eficaz em muitos casos. De acordo com pesquisa do Pinterest, o ambiente positivo de um anúncio tem um forte impacto nas decisões de compra: 6 em cada 10 adultos nos EUA têm maior probabilidade de conversão se um anúncio for mostrado em um contexto positivo.

Os avanços recentes na classificação de conteúdo permitirão que os profissionais de marketing garantam que os anúncios correspondam ao conteúdo mais relevante e adequado. Hoje, o conteúdo na página pode ser avaliado com base em:

Tópicos da página

sentimento negativo ou positivo

Emoções transmitidas

Com classificação de texto profundo, análise semântica e aprendizado de máquina, agora é possível identificar ambientes de alto impacto onde os usuários são mais suscetíveis a propagandas e garantir que essas colocações sejam seguras para a marca. O contexto também pode ser usado para otimização criativa: essa abordagem é chamada de “mentalidade de marketing” e pressupõe que os anunciantes elaborem campanhas para corresponder à mentalidade dos clientes que as visualizam, com base no canal e no conteúdo de cada anúncio.

Por fim, o contexto é importante para os consumidores, e os usuários desejam ver anúncios contextuais em vez de outros tipos de anúncios direcionados, como comportamentais, geográficos ou demográficos. De acordo com o estudo da IAS, 81% dos usuários do Reino Unido preferem anúncios que correspondam ao conteúdo da página.