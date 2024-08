A mídia inescapável do cenário moderno da internet, o GIF, existe há mais anos do que a maioria das pessoas imagina ou gostaria de admitir. É até mesmo anterior à internet como a conhecemos, tendo existido em sua concepção inicial em redes independentes.

Todos nós os usamos diariamente, mas quanto realmente sabemos sobre GIFs? Vendo como não podemos nem concordar com a pronúncia correta do termo, é seguro assumir que você está prestes a aprender muito sobre o formato da internet mais onipresente de todos os tempos.

A invenção inicial da internet

Em 15 de junho de 1987, Steve Wilhite estava prestes a criar o formato mais precioso para todos os futuros internautas. Graphical Interchange Format, GIF para abreviar, foi o resultado da CompuServe, empregadora da Wilhite, querer um pequeno arquivo gráfico que fosse fácil de transferir, mantendo o mesmo nível de qualidade de imagem.

Usando o protocolo Lempel-Ziv-Welch, a Wilhite garantiu a compactação sem perdas de arquivos de imagem, reduzindo seu tamanho e mantendo a qualidade nos níveis originais de pré-compactação. Em 1989, ele atualizou ainda mais o formato para permitir atrasos de animação e uma cor transparente. Efetivamente, isso significava que os GIFs não precisavam mais ser retangulares, pois a transparência permitia a existência de diferentes formas e contornos.

Este foi o primeiro GIF.

Apesar de toda a sua relevância cultural contemporânea, os GIFs não eram um grande negócio nos anos 80. A CompuServe e a Wilhite tornaram o formato mais acessível aos usuários fornecendo utilitários de conversão para download, mas não foi até o advento da internet nos anos 90 e o surgimento do navegador Netscape 2.0 em 1995 que os GIFs decolaram.

O Netscape 2.0 foi o primeiro navegador que permitiu o uso de GIFs animados e possibilitou o loop. Foi também o primeiro navegador a suportar JavaScript, causando bastante impacto e estabelecendo a internet como a conhecemos hoje

Infelizmente, a história dos GIFs é marcada por problemas de patentes e lutas pela propriedade impraticável do formato. Como se viu, uma empresa com o nome de Unysis havia patenteado o protocolo de compactação Lempel-Ziv-Welch no qual os GIFs se apoiavam. Ninguém estava ciente desse fato, pois os GIFs se tornaram um formato de internet comum para toda a internet. A Unysis tentou cobrar taxas de empresas e desenvolvedores usando GIFs, o que gerou bastante indignação.

Curiosamente, foi exatamente assim que surgiu o formato PNG. Alguns dos desenvolvedores simplesmente decidiram que criariam seu próprio formato para contornar o domínio da Unysis sobre GIFs. O formato PNG – inicialmente conhecido como PING, abreviação de “Ping não é GIF” – era basicamente o mesmo que o formato contencioso, com algumas exceções.

Outros não foram tão criativos em sua indignação contra as reivindicações de patentes, levando ao infame movimento Burn All GIFs em 1999. Basta dizer que os GIFs sobreviveram ao expurgo e, em 2004, a Unysis perdeu sua reivindicação ao protocolo de compactação e os GIFs voltaram a ser de domínio público.

Evolução do formato

Estritamente falando, os GIFs não evoluíram tanto como formato desde sua criação em 1987. A última grande atualização do formato foi em 1989, quando os atrasos de animação e a transparência foram introduzidos. Desde então, o formato permaneceu mais ou menos o mesmo. Sua importância na web, no entanto, aumentou e diminuiu com outros desenvolvimentos tecnológicos.

Na virada do milênio, surgiram novos e melhores formatos de imagem, como JPEG. Tanto o JPEG quanto o PNG usaram esquemas de compactação mais avançados, permitindo mais do que a paleta básica de 256 cores que os GIFs tinham, e essas foram apenas algumas das melhorias.

Ao mesmo tempo, o Flash estava causando grandes ondas, pois oferecia uma maneira mais avançada de fazer vídeos – e com qualidade superior. No entanto, o Flash provou ser bastante pesado em recursos e foi acompanhado por tempos de carregamento muito longos. Não era a revolução que se acreditava ser, e a internet estava mais do que disposta a desistir dela.

No final, foram duas coisas que causaram o ressurgimento dos GIFS e abriram o caminho para a próxima e mais importante etapa de sua evolução: mídias sociais e smartphones. O surgimento de redes de mídia social como Facebook e Reddit, juntamente com o advento dos smartphones, tornou o Flash obsoleto e forneceu uma maneira de os GIFs se tornarem culturalmente relevantes novamente. YouTube, Google, Tumblr e Wikipedia também tiveram uma palavra a dizer. Nenhum dos futuros gigantes da tecnologia queria ter algo a ver com um Flash lento. Os GIFs estavam de volta e estavam prontos para se tornarem pilares da cultura da internet mais uma vez.

Envie-me um GIF

GIFs eram tudo o que a simples comunicação textual não era. Naquela época, os textos já haviam regredido para “rsrs” e “hahaha”. Não era mais uma conversa que valia a pena ter. Os GIFs mudaram tudo isso, permitindo que os usuários se comuniquem em mais do que apenas taquigrafias extremas e impessoais.

Enviar um GIF a alguém foi uma maneira perfeita de personalizar sua resposta e enriquecê-la com o subtexto que os GIFs são tão eficientes em transmitir. Além de tudo isso, eles são incrivelmente fáceis de criar e compartilhar nas mídias sociais, tornando-os a melhor ferramenta de comunicação disponível para as massas online.

Após o lançamento do Tumblr em 2007, os GIFs também se tornaram uma ferramenta de expressão artística poderosa. Como o Tumblr permitia que pacotes de até 10 GIFs fossem usados ​​juntos (os chamados conjuntos de GIFs), eles se tornaram um dispositivo incrível de contar histórias, capaz de transmitir mensagens e narrativas incrivelmente complexas. Tornou-se uma saída criativa perfeita para pessoas que achavam que o GIF era o meio artístico que procuravam.

No entanto, os usuários do Tumblr não foram as únicas pessoas a recorrer aos GIFs por causa da arte. Olia Lialina vem se expressando com GIFs desde 1997, criando obras de arte profundas e interativas como “War” e “[Midnight](http://art .teleportacia.org/exhibition/midnight/).”

Outros, como Chuck Poynter e Roger Von Biersborn, também foram elogiados por sua expressão artística usando GIFs e nada mais.

Ao longo dos anos, o principal uso dos GIFs foi e continua sendo a capacidade de reagir às mensagens e ao conteúdo de outras pessoas. Qualquer GIF pode ser um GIF de reação quando colocado no contexto certo. Assim como os memes, os GIFs têm a incrível capacidade de mudar o significado e se adaptar a diferentes contextos, tornando-os uma ferramenta social insubstituível.

O componente essencial do marketing de hoje

Hoje, as marcas estão lutando para atrair a atenção do público cujas mentes são constantemente bombardeadas com anúncios. A maioria das pessoas já desenvolveu mecanismos de enfrentamento que as ajudam a ignorar anúncios e banners enquanto pesquisam na internet. Anúncios e imagens estáticos simplesmente não funcionam mais, não quando há um método superior de alcançar novos compradores.

Os GIFs se tornaram uma das ferramentas mais potentes à disposição de qualquer profissional de marketing. Eles são o meio termo perfeito entre imagens e vídeos, transmitindo mais informações do que uma imagem na mesma quantidade de espaço, durando muito menos e sendo mais concisos do que vídeos.

Não só isso, mas as imagens dinâmicas demonstraram atrair e manter a atenção dos usuários com muito mais eficiência do que imagens estáticas.

Veja como a The North Face anunciou seus equipamentos esportivos ao ar livre usando um GIF.

Eles não são a única grande marca a usar GIFs, no entanto. A Nike também foi rápida em perceber a relevância cultural e a potência publicitária do formato.

A verdade é que os GIFs estão provocando uma revolução na publicidade digital. Eles estão gerando mais conversões do que a maioria dos outros formatos de anúncio e vieram para ficar. É hora de colocá-los em bom uso.

Conclusão

A história dos GIFs é mais ou menos a história da internet. Eles viram a ascensão e queda de todas as tecnologias que associamos à web e sobreviveram a algumas delas, como o Flash. Os GIFs não apenas se tornaram centrais para nossa cultura, mas também se tornaram aspectos cruciais do marketing digital. A evolução deles foi bastante impressionante e provavelmente ainda está em andamento, então fique de olhos abertos para o próximo grande uso de GIFs. Até lá, adicione-os às suas campanhas publicitárias para torná-los mais interessantes e dinâmicos, e seu público certamente perceberá isso.