Uma das perguntas mais comuns que um gerente de marketing ou brand manager vai fazer é: “Como posso resolver a ad blindness (cegueira em torno dos anúncios) e atingir meu público-alvo com banners?” Obviamente, quando você criar um anúncio, você quer que ele seja visto. E, para permanecer visível, você precisará engajar os usuários e inspirá-los a tomar alguma ação.

Os anúncios rich media podem ser a solução que você procura! Isso porque há diversas maneiras de interagir com esse formato. Você pode tocar a tela, arrastar, arranhar, deslizar, girar, assistir a um vídeo ou até mesmo jogar com a publicidade rich media.

Nós te incentivamos a explorar esse formato exclusivo de anúncio, compará-lo a outros tipos de anúncio e absorver algumas boas práticas com o nosso time. Talvez isso inspire sua próxima campanha publicitária!

O que são Anúncios Rich Media?

Os anúncios rich media são compostos por um mix com texto, áudio, imagens, vídeo, animações e outras mídias relevantes para esse formato de anúncio. Semelhante aos anúncios em vídeo, chamam a atenção dos espectadores; no entanto, os anúncios em vídeo nem sempre incentivam a tomar uma ação, enquanto a publicidade rich media sempre tem o CTA com foco na interação do usuário. Com os anúncios rich media você consegue fugir da cegueira estática que impacta os anúncios em banner e pode se destacar na multidão com criativos dinâmicos para promover seus produtos.

É uma situação em que todos saem ganhando: as marcas se beneficiam de métricas de CTR e de atenção mais altas, enquanto os publishers ganham criativos exclusivos em seus espaços publicitários. Não podemos esquecer de mencionar o benefício extra de métricas adicionais, como engajamento geral, que não estão disponíveis em outros tipos de formatos de anúncio.

Anúncios Rich Media Display vs. Standard Banners Display

Agora que explicamos em detalhes o que é um anúncio rich media, vamos compará-lo aos standard banners display para ter uma visão geral das diferenças e benefícios do formato. Em geral, os anúncios rich media oferecem mais flexibilidade e funcionalidade, proporcionando resultados excepcionais em alcance e reconhecimento da marca.

Dá uma olhada na tabela abaixo:

Anúncios Rich Media Display vs. Standard Banners Display

Tipos de Anúncios Rich Media

Embora sejam dinâmicos assim como o vídeo, os anúncios rich media causam mais impacto porque os usuários podem interagir com o criativo. Essas interações se misturam com o conteúdo ao redor mas permanecem atrativas e, por isso, são mais eficazes para atrair a atenção do espectador. Os banners estáticos são úteis para os anunciantes, mas muitas vezes são ignorados pelos consumidores modernos. Anúncios rich media com elementos dinâmicos podem transformar uma campanha publicitária padrão em um fluxo recorrente de geração de receita ao explorar mais esse canal.

Veja abaixo os principais tipos de anúncios rich media:

Divisores - Você provavelmente já se deparou com esse tipo de anúncio com marcas de beleza e moda. Uma seta de dois lados no centro da imagem permite que os usuários arrastem o divisor para revelar um conceito antes/depois, uma variação da imagem original ou outra característica do produto. Essa é uma ótima opção porque os anunciantes podem enfatizar a transformação que seu produto oferece. Mostre aos espectadores como o produto pode levá-los do ponto A ao ponto B, o que é uma tática de marketing comprovada

Giorgio Armani

Anúncios em Banner Rich Media – Alinhados na parte superior, inferior, lateral ou no meio de uma página da web, os anúncios em banner são o formato mais usado. Esses possuem maior probabilidade ​​de serem vistos por causa de sua posição. Os anunciantes podem converter a imagem estática de um banner em uma imagem dinâmica e visualmente mais atraente. É bastante efetivo em capturar a atenção do público, o que o torna o formato favorito dos anunciantes. Essa é uma maneira fantástica de combater a cegueira em torno dos banners.

Starbucks

Carrossel Vídeo Box – Os carrosséis contêm uma imagem de plano de fundo, um vídeo e um slide de produto onde você pode focar em mostrar o produto que está sendo divulgado no vídeo.

Cartier

360° Vídeo Box – Com esse tipo de anúncio rich media, os usuários podem clicar no criativo e visualizar o produto de todos os ângulos. Esse recurso é eficaz pois permite que o usuário entenda melhor o produto e como ele atenderá às suas necessidades.

Ford

Flip parallax - Nesse tipo de anúncio, o criativo é programado para virar e exibir os dois lados do anúncio. Assim que uma pessoa passar o mouse sobre o anúncio, ela precisará clicar nele para saber mais e revelar o outro lado.

Ralph Lauren

Como os Anúncios Rich Media se diferenciam de outros formatos?

Além de seu design interativo e elementos multimídia, um grande benefício do uso de anúncios rich media são os recursos de rastreamento que ele oferece. Na verdade, o rastreamento e a otimização de dados são os maiores fatores de diferenciação entre rich media e outros formatos de anúncio. Como anunciante, você deseja rastrear os dados para poder tomar melhores decisões. Decisões melhores levam a uma segmentação mais inteligente, resultando em conversões mais altas. Assim, melhores resultados em otimização e em refinamento do rastreamento de dados são fatores que geram mais receita.

Essas são as estatísticas de uma das melhores campanhas de anúncios rich media de 2022 lançadas em nossa plataforma de publicidade global:

Estatísticas de campanha recente na MGID

Impressões – o número de vezes que as pessoas viram seu anúncio

– o número de vezes que as pessoas viram seu anúncio Interações – uma ação realizada por um usuário para interagir com seu anúncio

– uma ação realizada por um usuário para interagir com seu anúncio CTR – taxa de cliques (relação entre o número de cliques e impressões do seu anúncio)

– taxa de cliques (relação entre o número de cliques e impressões do seu anúncio) Engajamento geral – taxa que mede o quanto de atenção foi dada ao criativo e quais ações os usuários executaram para interagir com o anúncio



Algumas das métricas que são analisadas no desempenho do anúncio são impressões, interações, CTR e relevância do anúncio. Porém, a métrica mais importante que ele vai medir (e que faz toda a diferença!) é a taxa de engajamento. Essa métrica não pode ser medida com anúncios comuns, como banners estáticos, e isso é o que torna os anúncios rich media essenciais para uma marca ou negócio. Ao saber como seu público interage com seu anúncio, você pode otimizar os criativos durante a veiculação e refinar a estratégia da campanha.

Os Benefícios dos Anúncios Rich Media para os Anunciantes

Já mencionamos muitos benefícios, mas agora vamos mostrar para você, na prática, para ilustrar melhor como os anúncios rich media podem atender sua empresa.

CTR mais alto – Nossas estatísticas mostram que os anúncios rich media exibem um CTR cada vez mais alto quando comparados aos tipos de anúncio padrão. Na verdade, os dados extraídos de nossa plataforma de publicidade global mostram uma média de CTR de 0,4%, enquanto os criativos com anúncios estáticos dificilmente excedem a margem de 0,04%. Com uma diferença tão grande entre esses dois formatos de anúncio, há poucas dúvidas sobre o que funciona melhor em termos de engajamento.

Experiência otimizada no mobile com rich media – Como o tráfego mobile excede em muito o tráfego desktop, é importante ter anúncios rich media otimizados para a tela do celular. Um anúncio centrado em dispositivos móveis permite que você crie uma experiência excepcional para seu target na palma de suas mãos. Além disso, algumas plataformas globais de publicidade, como a MGID, planejam os anúncios rich media para combinar perfeitamente com o conteúdo de uma página da web, o que simplifica a experiência do usuário. Com esse design, os usuários não sentem necessariamente que estão sendo impactados com uma oferta de produto.

Anúncios Rich Media Mobile melhoram a experiência do usuário

Planejamento aprimorado – Um dos diferenciais dos anúncios rich media é que você pode aproveitar as métricas que não ficam disponíveis em outros formatos de anúncio. Por esse motivo, você pode planejar seu investimento com anúncios usando dados concretos. Isso permite que você planeje e determine um orçamento de longo prazo. Além disso, algumas plataformas de publicidade como a nossa oferecem um modelo de CPM, no qual você realiza transações com base em resultados garantidos. Isso oferece estabilidade porque você pode se beneficiar de um número garantido de impressões visíveis ao invés de se basear no número total de vezes que seu anúncio apareceu como pop-up na tela de um usuário.

Maior atenção do usuário – Como a atenção está sendo vista como a nova "moeda" no cenário do marketing de performance, os anúncios rich media superam muitos outros formatos de anúncio que não permitem rastrear a atenção e o envolvimento do usuário. Com mais dados, você pode obter mais insights, e a tecnologia de IA (como na plataforma MGID) pode identificar padrões comportamentais, que são informações críticas para gerar melhor ROI de seu budget com anúncios digitais.

Os Publishers preferem – Os editores costumam apreciar quando os anúncios são de alta qualidade e não atrapalham a experiência do usuário nos sites. Além disso, a maioria das pessoas não gostam de banners estáticos e entediantes, que podem ser classificados como irritantes e afastar os espectadores. Anúncios rich media geram mais receita para os anunciantes e isso, por sua vez, leva a comissões mais altas para o editor. Também é um ótimo caminho para sua marca aparecer em sites premium como o The New York Times ou a CNN, concedendo mais credibilidade ao seu negócio.

Melhores Práticas em Rich Media: Alcance a sua audiência

É essencial que você atinja seu público-alvo na hora certa. Anúncios rich media são anúncios display pagos, portanto, se você estiver falando com o público errado, poderá arriscar uma perda significativa. Por outro lado, a lucratividade potencial é enorme quando você está mirando com precisão. Pesquisar seu cliente ideal e conhecê-lo é fundamental para o sucesso.

Na MGID, a nossa plataforma global de publicidade possui posicionamento nativo de alta qualidade, segmentação contextual inteligente e controle preciso de brand safety com a nossa tecnologia de IA. Nós acreditamos que esta é a parte mais importante de qualquer campanha publicitária. Ao lançar seus anúncios e criativos, você pode ter certeza de que atingiremos seu público-alvo desejado, desde que você entenda quem eles são.

Quanto custa?

Isso depende de uma série de fatores. Mas para dar uma ideia geral - aqui vai uma citação do nosso Head de Brand & Agency Business Development, um dos contribuidores para esse guia: “Anúncios criativos com um efeito Wow sempre custam mais que anúncios em formato padrão”.

“Anúncios criativos com um efeito Wow sempre custam mais que anúncios em formato padrão”.

Se você quer se destacar na multidão, você vai querer alocar uma boa quantia do seu orçamento. Os anúncios rich media custam pelo menos o dobro dos anúncios display standard. Mesmo que um anúncio rich media possa gerar menos impressões, ele ainda apresentará um maior retorno sobre o investimento a longo prazo.

Vários fatores determinarão seu investimento, como o tamanho do publisher e o tamanho do arquivo do criativo. Em relação ao publisher, naturalmente, anunciar no The New York Times custará mais do que o canal de mídia local de uma cidade pequena.

As marcas normalmente querem que as agências cobrem apenas por exibições de 100% ou de 50% do vídeo, mas a maioria das agências não aceita isso. Na MGID, somos diferentes porque oferecemos CPC, CPM ou uma abordagem otimizada para modelos de CPA.





Como Criar Anúncios Rich Media?

Ao desenvolver seu plano, é claro, você deve considerar qual é seu orçamento. Você terá cada vez mais opções, dependendo do valor que deseja investir em sua estratégia de anúncios. Para aqueles que não entendem muito de tecnologia, uma agência de publicidade digital poderá ser sua parceira para criar anúncios de qualidade com foco em conversão. Contrate uma agência em que você confia e que entende a voz e os objetivos da sua marca; no entanto, esta será a rota mais cara quando comparada a outras opções.

Se você está procurando algo mais acessível e tem facilidade em trabalhar com a tecnologia, as ferramentas de autoatendimento são boas opções; no entanto, elas podem resultar em qualidade inferior.

Temos uma solução que oferece o melhor dos dois mundos. Uma plataforma de publicidade global é o caminho a seguir se você deseja economizar custos sem comprometer a qualidade. Essas plataformas oferecem serviços completos com equipes experientes que sabem como criar anúncios rich media. As equipes criativas desenvolvem seu anúncio, otimizam a campanha por meio da jornada do cliente e acompanham seus resultados. Se você está apenas começando com anúncios rich media, sugerimos essa opção porque ela permitirá que você entenda como criar anúncios rich media e obter um maior retorno do seu investimento.

Defina seu Orçamento – Determine quais criativos funcionariam melhor para sua marca e o orçamento que deseja alocar para a campanha. Decida se você usará uma ferramenta de autoatendimento, uma agência de publicidade digital ou uma plataforma de anúncios como a MGID. Nossa plataforma global de publicidade pode produzir criativos e otimizar o direcionamento da campanha. Determine sua Estratégia – Seu objetivo é aumentar o reconhecimento da marca ou incentivar uma compra imediata? Seu objetivo para esta campanha deve ser específico. Isso permitirá que você ou qualquer plataforma com a qual esteja trabalhando alinhe os criativos com o resultado que deseja alcançar. Defina os Assets e os Criativos – Que tipo de assets você vai precisar? Imagens, vídeo ou texto? Se você estiver trabalhando com uma agência ou plataforma, considere o que será útil para eles. Certifique-se de manter sua marca consistente. Decida o tom de voz que você deseja que venha através do texto e a sensação que seu público deve ter ao ver seu anúncio. Como você deseja que eles se envolvam com seu anúncio? Lembre-se de que você também precisará de uma Landing Page, portanto, lembre-se disso ao reunir seus assets. Configure seu Público-Alvo – Definir o interesse do seu público-alvo é fundamental. A MGID oferece gratuitamente um gerente de contas que ajudará a otimizar e configurar a segmentação de sua campanha publicitária. Revise sua campanha – Antes de publicar seu anúncio, verifique se não há erros e se ele se encaixa nas dimensões necessárias para o local em que você irá publicar. A maioria das plataformas possui diretrizes que você também precisará seguir, portanto, lembre-se disso antes de enviar para o processo de revisão. A vantagem na MGID é que temos um Departamento de Criação e Moderação que modera todos os criativos para garantir que eles correspondam às diretrizes do editor. Rastrear e Medir o Sucesso – Uma plataforma global de publicidade gerenciará o sucesso de sua campanha e rastreará dados importantes. Se você estiver usando uma opção de autoatendimento, use as ferramentas dentro da plataforma onde publicou seu anúncio para rastrear seus dados. O rastreamento de dados é fundamental para direcionar campanhas e aumentar as conversões, pois permite que as marcas aprendam mais sobre seu público-alvo e aproveitem essas informações para futuras campanhas.

Experimente o formato Rich Media em sua próxima campanha publicitária!

Os anúncios rich media são um formato de anúncio bastante conhecido e que pode oferecer grandes benefícios para todos os tipos de campanhas de reconhecimento de marca. As empresas que entram no espaço on-line podem obter grande sucesso por meio desse formato de anúncio, especialmente se quiserem reduzir o ruído e se diferenciar de seus concorrentes. Os caminhos criativos são empolgantes e amplos, então você pode testar muitos formatos diferentes para produzir os melhores anúncios rich media para seu nicho de marketing.

Esperamos que você tenha gostado de aprender mais sobre essa maneira épica de aumentar o reconhecimento de sua marca. Experimente em sua próxima campanha publicitária e veja mais pessoas descobrindo sua marca e seus produtos!