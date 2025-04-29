Nossa série de atualizações de produto continua com novas melhorias na plataforma MGID, mas mudanças importantes. Todas essas são pensadas para melhorar desempenho, usabilidade e controle, tanto para publishers quanto para anunciantes. Confira a seguir as novidades mais recentes da MGID.
Para Publishers
Novo Criador de Widgets: Configuração Inteligente e Mais Controle para Publishers
A MGID acaba de lançar uma interface totalmente reformulada para criação de widgets dentro do novo Painel do Publisher — oferecendo uma experiência mais rápida, intuitiva e de visual clean. Este lançamento é um marco na jornada self-service, colocando o poder nas mãos dos publishers para gerenciar e monetizar seus widgets com autonomia total.
Entre os destaques da nova interface, temos:
- Configuração passo a passo, garantindo fluidez e clareza em cada etapa;
- Descrições aprimoradas dos formatos, para ajudar a escolher o tipo de widget mais eficaz para cada meta de monetização;
- Design mobile-first, que facilita a criação e pré-visualização dos widgets em dispositivos móveis;
- Pré-visualização avançada, que mostra com fidelidade como o widget será exibido ao vivo.
Agora, os publishers podem criar e gerenciar todos os tipos principais de widgets — Smart, Sob o Artigo, Dentro do Artigo e Header — diretamente no novo painel. Dicas de posicionamento baseadas em performance e controles de layout flexíveis completam a atualização, tornando os testes mais simples e aumentando o potencial de receita.
Swipe Up: Uma Alternativa com Alta Visibilidade às Sticky Bars
Chegou o Swipe Up, um novo formato de monetização criado para substituir as tradicionais sticky bars com uma experiência muito mais dinâmica e envolvente. Ativado após a interação do usuário (como rolagem), o Swipe Up exibe um elemento sticky que se expande para um iframe rolável , cobrindo 85% da tela com widgets da MGID.
Disponível em duas versões:
- Combinada: Une um widget In-article Impact (para engajamento) com um Smart Widget (para monetização e descoberta de conteúdo);
- Padrão: Exibe apenas o Smart Widget, para uma experiência mais direta.
Esse formato potencializa ao máximo os ganhos das áreas sticky. Com taxa de visibilidade acima de 80%, o Swipe Up atrai demanda premium de CPM, incluindo programática, PMP Deals e MCM — entregando resultados superiores. Em testes A/B, os publishers observaram:
- Aumento de 11% no RPM (de 1,53 para 1,69);
- Aumento de 15% no vRPM (de 1,64 para 1,89);
- Crescimento de 30% na receita;
- Margem 31% maior.
Swipe Up é uma forma mais inteligente de monetizar, sem comprometer a experiência do usuário — agora disponível para parceiros elegíveis.
Scroll Ads: Mais Visibilidade e Receita nas Posições Sob o Artigo
A MGID acaba de lançar os Scroll Ads — uma melhoria poderosa para os widgets Smart e Sob o Artigo, projetada para aumentar drasticamente a visibilidade e o engajamento dos anúncios. O formato introduz uma barra de anúncios sticky que aparece assim que o usuário começa a rolar o conteúdo, garantindo que os anúncios sejam vistos mais cedo.
Principais benefícios:
- Maior visibilidade: Os anúncios aparecem logo no início da rolagem, elevando a visibilidade em até 167%;
- Melhor engajamento: As taxas de clique podem crescer até 25%, graças à exposição antecipada e maior atenção do usuário;
- Mais receita: Os ganhos por widget podem subir até 30% com a performance aprimorada dos anúncios.
Nos primeiros testes, os Scroll Ads já demonstram resultados expressivos — uma excelente oportunidade para publishers maximizarem visibilidade e retorno de suas posições publicitárias.
Para Anunciantes
Rastreamento de Conversões Sem Esforço para Anunciantes da Shopify
A MGID ampliou sua funcionalidade de Integração Nativa com suporte direto à Shopify, tornando ainda mais fácil para anunciantes de e-commerce acompanharem conversões sem depender de ferramentas de terceiros. Com essa atualização, donos de lojas na Shopify podem conectar sua loja à MGID Ads com apenas alguns cliques, sem necessidade de codificação manual ou uso de plataformas externas.
Impactos causados:
- Configuração em um clique: Elimina a necessidade do Google Tag Manager ou de scripts inseridos manualmente
- Rastreamento preciso de conversões: Captura eventos-chave como visualizações de produto, adições ao carrinho, checkouts e compras
- Contorna limitações da Shopify: Garante dados completos mesmo quando há restrições ao uso de UTMs ou pixels de terceiros
- Fluxo de trabalho otimizado: Permite gerenciar o rastreamento diretamente no painel da MGID
Seja para campanhas pontuais ou estratégias em múltiplas lojas, a Integração Nativa com a Shopify simplifica o rastreamento e entrega os insights necessários para otimizar resultados e impulsionar vendas.
CTR Guard: Proteção com IA Contra a Fadiga de Anúncios
A fadiga de anúncios é um desafio real. Quando os usuários veem o mesmo criativo repetidamente, o engajamento cai — e o retorno sobre investimento também. Para resolver isso, a MGID lançou o CTR Guard, uma ferramenta com inteligência artificial que monitora o desempenho da campanha, detecta sinais de esgotamento criativo e gera automaticamente novos anúncios para manter a performance em alta.
Por que o CTR Guard é tão valioso:
- Detecção proativa de esgotamento: É ativado quando o vCTR cai 15% ou mais em três dias
- Criativos gerados por IA: Cria até três novas versões para cada anúncio com baixo desempenho
- Controle flexível: Permite escolher entre revisão manual ou Auto-Launch para renovação automática
- Limites inteligentes: Define CPC, orçamento e teto de cliques para cada criativo gerado
- Lógica de pausa embutida: Pausa automaticamente a geração caso os novos anúncios não sejam ativados, evitando spam
Disponível para campanhas de produto e de feed de busca, o CTR Guard economiza tempo, reduz o trabalho manual e mantém seus criativos relevantes — tudo com otimização em tempo real via IA.
Indicadores de Entrega: Insights em Tempo Real para Otimizar Orçamento
A MGID apresentou os novos Indicadores de Entrega, uma funcionalidade no painel que ajuda anunciantes a monitorar o andamento das campanhas em relação ao tempo e ao orçamento. Em vez de comparar manualmente gasto e cronograma, agora é possível visualizar o status em tempo real por meio de indicadores simples e codificados por cores.
Impactos causados:
- Clareza instantânea sobre o ritmo da campanha com indicadores visuais (🟢 No Ritmo, 🟡 Levemente Atrasado, 🟠 Precisa de Atenção, 🔴 Muito Atrasado)
- Uso mais inteligente do orçamento, com alertas antecipados que permitem ajustar lances, verbas ou segmentações antes que a performance sofra
- Economia de tempo, eliminando a necessidade de checagens manuais e relatórios complexos
- Monitoramento padronizado em todas as campanhas -— ideal para agências e equipes internas
Com os Indicadores de Entrega, os anunciantes tomam decisões mais rápidas, com base em dados, evitando correrias de última hora e garantindo o uso eficiente do orçamento — o que é essencial para campanhas com prazos e metas definidos.
Conclusão
Todas essas atualizações foram pensadas para facilitar sua rotina, economizar seu tempo, melhorar seus resultados e dar mais controle às suas campanhas. Seja para aumentar a receita ou garantir operações mais eficientes, cada novidade vai apoiar seus objetivos e aliviar o peso do dia a dia.
Acesse agora seu painel da MGID e confira o que mudou — você pode se surpreender com os resultados.