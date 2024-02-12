Temos o prazer de apresentar o MGID Ads 2.0 ‒ a ferramenta definitiva para lançamentos de campanhas publicitárias bem-sucedidas. Essa plataforma atualizada apresenta um novo visual e uma série de novos recursos poderosos, ajudando-o a obter resultados excepcionais e a liberar seu potencial de publicidade.

Experimente insights aprimorados com o MGID Ads 2.0

Além de insights aprimorados, configurações de alto nível e relatórios de desempenho, o MGID Ads 2.0 apresenta relatórios personalizados para ajudá-lo a analisar seus dados com eficiência. Além disso, maximize o retorno sobre os gastos com anúncios (ROAS) com a tecnologia alimentada por IA, criada especificamente para aumentar o desempenho dos anúncios e o envolvimento do usuário.

Design elegante e intuitivo

O design atualizado da nossa plataforma garante uma interface moderna e fácil de usar que é extremamente rápida e responsiva. Quer você prefira um tema claro ou escuro, a MGID Ads 2.0 oferece opções de personalização para aprimorar a experiência geral do usuário.

Configuração de campanha sem esforço

Configure campanhas com nosso processo simplificado, agora duas vezes mais rápido e mais intuitivo do que nunca. Além disso, a MGID Ads 2.0 oferece campos otimizados e opções de segmentação simplificadas, tornando a configuração da campanha muito fácil. Além disso, aproveite o novo recurso de cálculo de CPC recomendado na seção Orçamento e Programação para aprimorar o gerenciamento de campanhas.

Maximização do impacto criativo

Experimente um impacto criativo maximizado com nosso eficiente fluxo de trabalho criativo. Lance 100 criativos simultaneamente, utilizando campos de texto opcionais para descrições atraentes e botões de chamada para ação. Escolha entre opções flexíveis de seleção de imagens, incluindo ferramentas de IA incorporadas, galeria de ações, upload direto ou URLs de imagens, e visualize seus criativos em vários tamanhos e formatos para garantir uma apresentação ideal. Recurso de criação de imagens com IA da MGID ajuda você a criar peças publicitárias exclusivas que melhor representam sua marca e sua mensagem. Com avisos simples e dicas intuitivas que o orientam durante o processo, você pode gerar imagens um número ilimitado de vezes até ficar satisfeito com o resultado.

Otimização orientada por dados

Impulsione a otimização orientada por dados e obtenha uma compreensão abrangente do desempenho de sua campanha com nossa gama ampliada de métricas disponíveis - de 9 a 27. Personalize seu Dashboard selecionando as métricas mais importantes para você, garantindo que seu Dashboard reflita suas metas de publicidade exclusivas.

Com o MGID Ads 2.0, temos o compromisso de fornecer as ferramentas e os recursos de que você precisa para ter sucesso em seus empreendimentos publicitários. Experimente o futuro do gerenciamento de campanhas publicitárias com a MGID Ads 2.0 hoje mesmo.