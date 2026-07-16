Imagine o seguinte: de repente, uma campanha para de rodar, um criativo é rejeitado ou a performance despenca sem nenhum motivo aparente. Todo anunciante da MGID já passou por isso, e é exatamente por esse motivo que estamos apresentando a MIA (MGID Intelligent Assistant), uma assistente de IA integrada diretamente à plataforma da MGID.

Os dados estão todos lá — em relatórios, configurações de campanha e na Central de Ajuda —, mas encontrar a resposta muitas vezes leva mais tempo do que tomar a decisão em si. Por isso, em vez de navegar por painéis, comparar relatórios ou pesquisar na documentação, você pode simplesmente fazer uma pergunta à MIA. Ela lê os dados ativos da sua conta, aplica a experiência da MGID e fornece uma resposta clara com os próximos passos práticos, tudo em uma única conversa.

Como a MIA Encontra a Resposta Certa

Toda pergunta começa com uma investigação.

A MIA não depende de respostas genéricas e pré-escritas. Dependendo do que você perguntar, ela pode verificar as configurações da campanha, comparar relatórios de performance, analisar o status de moderação ou consultar as diretrizes de produto da MGID — às vezes, várias dessas ações ao mesmo tempo.

Nos bastidores, a MIA consegue:

Analisar os dados ativos da sua conta e de suas campanhas;

os dados ativos da sua conta e de suas campanhas; Revisar as configurações de campanha e os relatórios de performance;

as configurações de campanha e os relatórios de performance; Aplicar o conhecimento de produto e as melhores práticas da MGID;

o conhecimento de produto e as melhores práticas da MGID; Seguir fluxos de diagnóstico estruturados para os cenários mais comuns dos anunciantes.

Veja um exemplo real: "Por que minha campanha não está consumindo?"

Você: Por que minha campanha não está consumindo?

MIA: Sua campanha está ativa, seus criativos estão aprovados e sua programação está correta. No entanto, seu lance atual parece estar abaixo do limite do leilão, o que pode estar limitando a entrega. Considere revisar seu lance ou verificar a faixa de lances recomendada para ajudar a recuperar o tráfego.

Em vez de verificar apenas uma métrica isolada, a MIA analisou o status geral, a aprovação de criativos, o saldo, o agendamento, os lances e a segmentação de forma conjunta. Depois, compartilhou com você exatamente o que está limitando a entrega e o que fazer a respeito.

Você pergunta → A MIA investiga → Você recebe uma resposta clara

Contudo, o que você faz com as descobertas da MIA é uma decisão inteiramente sua. Embora ela forneça o diagnóstico e a recomendação, a decisão de agir continua sendo sua.

Perguntas que a MIA Pode Responder Hoje

Aqui estão algumas das perguntas mais comuns que os anunciantes trazem para a MIA.

Por que minha campanha não está consumindo?

A MIA verifica o status da campanha, aprovação de criativos, lances, programação, segmentação e o saldo da conta para encontrar o que está bloqueando a entrega e indica o que corrigir.

Por que meu criativo foi rejeitado?

A MIA explica especificamente o que falhou na revisão e ajuda você a prepará-lo para reenvio.

Como está a saúde da minha conta?

A MIA analisa a performance geral da conta, sinaliza mudanças significativas e aponta para onde você deve direcionar sua atenção primeiro.

Como posso melhorar a performance do CPA Tune?

Ao analisar a performance da campanha, a fase de aprendizado, o orçamento, o CPA desejado e a configuração, a MIA fornece orientações personalizadas para o estado atual da sua campanha.

O Que Faz a MIA Ser Diferente

A maioria dos assistentes de IA depende de informações públicas ou respostas predefinidas. Ao contrário das ferramentas de IA genéricas, a MIA adota uma abordagem diferente — cada resposta combina três elementos:

Dados ativos da conta: A MIA analisa suas campanhas, métricas de performance, configurações, status de moderação e relatórios para entender o que está acontecendo na sua conta agora. Experiência da MGID: A MIA aplica melhores práticas específicas da plataforma e fluxos de diagnóstico estruturados desenvolvidos pelas equipes de produto e performance da MGID. Conhecimento do produto: A MIA consulta o conteúdo mais recente da Central de Ajuda da MGID para explicar recursos da plataforma, políticas e ferramentas dentro do contexto das suas campanhas.

A MIA se diferencia de um chatbot de respostas pré-escritas porque ela mesma decide quais dados extrair, quais relatórios comparar e qual fluxo de trabalho se aplica à situação. Depois, ela reúne tudo isso em uma resposta construída sob medida para a sua conta.

O Que Vem a Seguir para a MIA

A MIA se torna mais precisa com o feedback dos usuários e casos de uso reais de anunciantes. Cada feedback nos ajuda a aprimorar seus fluxos de diagnóstico, conhecimento de produto e orientações.

E isso é apenas o começo para a MIA. Com base nas dúvidas e feedbacks reais dos anunciantes, estamos continuamente expandindo o que ela consegue entender, analisar e explicar em toda a plataforma MGID. Com o tempo, a MIA se tornará uma assistente ainda mais poderosa para diagnósticos de campanhas, insights de contas, orientações de otimização e decisões diárias dos anunciantes.

Encontre a MIA no Painel do MGID Ads

Não importa se você está solucionando um problema de campanha, aprendendo como um recurso funciona ou planejando seu próximo passo de otimização, a MIA está pronta para ajudar no seu painel do MGID Ads.

Chega de perder tempo procurando respostas. É só perguntar.