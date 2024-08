A MGID, plataforma global de publicidade, ampliou sua parceria com a GeoEdge, empresa fornecedora premium de soluções focadas em segurança e qualidade de anúncios mobile e publicidade online no geral. A expansão vem como forma de reforçar a longeva parceria de sucesso entre as empresas, na qual foram identificados vários tipos e práticas de cloaking em diversos cenários.

Por meio dessa colaboração a longo prazo com a GeoEdge, a equipe de compliance da MGID pode assegurar que as campanhas lançadas por meio da sua plataforma estão protegidas com tecnologia de ponta em relação ao conteúdo e à segurança do anúncio. O robusto pacote de recursos de segurança utilizado pela MGID inclui:

Algoritmos sempre atualizados para detecção de ameaças: GeoEdge atualiza sistematicamente os seus algoritmos para rastrear ameaças existentes e potenciais, concentrando-se em setores identificados como sensíveis pela equipe de compliance da MGID. Isso permite a prevenção, antecipação e reação imediata às violações.

Modelos com AI para evitar violações de conteúdo: Os modelos com AI constroem cenários de violação de conteúdo para evitar práticas proibidas ainda na fase de criação de conteúdo da campanha. Dessa forma, os criativos produzidos com a IA generativa da MGID são seguros por padrão.

Recursos avançados de verificação manual: Os times regionais da MGID são especializados e monitoram o status do conteúdo dos anúncios praticamente em tempo real, prestando atenção aos mínimos detalhes de violação da mensagem, como elementos borrados na imagem ou afirmações enganosas.

Zero tolerância com malware e conteúdo malicioso: Em caso de qualquer suspeita de malware, conteúdo malicioso ou práticas de phishing, o anúncio é bloqueado pela MGID sem exceções, ou direcionado para uma revisão adicional antes da sua entrada no sistema do plataforma.

Sistema robusto de verificação de dados: Todos os clientes da MGID devem se submeter a uma verificação pessoal e enviar documentos requeridos pela plataforma antes de iniciar as suas atividades com a empresa, por meio de processos como KYC (know your customer) e KYB (know your business).

“A publicidade digital encontra-se numa corrida sem fim entre os participantes legítimos e os fraudadores que interferem de forma negativa no cenário do mercado, impactando anunciantes, publishers e usuários”, comenta Sergii Denysenko, CEO da MGID.

“Para proteger nossos clientes e a open web, nós buscamos sempre parcerias com empresas líderes em inovação, como a GeoEdge, no combate às práticas enganosas e anúncios fraudulentos. Os resultados da nossa colaboração são bastante positivos e desejamos continuar o nosso trabalho em conjunto.”

“A escalada de ameaças de indíviduos mal-intencionados apresenta desafios persistentes em toda a cadeia de fornecimento de publicidade digital. À medida que esses adversários cibernéticos refinam suas táticas, a MGID aproveita os insights do GeoEdge sobre o ambiente de ameaças, capacitando a plataforma a combater o malvertising e a proteger seus parceiros de atividades cibercriminosas”, disse Amnon Siev, CEO da GeoEdge.