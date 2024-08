Embora os banners sejam como outdoors, os anúncios nativos tendem a ter mais texto e instigar o interesse. Assim como esses formatos têm suas diferenças, o que os torna bem-sucedidos também difere. Abaixo, respondemos à pergunta de quais abordagens criativas são mais adequadas para esses formatos?

Tanto os anúncios nativos quanto os banners são maneiras populares, fáceis e confiáveis ​​de envolver o público online. No entanto, os anúncios nativos combinam com o ambiente ao redor e são percebidos como parte do site, enquanto os banners devem se destacar. Um erro comum que os profissionais de marketing cometem é desconsiderar essas nuances e colocar os mesmos recursos visuais, textos e outros materiais criativos para campanhas de anúncios nativos e gráficos.

O Que São Banners: Chamativos, Cativantes e Diretos

Anúncios em banner são uma forma comum de publicidade on-line exibida em sites como gráficos, geralmente na parte superior, inferior ou nas laterais de uma página web. São constituídos por imagens, texto e, às vezes. elementos interativos, com o objetivo de captar a atenção dos utilizadores e promover um produto, serviço ou marca. Os anúncios em banner podem ser estáticos ou animados e geralmente incluem uma frase de chamariz que incentiva os usuários a clicar e interagir.

Esse formato sempre usa uma abordagem de venda direta: os anúncios oferecem algo para comprar ou assinar imediatamente. Por exemplo, você pode exibir e oferecer seu produto a clientes em potencial ou redirecionar os visitantes do site com descontos especiais.

Dica Pró: Ao trabalhar com essa forma de publicidade, os anunciantes precisam apostar tudo em seus recursos visuais. Somente quando uma imagem é visualmente agradável e atraente, ela pode gerar cliques. Para chamar a atenção, os banners devem ser nítidos, coloridos e bem desenhados. O título também deve ser breve, vistoso e cativante. Para obter o desempenho máximo, é recomendável incluir botões de call-to-action com textos cheios de ação não triviais, como "reservar", "experimentar", "visitar" e assim por diante.

Tipos de banners

Existem vários tipos de banners, cada um projetado para atender a objetivos de publicidade específicos e se adequar a diferentes canais. Esses são os tipos mais comuns:

Banners padrão: São os anúncios em banner mais comuns, geralmente em formatos retangulares ou quadrados. Os banners padrão vêm em vários tamanhos, como 300x250, 728x90 e 160x600 pixels. Banners de cabeçalho: os banners de cabeçalho são mais largos e mais curtos do que os banners padrão, geralmente medindo 728 x 90 pixels. Eles geralmente são colocados no topo das páginas. Banners arranha-céu: os banners arranha-céu são altos e estreitos, geralmente medindo 160 x 600 ou 120 x 600 pixels. Eles são comumente colocados nas laterais das páginas. Banners retangulares médios: como o nome sugere, os banners retangulares médios têm formato retangular, geralmente medindo 300 x 250 pixels. Eles são versáteis e podem ser colocados em todo o conteúdo de uma página da web. Banners retangulares grandes: maiores que os retângulos médios, esses banners medem 336 x 280 pixels e oferecem mais visibilidade e espaço para o conteúdo do anúncio. Banners de página inteira: os banners de página inteira, também conhecidos como anúncios intersticiais, cobrem a tela inteira de um site ou aplicativo e exigem que os usuários interajam ou os fechem manualmente para prosseguir para a página da web. Banners expansivos: os banners expansivos começam pequenos e depois se expandem quando os usuários interagem com eles. Eles podem fornecer mais conteúdo sem ocupar muito espaço inicialmente. Banners pop-up: os banners pop-up abrem em uma nova janela ou guia, geralmente acionados por uma ação do usuário, como clicar em um link ou botão. Banners flutuantes: os banners flutuantes se movem pela tela conforme os usuários rolam a página da Web, garantindo visibilidade contínua.

Os banners para celular têm aproximadamente a mesma classificação: padrão, intersticial, expansível, flutuante, deslizável, e outros.

Prós e contras dos banners

As principais vantagens de anúncios em banner são:

Visibilidade da marca. Os banners oferecem alta visibilidade, pois normalmente são colocados em posições de destaque em sites ou celulares. Eles podem efetivamente aumentar o conhecimento da marca alcançando um público amplo e atraindo a atenção com designs visualmente atraentes. Alcance desejado. Os anúncios em banner podem ser direcionados a dados demográficos, interesses ou comportamentos específicos, permitindo que os anunciantes alcancem o público desejado. Essa abordagem direcionada ajuda a aumentar a relevância do anúncio, levando potencialmente a um maior engajamento e conversões. Relação custo-benefício. Em comparação com outros tipos de publicidade, os anúncios em banner podem ser econômicos, especialmente quando se considera o alcance potencial e as impressões que geram. Os anunciantes têm controle sobre seu orçamento e podem otimizar as campanhas com base no desempenho.

No entanto, também existem algumas desvantagens:

Cegueira de banner. Com a prevalência de anúncios em banners na Internet, os usuários desenvolveram cegueira de banners, onde consciente ou inconscientemente ignoram elementos semelhantes a banners em sites. Isso pode levar a taxas de cliques mais baixas e eficácia reduzida do anúncio. Bloqueadores de anúncios. Muitos usuários da Internet instalam software de bloqueio de anúncios para evitar anúncios intrusivos, incluindo banners. Isso pode limitar significativamente o alcance do anúncio e torná-lo ineficaz para uma parte do público-alvo. Espaço e criatividade limitados. Os banners estão confinados a um espaço limitado, o que pode restringir a quantidade de informação ou criatividade que pode ser transmitida. Os anunciantes precisam projetar e otimizar cuidadosamente seus banners para causar o maior impacto dentro do espaço determinado.

O Que São Anúncios Nativos: Não Intrusivos e Narrativos

Os anúncios nativos são uma forma de publicidade on-line que combina perfeitamente com o conteúdo ao seu redor. No debate "anúncios em banner versus anúncios nativos", os últimos têm uma vantagem óbvia: combinam com o design e o layout do site, o que lhes permite receber mais atenção do usuário e superar a cegueira do banner. De acordo com o Native Advertising Institute, os consumidores visualizam anúncios nativos com 53% mais frequência do que anúncios em banner.

Cada anúncio nativo consiste em um título e uma imagem em miniatura e, às vezes, um botão de chamada para ação é adicionado. Na maioria dos casos, os criativos de anúncios são colocados no conteúdo do editor que é contextualmente relevante. Então, os criativos que você usa precisam ser atraentes, engajando os usuários a clicar neles; no entanto, certifique-se de que eles não enganam os consumidores ou atrapalham sua experiência on-line.

Com os anúncios nativos, os profissionais de marketing podem contar as histórias de suas marcas da maneira que as marcas desejam que sejam contadas. Normalmente, os anunciantes criam [conteúdo pré-venda] divertido (https://www.mgid.com/blog/what-is-bridge-page-and-why-should-you-use-it) para ajudar os clientes a descobrir os benefícios ou motivar para experimentar o produto anunciado. Normalmente, esse conteúdo de pré-venda está na forma de um artigo publicitário, questionário interativo ou um editorial publicitário com um toque interativo.

Em campanhas nativas de soft-selling e content-first, você sempre deve criar uma narrativa para explicar o valor de sua marca. Você pode usar a narrativa de várias maneiras:

compartilhar histórias de sucesso;

retratar a capacidade do produto de resolver um problema;

retratando os impactos positivos do produto.

Dica pró: ao buscar mais cliques e conversões, concentre-se em criar experiências incomuns para os usuários e histórias que ressoem emocionalmente. Dirigir-se ao leitor como “você” e usar gatilhos emocionais adequados para sua mensagem publicitária também pode aumentar o CTR.

Tipos de Anúncios Nativos

Os tipos e formatos específicos de anúncios nativos podem variar dependendo da plataforma de publicidade, editor ou setor. Oferecemos a seguinte lista, que inclui os tipos mais comuns e onipresentes de publicidade nativa:

Anúncios no feed. Esses anúncios combinam perfeitamente com o feed de conteúdo de um site ou aplicativo. Eles imitam o estilo e o formato do conteúdo ao redor, aparecendo como recomendações naturais ou artigos sugeridos. Widgets de recomendação. São widgets que normalmente aparecem no final de artigos ou páginas, sugerindo conteúdos relacionados ou recomendações patrocinadas com base nos interesses e comportamento de navegação do usuário. Conteúdo patrocinado. Esse tipo de anúncio nativo envolve a criação de conteúdo de marca alinhado ao estilo editorial do editor e que agrega valor ao público-alvo. Pode assumir a forma de artigos, vídeos, infográficos ou conteúdo interativo.

Prós e Contras dos Anúncios Nativos

As vantagens da publicidade nativa são óbvias:

Integração perfeita. Os anúncios nativos combinam com o conteúdo ao redor, proporcionando uma experiência de anúncio natural e sem interrupções. Eles combinam com o estilo, formato e contexto da plataforma, tornando-os menos intrusivos e mais atraentes para os usuários. Aumento do engajamento do usuário. Os anúncios nativos demonstraram gerar maior engajamento do usuário em comparação com os anúncios de banner tradicionais. Ao se integrar perfeitamente à experiência do usuário, os anúncios nativos têm maior probabilidade de atrair a atenção dos usuários e incentivar a interação, como cliques, curtidas, compartilhamentos ou comentários. Melhor desempenho do anúncio. Os anúncios nativos geralmente oferecem melhores métricas de desempenho, incluindo taxas de cliques e conversão mais altas. A relevância e o posicionamento contextual dos anúncios nativos contribuem para sua eficácia na captura da atenção do público e na condução das ações desejadas.

As desvantagens são muito menos óbvias, mas objetivamente são:

Potencial para decepção. Anúncios nativos, quando não claramente rotulados ou distinguíveis do conteúdo orgânico, podem criar confusão entre os usuários. Se os anúncios nativos forem percebidos como enganosos ou confusos, eles podem prejudicar a credibilidade e a confiança do publisher e do anunciante. Liberdade criativa limitada. A integração perfeita de anúncios nativos significa que há restrições no design e no formato. Os anunciantes podem ter que comprometer certos elementos de sua visão criativa para garantir o alinhamento com a plataforma e manter uma sensação nativa. Dificuldade em escalar campanhas. Os anúncios nativos geralmente exigem personalização para cada plataforma ou editor, dificultando o dimensionamento de campanhas em vários canais. Os anunciantes podem precisar investir mais tempo e recursos na criação e gerenciamento de anúncios nativos em comparação com formatos de anúncio mais padronizados.

Anúncios em Banner x Nnúncios Nativos: Tabela de Comparação

Aparência Anúncios Nativos Anúncios em Banner Integração Combina perfeitamente com o conteúdo Elementos ou seções visuais separadas Experiência do usuário Aparência nativa e não intrusiva Mais proeminente visualmente, potencialmente disruptivo Formato Personalizado para combinar com o estilo e formato da plataforma Tamanhos e designs padronizados de banners Engajamento Maior engajamento devido à relevância contextual Menor engajamento, pode sofrer de cegueira de banner Plataformas Sites, mídia social, aplicativos móveis Sites, aplicativos, boletins informativos por e-mail Segmentação Segmentação mais precisa baseada em interesses Opções de segmentação baseadas em dados demográficos ou contexto Acompanhamento Análise avançada ao trabalhar com plataformas de anúncios Rastreamento e análise robustos disponíveis Conscientização da marca Exposição sutil da marca em conteúdo relevante Visibilidade e reconhecimento imediatos da marca Call to Action Normalmente incorporado no conteúdo Prompts de CTA claramente exibidos CTR Elevada (média 0,5%) Baixa (média 0,1%) Visibilidade Alto (53% a mais do que anúncios de banner) Menor do que os anúncios nativos

Dicas para Otimizar Banners e Anúncios Nativos

Nossa comparação entre anúncios nativos e banners seria incompleta se não fornecêssemos algumas dicas e truques para trabalhar com esses tipos de anúncios.

Banners: atenção aos detalhes e planejamento estratégico

Confira as dicas comprovadas para otimizar suas campanhas de banners:

Defina claramente seus objetivos. Determine os objetivos específicos de sua campanha de banners. Seja direcionando o tráfego do site, aumentando as conversões ou promovendo um novo produto, ter metas claras te ajudará a criar anúncios direcionados e focados. Escolha o tamanho de anúncio certo. Selecione tamanhos de anúncio de banner que sejam populares e amplamente suportados em várias plataformas e sites. Os tamanhos comuns incluem 300x250, 728x90 e 160x600 pixels. Use designs responsivos para garantir que seus anúncios sejam bem exibidos em diferentes tamanhos de tela. Use recursos visuais de alta qualidade. Use imagens ou gráficos atraentes e de alta resolução em seus anúncios de banner. Certifique-se de que os recursos visuais sejam relevantes para sua mensagem e identidade de marca. Escreva um texto convincente. Crie um texto de anúncio conciso e atraente que transmita sua mensagem de forma eficaz. Use uma Call to Action (CTA) forte para incentivar os usuários a realizar a ação desejada. Realize testes A/B. Realize testes A/B com diferentes variações de anúncios para identificar o que melhor ressoa com seu público-alvo. Teste diferentes visuais, textos, CTAs e cores para otimizar o desempenho. Preste atenção à otimização para celular. Certifique-se de que seus anúncios em banner sejam compatíveis com dispositivos móveis e carreguem rapidamente. A otimização para o celular é crucial, especialmente quando você considera o número crescente de usuários acessando a web em smartphones e tablets. Otimize o posicionamento do anúncio. Escolha posicionamentos de anúncios estratégicos em sites e plataformas que se alinhem com seu público-alvo. Considere sites ou aplicativos nos quais seu público provavelmente estará presente e engajado. Monitore o desempenho. Acompanhe o desempenho de seus banners regularmente. Analise métricas como taxa de cliques (CTR), taxa de conversão e engajamento para avaliar a eficácia de suas campanhas. Faça retargeting. Implemente estratégias de redirecionamento para alcançar usuários que já demonstraram interesse em seus produtos ou visitaram seu site. O retargeting pode ajudar a aumentar as conversões e gerar mais retorno sobre o investimento (ROI). Fornecer conformidade com anúncios. Certifique-se de que seus anúncios em banner estejam de acordo com as diretrizes e regulamentos de publicidade. Evite usar conteúdo enganoso ou confuso que possa violar as políticas de anúncios. Garantir limite de frequência. Evite bombardear os usuários com o mesmo anúncio repetidamente. Defina limites de frequência para limitar o número de vezes que um usuário vê o mesmo anúncio em um período de tempo específico.

Anúncios Nativos: Informações Valiosas e Transparência

Trabalhe com publicidade nativa de forma eficaz aplicando as seguintes dicas:

Entenda seu público. Conheça seu público-alvo e suas preferências para criar anúncios nativos que tenham a ver com eles. Adapte seu conteúdo para combinar com o tom e o estilo da plataforma. Garantir a integração do formato nativo. Garanta que seus anúncios nativos se integrem perfeitamente à aparência da plataforma em que são exibidos. Evite interromper a experiência do usuário com conteúdo intrusivo ou irrelevante. Forneça valor. Concentre-se em fornecer conteúdo valioso e relevante que eduque ou entretenha seu público. Quanto mais útil o conteúdo, maior a probabilidade de os usuários se envolverem com ele. Pratique contar histórias. Utilize técnicas de storytelling para capturar a atenção dos usuários e mantê-los engajados. Crie uma narrativa que se alinhe com a mensagem da sua marca e atraia os usuários. Fornecer transparência na divulgação. Rotule claramente seus anúncios nativos como conteúdo patrocinado ou promovido para manter a transparência e criar confiança com seu público. Combine os objetivos do anunciante e da plataforma. Alinhe seus anúncios nativos com os objetivos do anunciante e da plataforma. Se o tema do seu anúncio não corresponder ao tema da plataforma, você não terá sucesso. Realize testes A/B. O teste é indispensável, portanto, conduza-o com diferentes variações de anúncios para identificar o que tem melhor desempenho. Teste diferentes títulos, visuais e formatos para otimizar suas campanhas de anúncios nativos. Otimize para celulares. Certifique-se de que seus anúncios nativos sejam compatíveis com dispositivos móveis e sejam bem exibidos em vários dispositivos. A otimização móvel é crucial, pois uma parcela significativa dos usuários acessa o conteúdo em dispositivos móveis. Aproveite os anúncios em vídeo nativos. Incorpore anúncios de vídeo nativos para envolver os usuários com conteúdo visual atraente. Os anúncios em vídeo provaram ser altamente eficazes para capturar a atenção dos usuários. Analise as métricas de desempenho. Monitore regularmente o desempenho de suas campanhas de anúncios nativos. Acompanhe métricas como taxas de cliques (CTR), engajamento e conversões para avaliar sua eficácia. Lembre-se de conformidade e ética. Siga as diretrizes de publicidade e as práticas éticas ao criar anúncios nativos. Evite conteúdo enganoso ou enganoso que possa prejudicar a reputação da sua marca.

Conclusão

Então, anúncios nativos versus anúncios em banner? As diferenças entre os dois são muitas e faz sentido que essas diferenças afetem tanto os funis de vendas quanto as estratégias criativas em uso. Uma campanha nativa de bom desempenho mistura entretenimento e narrativa para capturar a atenção dos usuários. Os banners, por outro lado, não tentam se misturar em um site, mas sim chamar a atenção do visitante e afastá-lo.

No entanto, independentemente do formato de publicidade escolhido, você deve sempre pensar em seus objetivos finais. Você quer fazer com que os usuários se lembrem de sua marca mais tarde, revisitem produtos que abandonaram no carrinho, inspirem novos públicos a experimentar seu produto ou envolvam clientes fiéis com o conteúdo da marca? Independentemente do objetivo final, a publicidade nativa é eficaz. No entanto, é importante que você o entenda completamente. Se você está pronto para mergulhar no mundo da publicidade nativa, estamos prontos para ser seu parceiro de confiança. Crie uma conta MGID, e iremos espalhar sua mensagem para o usuário certo no momento certo para estimular o engajamento certo.