Para os publishers, a qualidade do anúncio não é um objetivo vago, mas um imperativo. O cumprimento de diretrizes e princípios claros na publicidade é essencial para o sucesso a longo prazo, enquanto falhar em levá-los a sério pode resultar em danos à credibilidade e ao desempenho do publisher.

A veiculação de anúncios de alta qualidade é como engenharia de precisão. Longe de ser simples, requer vigilância constante, soluções técnicas avançadas e um toque humano durante a moderação. Mas o que se entende por “qualidade do anúncio”, afinal? Vamos descontruí-lo.

O processo bem ajustado por trás da entrega de anúncios de alta qualidade pode ser resumido a alguns princípios essenciais:

Bom design . Imagens apropriadas e de alta qualidade, texto envolvente, proporção correta etc.

. Imagens apropriadas e de alta qualidade, texto envolvente, proporção correta etc. Qualidade técnica . Velocidade de carregamento rápida e responsiva, landing pages tecnicamente corretas

. Velocidade de carregamento rápida e responsiva, landing pages tecnicamente corretas Relevância. Correspondido contextualmente ao conteúdo da página, valioso para os usuários

A qualidade do anúncio, conforme explicado pelo Google, refere-se a "uma estimativa da experiência que os usuários têm". Para tirar o máximo proveito de sua plataforma, os publishers precisam atingir dois pontos críticos críticos:

Conteúdo do anúncio de alta qualidade . Isso inclui as imagens e os títulos do anúncio, o layout de destino e como as informações são entregues a um visitante do site.

. Isso inclui as imagens e os títulos do anúncio, o layout de destino e como as informações são entregues a um visitante do site. Excelente experiência do usuário. O conteúdo veiculado, inclusive por meio de seu espaço de anúncio, deve ser limpo, fácil de interagir e corresponder às expectativas do usuário.

Para monetizar seu inventário de forma eficaz, muitos publishers também recorrem a plataformas profissionais de adtech. Se você optar por seguir esse caminho, conhecer os sinais de plataformas confiáveis ​​é o primeiro passo para resguardar sua credibilidade.

Conheça as ameaças comuns

Malvertising

Malvertising, ou conteúdo de anúncio malicioso, refere-se à prática de usar um anúncio que parece legítimo para capturar um clique e redirecionar o usuário para um URL ou código malicioso. A partir daí, vírus, ransomware e outros scripts maliciosos são entregues ao terminal do usuário final. Depois que o anúncio malicioso é clicado, o computador do usuário é exposto. Os scripts podem então instalar backdoors levando a phishing, keystroke loggers, ransomware e outros softwares maliciosos.

Propaganda enganosa

A propaganda enganosa pode referir-se a uma série de práticas. Isso inclui publicidade que faz alegações falsas sobre os principais componentes de um produto (por exemplo, “camisas de algodão mais baratas”, “chocolate 100% vegano”, etc.). Eles também podem incluir publicidade que parece promover uma determinada marca, mas, na verdade, leva o usuário a outro site não relacionado. Isso geralmente é feito por meio de camuflagem, uma técnica que mascara o endereço real para o qual o usuário será direcionado.

O dano não é para o usuário final, mas sim para a reputação do publisher.

Conteúdo inapropriado

Imagens violentas, nudez, imagens de celebridades não autorizadas e outros conteúdos ofensivos não são prejudiciais ao computador do usuário final, mas continuam sendo uma ameaça para os publishers. Como no caso da propaganda enganosa, esse conteúdo impróprio pode ser extremamente prejudicial à imagem da marca do publisher. Uma vez que um usuário de boa fé é direcionado para um anúncio com conteúdo ofensivo, a culpa recairá sobre o host do primeiro clique.

Como o MGID protege os usuários de anúncios ruins

A batalha contra a má qualidade do anúncio é vencida com vigilância constante. A verificação da qualidade do anúncio e os processos internos de moderação nas plataformas de anúncios ajudam os editores a filtrar as maçãs podres. Mas esse processo é demorado e nem sempre produz os resultados que os editores estão procurando. Com as soluções certas ou os parceiros no lugar, os editores podem evitar a sobrecarga de recursos e descuidos dispendiosos.

Para apoiar seus parceiros, a MGID tomou medidas comprovadas para garantir que tenha vantagem na luta contra a baixa qualidade dos anúncios.

Verificação externa

Fazemos parceria com a GeoEdge, fornecedora líder de soluções de segurança para qualidade de anúncios, para monitorar cada anúncio hospedado em nossa plataforma.

Esta solução de software proprietária, combinada com verificações manuais completas, impede que anúncios maliciosos e falsos vejam a luz do dia.

Processo de moderação

Padrões altos. Temos padrões rígidos para garantir que os usuários vejam apenas criativos de alta qualidade e publicidade honesta.

Diretrizes claras. Somos diretos e transparentes com nossos anunciantes desde o início. A MGID orienta os anunciantes através dos regulamentos e requisitos específicos do mercado-alvo. Atualizamos nossas diretrizes de publicidade em tempo real sempre que ocorrem alterações na legislação local.

Verificações manuais completas. Nossa equipe de moderação não para em criativos e cópias de anúncios. Eles verificam pre-landers, landing pages e tudo o mais que os usuários veem depois de clicar em um anúncio.

Eles fornecem feedback humano sobre a qualidade subjetiva e o conteúdo dos anúncios, que são usados ​​para fazer recomendações. Em seguida, os editores também podem excluir qualquer conteúdo específico que considerem inadequado para seus sites por meio de tags.

Localização. Contratamos equipes locais de moderadores, pois somente pessoas com conhecimento de idioma, país e tópico podem entender o contexto cultural e político de qualquer anúncio.

Classificação de segurança

A MGID está elevando ainda mais a excelente experiência diária do usuário em 2022, introduzindo classificações de segurança de campanha. Simplificando, essas classificações indicam quais itens e campanhas são aceitáveis ​​nas redes de editores. Se uma campanha for avaliada favoravelmente, significa que seu conteúdo é seguro para veiculação do ponto de vista regulatório, de conteúdo e técnico. Quanto maior a classificação de segurança, maior a escalabilidade da campanha publicitária em toda a rede.

Este não é um sistema de tamanho único. Os editores têm capacidade quase ilimitada de personalizar as configurações de qualidade dos anúncios em seus sites por meio de classificações e tags de segurança. Uma vez que a barra de qualidade é determinada, as classificações e tags de segurança do MGID ajudam a filtrar campanhas de baixa qualidade.

E vamos além das configurações e filtros automatizados. Nossos funcionários de compliance dedicados estão constantemente à procura de anúncios não compatíveis e prontos para remover qualquer um que não passe no teste de qualidade. Todas essas medidas garantem que os editores possam manter uma plataforma de monetização limpa e lucrativa, recompensando a qualidade e oferecendo aos usuários a melhor experiência e ajuste de conteúdo.

Como a adequação da marca pode ser alcançada

Para uma ótima experiência do usuário, é essencial que os anúncios que eles veem sejam relevantes para eles. Os anúncios que exibem conteúdo de correspondência de contexto são bons para os usuários, bons para os publishers e bons para os anunciantes.

Como podemos retirá-lo? Primeiro, o lado adtech deve ser confiável e entregar correspondência contextual consistente e confiável. Com a solução de inteligência contextual da MGID), tanto os anunciantes quanto os editores podem ter certeza de que os anúncios de qualidade são colocados em ambientes contextualmente apropriados e não serão exibidos ao lado de conteúdo desagradável ou inseguro.

Conclusão

Tudo o que um usuário vê em uma página da Web ou plataforma é agregado à experiência do usuário. A qualidade do anúncio é um componente essencial dessa equação. À medida que a internet evolui, o mesmo acontece com os usuários da internet, com expectativas cada vez maiores de qualidade da página e relevância do conteúdo.

O objetivo do MGID é veicular anúncios de alta qualidade e altamente relevantes que reduzam a rotatividade e, finalmente, retenham os espectadores. Afinal, existe uma regra de conteúdo rígida e rápida que se aplica a qualquer tipo de plataforma: conteúdo envolvente é o que traz os usuários de volta para mais.