A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia sua nova parceria com a Integral Ad Science (IAS), plataforma líder global em mensuração e otimização de mídia. Essa plataforma serve para aprimorar a mensuração de anúncios, a otimização e a medição de desempenho e performance das campanhas para os anunciantes. A colaboração substitui a recentemente descontinuada Oracle Moat, posicionando a IAS como a principal solução da MGID para garantir transparência, segurança de marca e métricas precisas das campanhas.

Por meio desta parceria, a tecnologia avançada da IAS será integrada à plataforma da MGID, oferecendo, aos anunciantes, insights em tempo real sobre a qualidade, visibilidade e adequação (suitability) dos seus anúncios. Os anunciantes poderão monitorar métricas-chave como atenção, alcance, frequência e tráfego inválido, obtendo uma compreensão detalhada sobre em quais locais e como seus anúncios estão sendo visualizados, de forma a aprimorar a sua performance na rede global de publicidade nativa da MGID.

"Estamos animados para receber a IAS como nossa nova parceira de mensuração e otimização de anúncios,"

disse Sergii Denysenko, CEO da MGID.

"Com a saída da Oracle do mercado de ad tech, era crucial firmar parceria com uma empresa que compartilha nosso compromisso com a transparência, qualidade e desempenho. A tecnologia de ponta da IAS proporciona, aos nossos anunciantes, confiança contínua na integridade de suas campanhas, ao mesmo tempo que oferece insights precisos para otimizar resultados e proteger a integridade da marca."

Agora, os anunciantes que utilizam a plataforma da MGID terão acesso às robustas ferramentas de relatórios da IAS, permitindo medir a eficácia dos anúncios em diversos canais e ambientes. Esses insights ajudarão os anunciantes a refinarem suas estratégias, garantindo que as suas campanhas alcancem os públicos certos em ambientes seguros, adequados, com boa visibilidade e livres de fraudes. Esses recursos aprimorados irão gerar ainda mais valor para cada impressão de anúncio, de forma alinhada aos objetivos das campanhas dos anunciantes.

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