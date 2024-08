Faltam apenas dois meses para o início tão aguardado da Copa do Mundo Fifa 2022 e é esperado que o evento seja assistido por mais de 5 bilhões de fãs de esportes em todo o mundo. Com a crescente competição no mercado de publicidade e nos canais de mídia paga, garantir que os fãs de esportes escolham a sua marca nunca teve tanta importância como agora.

A competição deste ano será realizada no Qatar no período de 20 de Novembro a 18 de Dezembro e a história já está sendo escrita nesta edição da Copa do Mundo. Em quase 100 anos de competição, a Copa do Mundo nunca foi sediada em um país do Oriente Médio, até agora.

Com tanta expectativa em torno do evento, os anunciantes e marcas têm novas oportunidades além de patrocínios caríssimos ou anúncios pre-roll e in-stream para aumentar a atratividade, favorabilidade e recall da marca.

Neste post, você vai descobrir as possibilidades atuais e como usar a tecnologia no mercado de publicidade e mídia digital para atrair a atenção dos torcedores de futebol durante a Copa do Mundo FIFA 2022.

Torcedores de futebol: um retrato da audiência

Não é à toa que o Brasil é conhecido como o país do futebol. De acordo com pesquisa da Nielsen, o país se destaca com 65% da população com interesse no esporte. Tradicionalmente, dependendo da região, o marketing esportivo tem sido voltado para os torcedores do sexo masculino, com as torcedoras do sexo feminino representando apenas um terço do público-alvo principal. Mas, no Brasil, as mulheres ganham espaço na torcida e representam mais de 4 em cada 10 brasileiros que estão conectados e são apaixonados pelo esporte.

O nível de engajamento desses consumidores varia de espectadores ocasionais a fãs obstinados. O fanatismo pelos clubes/times de futebol é tradicionalmente a forma mais intimidadora de fandom, enquanto os jogos das seleções nacionais tendem a proporcionar experiências mais familiares. De acordo com um estudo da Footballco, por essa razão, 67% das telespectadoras femininas preferem assistir jogos da seleção nacional, enquanto 56% dos homens preferem acompanhar o seu time de futebol.

Fãs de esportes são abertos, animados e entusiasmados, por isso eles são mais receptivos a mensagens publicitárias e campanhas de marketing direto. Ainda que eles não tenham dinheiro sobrando, eles pretendem gastar com produtos que priorizem a sua experiência como fã (exemplo: recordações de jogos, lembrancinhas e produtos customizados com seu time favorito, delivery de comida, apostas online, jogos de videogame com temas relacionados a futebol).

Devido a sua personalidade, fãs de esporte normalmente recebem as mensagens da marca de modo mais favorável que leitores de sites de notícias de negócios e públicos de outros segmentos. A segmentação contextual, por sua vez, permite que as marcas posicionem os seus anúncios durante transmissões de jogos ou em páginas relevantes, como atualizações das escalações dos times, comentários, tendências, previsões e entrevistas.

Fãs e torcedores de futebol: hábitos de consumo de conteúdo

Hoje, a experiência de assistir aos jogos de futebol está profundamente enraizada nas interações sociais. A grande maioria, 65% dos torcedores mundiais, estão planejando assistir à Copa do Mundo Fifa com amigos ou familiares. No Brasil essa tendência fica ainda mais evidente: 78,4% dos brasileiros pretendem acompanhar as partidas com a família. O clima é de otimismo, já que 71% dos entrevistados apostam na seleção brasileira como a campeã mundial.

A maioria dos torcedores brasileiros irão assistir aos jogos no conforto de seus lares ao invés de ir a pubs, bares, espaços com torcedores (fan parks e festas) ou estádios. Antes e imediatamente após assistir ao jogo, os fãs de futebol costumam consumir e discutir análises esportivas, comentários, destaques das partidas, estatísticas e previsões atualizadas.

Ao segmentar usuários durante transmissões de partidas, não tenha medo de atrapalhar a concentração do espectador, mas tome cuidado para não estragar a experiência do jogo que ele está curtindo. Os torcedores que assistem futebol tendem a realizar várias tarefas ao mesmo tempo: de acordo com a Nielsen, mais da metade assiste à partida ao mesmo tempo em que faz pedidos de comida online ou realiza tarefas da rotina como checar e-mail, disputar jogos online e apostar ao vivo.

Comemore com os consumidores

As estratégias digitais mais comuns para atrair a atenção desse público incluem anúncios nas redes sociais, anúncios de vídeo in-stream durante as transmissões, anúncios display nos sites dos times e dos clubes, anúncios nativos em artigos relevantes sobre esportes ou em sites esportivos e anúncios em aplicativos esportivos.

Se você deseja alcançar seus consumidores durante um grande evento esportivo, personalize os seus anúncios e use os dados disponíveis para saber exatamente quem está acompanhando o jogo. Algumas vezes o histórico de pesquisa pode ajudar a identificar esses torcedores, por exemplo, ao checar se eles visitam frequentemente o site oficial de um clube de futebol em particular ou se eles engajam com conteúdo sobre os seus principais adversários.

Quando você estiver falando com o público esportivo, esteja presente no momento, mostre sua afeição e envolva-se com a partida. Por exemplo, você pode criar anúncios com imagens nas cores do time ou do clube. Mensagens que ofereçam soluções rápidas a problemas também são bem aceitas por esse grupo de consumidores: ofereça a eles ofertas que casem com a experiência em real-time do jogo, como pedidos de comida via delivery ou apostas online.

Ao sentir a emoção do jogo, esses consumidores tendem a investir em experiências memoráveis e presentes para suas famílias. Segundo pesquisa, 61% dos brasileiros pretendem comprar algo para acompanhar os jogos da Copa do Mundo como TV ou artigos esportivos. Ao mesmo tempo, a maioria deles estão cientes dos custos e atentos aos gastos com lazer, por isso desejam obter o máximo de vantagem e benefício com seu dinheiro.

Conclusões finais

Hoje, as marcas representam uma grande parte do setor esportivo e os consumidores esperam que elas estejam nesse cenário. Amplifique a mensagem da sua marca, crie campanhas temáticas e ajuste a sua segmentação e o mix de mídia. Aproveite as ferramentas disponíveis de segmentação e veicule anúncios para o público certo, no contexto certo. Não perca a chance de engajar os torcedores e fãs de esportes durante a Copa do Mundo FIFA.