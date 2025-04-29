Nossa série de atualizações de produto continua com novas melhorias na plataforma MGID, mas mudanças importantes. Todas essas são pensadas para melhorar desempenho, usabilidade e controle, tanto para publishers quanto para anunciantes. Confira a seguir as novidades mais recentes da MGID.

Para Publishers

Novo Criador de Widgets: Configuração Inteligente e Mais Controle para Publishers

A MGID acaba de lançar uma interface totalmente reformulada para criação de widgets dentro do novo Painel do Publisher — oferecendo uma experiência mais rápida, intuitiva e de visual clean. Este lançamento é um marco na jornada self-service, colocando o poder nas mãos dos publishers para gerenciar e monetizar seus widgets com autonomia total.

Entre os destaques da nova interface, temos:

Configuração passo a passo , garantindo fluidez e clareza em cada etapa;

, garantindo fluidez e clareza em cada etapa; Descrições aprimoradas dos formatos , para ajudar a escolher o tipo de widget mais eficaz para cada meta de monetização;

, para ajudar a escolher o tipo de widget mais eficaz para cada meta de monetização; Design mobile-first , que facilita a criação e pré-visualização dos widgets em dispositivos móveis;

, que facilita a criação e pré-visualização dos widgets em dispositivos móveis; Pré-visualização avançada, que mostra com fidelidade como o widget será exibido ao vivo.

Agora, os publishers podem criar e gerenciar todos os tipos principais de widgets — Smart, Sob o Artigo, Dentro do Artigo e Header — diretamente no novo painel. Dicas de posicionamento baseadas em performance e controles de layout flexíveis completam a atualização, tornando os testes mais simples e aumentando o potencial de receita.

Swipe Up: Uma Alternativa com Alta Visibilidade às Sticky Bars

Chegou o Swipe Up, um novo formato de monetização criado para substituir as tradicionais sticky bars com uma experiência muito mais dinâmica e envolvente. Ativado após a interação do usuário (como rolagem), o Swipe Up exibe um elemento sticky que se expande para um iframe rolável , cobrindo 85% da tela com widgets da MGID.

Disponível em duas versões:

Combinada: Une um widget In-article Impact (para engajamento) com um Smart Widget (para monetização e descoberta de conteúdo);

Une um widget In-article Impact (para engajamento) com um Smart Widget (para monetização e descoberta de conteúdo); Padrão: Exibe apenas o Smart Widget, para uma experiência mais direta.

Esse formato potencializa ao máximo os ganhos das áreas sticky. Com taxa de visibilidade acima de 80%, o Swipe Up atrai demanda premium de CPM, incluindo programática, PMP Deals e MCM — entregando resultados superiores. Em testes A/B, os publishers observaram:

Aumento de 11% no RPM (de 1,53 para 1,69);

Aumento de 15% no vRPM (de 1,64 para 1,89);

Crescimento de 30% na receita;

Margem 31% maior.

Swipe Up é uma forma mais inteligente de monetizar, sem comprometer a experiência do usuário — agora disponível para parceiros elegíveis.

Scroll Ads: Mais Visibilidade e Receita nas Posições Sob o Artigo

A MGID acaba de lançar os Scroll Ads — uma melhoria poderosa para os widgets Smart e Sob o Artigo, projetada para aumentar drasticamente a visibilidade e o engajamento dos anúncios. O formato introduz uma barra de anúncios sticky que aparece assim que o usuário começa a rolar o conteúdo, garantindo que os anúncios sejam vistos mais cedo.

Principais benefícios:

Maior visibilidade: Os anúncios aparecem logo no início da rolagem, elevando a visibilidade em até 167%;

Os anúncios aparecem logo no início da rolagem, elevando a visibilidade em até 167%; Melhor engajamento: As taxas de clique podem crescer até 25%, graças à exposição antecipada e maior atenção do usuário;

As taxas de clique podem crescer até 25%, graças à exposição antecipada e maior atenção do usuário; Mais receita: Os ganhos por widget podem subir até 30% com a performance aprimorada dos anúncios.

Nos primeiros testes, os Scroll Ads já demonstram resultados expressivos — uma excelente oportunidade para publishers maximizarem visibilidade e retorno de suas posições publicitárias.

Para Anunciantes

Rastreamento de Conversões Sem Esforço para Anunciantes da Shopify

A MGID ampliou sua funcionalidade de Integração Nativa com suporte direto à Shopify, tornando ainda mais fácil para anunciantes de e-commerce acompanharem conversões sem depender de ferramentas de terceiros. Com essa atualização, donos de lojas na Shopify podem conectar sua loja à MGID Ads com apenas alguns cliques, sem necessidade de codificação manual ou uso de plataformas externas.

Impactos causados:

Configuração em um clique: Elimina a necessidade do Google Tag Manager ou de scripts inseridos manualmente

Elimina a necessidade do Google Tag Manager ou de scripts inseridos manualmente Rastreamento preciso de conversões: Captura eventos-chave como visualizações de produto, adições ao carrinho, checkouts e compras

Captura eventos-chave como visualizações de produto, adições ao carrinho, checkouts e compras Contorna limitações da Shopify: Garante dados completos mesmo quando há restrições ao uso de UTMs ou pixels de terceiros

Garante dados completos mesmo quando há restrições ao uso de UTMs ou pixels de terceiros Fluxo de trabalho otimizado: Permite gerenciar o rastreamento diretamente no painel da MGID

Seja para campanhas pontuais ou estratégias em múltiplas lojas, a Integração Nativa com a Shopify simplifica o rastreamento e entrega os insights necessários para otimizar resultados e impulsionar vendas.

CTR Guard: Proteção com IA Contra a Fadiga de Anúncios

A fadiga de anúncios é um desafio real. Quando os usuários veem o mesmo criativo repetidamente, o engajamento cai — e o retorno sobre investimento também. Para resolver isso, a MGID lançou o CTR Guard, uma ferramenta com inteligência artificial que monitora o desempenho da campanha, detecta sinais de esgotamento criativo e gera automaticamente novos anúncios para manter a performance em alta.

Por que o CTR Guard é tão valioso:

Detecção proativa de esgotamento: É ativado quando o vCTR cai 15% ou mais em três dias

É ativado quando o vCTR cai 15% ou mais em três dias Criativos gerados por IA: Cria até três novas versões para cada anúncio com baixo desempenho

Cria até três novas versões para cada anúncio com baixo desempenho Controle flexível: Permite escolher entre revisão manual ou Auto-Launch para renovação automática

Permite escolher entre revisão manual ou Auto-Launch para renovação automática Limites inteligentes: Define CPC, orçamento e teto de cliques para cada criativo gerado

Define CPC, orçamento e teto de cliques para cada criativo gerado Lógica de pausa embutida: Pausa automaticamente a geração caso os novos anúncios não sejam ativados, evitando spam

Disponível para campanhas de produto e de feed de busca, o CTR Guard economiza tempo, reduz o trabalho manual e mantém seus criativos relevantes — tudo com otimização em tempo real via IA.

Indicadores de Entrega: Insights em Tempo Real para Otimizar Orçamento

A MGID apresentou os novos Indicadores de Entrega, uma funcionalidade no painel que ajuda anunciantes a monitorar o andamento das campanhas em relação ao tempo e ao orçamento. Em vez de comparar manualmente gasto e cronograma, agora é possível visualizar o status em tempo real por meio de indicadores simples e codificados por cores.

Impactos causados:

Clareza instantânea sobre o ritmo da campanha com indicadores visuais (🟢 No Ritmo, 🟡 Levemente Atrasado, 🟠 Precisa de Atenção, 🔴 Muito Atrasado)

sobre o ritmo da campanha com indicadores visuais (🟢 No Ritmo, 🟡 Levemente Atrasado, 🟠 Precisa de Atenção, 🔴 Muito Atrasado) Uso mais inteligente do orçamento , com alertas antecipados que permitem ajustar lances, verbas ou segmentações antes que a performance sofra

, com alertas antecipados que permitem ajustar lances, verbas ou segmentações antes que a performance sofra Economia de tempo , eliminando a necessidade de checagens manuais e relatórios complexos

, eliminando a necessidade de checagens manuais e relatórios complexos Monitoramento padronizado em todas as campanhas -— ideal para agências e equipes internas

Com os Indicadores de Entrega, os anunciantes tomam decisões mais rápidas, com base em dados, evitando correrias de última hora e garantindo o uso eficiente do orçamento — o que é essencial para campanhas com prazos e metas definidos.

Conclusão

Todas essas atualizações foram pensadas para facilitar sua rotina, economizar seu tempo, melhorar seus resultados e dar mais controle às suas campanhas. Seja para aumentar a receita ou garantir operações mais eficientes, cada novidade vai apoiar seus objetivos e aliviar o peso do dia a dia.

Acesse agora seu painel da MGID e confira o que mudou — você pode se surpreender com os resultados.