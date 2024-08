A mais recente parceria e integração da MGID é com a Getty Images. O principal marketplace e criador de conteúdo global visual permite que os anunciantes escolham entre uma variedade de imagens de alta qualidade e prontas para uso, testem diferentes opções e, por fim, melhorem o desempenho da sua campanha.

Comprometida em fornecer anúncios relevantes e de alta qualidade no ecossistema de publicidade, a MGID adiciona continuamente novos recursos e implementa novas soluções que agilizam o teste e a otimização da campanha. No início deste ano, implementamos Safety Rankings para alcançar o mais alto nível de transparência para nossos parceiros e criar um sistema de classificação de anúncios altamente informativo e fácil de entender.

Agora, temos o prazer de compartilhar que o inventário de imagens da Getty Images está disponível para anunciantes no painel da MGID. A galeria de imagens inclui uma ampla variedade de fotos, ilustrações, gráficos vetoriais e vídeos, que já estão licenciadas para uso em suas campanhas.

Como usar a nova Galeria de Imagens

Ao adicionar ou editar os criativos do anúncio, você terá acesso à guia "Stock Gallery" (ou “Galeria de Estoque”) em seu painel. Clicando na guia, você descobrirá imagens e vídeos do inventário da Getty Images que já estão prontos para uso nas suas campanhas.

A partir daí, você pode digitar palavras-chave relevantes na barra de busca e ajustar os resultados da pesquisa de acordo com o tema da sua campanha e segmento da marca que irá anunciar. As palavras-chave podem ser digitadas em qualquer idioma; no entanto, os resultados podem diferir dependendo do idioma usado. Observe que os resultados da pesquisa podem ser classificados por data (mais recente), relevância (melhor correspondência) ou popularidade (mais popular).

Para ampliar uma imagem estática, passe o cursor do mouse sobre os itens selecionados. Depois de encontrar os materiais criativos desejados, clique na imagem selecionada e ela aparecerá no bloco de visualização prévia do anúncio.

Anúncios MP4 e a Galeria de Vídeos

Na MGID, expandimos continuamente os formatos compatíveis com anúncios nativos. Agora, os anunciantes podem adicionar arquivos MP4 e MOV para criar anúncios com motion (motion ads). Aqui estão as principais especificações que você deve seguir ao trabalhar com esses formatos:

tamanho do arquivo não pode exceder 5 Mb

duração do vídeo: menos de 15 segundos

dimensões mínimas: 492 x 328 px

Para tirar o máximo proveito desse recurso, a Galeria de Vídeos da Getty Images também está disponível para nossos clientes. Dependendo das imagens que você está procurando, você tem a opção de alternar os resultados de pesquisa de conteúdo estático para vídeo. É possível também passar o cursor sobre os itens selecionados para reproduzir um vídeo.

Práticas recomendadas para aumentar cliques e conversões

Ao trabalhar com um banco de imagens que possui resultados fáceis de pesquisar, você deve ter cuidado com clichês e buscar não usar imagens que seu público já viu. Na maioria dos casos, é uma boa ideia brincar com metáforas e comparações indiretas ou, pelo menos, olhar um pouco além dos primeiros resultados da pesquisa.

As imagens também precisam parecer reais, o que significa que as atividades e cenários que você retrata em seus anúncios nem sempre precisam ser agradáveis caso esteja sugerindo soluções para problemas. Nesse caso, você pode buscar por imagens que representam conflitos, dramas ou dilemas para provocar uma resposta emocional do seu público.

Temos algumas outras dicas para ajudar você a escolher as imagens certas para suas campanhas publicitárias:

Considere a composição e contexto da imagem

Tanto as fotos com ambientes mais gerais quanto as imagens com um objeto central podem ter um bom desempenho, mas certifique-se de que a imagem escolhida siga um tipo específico de composição que esteja de acordo com o contexto do seu anúncio.

Adicione dinamismo ao anúncio

Busque por elementos que chamem a atenção e opte por fotos ou vídeos dinâmicos que não revelem o final de forma clara. Assim, os usuários ficarão curiosos para saber o que acontece e clicarão no criativo para descobrir.

Seja misterioso

Tente despertar a curiosidade dos espectadores com detalhes e elementos ocultos. Por exemplo, se usar uma foto de um homem olhando para o laptop, não mostre o que tem na tela.

Incite emoções

Procure imagens que representem amor, compaixão, raiva ou qualquer outra emoção forte que complemente a mensagem principal do seu anúncio.

Contraste com cor e contexto

A cor ou contraste contextual funciona bem como um chamariz e pode acentuar a mensagem focal do anúncio.

Considerações finais

Resumindo, a integração da Getty Images com o painel da MGID facilita o uso de imagens de qualidade com a sua biblioteca diversificada. Agora, você pode facilmente utilizar testes A/B e otimizar recursos visuais ao criar seus anúncios. Não há necessidade de baixar e reenviar imagens de outros sites ou gerenciar várias assinaturas de bancos de imagens. Ao disponibilizar mais opções de imagens de alta qualidade, temos certeza de que essa nova ferramenta simplificará o processo de criação de anúncios e melhorará a qualidade dos anúncios.