A Kiwify faz parte da esfera do e-commerce, oferecendo aos afiliados e aos vendedores a oportunidade de ganhar dinheiro. Há dois elementos principais na plataforma:

O programa de afiliados da Kiwify que ajuda a plataforma a atingir um público mais amplo;

Um mercado e-commerce em que os vendedores podem expor seus produtos a possíveis compradores.

Em parte, graças aos afiliados da Kiwify, a plataforma teve um aumento de popularidade no Brasil. Combinado com sua abordagem de publicidade localizada, parcerias estratégicas e investimentos tecnológicos, estamos confiantes de que a Kiwify continuará a contribuir para o sucesso de seus afiliados e vendedores. Nesta postagem, vamos nos aprofundar nos detalhes da plataforma Kiwify e explicar como integrá-la à MGID.

Kiwify: Como funciona

A Kiwify pode ser uma plataforma de e-commerce, mas não espere encontrar o tipo de produtos que você normalmente veria na Amazon. Se você quiser ser um afiliado da Kiwify, lembre-se de que o foco aqui são os recursos de e-learning. Nesse sentido, é muito semelhante à Udemy e à Coursera porque seu mercado-alvo é o mercado de EdTech e B2C. Quer saber como ganhar dinheiro com os produtos afiliados da Kiwify? Primeiro, você precisa entender como a plataforma funciona.

O vendedor cria um curso. Ele o coloca na plataforma. As pessoas o compram.

Para ser bem-sucedido como afiliado da Kiwify, sua função é ajudar os vendedores a alcançar um mercado mais amplo promovendo seus cursos - entraremos em mais detalhes sobre isso mais tarde. Por enquanto, vamos prosseguir com o registro da conta.

Como criar uma conta na Kiwify

Para acessar todas as possibilidades de gerar renda na Kiwify, primeiro você precisa criar uma conta, o que não deve levar mais de dois minutos. Como participar do Kiwify? É um processo simples de três etapas.

Clique no botão Register Now (Registrar agora) no canto superior direito da tela. Indique suas credenciais de login e confirme que leu os termos e condições. Conclua seu registro na Kiwify clicando no botão Create Account (Criar Conta).

Observe que você deve ter um CPF ou CNPJ brasileiro e uma conta bancária brasileira para poder prosseguir. Se você não tiver nenhum desses itens, crie uma conta Kiwify somente depois de preencher esses requisitos.

Se você é um estrangeiro que deseja entrar no mercado brasileiro, deve ser um residente legal ou uma pessoa jurídica brasileira.

Você deve se registrar como Pessoa Física ou Jurídica?

Como afiliado ou vendedor da Kiwify, você pode pensar que o registro como pessoa física é a única opção. Afinal de contas, você é uma pessoa física. No entanto, antes de prosseguir com seu registro na Kiwify, você deve considerar os impostos. Falaremos mais sobre os números em breve, mas, por enquanto, tente responder a essas perguntas:

Desejo trabalhar como afiliado ou produtor de conteúdo da Kiwify?

Posso pagar taxas adiantadas antes de começar?

Quero ficar com a maior parte de minha renda proveniente de cursos vendidos ou de vendas como afiliado da Kiwify?

Suas respostas a essas perguntas determinarão o melhor caminho a seguir ao decidir se inscrever como pessoa física ou jurídica.

Entendendo as taxas de imposto para um afiliado da Kiwify ou Info Producer

Como pessoa física, sua taxa de imposto pode variar de 7,50% a 27,50%, independentemente de estar operando como afiliado da Kiwify ou produtor de conteúdo. Mas, como empresa, isso se torna mais complicado. Os criadores de cursos e livros eletrônicos são tributados com base no produto digital produzido. Enquanto isso, um afiliado da Kiwify registrado como pessoa jurídica pode ser tributado de 6% a 16,33%, dependendo do método de tributação utilizado. Portanto, se você quiser saber como ganhar dinheiro, é melhor vender os produtos da Kiwify a partir de uma pessoa jurídica (CNPJ). Portanto, investir um pouco de trabalho e dinheiro para se estabelecer como uma empresa pode compensar tremendamente no longo prazo.

Kiwify: Como ganhar dinheiro com a plataforma

Vamos supor que você tenha criado uma conta na plataforma Kiwify. Você terá oficialmente duas maneiras de ganhar dinheiro: criar infoprodutos ou vendendo como afiliado da Kiwify. Independentemente do caminho escolhido, você terá três métodos de pagamento: cartão de crédito, boleto ou Pix. As vendas feitas por meio desses métodos de pagamento são liberadas em 15 dias, 1 dia ou instantaneamente.

Se você decidir se concentrar em ganhar dinheiro com os melhores produtos para vender na plataforma Kiwify, lembre-se de que haverá uma reserva de segurança. É dela que os fundos serão retirados no caso de um cliente solicitar um reembolso.

Como Vender na Kiwify com Sucesso: Dicas para Conteúdo e Preço de Assinatura

O maior obstáculo é fazer com que as pessoas comprem seu produto. No entanto, o trabalho não termina com a criação dos melhores produtos para vender na Kiwify e persuadir os usuários a fazer uma compra única. Sua meta é gerar renda de forma consistente, o que pode ser feito seguindo estas dicas:

Considere o custo de atrair um afiliado de ponta da Kiwify, além de suas despesas gerais e custos operacionais; Crie vários pacotes de assinatura para acomodar compradores em uma faixa de orçamento mais ampla; Pesquise o que os concorrentes estão cobrando; Venda seu produto Kiwify de forma independente e como parte do pacote; Monitore e ajuste os preços com base na resposta do mercado; Seja transparente e específico sobre o que está incluído em seu produto.

Principais Recursos e Informações Sobre a Plataforma de Afiliados da Kiwify: O que você precisa saber?

Como todos nós já sabemos, a Kiwify tem um programa de afiliados. Ele permite que você ganhe dinheiro com os produtos digitais e as assinaturas que estão atualmente disponíveis na plataforma de afiliados da Kiwify. Isso é muito bom, mas como funciona? Ao discutir os principais recursos da Kiwify para afiliados, você terá uma ideia melhor de como pode fazer com que ele funcione para você. Nas seções a seguir, entraremos em mais detalhes sobre a estrutura exclusiva de afiliados que você encontrará com seu registro de afiliado da Kiwify. Como parte dessa seção, também apresentaremos dicas para aproveitar esses recursos.

Mercado de afiliados: Veja todos os produtos digitais que você pode vender

Como a Kiwify funciona? A estrutura de comissão é um pouco complicada (falaremos sobre isso mais tarde), mas tudo começa no mesmo lugar: o mercado de afiliados. Aqui, você verá todos os produtos digitais e assinaturas dos quais um afiliado da Kiwify pode receber uma comissão. Para garantir que seus esforços não sejam em vão, nem todos os produtos da seção de comércio eletrônico do site estão incluídos aqui. Certos critérios devem ser atendidos antes que um afiliado da Kiwify possa considerar um produto no mercado:

Deve ter pelo menos 5.000 reais em vendas.

A taxa de chargeback deve ser inferior a 3%.

A taxa de reembolso deve ser inferior a 15%.

Após atender às condições, poderá ser disponibilizada no marketplace.

Dicas de Seleção de Produtos para Todos os Afiliados da Kiwify

Embora você tenha uma infinidade de produtos para escolher, isso não significa que deva optar por todos eles! Afinal, isso apenas dividiria sua atenção. Portanto, ao selecionar produtos como afiliado da Kiwify, tenha em mente estas dicas:

Considere o preço e a comissão do produto: Aqui, o vendedor é responsável por determinar as taxas de comissão. Portanto, um afiliado responsável da Kiwify deve tentar obter o melhor negócio.

Aqui, o vendedor é responsável por determinar as taxas de comissão. Portanto, um afiliado responsável da Kiwify deve tentar obter o melhor negócio. Concentre-se em produtos em ascensão: A demanda por eles não será tão alta, portanto, a probabilidade de obter crédito por uma venda de afiliado da Kiwify é maior.

A demanda por eles não será tão alta, portanto, a probabilidade de obter crédito por uma venda de afiliado da Kiwify é maior. Leia as avaliações do produto: Se as avaliações não forem boas, a probabilidade de um reembolso ser emitido é alta. Portanto, evite-as o máximo possível.

Sistema de Aprovação de Afiliados: Como ser um afiliado da Kiwify para um vendedor específico

O mercado está aí para que você explore suas opções. Mas o que acontece depois que você escolhe? O fato de você querer se tornar um afiliado da Kiwify para um produto não significa que você será aprovado. O proprietário do produto tem a liberdade de aceitar ou rejeitar solicitações. Para facilitar o processo, alguns proprietários definem a aprovação do afiliado Kiwify como automática. Isso permitirá que você comece a trabalhar imediatamente. No entanto, se ela estiver configurada como manual, você terá de aguardar a aprovação de sua inscrição para poder promover o produto. Não há prazo para analisar cada solicitação, portanto, você pode ficar esperando por um tempo se o vendedor não estiver ativo na plataforma.

Como um Afiliado da Kiwify Pode Aumentar suas Chances de Aprovação?

Se os vendedores estiverem aceitando automaticamente os candidatos, suas chances de ser aprovado como afiliado da Kiwify são literalmente de 100%. No entanto, se eles forem mais criteriosos com relação às pessoas que podem se afiliar, esteja preparado para dar o seu melhor. Você terá uma chance maior de se tornar um afiliado oficial da Kiwify se seguir estas etapas:

Use as mídias sociais para marketing;

Melhore as taxas de engajamento para mostrar seu potencial de gerar dinheiro;

Certifique-se de que suas plataformas de mídia de afiliados da Kiwify estejam visíveis para os criadores de produtos de informação;

Posicione-se como confiável;

Tornar óbvio que sua plataforma é adequada para o produto.

Link de Convite de Afiliado: Como os vendedores podem convidar pessoalmente um possível afiliado da Kiwify

Os produtos e cursos que você vê no marketplace podem não representar a totalidade de todas as ofertas direcionadas à EdTech conectadas à Kiwify. Isso ocorre porque os vendedores têm a opção de optar por não exibir suas ofertas no mercado da Kiwify; portanto, elas não são visíveis para todos os afiliados registrados na plataforma. No entanto, se eles ainda quiserem ajuda para promover e vender, poderão usar um link de convite de afiliado da Kiwify. Com isso, eles podem enviar diretamente o link para as pessoas que desejam em suas equipes. Depois, cabe a essas pessoas decidir se aceitam ou não o convite. O legal aqui é que você pode ser convidado mesmo que ainda não seja um afiliado da Kiwify. Você só precisará criar uma conta antes de prosseguir.

Como Você é Convidado para ser um Afiliado da Kiwify para Produtos de Alto Rendimento?

Você lembra das dicas para aumentar suas chances de aprovação de afiliados para um produto ou assinatura? Elas também se aplicam aqui. Entretanto, como as informações não são exibidas, como você saberá quais vendedores podem se beneficiar potencialmente de um afiliado da Kiwify? É aí que entra a geração de leads. Uma pesquisa rápida gerará uma lista de sites com os quais você pode entrar em contato. Mostre um caso forte de por que você seria uma ótima adição à equipe e peça o link de afiliado da Kiwify na resposta deles. Uma resposta positiva (ou qualquer resposta) pode não ser garantida, mas o potencial de ganho com esses produtos é muito maior porque eles não estão no mercado.

Entendendo o Mercado Brasileiro: Uma etapa crucial para aprender a vender como afiliado na Kiwify

Ao entender as necessidades e preferências exclusivas do mercado brasileiro, você estará em uma posição melhor para responder. Se você deseja ser um afiliado bem-sucedido da Kiwify, conhecimento é poder! Na seção anterior, você aprendeu sobre um recurso exclusivo da Kiwify: o criador do curso ou do infoproduto decide se quer você como afiliado da Kiwify. Ele também é responsável por quanto você será pago. Portanto, seu sucesso depende de muitas coisas, incluindo:

Ser aceito pelo proprietário de um produto lucrativo como afiliado da Kiwify;

Avaliar o potencial de ganho de um produto no qual você está interessado;

Direcionar o público-alvo certo e escolher as plataformas de publicidade certas.

Vender na Kiwify: Como ser um Afiliado que se Adapta com Sucesso ao Mercado Brasileiro

Independentemente do que você esteja vendendo, uma das principais coisas que você terá que fazer é conhecer seu público. Então, para ter sucesso como afiliado da Kiwify, o que você precisa saber? Aqui estão alguns fatos sobre o mercado brasileiro que você deve considerar (a maioria dos quais encontramos em um relatório de 2023 da Reach Capital).

Os brasileiros passam, em média, 3,7 horas nas mídias sociais por dia, o que torna esse um bom lugar para anunciar para um afiliado da Kiwify. Os usuários de iOS têm um poder de compra maior, o que significa que pode ser mais lucrativo visar esse mercado. Os brasileiros usam a educação on-line para acessar programas que não estão disponíveis localmente. Como afiliado da Kiwify, isso representa uma oportunidade para você promover programas sob demanda que não estão disponíveis no país.

Considerações Legais para Usuários do Programa de Afiliados e Vendedores da Kiwify

Entrar às cegas em relação a questões regulatórias pode impedi-lo de atingir suas metas. Portanto, para ter sucesso, você deve considerar as seguintes diretrizes legais:

Limites sobre quem pode vender: Antes de tentar aprender como se tornar um afiliado ou vendedor da Kiwify, certifique-se de ter seu CPF ou CNPJ em mãos. Tributação: Como mencionado, pessoas jurídicas e físicas são tratadas de forma diferente, em termos de tributação. Como afiliado da Kiwify, você não será tributado se sua renda mensal for baixa. No entanto, quando começar a realmente ganhar, você poderá acabar pagando mais. Lei de proteção ao consumidor: Quer aprender a vender na Kiwify como afiliado? Limite-se a vender produtos de informação que você sabe que funcionam. Como vendedor, você pode evitar reembolsos mantendo os padrões de qualidade.

Vendendo Como um Afiliado da Kiwify: Como funciona com a integração da MGID via Webhooks

O uso da integração do MGID via webhooks permite que você desfrute de recursos de gerenciamento de campanha aprimorados e contínuos:

A Kiwify suporta a integração de rastreamento no painel via webhooks, permitindo a passagem sem esforço de dados de conversão para o MGID.

Na MGID, oferecemos até três pontos de extremidade para rastrear várias conversões no processo de checkout (por exemplo, produto adicionado ao carrinho, carrinho abandonado, pedido feito etc.).

Ao rastrear as conversões na Kiwify, os usuários obtêm acesso a estatísticas abrangentes em nossos dashboards recém-aprimorados, permitindo que eles otimizem as campanhas de acordo.

A MGID facilita a geração de vendas, ajudando você a aumentar sua renda e a encontrar novas maneiras de melhorar seu ROI.

Como a plataforma Kiwify funciona na conexão com a MGID

O acesso a esses recursos é obtido por meio da integração. Você pode acessar esta página para obter instruções mais detalhadas, mas isso é o que você precisa fazer ao aprender como ser um afiliado na Kiwify:

Configuração do Webhook: Navegue até o acompanhamento de conversões e selecione Webhook, escolha Kiwify na lista suspensa da plataforma de terceiros e crie o evento desejado para obter o URL do Webhook.

Navegue até o acompanhamento de conversões e selecione Webhook, escolha Kiwify na lista suspensa da plataforma de terceiros e crie o evento desejado para obter o URL do Webhook. Transmissão e processamento de dados: Na Kiwify, abra o Webhook em aplicativos e cole a URL gerada no lado do MGID para esse evento.

Na Kiwify, abra o Webhook em aplicativos e cole a URL gerada no lado do MGID para esse evento. Execução da ação: Iniciar uma conversão de teste.

Iniciar uma conversão de teste. Confirmação e feedback: Verificar se a integração com a plataforma de afiliados da Kiwify foi bem-sucedida.

Se houver um problema, nossa equipe de suporte do MGID terá prazer em ajudar a detectar o problema com o registro de afiliado da Kiwify, caso a falha seja da plataforma.

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A Kiwify é uma plataforma poderosa que capacita os alunos com todos os tipos de conhecimento, removendo a barreira da localização para o acesso à informação. Como afiliado da Kiwify, você terá uma grande participação em tornar isso uma realidade. É por isso que você precisa trabalhar duro para garantir que conectará seu público aos produtos certos, sendo visto como um afiliado de alta qualidade da Kiwify. Quando estiver lá, a próxima etapa é maximizar seu potencial de renda. A publicidade nativa permite que você se conecte ao público com maior probabilidade de se interessar pelo produto afiliado da Kiwify que você está promovendo. E ao inscrever-se na MGID, você terá toda a ajuda de que precisa.

Apoiamos a integração da Kiwify e temos as ferramentas de que você precisa para ter sucesso.