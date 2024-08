A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia o lançamento de anúncios interativos no formato rich media com posicionamento nativo, impulsionando a eficácia dos anunciantes com aumento dos índices de envolvimento e atenção do público. O formato, que preza pela qualidade do conteúdo, se destaca como diferencial no portfólio dos seus publishers premium.

Os formatos interativos rich media permitem que os consumidores engajem com os anúncios arrastando e tocando a tela para descobrir conteúdo extra e elementos adicionais da imagem. Empoderado com todos os benefícios das soluções de anúncios já existentes da MGID, incluindo posicionamento nativo de alta qualidade, segmentação contextual inteligente e segurança da marca, esse novo recurso estimulará ainda mais os editores, anunciantes e consumidores a se envolverem com os criativos de maneira mais significativa e positiva.

A Betnacional, marca reconhecida no segmento de apostas esportivas, já possui um case de sucesso com a MGID. A campanha, ilustrada com imagens animadas do Vinicius Jr., famoso jogador de futebol e embaixador da plataforma, incentivou o engajamento dos torcedores com mensagens envolventes e recursos interativos. Durante o período de Outubro, os anúncios alcançaram mais de 1 milhão de impressões, com 97 mil interações e CTR de 0,5%. Uma das peças, que trazia as cotações do jogo da final da Libertadores, se destacou com 210% de engajamento.

Betnacional conquista 210% de engajamento.png

De acordo com estudo do eMarketer, o investimento em publicidade no Brasil deverá alcançar U$15 bilhões, sendo que 59% desse montante será direcionado para formatos digitais. Já a pesquisa Digital Ad Spend 2022 (Kantar Ibope) indica que 75% dos usuários de internet no país são favoráveis aos anúncios online, que apresentam boas taxas de conversão em sites.

Fernanda Acacio, CEO da MGID no Brasil, comenta: “Com a atenção do consumidor sendo intensamente disputada nos dias atuais, estamos felizes em oferecer um formato que se destaca na concorrência. Os nossos anúncios rich media aumentam o engajamento e por consequência a lembrança de marca junto ao público-alvo, reduzindo o desperdício de investimentos e aumentando o ROAS das campanhas. Com taxas de engajamento até seis vezes maiores do que os anúncios gráficos estáticos, a solução é mais eficaz em atrair a atenção da audiência e, por fim, aumentar o impacto da publicidade”.