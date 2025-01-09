Que jornada a nossa, não é mesmo, caros publishers? As constantes mudanças do Google sobre cookies, o boom do conteúdo gerado por IA e os algoritmos e tráfegos sempre em transformação — vocês enfrentaram tudo isso no último período. Se tem alguém que sabe o quão desafiador tem sido manter-se à frente, esses são vocês.

Agora, ao darmos as boas-vindas a 2025, os desafios não serão menores. Mas antes de mergulharmos neste novo ano, vamos tirar um momento para refletir. Para ajudar na preparação para o que vem pela frente, criamos um guia de sobrevivência para publishers — que aborda os 5 maiores desafios do setor e mostra como superá-los.

Desafio 1: A Queda Contínua no Tráfego de Sites

Lembra dos tempos em que os usuários navegavam por várias páginas, mergulhavam em artigos longos e passavam horas explorando seu site? Esses dias estão chegando ao fim. Agora, os usuários preferem conteúdos rápidos e concisos — vídeos curtos, resenhas diretas, respostas rápidas. E com os dispositivos móveis dominando o setor (70% do tráfego no final de 2023, segundo a Contentsquare), as sessões de navegação são mais concisas do que nunca, chegando a ser 60% mais breves do que no desktop.

Para os publishers, essa mudança não é apenas uma dor de cabeça — é um problema de receita. Menos tráfego significa menos visualizações de página, menos impressões de anúncios e, no fim, uma redução na receita publicitária. É uma situação difícil, especialmente para quem depende muito de modelos publicitários tradicionais.

Solução: Personalização para Melhorar a Experiência do Usuário

Se o tráfego está caindo, é hora de repensar como os visitantes experimentam o seu site. A personalização pode ser a chave para virar o jogo. Quando os usuários veem conteúdo, recomendações e ofertas adaptadas às suas preferências, é mais provável que permaneçam mais tempo envolvidos, de maneira mais profunda, e com a possibilidade de retorno em visitas futuras.

Os números não mentem:

91% dos consumidores dizem que têm mais chances de comprar de marcas que oferecem ofertas e recomendações relevantes.

56% dos compradores online são mais propensos a voltar a um site que recomenda produtos.

42% dos consumidores ficam frustrados quando o conteúdo não é personalizado.

A personalização não apenas melhora o tráfego — ela constrói lealdade. Quando os usuários se sentem valorizados e compreendidos, são muito mais propensos a permanecer e retornar, dando ao seu site uma boa dose do impulso necessário para se sobressair neste cenário competitivo.

Personalização em Ação

Veja o exemplo do VOH, um importante publisher vietnamita. Diante da queda no tráfego, enquanto os usuários migravam para plataformas como TikTok e YouTube, o VOH fez parceria com a MGID para implementar estratégias de personalização. Utilizando as tecnologias de Recirculação Interna e Segmentação Contextual da MGID, o conteúdo e os anúncios foram adaptados aos interesses dos usuários.

O resultado foi um aumento de 143% no tráfego e maior engajamento, com recomendações personalizadas incentivando os usuários a explorar mais o conteúdo do VOH. Isso demonstra como a personalização pode transformar a experiência do usuário e impulsionar o crescimento.

Ferramentas para Fortalecer a Personalização

Como implementar a personalização? Aqui estão três passos fundamentais:

Aproveite insights baseados em dados: Use ferramentas como o Google Analytics e a Inteligência Contextual da MGID para entender as preferências dos usuários e adaptar as recomendações. Insights baseados em IA garantem que o conteúdo esteja alinhado ao comportamento do usuário.

Use ferramentas como o Google Analytics e a Inteligência Contextual da MGID para entender as preferências dos usuários e adaptar as recomendações. Insights baseados em IA garantem que o conteúdo esteja alinhado ao comportamento do usuário. Otimize experiências móveis: Com 60% do tráfego vindo de dispositivos móveis, é essencial garantir uma navegação fluida. Design responsivo, páginas rápidas e carregamento progressivo podem melhorar a personalização no mobile.

Com 60% do tráfego vindo de dispositivos móveis, é essencial garantir uma navegação fluida. Design responsivo, páginas rápidas e carregamento progressivo podem melhorar a personalização no mobile. Expanda os canais de distribuição de conteúdo: A personalização não para no seu site. Use newsletters, sindicação e as soluções de recirculação de conteúdo da MGID para alcançar usuários em várias plataformas com conteúdo relevante, mantendo-os engajados e incentivando seu retorno.

Desafio 2: Monopolização da Monetização

O mercado de publicidade digital está cada vez mais dominado pelos gigantes: Google, Meta, Amazon e YouTube, que juntos detêm mais de 50% da participação global de mercado. Seu tamanho e controle têm deixado os publishers menores com pouco poder de barganha e oportunidades cada vez mais limitadas.

Essa monopolização cria uma situação precária para os publishers. Decisões tomadas por esses gigantes tecnológicos — como mudanças de políticas ou atualizações de algoritmos — podem afetar drasticamente as fontes de receita. Por exemplo, a recente política do Google contra sites de cupons, classificados como "abuso de reputação do site", já resultou em quedas significativas de tráfego para alguns publishers em mercados-chave como EUA e Reino Unido.

Com Google e Meta gerando juntos mais de $440 bilhões em receita publicitária em 2023 ($307,4 bilhões pelo Google e $131,95 bilhões pelo Meta), os publishers enfrentam uma batalha árdua para competir ou manter a independência dessas plataformas.

Sites de notícias, em particular, enfrentam desafios únicos nesse ambiente monopolizado devido à sua grande dependência da publicidade programática e à necessidade de entregar conteúdo de alta qualidade em tempo hábil.

Dependência de receita publicitária: Muitas redações dependem muito de anúncios exibidos por plataformas como Google e Meta. Mudanças de política ou algoritmos podem levar a quedas repentinas de tráfego e receita, deixando os publishers lutando para se recuperar.

Muitas redações dependem muito de anúncios exibidos por plataformas como Google e Meta. Mudanças de política ou algoritmos podem levar a quedas repentinas de tráfego e receita, deixando os publishers lutando para se recuperar. Marginalização algorítmica: À medida que os algoritmos priorizam cada vez mais conteúdo gerado por usuários ou criado por IA, os editores de notícias tradicionais têm mais dificuldade em manter a visibilidade, mesmo para reportagens verificadas e de alta qualidade.

À medida que os algoritmos priorizam cada vez mais conteúdo gerado por usuários ou criado por IA, os editores de notícias tradicionais têm mais dificuldade em manter a visibilidade, mesmo para reportagens verificadas e de alta qualidade. Fragmentação do público: Com leitores consumindo notícias por meio de canais diversificados, como redes sociais, agregadores e aplicativos, fica mais difícil para os editores centralizar e monetizar seus públicos de forma eficaz.

Essas pressões tornam claro que os publishers precisam se adaptar explorando fontes alternativas de receita e reduzindo a dependência de redes publicitárias monopolizadas para sobreviver no dinâmico cenário digital.

Solução: Diversifique Usando Fontes Incrementais de Receita de Nicho

Para se libertar da dependência dos gigantes da publicidade, os publishera podem explorar fontes incrementais e de nicho de receita, que oferecem estabilidade e potencial de crescimento.

1. Assinaturas Premium e Memberships

Muitos públicos estão dispostos a pagar por conteúdo exclusivo e de alta qualidade. Lançar um modelo de assinatura — seja para artigos premium, vídeos ou newsletters — pode criar uma fonte de renda estável enquanto fomenta uma base de leitores leal.

Melhores práticas:

Ofereça testes gratuitos para atrair novos usuários.

Disponibilize benefícios exclusivos, como experiências sem anúncios, relatórios especiais ou conteúdos nos bastidores.

Envie mensagens personalizadas para converter leitores engajados em assinantes pagantes.

2. Parcerias de Conteúdo Patrocinado

Colabore diretamente com marcas para criar artigos, vídeos ou podcasts patrocinados. Diferente de anúncios programáticos, o conteúdo patrocinado permite que os publishers construam relações mais fortes com anunciantes, oferecendo ao público material valioso e envolvente. Curiosamente, o conteúdo patrocinado tende a gerar maior lembrança da marca do que os anúncios tradicionais. Além disso, 70% dos consumidores preferem aprender sobre produtos por meio de conteúdo, e não por anúncios.

Exemplo: Uma empresa de energia pode patrocinar uma série sobre tendências de energia renovável, combinada com anúncios nativos e conteúdos interativos para maior engajamento.

3. Vendas Diretas de Anúncios

Para editores de notícias, as vendas diretas de anúncios oferecem um caminho para retomar o controle das receitas publicitárias e criar oportunidades mais lucrativas.

Como colocar em prática:

Desenvolva pacotes premium de anúncios: Inclua recursos de valor agregado, como conteúdo patrocinado, newsletters e anúncios na página inicial, além de exibições tradicionais.

Inclua recursos de valor agregado, como conteúdo patrocinado, newsletters e anúncios na página inicial, além de exibições tradicionais. Destaque a qualidade do público: Use dados primários para apresentar o engajamento e a demografia da audiência, enfatizando segmentos valiosos, como profissionais ou leitores fiéis.

Use dados primários para apresentar o engajamento e a demografia da audiência, enfatizando segmentos valiosos, como profissionais ou leitores fiéis. Aproveite a segmentação contextual: Ofereça anúncios em artigos relevantes (e.g., anúncios de saúde em matérias sobre bem-estar).

4. Monetize Seções - Notícias de Nicho

Verticais de conteúdo especializado, como saúde, educação ou finanças, apresentam oportunidades únicas para atrair anunciantes de nicho.

Estratégias acionáveis:

Desenvolva pacotes personalizados para indústrias alinhadas com seções específicas.

Parcerias com negócios locais para monetizar seções regionais, promovendo engajamento comunitário.

5. Micro-Monetização e Canais Emergentes

Explore receitas incrementais por meio de doações digitais, pay-per-view para artigos ou até mesmo publicidade em áudio e eventos virtuais.

6. Experimente com Canais Emergentes

Explore oportunidades de receita em áreas como:

Anúncios em áudio: Com o crescimento de podcasts e assistentes de voz, a publicidade em áudio é uma oportunidade em ascensão.

Com o crescimento de podcasts e assistentes de voz, a publicidade em áudio é uma oportunidade em ascensão. Eventos virtuais: Monetize por meio da venda de ingressos, patrocínios ou conteúdos exclusivos pós-evento.

Monetize por meio da venda de ingressos, patrocínios ou conteúdos exclusivos pós-evento. E-commerce de nicho: Faça parcerias com marcas selecionadas para vender produtos curados e relevantes para o seu público.

Solução Premium MGID+ para Publishers

MGID+ é uma plataforma completa que fornece aos publishers as ferramentas necessárias para que eles se libertem do domínio de gigantes monopolistas. Ela integra monetização, aquisição de público e ferramentas de engajamento em um conjunto abrangente, oferecendo uma alternativa mais sustentável à dependência da hegemonia publicitária do Google e do Facebook.

Como o MGID+ ajuda os publishers?

Fontes diversas de monetização: Integre native ads, anúncios programáticos, display, em vídeo e sob demanda do Google, maximizando a receita por meio de múltiplos canais.

Integre native ads, anúncios programáticos, display, em vídeo e sob demanda do Google, maximizando a receita por meio de múltiplos canais. Controle total sobre dados: Mantenha os dados do seu público de forma exclusiva, com segmentação sem cookies e sem compartilhamento de dados de terceiros.

Mantenha os dados do seu público de forma exclusiva, com segmentação sem cookies e sem compartilhamento de dados de terceiros. Crescimento de audiência: Expanda o alcance por meio de Content Syndication e via recirculação interna de conteúdo, enquanto melhora o SEO e otimiza os Core Web Vitals.

Expanda o alcance por meio de Content Syndication e via recirculação interna de conteúdo, enquanto melhora o SEO e otimiza os Core Web Vitals. Melhor engajamento: Ofereça recomendações personalizadas de conteúdo e notificações push para aumentar o tempo no site e o retorno dos visitantes.

Ofereça recomendações personalizadas de conteúdo e notificações push para aumentar o tempo no site e o retorno dos visitantes. Insights baseados em dados: Use o Analytics Hub para acompanhar o desempenho e tomar decisões mais inteligentes em tempo real, otimizando estratégias de conteúdo e de anúncios.

Desafio 3: Equilibrar Satisfação do Usuário e Geração de Receita

Há um grande dilema enfrentado pelos publishers: como proporcionar uma experiência de navegação agradável e fluida, enquanto gera receita por meio de anúncios? Muitos anúncios podem desacelerar o carregamento das páginas e aumentar a taxa de rejeição. Veja alguns dados:

Sites móveis que carregam em 5 segundos geram 2 vezes mais receita publicitária e têm 25% mais visualizações de anúncios.

geram 2 vezes mais receita publicitária e têm 25% mais visualizações de anúncios. 53% dos usuários móveis abandonam um site se ele levar mais de 3 segundos para carregar.

dos usuários móveis abandonam um site se ele levar mais de 3 segundos para carregar. 71% dos consumidores dizem que experiências publicitárias irritantes os tornam menos propensos a comprar da marca no futuro.

Por outro lado, anúncios insuficientes podem prejudicar a receita. Encontrar o equilíbrio perfeito entre experiência do usuário e lucratividade é uma tarefa difícil que exige atenção a três fatores principais:

Operação fluida: Desempenho rápido e sem falhas no site

Desempenho rápido e sem falhas no site Clareza: Design legível e navegação intuitiva

Design legível e navegação intuitiva Credibilidade: Conteúdo de alta qualidade e confiável

Negligenciar qualquer um desses fatores pode reduzir o engajamento e, consequentemente, a receita.

Solução: Priorizar a Experiência do Usuário na Monetização com Anúncios

Para equilibrar entre uma experiência positiva para o usuário e a monetização eficiente, os publishers devem integrar anúncios de maneira estratégica, para complementar a navegação. Incorporar métricas como Core Web Vitals (CWV) e otimização de SEO às estratégias publicitárias é essencial para garantir a satisfação do usuário e o crescimento da receita.

1. Utilize Formatos de Anúncios com Rápido Carregamento

Prefira anúncios leves e de fácil carregamento, como native ads, que se integram perfeitamente ao conteúdo. Esses formatos carregam mais rápido do que os anúncios tradicionais e não interrompem a experiência do usuário, mantendo o engajamento alto e a monetização eficiente.

2. Otimize o Posicionamento de Anúncios

Garanta que os anúncios estejam posicionados em locais que não atrapalhem a leitura do conteúdo ou dificultem a navegação. Exemplos eficazes incluem anúncios fixos na parte inferior da página ou anúncios entre blocos de conteúdo.

3. Use Segmentação para Maior Relevância

Implemente segmentação comportamental e contextual para exibir anúncios relevantes aos interesses dos usuários. Isso reduz o incômodo e aumenta as chances de engajamento, melhorando o tempo de permanência no site e diminuindo as taxas de rejeição.

4. Gerencie a Quantidade de Anúncios

Evite sobrecarregar a página com múltiplos formatos de anúncios. Em vez disso, limite a quantidade de anúncios e otimize aqueles que geram maior receita por usuário, como anúncios nativos ou conteúdos patrocinados.

5. Integre Ferramentas de Controle de Qualidade

Utilize ferramentas de verificação de anúncios para garantir que os anúncios sejam apropriados para o público. Anúncios de baixa qualidade podem prejudicar a credibilidade do site e a experiência do usuário.

MGID+: Suporte Total para UX e Monetização

Com as expectativas cada vez maiores de experiências de navegação fluidas e métricas de desempenho mais rigorosas, como os Core Web Vitals, os publishers precisam repensar a forma como os anúncios são integrados em seus sites.

É aqui que o MGID+ entra em ação, oferecendo um conjunto completo de ferramentas que priorizam a experiência do usuário sem comprometer a monetização eficaz. Combinando suporte avançado de SEO, estratégias publicitárias personalizadas e um rigoroso controle de qualidade, o MGID+ ajuda os publishers a superarem esses desafios, mantendo um equilíbrio que beneficia usuários e receitas. Veja como o MGID+ pode transformar sua estratégia de monetização de anúncios:

1. **Suporte Avançado de SEO**

Análises detalhadas: Relatórios completos destacam como os anúncios afetam o desempenho nos motores de busca, identificando áreas para melhorar o tempo de carregamento, a colocação de anúncios e a performance geral do site.

Relatórios completos destacam como os anúncios afetam o desempenho nos motores de busca, identificando áreas para melhorar o tempo de carregamento, a colocação de anúncios e a performance geral do site. Otimização de indexação: Garante que os anúncios não prejudiquem a indexação de conteúdos essenciais, preservando o fluxo de tráfego orgânico.

2. **Otimização do Core Web Vitals**

Carregamento rápido: Utiliza tecnologias como carregamento assíncrono, lazy loading e redes de entrega de conteúdo (CDNs) para minimizar atrasos no carregamento de anúncios e no conteúdo essencial.

Utiliza tecnologias como carregamento assíncrono, lazy loading e redes de entrega de conteúdo (CDNs) para minimizar atrasos no carregamento de anúncios e no conteúdo essencial. Interatividade aprimorada: Scripts e frameworks otimizados reduzem o First Input Delay (FID) , garantindo que as interações do usuário sejam fluidas e responsivas.

Scripts e frameworks otimizados reduzem o , garantindo que as interações do usuário sejam fluidas e responsivas. Layout estável: Posicionamentos adaptáveis de anúncios evitam mudanças bruscas no layout da página, melhorando os índices de Cumulative Layout Shift (CLS).

3. **Estratégias Publicitárias Personalizadas**

Formatos adaptáveis: Anúncios selecionados e otimizados com base no design do site e nas preferências do público.

Anúncios selecionados e otimizados com base no design do site e nas preferências do público. Testes dinâmicos: Ferramentas em tempo real avaliam o desempenho dos anúncios, garantindo os melhores resultados de receita sem comprometer a satisfação do usuário.

4. **Controle de Qualidade de Conteúdo Publicitário**

Verificação de anúncios: Filtra anúncios inapropriados ou de baixa qualidade, mantendo altos padrões de credibilidade do site.

Filtra anúncios inapropriados ou de baixa qualidade, mantendo altos padrões de credibilidade do site. Relevância de conteúdo: Assegura que os anúncios sejam alinhados aos interesses dos usuários, aumentando o engajamento e a satisfação com segmentação comportamental e contextual.

5. **Otimização de Receita com Mínima Interrupção ao Usuário**

Gestão inteligente de carregamento de anúncios: Limita o número de anúncios por página, otimizando o desempenho sem sobrecarregar os usuários.

Limita o número de anúncios por página, otimizando o desempenho sem sobrecarregar os usuários. Formatos de alto desempenho: Recomenda anúncios nativos, conteúdos patrocinados ou formatos programáticos que geram maior receita com menor impacto na performance da página.

**Conclusão:**

O MGID+ é muito mais do que uma plataforma de anúncios. Trata-se de um parceiro estratégico para alcançar uma experiência de usuário impecável, excelente desempenho de SEO e monetização sustentável. Integrar o MGID+ às suas estratégias vai garantir confiança e sucesso na jornada dos publishers diante dos desafios de 2025.

Desafio 4: Dificuldades com Conteúdo Gerado por IA

O aumento de conteúdo gerado por IA inundou o cenário digital. Muitos publishers são atraídos pela velocidade e volume que a IA pode oferecer, mas isso frequentemente resulta em informações falsas, artigos mal elaborados e desinformação em massa. Alguns players menos éticos se aproveitam disso para disseminar notícias sensacionalistas ou enganosas, sacrificando sua credibilidade por cliques.

Essa enxurrada de conteúdo baixo tem dois efeitos significativos:

Baixa confiança: Os usuários estão cada vez mais céticos quanto à autenticidade do conteúdo, questionando a precisão do material gerado por IA.

Os usuários estão cada vez mais céticos quanto à autenticidade do conteúdo, questionando a precisão do material gerado por IA. Sobrecarga de informações: O público é inundado pelo alto volume de artigos mal avaliados, tornando difícil destacar conteúdos valiosos e confiáveis.

No entanto, há um lado positivo. À medida que o conteúdo superficial gerado por IA domina, o conteúdo de alta qualidade e feito de forma responsável está sendo cada vez mais apreciado. Motores de busca como o Google estão priorizando páginas confiáveis, favorecendo aquelas que demonstram experiência, especialização, autoridade e confiabilidade (E-E-A-T). Isso cria uma oportunidade para publishers que priorizam valor e credibilidade se destacarem no mercado.

Confiar cegamente na IA para criação de conteúdo pode oferecer um pico de cliques no curto prazo, mas corre o risco de prejudicar a reputação de um editor no longo prazo. O desafio, portanto, não é competir com a IA, mas utilizá-la de forma responsável enquanto se mantém o toque humano que os leitores confiam.

Solução: Aposte em Conteúdo de Alta Qualidade na Era da IA

O conselho parece simples e até primitivo. Mas é justamente aí que reside a dificuldade para garantir a qualidade do conteúdo.

Pense no seu conteúdo como a voz da sua marca. É o toque humano — percepção, narrativa e nuance — que dá alma ao conteúdo. O público de hoje busca valor, e esse valor vem de artigos confiáveis, bem pesquisados e envolventes que respondem às suas perguntas ou resolvem seus problemas.

No entanto, não há necessidade de ir ao extremo oposto e rejeitar totalmente o uso de IA. Tome como exemplo o The New York Times: enquanto o jornal utiliza IA para eficiência operacional — como a marcação de artigos ou a geração de manchetes — ele garante que cada peça atenda a padrões editoriais rigorosos. Eles combinam tecnologia com um processo de revisão humano, mantendo sua reputação como fonte confiável de notícias e aproveitando os benefícios da IA.

Em vez de temer a IA, os editores devem tratá-la como uma parceira, como:

Simplificando tarefas mundanas: Use IA para trabalhos repetitivos, como geração de tópicos ou análise de tendências. Isso libera tempo para que os criadores humanos se concentrem na profundidade e criatividade.

Use IA para trabalhos repetitivos, como geração de tópicos ou análise de tendências. Isso libera tempo para que os criadores humanos se concentrem na profundidade e criatividade. Apoiando a criatividade humana: A IA pode fornecer insights baseados em dados ou rascunhos iniciais, mas os toques finais — tom, empatia e expertise — devem sempre vir de humanos.

A IA pode fornecer insights baseados em dados ou rascunhos iniciais, mas os toques finais — tom, empatia e expertise — devem sempre vir de humanos. Mantendo a transparência: Deixe os leitores saberem quando a IA desempenhou um papel no conteúdo. A transparência constrói confiança.

Por exemplo, empresas como BuzzFeed usam IA para personalizar quizzes e recomendações de conteúdo, mas ainda dependem de humanos para criar narrativas envolventes e humor que ressoem com seu público.

Retornando ao E-E-A-T, vale lembrar que o Google está cada vez melhor em distinguir conteúdos gerados por IA e pode facilmente remover seu site dos resultados de busca se você abusar desse recurso. Para evitar isso e ainda se destacar, os editores precisam adotar:

Hiper-relevância: Ajuste seu conteúdo às necessidades do público com segmentação precisa.

Ajuste seu conteúdo às necessidades do público com segmentação precisa. Consistência na precisão: Verifique os fatos rigorosamente, garantindo que seu conteúdo permaneça como um farol de confiança.

Verifique os fatos rigorosamente, garantindo que seu conteúdo permaneça como um farol de confiança. Formatos envolventes: Experimente conteúdos interativos, vídeos e elementos visuais para melhorar a experiência do usuário.

Lista de Verificação: Como se Destacar na Era da IA

Audite seu conteúdo regularmente: Identifique lacunas onde a qualidade ou o engajamento podem ser melhorados.

Identifique lacunas onde a qualidade ou o engajamento podem ser melhorados. Combine IA com supervisão humana: Use IA para eficiência, mas nunca publique sem revisão humana.

Use IA para eficiência, mas nunca publique sem revisão humana. Invista nos princípios de E-E-A-T: Concentre-se em experiência, especialização, autoridade e confiabilidade em cada peça.

Concentre-se em experiência, especialização, autoridade e confiabilidade em cada peça. Aproveite ferramentas de análise: Entenda o que ressoa com seu público e refine sua estratégia de acordo.

Entenda o que ressoa com seu público e refine sua estratégia de acordo. Seja transparente: Indique claramente quando a IA é usada, promovendo a confiança do público.

Indique claramente quando a IA é usada, promovendo a confiança do público. Aperfeiçoe continuamente sua equipe: Treine sua equipe para trabalhar com ferramentas de IA de forma eficaz sem perder o toque humano.

Desafio 5: O Longo Debate sobre a Privacidade do Usuário

A mudança em direção a uma maior privacidade do usuário transformou fundamentalmente o cenário da publicidade digital. Com regulamentações como GDPR e CCPA endurecendo as regras de coleta de dados, editores e anunciantes tiveram que repensar suas estratégias. No centro dessa transformação está o futuro incerto dos cookies de terceiros, que há muito são um pilar da publicidade digital.

Por anos, a indústria se preparou para um mundo sem cookies, com navegadores importantes como o Google Chrome planejando eliminá-los até 2024. No entanto, o anúncio recente do Google — de que os usuários do Chrome terão mais controle sobre seus dados em vez de eliminar os cookies — pegou muitos de surpresa.

Embora essa mudança adie o inevitável, o recado é claro: os dias dos cookies de terceiros estão contados. Agora, os editores enfrentam desafios duplos: cumprir regulamentações rigorosas de privacidade e encontrar alternativas eficazes para rastrear dados e segmentar usuários. Essa transição exige inovação, transparência e disposição para adotar novas ferramentas e métodos.

Por que isso importa para os editores:

Restrições à coleta de dados: As regulamentações limitam o escopo de coleta e compartilhamento de dados, reduzindo a capacidade dos anunciantes de segmentar usuários com precisão.

As regulamentações limitam o escopo de coleta e compartilhamento de dados, reduzindo a capacidade dos anunciantes de segmentar usuários com precisão. Declínio na receita: A desativação de cookies de terceiros pode reduzir as receitas publicitárias dos editores em uma média de 52%.

A desativação de cookies de terceiros pode reduzir as receitas publicitárias dos editores em uma média de 52%. Expectativas crescentes dos usuários: Com 79% dos americanos preocupados sobre como as empresas usam seus dados, há uma pressão crescente para demonstrar confiança e transparência.

Solução: Abrace a Era da Privacidade

À medida que os cookies de terceiros são eliminados, os editores devem migrar para estratégias de dados primários. Essa transição exige repensar como as informações dos usuários são coletadas, armazenadas e utilizadas. Uma estratégia robusta de dados primários pode fazer mais do que substituir os cookies de terceiros — pode elevar seu negócio. Empresas que priorizam a confiança do usuário e a transparência de dados constroem lealdade, aumentam o engajamento e conquistam uma vantagem competitiva sustentável.

Vem ver como fazer a transição de forma eficaz:.

Passo 1: Construa Confiança pela Transparência

Privacidade começa com comunicação aberta. Os usuários têm maior probabilidade de compartilhar informações se entenderem por que elas estão sendo coletadas e como isso os beneficia.

Como fazer:

Explique claramente as políticas e usos de dados.

Ofereça opções simples de opt-in e opt-out.

Use prompts de consentimento concisos e amigáveis, em vez de sobrecarregar os usuários com jargões legais.

Passo 2: Incentive o Compartilhamento Voluntário de Dados

Crie incentivos para que os usuários forneçam suas informações de forma voluntária. A coleta de dados primários prospera com confiança e reciprocidade. Métodos eficazes incluem:

Ofereça recomendações personalizadas ou conteúdo premium em troca de dados.

Introduza programas de fidelidade com descontos ou benefícios personalizados.

Realize pesquisas ou enquetes interativas que engajem os usuários enquanto coletam insights.

Passo 3: Desenvolva Relações Diretas e Reais com os Usuários

Utilize plataformas como newsletters, mensagens no app e modelos de assinatura para construir conexões mais profundas com seu público. Por que isso funciona? É porque esses métodos criam oportunidades de engajamento contínuo, dando aos usuários razões para voltar. Além disso, usuários que compartilham dados voluntariamente em troca de serviços personalizados tendem a ser mais fiéis.

Passo 4: Invista na Organização e Análise de Dados

Os dados primários só são valiosos se você conseguir usá-los de forma eficaz. Invista em sistemas que organizem, analisem e extraiam insights acionáveis das interações dos usuários.

Utilize plataformas de dados de clientes (CDPs) para unificar os dados dos usuários em uma visão única.

Use ferramentas analíticas para segmentar usuários e personalizar experiências conforme suas necessidades.

Atualize e limpe seus dados regularmente para manter a precisão.

Passo 5: Reforce suas Medidas de Privacidade e Segurança

Com o aumento da coleta de dados primários, cresce também a necessidade de segurança robusta. Os usuários só confiarão em sua plataforma se seus dados estiverem protegidos. Práticas recomendadas incluem:

Garantir a criptografia de dados tanto em trânsito quanto em repouso.

Restringir o acesso aos dados sensíveis apenas ao pessoal essencial.

Manter-se em conformidade com regulamentações globais como GDPR e CCPA.

Passo 6: Melhore a Experiência do Usuário com Personalização

O verdadeiro poder dos dados primários está em usá-los para melhorar a experiência do usuário. Utilize insights para entregar conteúdo, produtos ou serviços relevantes que atendam às preferências dos usuários. Por exemplo:

Recomende produtos com base em compras anteriores ou comportamento de navegação.

Personalize o conteúdo da página inicial com base na localização ou interesses do usuário.

Adapte campanhas de e-mail com conteúdo dinâmico refletindo as preferências dos usuários.

Por Que a MGID Resolve os Desafios da Privacidade?

Navegar pela era da privacidade pode parecer desafiador. Mas, ao se associar à MGID, você não enfrenta esses desafios sozinho.

Nós criamos um conjunto de soluções poderosas e compatíveis com a privacidade para que você possa focar no que importa: criar conteúdo e aumentar seu público.

Otimização de dados primários: A MGID ajuda você a coletar e usar dados consentidos para oferecer experiências publicitárias personalizadas e relevantes.

A MGID ajuda você a coletar e usar dados consentidos para oferecer experiências publicitárias personalizadas e relevantes. Segmentação contextual avançada: Nossa solução de Inteligência Contextual, impulsionada por IA, garante segmentação precisa sem depender de cookies, protegendo a privacidade do usuário e o desempenho dos anúncios.

Nossa solução de Inteligência Contextual, impulsionada por IA, garante segmentação precisa sem depender de cookies, protegendo a privacidade do usuário e o desempenho dos anúncios. Segmentação de audiência focada em privacidade: Ferramentas como Seller Defined Audiences (SDA) permitem que editores monetizem seus dados de maneira totalmente compatível.

Ferramentas como Seller Defined Audiences (SDA) permitem que editores monetizem seus dados de maneira totalmente compatível. Integrações preparadas para o futuro: Com parcerias como LiveRamp e com tecnologia privacy-first, garantimos uma segmentação eficiente sem comprometer a confiança.

O Futuro É Brilhante — E Você Está Nele!

Estes são alguns dos maiores desafios que os publishers enfrentarão em 2025. Desde lidar com as armadilhas do conteúdo gerado por IA até se preparar para um mundo focado em privacidade, o caminho à frente pode parecer intimidador. Mas sejamos realistas — os publishers são mestres da adaptação.

Com as estratégias apresentadas neste guia de sobrevivência, você já está um passo à frente. E o melhor é que você não precisa enfrentar esses desafios sozinho.

Com a MGID ao seu lado, você está equipado com tudo o que precisa para enfrentar as mudanças de amanhã hoje. Nossas ferramentas são projetadas para simplificar sua jornada e manter seu público engajado, não importa como as regras do jogo evoluam.

Então, respire fundo, aproveite as ferramentas e insights ao seu dispor e abrace as oportunidades que vêm pela frente. Com a abordagem certa — e a MGID ao seu lado — você tem tudo para vencer.