Você sabia que quase metade da Geração Z prefere comemorar o Dia dos Namorados com amigos ou até mesmo sozinha? Isso mesmo — essa data não é mais exclusiva para casais. Ao longo dos anos, o Dia dos Namorados não está mais ligado ao modelo tradicional de rosas, chocolates e jantares à luz de velas. Agora, é uma celebração do amor em todas as suas formas — amizades, amor-próprio e conexões familiares.

Para a Gen Z, o dia é sobre inclusividade, individualidade e até mesmo sustentabilidade. Eles estão redefinindo a forma como pensamos o amor e como expressá-lo, tornando tudo menos sobre clichês e muito mais sobre significados.

E o que isso significa para as marcas? Neste artigo, vamos explorar como a Geração Z comemora o Dia dos Namorados e o que os anunciantes precisam saber para se manter no radar desse público.

A Visão Única da Geração Z sobre o Dia dos Namorados

Vamos encarar os fatos: a Geração Z tem o dom de transformar tudo, e o Dia dos Namorados não é exceção. Embora muitos ainda celebrem a data, eles a encaram com uma perspectiva inovadora — tudo é menos sobre tradição e mais sobre criatividade, significado e inclusão.

Para a Geração Z, o Dia dos Namorados não é apenas sobre demonstrar amor aos outros, é sobre expressar quem eles são. Essa geração valoriza a individualidade, e é por isso que prefere experiências personalizadas a gestos genéricos. Esqueça presentes padronizados — se o presente não for único ou autêntico, não vale a pena.

Já ouviu falar no Galentine’s Day? Esse é um ótimo exemplo de como a Geração Z está reinventando a data. Esse dia é dedicado à celebração das amizades, com brunches, cinema ou apenas um encontro descontraído entre amigas. Para aqueles que preferem passar o dia sozinhos, o amor-próprio tem seu espaço. De um dia de spa a uma maratona de compras, a Geração Z sabe como se mimar.

E aqui está algo que as marcas precisam entender: o amor romântico não deve ser o único foco nessa data. A Geração Z celebra o amor em todas as suas formas, seja amor-próprio, platônico ou familiar. Para eles, o mais importante é valorizar as conexões que realmente importam.

O que impulsiona essa geração no Dia dos Namorados?

Sustentabilidade: Muitos estão deixando de lado presentes descartáveis e optando por itens de segunda mão, ecológicos ou feitos à mão. Momentos significativos: Uma mensagem sincera, uma playlist personalizada ou um presente DIY (Do It Yourself) valem mais do que joias caras. Sem pressão: O Dia dos Namorados não precisa ser um evento grandioso. Para alguns, basta uma noite aconchegante com Netflix, pizza e uma boa playlist — sem pressão, só vibes.

As marcas que quiserem se conectar com a Geração Z precisam ir além dos clichês tradicionais do Dia dos Namorados. Celebre a individualidade, abrace a diversidade e, acima de tudo, seja autêntico. Essa é a chave para conquistar sua atenção e seu coração.

Tendências que Conectam com a Geração Z

A Geração Z não está apenas redefinindo o Dia dos Namorados — eles estão lançando tendências que refletem seus valores e estilo de vida. Para conquistar esse público, as marcas devem prestar atenção ao que realmente importa para eles e adaptar suas mensagens de acordo. Vamos explorar as tendências que estão moldando a forma como a Geração Z celebra o amor em 2025.

1. O Amor-Próprio em Primeiro Lugar

Para a Geração Z, o amor-próprio não é apenas um conceito — é um estilo de vida. Eles veem o Dia dos Namorados como a oportunidade perfeita para se priorizar. Desde investir em rotinas de skincare até se dar de presente seus snacks favoritos, o autocuidado é a verdadeira celebração. Marcas que promovem o amor-próprio ou oferecem produtos voltados para o bem-estar terão grandes chances de conquistar esse público.

💡 Exemplo para uma marca de skincare: Lançar um kit de autocuidado especial para o Dia dos Namorados, com rótulos como Ame-se ou Seu Brilho Próprio. Criar tutoriais de rituais de autocuidado para uma noite aconchegante. Mensagem de campanha: “Neste Dia dos Namorados, seja você mesma(o) sua pessoa favorita.”

2. Sustentabilidade é Prioridade

A Geração Z não abre mão da sustentabilidade. Eles estão deixando de lado presentes produzidos em massa e optando por escolhas eco-friendly, como peças de segunda mão, itens artesanais ou experiências sem pegada de carbono. Se sua marca valoriza a sustentabilidade, essa é a hora de amplificar essa mensagem.

💡 Exemplo para uma marca de moda sustentável: Promover looks de segunda mão ou upcycled para o Dia dos Namorados. Mensagem: “Apaixone-se pelo planeta e aposte no estilo sustentável”. Criar campanhas com conteúdo gerado pelos usuários, mostrando ideias criativas de presentes ecológicos.

3. Amizades > Romance

Para muitos da Geração Z, as amizades são o verdadeiro coração do Dia dos Namorados. Celebrações como o Galentine’s Day e encontros entre amigos estão se tornando cada vez mais populares. As marcas podem se conectar a essa tendência promovendo experiências em grupo, presentes compartilháveis ou campanhas que celebrem o amor platônico.

💡 Exemplo para uma rede de fast-food: Criar um combo especial de Galentine’s Day para grupos de amigos, reunindo os itens favoritos do cardápio. Mensagem: “Celebre o amor, a batata frita e a amizade.”

4. Humor e Autenticidade na Comunicação

A Geração Z ama autenticidade e humor. Anúncios perfeitos e superproduzidos já não têm o mesmo impacto. Eles querem conteúdos reais, engraçados e relacionáveis.

💡 Exemplo para um serviço de streaming: Criar uma campanha de playlists anti-Valentine’s ou maratonas de filmes sobre términos engraçados. Mensagem: “Quem precisa de um date quando você tem pizza, um cobertor e essa programação?”

5. Representatividade e Diversidade

Inclusão não é opcional — é essencial. O Dia dos Namorados não se resume mais a casais heteronormativos. Mostrar diferentes formas de amor e relacionamentos é fundamental para se conectar com a Geração Z.

💡 Exemplo para uma joalheria: Lançar a campanha Amor em Todas as Formas, destacando casais diversos, amizades e momentos de autocuidado. Oferecer peças personalizadas para gravar mensagens únicas.

6. Presentes Acessíveis e Práticos

A Geração Z valoriza presentes significativos sem gastar muito. Eles preferem itens práticos, personalizados ou DIY a produtos de luxo.

💡 Exemplo para uma papelaria: Criar kits de Dia dos Namorados com cadernos, canetas e livros motivacionais. Mensagem: “Presentes para todos os tipos de histórias de amor.”

Conselhos Práticos dos Especialistas da MGID: Criando Campanhas de Dia dos Namorados que Conquistam a Geração Z

Vamos mergulhar em insights especializados diretamente do Departamento de Criação da MGID. Nossos especialistas prepararam dicas práticas para ajudar marcas a criar campanhas de Dia dos Namorados que ressoem com a Gen Z e mais. É hora de criar anúncios que cativam, engajam e inspiram.

1. Mensagens Curtas, Cativantes e Fáceis de se Identificar

A Geração Z valoriza a capacidade de ser breve e emocionalmente autêntico. Use uma linguagem concisa e sincera que pareça real e genuína — qualquer coisa excessivamente polida ou forçada não vai funcionar.

Para romance:

Sua história de amor merece algo real. Celebre do seu jeito

Porque o amor é sobre conexão, não perfeição

Para amizade:

Celebre quem torna a vida mais doce — sua galera, seus parceiros de todas as horas

O Dia dos Namorados é para todo tipo de amor. Compartilhe com sua turma

Para autoamor:

Você merece todo o amor do mundo, especialmente de si mesmo

Neste Dia dos Namorados, seja seu próprio melhor date

💡 Dica de Especialista: Adicione um toque de humor ou cultura de memes para ressoar melhor, por exemplo: “"Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, nada como um lanche pra ganhar meu coração!"”

2. Design: Moderno, Ousado e Inclusivo

A Geração Z é orientada pelo que é visual, mas prefere designs que sejam ousados, modernos e reflitam diversidade. Corações e rosas tradicionais são ok, mas misture-os com elementos modernos e inovadores para um toque contemporâneo.

Paleta de cores:

Neons ousados: Rosas e azuis neon fazem os designs se destacarem e parecerem modernos.

Rosas e azuis neon fazem os designs se destacarem e parecerem modernos. Efeitos de gradiente: Transições suaves entre cores, como vermelho para roxo ou azul para coral, transmitem uma vibe da era digital.

Transições suaves entre cores, como vermelho para roxo ou azul para coral, transmitem uma vibe da era digital. Tons neutros com toques de cor: Mantenha o design limpo com tons terrosos, acentuados por símbolos brilhantes.

Elementos visuais:

Estéticas retrô e Y2K: Brinque com designs nostálgicos que remetam à era do Tumblr ou à estética dos anos 2000.

Brinque com designs nostálgicos que remetam à era do Tumblr ou à estética dos anos 2000. Imagética Inclusiva: Mostre casais, amigos e indivíduos diversos, de diferentes origens e identidades.

Mostre casais, amigos e indivíduos diversos, de diferentes origens e identidades. Símbolos divertidos: Use emojis, ícones interessantes ou rabiscos associados à comunicação digital.

💡 Dica de Especialista: Considere formatos de design interativos, como filtros do Instagram ou visuais no estilo GIF, para engajar o lado tecnológico deles.

3. Celebre Relacionamentos e Experiências Diversas

A Geração Z valoriza inclusão e representação. As campanhas de Dia dos Namorados devem celebrar todas as formas de amor, indo além dos clichês românticos para destacar o amor próprio, as amizades e os relacionamentos diversos.

Temas principais:

Representação LGBTQ+: Mostre casais e indivíduos da comunidade LGBTQ+ em cenários autênticos e relacionáveis.

Mostre casais e indivíduos da comunidade LGBTQ+ em cenários autênticos e relacionáveis. Amor platônico: Foque em amigos celebrando juntos ou compartilhando pequenos gestos de carinho.

Foque em amigos celebrando juntos ou compartilhando pequenos gestos de carinho. Diversidade cultural: Use visuais e histórias que reflitam várias tradições e estilos de celebração.

💡 Dica de Especialista: Incorpore o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) em suas campanhas, como pedir aos seguidores que compartilhem suas celebrações únicas de Dia dos Namorados.

4. Motion Dinâmico e Tendências de Design

Visuais estáticos têm menos chance de chamar a atenção da Geração Z. Incorpore gráficos em movimento e elementos de design dinâmicos para criar anúncios visualmente envolventes.

Efeitos de movimento:

Doodles animados, emojis flutuantes ou efeitos cintilantes.

Transições rápidas e ousadas entre visuais divertidos e vibrantes.

Vídeos curtos e cinematográficos que contam histórias reais e não roteirizadas de amor.

Personalização:

Adicione recursos dinâmicos, como saudações personalizadas (“Feliz Dia dos Namorados, [Nome]!”).

Ofereça opções interativas, como criar seu próprio cartão virtual de Dia dos Namorados ou playlists curadas.

💡 Dica de Especialista: Use plataformas como o TikTok para mostrar bastidores ou “erros de gravação” para adicionar autenticidade.

5. Ads Interativos para uma Experiência de Mão Dupla

A Geração Z não apenas consome conteúdo — ela interage com ele. Anúncios de rich media que incentivam a participação são perfeitos para esse público.

Elementos interativos:

Recursos de deslizar para revelar: Crie conteúdo deslizável que revele mensagens personalizadas ou ideias de presentes.

Crie conteúdo deslizável que revele mensagens personalizadas ou ideias de presentes. Quizzes divertidos: Qual é a Sua Linguagem do Amor? ou Qual Presente de Dia dos Namorados Combina com Você?

Qual é a Sua Linguagem do Amor? ou Qual Presente de Dia dos Namorados Combina com Você? Realidade aumentada (AR): Permita que os usuários experimentem produtos virtualmente, como acessórios ou maquiagem.

💡 Dica de Especialista: Incentive-os a compartilhar os resultados dos quizzes ou experiências de AR nas redes sociais com hashtags da marca.

6. CTAs Que Falam a Linguagem Deles

A Geração Z responde melhor a CTAs casuais e divertidos que parecem pessoais e envolventes. Evite frases excessivamente corporativas ou genéricas.

Exemplos:

Deslize para o amor próprio — compre agora!

Qual é a sua vibe perfeita para o Dia dos Namorados? Encontre aqui

Ninguém te ama como você — mime-se hoje

💡 Dica de Especialista: Use CTAs específicos para cada plataforma, como “Clique no link da bio” para o Instagram ou “Clique abaixo para curtir com a gente” para o TikTok.

7. Destaque a Sustentabilidade

A Geração Z é consciente do meio ambiente e valoriza marcas que se alinham com seus valores. Destaque iniciativas ecológicas e ideias de presentes sustentáveis em suas campanhas.

Como fazer:

Promova opções de presentes de segunda mão, reciclados ou faça-você-mesmo.

Destaque quaisquer medidas que sua marca está tomando para reduzir sua pegada de carbono.

Use mensagens como: “Ame o planeta e compartilhe o amor.”

💡 Dica de Especialista: Compartilhe histórias autênticas de como sua marca contribui para a sustentabilidade, com visuais ou dados reais para embasar.

O Futuro do Amor, do Jeito da Geração Z

O Dia dos Namorados já não tem regras — ele é reinventado a cada ano. A Geração Z transformou essa data em uma celebração do amor em todas as suas formas: autêntico, diverso e único. É um lembrete de que o amor é algo que se cultiva em si mesmo, nas amizades e no mundo ao seu redor.

Seja através de rituais de autocuidado, presentes sustentáveis ou uma noite de pizza e risadas com amigos, essa geração está mostrando que o amor é o que você faz dele. E conforme o mundo se adapta a essa nova visão, uma coisa é certa: o futuro do Dia dos Namorados é tão dinâmico e plural quanto as pessoas que o celebram.

❤️ Celebre o amor do seu jeito e com quem realmente importa.