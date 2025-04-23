Temos boas notícias para nossos parceiros de autoatendimento. Com o recente lançamento da MGID, o Painel do Editor atualizado ficou muito mais poderoso. Trata-se da interface de criação de widgets. Nela, você pode criar e gerenciar widgets diretamente no novo painel, com uma experiência mais fluida e intuitiva do que nunca.

Este é um grande passo em direção à funcionalidade completa na plataforma atualizada, aprimorado não apenas em termos de disponibilidade, mas também em termos de usabilidade e design. Venha descobrir o que há de novo e como aproveitar ao máximo a interface de criação de widgets.

O Que É Novo na Interface de Criação de Widget

A MGID reconfigurou completamente a experiência de configuração de widgets com foco em simplicidade, clareza e otimização móvel. Veja o que mudou:

Processo claro, passo a passo: Você sempre saberá qual é o próximo passo ao configurar um novo widget.

Você sempre saberá qual é o próximo passo ao configurar um novo widget. Descrições detalhadas de formato: Obtenha melhor orientação para escolher o tipo de widget certo para sua estratégia de monetização.

Abordagem mobile-first: Esteja você trabalhando do seu telefone ou visualizando layouts móveis, tudo funciona perfeitamente.

Esteja você trabalhando do seu telefone ou visualizando layouts móveis, tudo funciona perfeitamente. Visualização aprimorada do widget: Tenha uma ideia melhor de como seu widget será antes de ser publicado.

Esta atualização completa os recursos principais do novo painel, tornando-o uma plataforma completa para editores que desejam controle total, gerenciamento fácil e melhores oportunidades de receita.

Lembrando os Principais Formatos de Widget da MGID

Se você está planejando seus posicionamentos ou testando novas estratégias de monetização, aqui está um rápido resumo dos nossos principais tipos de widgets e como eles funcionam melhor juntos:

Smart Widget: Layout adaptável com rolagem infinita, ótimo para receita máxima.

Layout adaptável com rolagem infinita, ótimo para receita máxima. Under Article Widget: Melhor para posicionamento logo após o conteúdo, especialmente em artigos longos.

Melhor para posicionamento logo após o conteúdo, especialmente em artigos longos. In-Article Widgets (Impacto, Principal, Carrossel): Ótimos para quebrar o conteúdo e manter os usuários engajados ao longo do artigo.

Ótimos para quebrar o conteúdo e manter os usuários engajados ao longo do artigo. Header Widget: Visibilidade no topo da página, frequentemente útil para branding ou reengajamento.

Dicas de Posicionamento Focadas em Monetização

Entenda como tirar o máximo proveito de seus widgets — com base em dados de desempenho reais e melhores práticas de editores de alto rendimento.

Melhores Zonas de Posicionamento para Monetização

Ponto Abaixo do Artigo (Smart Widget ou Under Article Widget)

Este é o seu centro de receita, então não o subestime!

Use formatos que exibam o maior número possível de criativos , idealmente, Smart Widget com rolagem infinita.

, idealmente, Smart Widget com rolagem infinita. Posicione-o diretamente após o artigo , antes dos comentários ou blocos como o Internal Exchange.

, antes dos comentários ou blocos como o Internal Exchange. Escolha tamanhos de criativos maiores : eles naturalmente atraem mais atenção.

: eles naturalmente atraem mais atenção. Fique de olho na taxa de visibilidade. Isso indica a porcentagem de usuários que veem seu widget. Se for baixa (por exemplo, devido a leituras longas), ative o botão "Ler Mais" para melhorá-la.

Ponto No Artigo (Impacto, Principal, Carrossel)

Perfeito para artigos mais longos, pois mantém o engajamento alto durante a rolagem.

Os formatos Impacto e Principal geralmente apresentam o melhor desempenho.

geralmente apresentam o melhor desempenho. Tem conteúdo de formato longo? Use vários widgets dentro do artigo espaçados ao longo do texto para manter a visibilidade.

Ponto do Cabeçalho

Widgets no topo da página são ótimos se posicionados corretamente.

Procure uma posição próxima (mas não no) topo da página (antes ou depois do título). Os usuários frequentemente rolam rapidamente pelo topo.

(antes ou depois do título). Os usuários frequentemente rolam rapidamente pelo topo. Ao usar formatos fixos, certifique-se de que o widget permaneça totalmente visível em todos os dispositivos.

Melhores Práticas para o Uso Eficaz de Widgets

Quer que seus widgets trabalhem mais e tragam melhores resultados? Estas recomendações o ajudarão a evitar erros comuns e a tirar o máximo proveito de cada impressão.

Verifique como os Widgets Aparecem em Diferentes Dispositivos e Fontes

Widgets precisam ter boa aparência e funcionar corretamente em todos os lugares.

Teste seus artigos em desktop e mobile.

Tente abri-los via Google, Facebook, visitas diretas e referências de terceiros — algumas fontes podem afetar o layout ou o comportamento.

— algumas fontes podem afetar o layout ou o comportamento. Um layout quebrado pode arruinar o CTR e a experiência do usuário, então faça disso parte de sua verificação regular.

Considere o Layout: Espaçamento, Fluxo e Posição

Onde e como você posiciona os widgets faz a diferença.

Sempre deixe pelo menos um parágrafo de texto entre os widgets . Se você os colocar um após o outro, o CTR geralmente cai.

. Se você os colocar um após o outro, o CTR geralmente cai. Evite colocar um widget logo após uma imagem de cabeçalho , pois os leitores tendem a rolar rapidamente. É mais eficaz colocar o widget após um corpo de texto.

, pois os leitores tendem a rolar rapidamente. É mais eficaz colocar o widget após um corpo de texto. Certifique-se de que todo artigo inclua um widget: essa é a única maneira de capturar todo o seu potencial de tráfego.

Use Códigos Separados para Cada Widget

Mesmo que você esteja usando o mesmo formato, não copie o mesmo código.

Quer dois widgets abaixo do artigo? Crie dois widgets separados no seu painel e use seus códigos únicos.

no seu painel e use seus códigos únicos. Isso ajuda você a rastrear o desempenho, gerenciar os posicionamentos facilmente e evitar conflitos técnicos.

A Qualidade do Tráfego Importa

Não importa o quão bem você posicione seus widgets, o tráfego de baixa qualidade prejudicará seus resultados.

Concentre-se em atrair usuários reais com interesse genuíno em seu conteúdo.

em seu conteúdo. Bots, tráfego de baixo engajamento ou campanhas pagas agressivas podem gerar números, mas não receita.

Use Títulos Inteligentes e em Conformidade com as Políticas

Os títulos dos widgets dão o tom: use-os para guiar a atenção.

Títulos como "Você pode gostar", "Recomendado para você" ou "Leituras interessantes" despertam a curiosidade.

ou despertam a curiosidade. Evite qualquer coisa como "Clique aqui", "Clique duas vezes" ou chamadas diretas para ação. Isso é uma violação da política e pode levar a problemas de monetização.

Pronto para Experimentar?

Acesse seu painel MGID e teste a nova interface de criação de widgets hoje mesmo. É mais rápido, mais inteligente e foi construído para ajudar você a ganhar mais a cada visita.