Embora os anúncios estáticos tenham sido o formato de anúncio preferido por mais de uma década, parece haver um interesse crescente em todas as formas de publicidade que são tudo menos estáticas. O impacto que os anúncios em vídeo têm nas taxas de conversão e nas campanhas é substancial, e não adianta ficar preso ao passado. Formatos de anúncios mais novos e atraentes estão na moda no mundo da publicidade, e acompanhar as últimas tendências é a melhor maneira de dar à sua campanha de publicidade uma vantagem competitiva.

No entanto, os anúncios em vídeo comuns não são exatamente acessíveis para todas as marcas. Produzir um anúncio em vídeo de alta qualidade é um processo caro e demorado e, dependendo do que você está tentando alcançar, pode ser bastante limitador.

O mesmo não pode ser dito sobre anúncios em vídeo animados. Eles são o meio termo perfeito entre anúncios estáticos menos cativantes e uma produção de vídeo excessivamente cara. Se você está procurando uma maneira de aumentar o desempenho de sua campanha sem gastar muito, mas sente que as imagens estáticas não são mais suficientes, então a animação é o seu ingresso para o sucesso.

Por que o anúncio em movimento funciona melhor do que imagens estáticas

Nossos cérebros são calibrados de maneiras que ainda não entendemos completamente, mas reconhecemos as semelhanças e padrões de como os humanos registram e processam informações. Um comportamento comum encontrado é a tendência de registrar o movimento com muito mais atenção e nitidez do que objetos ou personagens estáticos.

O que provavelmente é um instinto básico de sobrevivência é toda a alavancagem que a publicidade digital moderna precisa para obter mais conversões de cada campanha publicitária. Não tenha dúvidas sobre isso – os dados estão em todas as principais redes de anúncios e plataformas de mídia social e, sem dúvida, sugerem que os anúncios em movimento são um formato superior.

No entanto, nossa aptidão para perceber o movimento não é a única razão pela qual adoramos anúncios de movimento. Simplificando, os anúncios em movimento nos permitem empacotar mais informações na mesma quantidade de espaço que uma imagem estática poderia obter. Por que não pensar economicamente e usar o espaço limitado disponível de forma mais otimizada? Os anúncios em movimento podem contar histórias inteiras (e ter uma boa aparência ao fazê-lo) enquanto usam aproximadamente a mesma quantidade de sua janela de visualização.

Há também algo que é inerentemente calmante nos anúncios de movimento. Claro, depende do design do criativo do anúncio, mas a animação tende a nos acalmar e nos dar uma sensação de segurança e familiaridade. Se há algo que as marcas sempre procuram, é familiaridade e conforto.

Além dessas razões um pouco mais complexas e, em alguns casos, psicológicas, animar anúncios é tanto em termos de tempo quanto de custo-benefício. Com um conjunto de habilidades adequado e algumas ferramentas, animar gifs é apenas um pouco mais exigente do que criar anúncios estáticos exclusivos e excelentes. Como seria de se esperar, também é muito mais conveniente e flexível do que gravar vídeos reais com atores ao vivo, uma equipe de maquiagem e todo o outro pessoal necessário para tal empreendimento.

Veja como você pode usar os anúncios em movimento a seu favor

Há tanto que pode ser feito para cativar a atenção severamente limitada do seu público que pode ser difícil escolher por onde começar.

Provavelmente, o uso mais óbvio de anúncios em movimento é demonstrar o que um produto ou serviço pode fazer, ou como Facebook colocaria, demonstração em movimento. Mostrar como uma pessoa fica com um produto ou como ele é usado é o lugar perfeito para começar sua jornada pelos anúncios em movimento.

Demo en movimento

A animação em stop motion era uma notícia antiga, até encontrar uma nova vida na publicidade digital. As marcas encontraram uma maneira de aproveitar a animação em stop motion para contar histórias inteiras e envolver seu público. É um método de publicidade peculiar e bastante subutilizado, então vale a pena tentar.

Animação stop motion

Da mesma forma, a tipografia cinética ou animada é uma maneira perfeita de enviar uma mensagem ou persuadir os usuários a realizar uma ação. É uma das melhores formas de integrar um apelo à ação no seu anúncio em movimento.

Tipografia animada

Qualquer um que já usou um editor de vídeo sabe como suas possibilidades são ilimitadas com efeitos especiais. Naturalmente, você não quer exagerar com zoom-ins e fade-aways, mas são animações interessantes para incorporar em seu próximo anúncio em movimento. Da mesma forma, vídeos em loop são sempre divertidos de assistir e uma excelente maneira de fazer com que seu público assista seu anúncio repetidamente, mesmo sem saber.

Fade aways

Poucas animações parecem mais exclusivas e bem pensadas do que cinemagraphs. Se você deseja um anúncio em que apenas uma parte dele esteja em movimento enquanto o restante é estático, suas opções são ilimitadas. Cinemagraphs permitem que você integre anúncios em movimento de uma maneira discreta que lembra os dias de anúncios estáticos.

Сinemagraphs

Por último, mas não menos importante, os anúncios desenhos animados ou recortados são talvez os anúncios de movimento mais suaves e relaxantes. Usando anúncios como esses, você provavelmente deixará a mente do seu público à vontade e fará com que eles experimentem sua marca de uma forma mais positiva e benevolente.

Desenhos animados

Pensamentos finais

Não há dúvida de que os anúncios em movimento são a melhor opção hoje em dia. As únicas perguntas que você deve fazer a si mesmo são o quanto você está disposto a ser criativo e qual abordagem você deve adotar.

É uma conversa que vale a pena ter com sua equipe para encontrar um meio que melhor transmita seus valores centrais ao seu público-alvo. Afinal, não há como melhorar o desempenho da sua campanha sem familiarizar sua marca com as pessoas que você espera alcançar.