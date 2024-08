Para os publishers, o sucesso depende de duas coisas: obter uma classificação relevante do seu conteúdo nos mecanismos de pesquisa e convencer os usuários a permanecer no seu site e se engajar com o seu conteúdo. No entanto, em vez de um processo fácil de duas etapas, isso se traduz em uma rede de fatores e procedimentos complexos.

Por que a exclusividade é importante

A primeira etapa para garantir que você alcance suas metas de tráfego e monetização é ter certeza de que seu conteúdo é único. Mecanismos de pesquisa dão downgrade em sites que contêm conteúdo duplicado ou plagiado. O Google, por exemplo, verifica se há conteúdo duplicado dentro e fora do seu site; uma vez encontrado, determina quem está plagiando quem. Se a sua versão não for a original e se assemelhar muito ao conteúdo anterior da web, a sua simplesmente não terá classificação. Isso é o equivalente à morte digital.

Como você pode ter certeza de que seu conteúdo é único?

Às vezes, um redator de conteúdo pode replicar o conteúdo existente sem estar totalmente ciente disso: às vezes, é um ato deliberado de cópia. Para certificar que seu site é único, é uma boa regra realizar verificações em qualquer número de ferramentas na Internet, seja enviando ou copiando o texto ou fornecendo a URL da página da Web que deseja verificar.

Abaixo você tem uma lista das opções mais conhecidas e confiáveis.

Copywritely verifica, sem nenhum custo, quanto a plágio, gramática, legibilidade e preenchimento de palavras-chave.

SmallSEOtools, um plugin do WordPress, executa verificações de um clique (dentro de certos limites de camada) diretamente dentro de seu CMS.

Unicheck é uma ferramenta paga eficiente e precisa usada tanto no nível acadêmico quanto empresarial.

Grammarly atua como um serviço de verificação de gramática, assim como verificador de plágio.

Duplichecker é outra opção gratuita para verificar problemas de conteúdos duplicados por meio de texto ou URL.

Como otimizar seu conteúdo para o Google

A maneira como os mecanismos de pesquisa classificam o conteúdo mudou drasticamente. Hoje em dia, o Google, por exemplo, tenta responder às buscas em seus SERPs sem encaminhar os usuários para sites (ficando com zero cliques no seu site), indexa trechos em busca dos melhores resultados e usa uma medida radicalmente diferente para classificar as páginas.

Sem contagem de palavras ...

O Google, por exemplo, afirmou repetidamente que o comprimento do texto não importa, mas sim até que ponto o conteúdo responde a intenção do usuário. Ainda assim: não se apresse em publicar artigos de 300 palavras. O conteúdo com formato longo indica autoridade e dá ao Google uma chance melhor de compreender o tópico e sua experiência e de identificar passagens indexáveis. Além disso, o conteúdo com formato longo recebe 77,2% mais links do que artigos curtos - e os links são um fator essencial de classificação.

No final, equilibrar o conteúdo de formato curto e longo significa que você precisa basear sua estrutura de conteúdo em outra consideração.

… não são palavras-chave…

Não, não são palavras-chave. Com seus algoritmos cada vez mais complexos, de RankBrain a BERT a MUM, o Google melhorou enormemente sua capacidade de encontrar e interpretar dados relevantes. Em vez de procurar palavras-chave, o Google implanta modelos algorítmicos de machine learning que tentam entender os sentimentos, o contexto, as entidades e a intenção do usuário por trás de cada consulta e conteúdo.

… mas a intenção do usuário

O que os usuários querem dizer quando procuram algo? O Google tenta entender isso e responder com as páginas da web mais relevantes. Em geral, você pode otimizar a intenção do usuário antecipando pesquisas complexas que um usuário pode realizar (por exemplo, melhores tênis de corrida de inverno para mulheres) e incorporar títulos e cabeçalhos que contenham palavras interrogativas (quem, o quê, por que, onde) ou listas (6 melhores, 8 mais úteis).

Isso também significa que seu conteúdo precisa fornecer respostas simples e claras às perguntas mais frequentes. Otimize para leitores ocupados ou preguiçosos.

Por fim, responder à intenção do usuário também significa evitar práticas desonestas, como clickbait, relatórios tendenciosos, links mal direcionados e rótulos falsos em âncoras de links.

Como manter os usuários engajados

As estatísticas revelam que, em média, as pessoas gastam cerca de 37 segundos em uma postagem de blog e leem 20-28% do que está na página. Isso significa que você só deve escrever conteúdo que caiba em 37 segundos?

Pelo contrário.

Você precisa se classificar com os mecanismos de pesquisa por meio da autoridade de seu conteúdo. Então, depois de ter o usuário em sua página, você precisa convencê-lo rapidamente a ficar.

Então, como você mantém seus usuários engajados? Duas palavras: estrutura e qualidade.

Estrutura

Os usuários não leem; eles escaneiam o conteúdo. Assim que estiverem convencidos do valor, eles podem cavar mais fundo. Para isso, você precisa tornar suas páginas da web facilmente indexáveis e amigáveis.

Adicione perfis de autor e assinaturas. O E-A-T do Google inclui, entre outros fatores, uma preferência por conteúdo com a autoria de um especialista na respectiva área de assunto. Quem escreveu o artigo e com que autoridade? Deixe isso claro para o Google e para seus visitantes.

Comece com a proposta de valor. Faça sua proposta de valor claramente visível o mais cedo possível: o que você está oferecendo e por que eles deveriam se importar? No jornalismo, esta é a pirâmide invertida: as informações mais importantes são transmitidas primeiro.

Use títulos e parágrafos curtos. Divida pedaços maiores de texto em parágrafos mais curtos (não mais do que 200 palavras ou 4-6 frases). H1 e H2 são formas essenciais para o Google - e os usuários - entender os pontos de foco no seu texto.

Cause impacto com a mídia visual. As mídias estáticas e dinâmicas ajudam os leitores a entender o conteúdo com mais facilidade e ajudam a reter informações. Certifique-se de usar paletas de cores e contrastes que ajudem em vez de atrapalhar a retenção.

Use dicas visuais. Texto em negrito, listas com marcadores, maiúsculas e recuos são formas subestimadas de direcionar a atenção dos leitores. O Google sabe o que é o melhor e por isso considera o texto em negrito uma dica de SEO valiosa porque sinaliza informações importantes.

Use dados estruturados. Para alguns conteúdos, essa pode ser uma ferramenta importante para ajudar o Google a classificar e exibir certas informações (receitas, dados pessoais , informações do produto, etc.).

Qualidade

A qualidade é um sinal de classificação para os motores de busca. Desde a qualidade de sua solução técnica (a velocidade de carregamento de sua página) até a qualidade de seu texto e mídia na página, o Google está observando.

Qualidade de mídia. Imagens de baixa resolução são um sinal de baixa qualidade para usuários e mecanismos de pesquisa - o mesmo com a mídia que falha ao carregar. Além disso, use fotos gratuitas de bancos de imagens com cautela: há uma grande chance de muitas outras páginas da web estarem usando as mesmas, prejudicando sua originalidade.

Qualidade do texto. Os motores de busca classificam a qualidade do texto implicitamente. Erros gramaticais e ortográficos indicam baixa qualidade e podem facilmente acionar o downgrade da página.

Experiência da página. Esta não é apenas uma noção geral, mas um conjunto de fatores específicos de classificação que o Google implantou para celular desde agosto de 2021 e que também se aplicará às classificações de desktop. Este conjunto de sinais inclui Core Web Vitals, protocolos HTTPS e intersticiais intrusivos. Embora não esteja diretamente conectado ao conteúdo da web, é um aspecto essencial a ser considerado ao desenhar a página de conteúdo.

Conheça o problema do seu público e forneça a melhor solução

Se você deseja que suas páginas sejam classificadas de forma relevante nos mecanimos de pesquisa e que seus usuários se envolvam, a solução é simples: conheça seu público, entenda as pesquisas que eles farão e antecipe essas consultas fornecendo o conteúdo mais relevante e confiável.

Envolva esse conteúdo em um layout bem estruturado, e com bom funcionamento do site, e certifique-se de que seu valor esteja claro desde o início. Uma vez que o usuário o encontre, uma excelente experiência do usuário estará ao seu alcance. E, assim que o seu conteúdo receber a atenção que merece, você facilmente poderá pensar em como monetizar o seu site. Mas isso é assunto para outro post.