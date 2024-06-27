Você é fã de reciclagem? A ideia de maximizar o uso não se aplica apenas a produtos físicos. Com a distribuição de conteúdo, você pode aumentar o impacto de cada artigo que escreve. Você pode estar se perguntando agora: não é esse o objetivo do SEO? Mas não há nada de errado em duplicar seus esforços, e a distribuição de conteúdo oferece a oportunidade de alcançar um público mais amplo usando o mesmo texto e ideias.

Sabemos que acabamos de dizer que a distribuição de conteúdo é semelhante à reciclagem, mas esqueça isso! É mais como upcycling. Distribuir conteúdo oferece mais benefícios do que apenas reutilizar o texto no seu site. Descubra como essa ferramenta incrível pode turbinar sua presença digital no restante deste post.

Vamos Começar pelo Básico: Definição e Visão Geral da Distribuição de Conteúdo

Distribuição de conteúdo é o processo de republicar uma forma de conteúdo digital em algum lugar além do seu próprio site. E que tipo de conteúdo você deve distribuir? Proprietários de sites que desejam entrar no marketing de distribuição de conteúdo geralmente utilizam seu conteúdo mais popular, seja um vídeo, áudio, podcast ou um bom e velho blog. O que torna esse arranjo tão desejável é que ele é vantajoso para ambas as partes. O site de terceiros onde o conteúdo será publicado recebe conteúdo gratuito, enquanto você ganha mais visibilidade para o seu trabalho original.

Quais são os Benefícios da Distribuição de Conteúdo?

Quando dizemos que esse arranjo é vantajoso para todos, não estamos brincando! Existem realmente muitos benefícios na distribuição de conteúdo. Portanto, se você ainda não está convencido de que deve adicionar essa estratégia aos seus esforços atuais, esperamos que continue lendo. Nas próximas subseções, falaremos sobre como você pode se beneficiar da distribuição de conteúdo, com foco no que você pode ganhar como marca, empresa ou proprietário de site que deseja utilizar publicações de terceiros.

Permite que Você Alcance um Público Mais Amplo

A distribuição de conteúdo oferece a chance de alcançar um público por meio de sites de terceiros. O que torna isso tão vantajoso é que, para você, praticamente não há trabalho envolvido, já que está usando conteúdo que já escreveu. Você não precisa fazer todo o trabalho de promover seu site ou ajustar sua estratégia de SEO. O proprietário do site de terceiros já fez tudo isso. Além disso, em termos de número de visualizações do artigo, os resultados são praticamente instantâneos. Tudo o que você precisa fazer é publicar e colher os benefícios.

Oferece uma Oportunidade de Monetização

Para esclarecer, a oportunidade de monetização com a distribuição de conteúdo nem sempre está garantida. Mas, uma vez que você tenha estabelecido sua marca, é possível receber pagamento por isso. Isso mesmo, até mesmo grandes sites de publicação podem oferecer algum tipo de compensação. E o que é necessário para você colher esse benefício? Normalmente, é uma dessas três coisas:

Você elevou tanto a credibilidade e o reconhecimento da sua marca que consegue gerar mais tráfego apenas fornecendo conteúdo em outro lugar;

O tema do seu conteúdo é muito interessante para o publicador de conteúdo;

O site de terceiros paga por parceiros de distribuição de conteúdo.

Ajuda a Estabelecer a Credibilidade e a Autoridade da Marca

Ao criar conteúdo sindicado, você está ajudando a fortalecer a credibilidade e a autoridade da sua marca porque oferece validação de terceiros. Embora a distribuição de conteúdo seja algo que praticamente todos no mundo do marketing já tenham ouvido falar, o cidadão comum talvez não conheça. Portanto, se eles virem sua marca em muitos lugares da internet, pensarão que há algo especial nela. Isso é especialmente verdadeiro se você conseguir uma parceria de distribuição de conteúdo com uma publicação estabelecida. Além disso, oferece a oportunidade de mostrar sua expertise. Se a qualidade do conteúdo que você apresenta por meio de plataformas de terceiros ressoar com seu público, é provável que eles confiem em você.

Ajuda a Melhorar Seu SEO

Distribuição de conteúdo e SEO andam de mãos dadas! A maior contribuição técnica ao usar um site de terceiros é o backlink, que ajuda a estabelecer seu site como uma fonte autoritária. No entanto, a distribuição de conteúdo também pode ajudar com SEO das seguintes maneiras:

Pode aumentar o número de termos de busca relacionados à marca;

Pode melhorar o tráfego do seu site;

Pode construir sua relevância em áreas específicas, o que pode ajudar no SEO local.

A mágica do SEO de conteúdo sindicado pode eventualmente trabalhar a seu favor, desde que você garanta que não seja visto como duplicado. Falaremos mais sobre como fazer isso em uma seção separada.

Permite Distribuir Seus Recursos de Forma Mais Eficaz

Suponha que você leve um dia para escrever, editar e aprimorar um conteúdo. A distribuição de conteúdo valoriza esse dia e o multiplica várias vezes. Se você conseguir que apenas um site de terceiros publique seu conteúdo sindicado, você poderá obter os seguintes benefícios por meio da distribuição de conteúdo:

Expansão do público potencial sem precisar escrever mais;

Aumento da visibilidade;

Distribuição de recursos para outros projetos.

A distribuição de conteúdo é a chave se você deseja escalar sem gastar mais recursos imediatamente. Menos recursos utilizados geralmente significa riscos menores. E com riscos menores, torna-se ainda mais fácil apostar em si mesmo.

Um Guia Geral para o Processo de Distribuição de Conteúdo

Está empolgado com os benefícios potenciais que você pode obter? Ótimo! Você ficará feliz em saber que conseguir a distribuição de conteúdo é um processo bastante simples. Pode ser realizado em apenas três etapas gerais, que discutiremos nas próximas subseções. Vamos lá? Você está a um passo mais perto de colher os benefícios da utilização de conteúdo sindicado!

1. Decida Qual Conteúdo Você Quer Sindicar

Aqui, você basicamente tem duas opções para a distribuição de conteúdo.

Conteúdo original e não publicado: Esta pode ser uma boa opção se você tiver um tópico que não se encaixa completamente no seu site. Também há sites que buscam parceiros de distribuição de conteúdo que exigem conteúdo original, então pode ser adequado nesse caso também.

Esta pode ser uma boa opção se você tiver um tópico que não se encaixa completamente no seu site. Também há sites que buscam parceiros de distribuição de conteúdo que exigem conteúdo original, então pode ser adequado nesse caso também. Conteúdo existente: Muitas marcas optam por usar seu artigo ou vídeo mais popular para a distribuição de conteúdo. Para isso, recomendamos usar conteúdo perene (evergreen), para que ele continue relevante muito tempo após sua publicação.

À medida que você encontrar mais parceiros em potencial, verá que não precisa ser um ou outro. Use o que melhor se adapta à situação!

2. Escolha Seus Parceiros de Distribuição de Conteúdo

Além do seu conteúdo, os parceiros que você seleciona têm um grande impacto no seu sucesso. De fato, é tão importante que dedicamos uma seção inteira à escolha de parceiros de distribuição de conteúdo! Você pode pular para essa parte se quiser todos os detalhes agora. Mas aqui está um rápido resumo do que você deve considerar:

Reputação do site;

Sistema de distribuição de conteúdo;

Formatos de conteúdo aceitos;

Nicho do site;

Possibilidades de monetização ou custo para publicar.

Há outras considerações que são importantes para você? Então, adicione-as à lista! Esta não é uma lista definitiva, e você deve sempre considerar os resultados que deseja alcançar com a distribuição de conteúdo.

3. Publique Seu Conteúdo

Às vezes, isso é tão simples quanto enviar seu trabalho para um publicador de terceiros. No entanto, nem sempre é assim. Eles podem ter padrões para o que publicarão por meio da distribuição de conteúdo. Os requisitos mais comuns para submissões de artigos incluem o seguinte:

Comprimento do artigo;

Número de links que você pode usar no texto;

Tema do texto.

Os publicadores geralmente comunicam isso com antecedência, então preste atenção aos detalhes. Se você acreditar que atender aos requisitos deles pode comprometer a qualidade do seu trabalho, considere parceiros de terceiros alternativos. Há muitos disponíveis!

Quais São os Diferentes Tipos de Distribuição de Conteúdo?

Dedicamos grande parte da discussão aos seus benefícios e até ao processo de implementação. Mas há uma peça final do quebra-cabeça que precisamos discutir antes que você possa implementar completamente a distribuição de conteúdo, e são os tipos de distribuição de conteúdo.

Completa: Os textos são publicados exatamente como aparecem no seu site.

Os textos são publicados exatamente como aparecem no seu site. Parcial: Apresenta apenas um resumo ou um trecho do conteúdo original. Esta é uma boa opção se você estiver fazendo distribuição de conteúdo para atrair pessoas a clicarem no link.

Embora não haja uma categorização fixa ou oficial para isso, pelo menos para a maioria dos propósitos, essas são as tipologias que importam.

Distribuição de Conteúdo no Marketing B2B: Uma Máquina de Captura de Leads

Mais cedo no artigo, você aprendeu sobre os benefícios associados à distribuição de conteúdo. No entanto, se você está no mercado B2B, ter a distribuição de conteúdo como parte de suas estratégias torna-se essencial. Ela funciona maravilhosamente para a geração de leads, permitindo que você adicione outra fonte confiável de leads. Como isso funciona?

O leitor lê o conteúdo sindicado em um site de terceiros. O leitor clica no link de volta para o seu site. Você os conduz até o fundo do funil (fica a seu critério como fazer isso!).

A distribuição de conteúdo ainda aumenta sua credibilidade no campo, mesmo que você não acabe clicando em nada no site de terceiros. E uma vez que o post esteja lá, você pode colher benefícios dele de forma perpétua.

O Problema com Conteúdo Duplicado: Como Funciona a Distribuição de Conteúdo para SEO?

Quando discutimos os benefícios da distribuição de conteúdo, mencionamos seu impacto no SEO. No entanto, sabemos o quanto o Google e outros principais motores de busca detestam conteúdo duplicado. Então, como você pode evitar que eles avaliem seu post de distribuição de conteúdo como duplicado?

Use tags canônicos nas versões sindicais do conteúdo. Aqui, você está indicando que algo não é original. No entanto, será considerado ao determinar o valor geral de SEO do original.

Aqui, você está indicando que algo não é original. No entanto, será considerado ao determinar o valor geral de SEO do original. Use tags noindex. Como alternativa, você pode impedir que os motores de busca indexem o conteúdo não original.

Como alternativa, você pode impedir que os motores de busca indexem o conteúdo não original. Use a tag rel=alternate. Com isso, o Google verá como uma alternativa ao original.

Fatores a Considerar na Busca de Parceiros de Distribuição de Conteúdo

O processo de encontrar um parceiro é a parte fácil. Basta procurar sites online. Eles podem:

Já ter um sistema estabelecido para aceitar posts de distribuição de conteúdo, ou

Criar regularmente seu próprio material.

Sim, mesmo que um proprietário de site nunca tenha ouvido falar de distribuição de conteúdo, ele ainda pode ser um parceiro potencial. A parte difícil é realmente reduzir a lista aparentemente interminável de sites para os mais adequados. Então, pergunte a si mesmo: O que é distribuição de conteúdo para você? Sua resposta determinará como você priorizará os parceiros com base nos fatores que discutiremos a seguir.

Reputação do Site

A distribuição de conteúdo é uma excelente estratégia para aproveitar uma base de leitores já existente enquanto você ainda está crescendo a sua. No entanto, isso não significa que você deve aceitar qualquer parceiro potencial que aceite sua submissão. Sua reputação inevitavelmente se entrelaça com a deles através da distribuição de conteúdo. E, embora não esperamos que você faça parcerias com o New York Times ou outras grandes publicações imediatamente, você deve estabelecer alguns padrões sobre onde publicar. Aqui estão algumas coisas que você deve evitar em um potencial parceiro de distribuição de conteúdo:

Leitores muito poucos;

Muitos anúncios no site;

Conteúdo de baixa qualidade e/ou plagiado;

Autoridade de domínio (você pode verificar isso gratuitamente!).

Sistema Existente para Distribuição de Conteúdo

Lembre-se de como discutimos que um site pode ter um sistema para aceitar posts ou não ter nenhum? Isso é importante na sua busca porque pode afetar:

Se você receberá uma resposta ou não;

Todo o processo de negociação do acordo;

As chances de que eles aprovem seu conteúdo.

Para sites de parceiros de distribuição de conteúdo, você pode esperar que o processo seja muito mais tranquilo, pois eles já têm tudo estruturado. Eles já sabem o que estão procurando e, como precisam de conteúdo de terceiros, suas chances de aprovação são maiores. Se for sua primeira vez com a distribuição de conteúdo, recomendamos seguir esse caminho para rapidamente preencher vários sites com seu material.

Formato e Conteúdo que Eles Aceitam

A primeira coisa básica que você deve saber é quais formatos de conteúdo eles aceitam. Você pode descobrir isso facilmente, até mesmo na página inicial deles. Se você vê posts de texto, então é provavelmente isso que eles estão procurando. Se possível, analise cada exemplo de distribuição de conteúdo que eles tenham publicado até hoje. Isso lhe dará uma ideia do que eles estão buscando além das diretrizes que podem ter publicado. Aqui estão algumas perguntas que você pode querer fazer para descobrir se é uma boa opção:

Eles publicam o formato de distribuição de conteúdo que você está interessado?

Eles estão procurando um tom específico em suas submissões?

O conteúdo existente no site está alinhado com o que você está buscando?

Nichos que Eles Atendem

O público dos seus parceiros de distribuição de conteúdo deve ser compatível com sua marca, produto e/ou serviços. Imagine que você foi publicado em uma grande revista sobre cuidados com a pele. Quantos leitores você acha que estariam interessados em você se você estivesse vendendo carros? A distribuição de conteúdo pode oferecer a chance de expandir seu público, mas cabe a você determinar a direção dessa expansão. Hoje, existem muitos sites que publicam conteúdo em vários nichos. Nesse caso, considere solicitar estatísticas relevantes relacionadas especificamente ao nicho que você está interessado.

Monetização e Custo

A distribuição de conteúdo pode seguir alguns modelos de monetização. Você pode ser pago uma taxa fixa ou uma parte da receita gerada pelo artigo. No entanto, só porque alguns sites oferecem pagar para publicar na sua plataforma, não significa que você deve esperar ser pago o tempo todo. Em outros casos, você pode precisar pagar para publicar. No entanto, você também poderá encontrar opções de distribuição de conteúdo que permitem fazê-lo gratuitamente. Essencialmente, você terá três opções:

Pagar

Receber pagamento

Fazer gratuitamente

Considere os benefícios. Não há nada de errado em pagar para publicar se isso significar expandir significativamente seu público.

Melhores Práticas de Distribuição de Conteúdo que Aumentam sua Eficácia

Neste ponto, você já conhece todos os conceitos básicos. Você tem um playbook sólido que pode usar para tornar seus esforços em distribuição de conteúdo um sucesso. Mas saber algo na teoria é bem diferente de realmente colocá-lo em prática. Deixe-nos te guiar e mostrar exatamente o que você pode fazer além de seguir a série de etapas nas seções anteriores do artigo. Está tentando implementar uma estratégia de distribuição de conteúdo B2B ou algo para um site pequeno? De qualquer forma, você pode aplicar essas melhores práticas acionáveis para ajudar a obter mais resultados com seus esforços.

Promova o Conteúdo Sindicado em Suas Próprias Plataformas

A distribuição de conteúdo significa colaboração entre duas partes que se beneficiam enormemente do arranjo. No entanto, essa colaboração não deve terminar quando você entrega o texto para a sindicatura. Você pode promover o conteúdo em questão por meio dos seus ativos digitais, como páginas de mídia social e até mesmo links de e-mail. Por que você deve investir esforço nisso?

Quanto maior o tráfego do site de terceiros, mais pessoas poderão ver seu conteúdo. Isso fornece material para promover em suas próprias páginas sociais.

Não exige muito esforço, pois o conteúdo principal já foi criado, mas pode ter um grande impacto na eficácia da campanha.

Vá Além do Texto

A sindicação de texto é facilmente o tipo mais popular que as pessoas usam. Mas você está perdendo muitas oportunidades ao se limitar apenas a artigos. Quando definimos a sindicação de conteúdo, devemos lembrar que ela abrange literalmente todos os tipos de conteúdo existentes. Então, como isso pode funcionar? Você pode:

Usar um post existente como referência para um podcast;

Reformular um blog popular em formato de vídeo;

Disponibilizar um post em formato de áudio.

A beleza disso é que grande parte do trabalho já foi feita. Você só precisará formatá-lo de acordo com a mídia e a plataforma, e pronto!

Tenha Tudo Por Escrito

No final do dia, a sindicação de conteúdo ou artigo ainda é um acordo e deve ser tratado como tal. Antes de enviar qualquer coisa, certifique-se de que os termos estejam claros. Estas são algumas perguntas que seu acordo de sindicação de conteúdo deve responder:

Alguma das partes precisa pagar a outra como parte do acordo?

O conteúdo precisa seguir um formato específico, como número de palavras e imagens?

Quantos backlinks você pode inserir no texto?

Quem tem os direitos sobre o conteúdo publicado?

Você ou o editor terceirizado têm outras obrigações entre si?

Sites mais estabelecidos já possuem seus próprios termos, e você precisará concordar com eles para poder publicar lá.

O Que a Sindicação de Conteúdo em SEO Significa para a Sua Marca? Muitas Coisas Boas!

Isso pode ser um padrão no mercado B2B, mas todos podem se beneficiar da distribuição de conteúdo sindicado, como aumentar sua base de leitores e obter mais tráfego para o seu site. Já falamos sobre tudo, desde a definição de sindicação de conteúdo até como você pode implementá-la da melhor forma para sua marca ou negócio. Você quer que seu conteúdo seja visto por pessoas que provavelmente estarão interessadas e engajadas? A sindicação de conteúdo e a publicidade nativa com a MGID são a combinação perfeita! Cadastre-se na plataforma MGID para acessar ferramentas avançadas, criativos especializados e um gerente pessoal. O que o conteúdo sindicado pode fazer por você? Deixe-nos fazer parte da sua jornada e sucesso. Estamos ansiosos para ver o que você pode conquistar!