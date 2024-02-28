Saber como iniciar o marketing de afiliados é uma etapa importante para gerar vendas sem usar seu próprio dinheiro. Mas qual plataforma você deve usar para falar com seu público? O e-mail marketing para afiliados é um meio frequentemente ignorado porque os anunciantes preferem opções que proporcionem o maior alcance. Entretanto, essa é uma perspectiva muito míope. Os e-mails são mais íntimos e permitem que você introduza canais de comunicação adicionais.

É por isso que é tão importante aprender a dominar uma sequência de e-mail-marketing para afiliados. Para saber mais sobre isso, continue lendo. Nosso artigo detalhado abordará tudo o que você precisa saber sobre esse tema.

Aprendendo o Básico: O Que é E-Mail Marketing para Afilliados?

O marketing de afiliados consiste em vender produtos que você não criou ou produziu. Isso é muito benéfico tanto para os profissionais de marketing, que recebem uma comissão por suas vendas, quanto para as empresas que desejam ampliar o alcance de seu público. O e-mail marketing para afiliados simplesmente usa o e-mail como meio de comunicação. No entanto, se você quiser ter sucesso aqui, provavelmente terá de investir em habilidades específicas de marketing por e-mail, bem como em algumas ferramentas de marketing por e-mail para afiliados. Para começar, aqui estão os princípios básicos do que você precisará:

Uma lista de e-mails Um produto ou serviço para vender Proficiência em escrever e-mails Uma maneira de medir o sucesso de sua campanha

Quando você tem esses quatro ingredientes, pode ganhar muito!

Relevância do E-mail Marketing para Afiliados: Por que usar o e-mail?

O apelo inicial dos e-mails já se foi há muito tempo. Mas isso não significa que ele deixou de ser um meio lucrativo para os profissionais de marketing de todo o mundo. O e-mail marketing para afiliados ainda é eficaz hoje em dia devido a esses fatores.

Acessibilidade: Não há necessidade de fazer lances para espaço de anúncio, portanto, seus custos gerais serão menores.

Não há necessidade de fazer lances para espaço de anúncio, portanto, seus custos gerais serão menores. Maior nível de confiança: O público-alvo do e-mail marketing de afiliados está na parte inferior do funil de marketing, portanto, pode ser mais fácil de converter.

O público-alvo do e-mail marketing de afiliados está na parte inferior do funil de marketing, portanto, pode ser mais fácil de converter. Comunicação direta: Mesmo que você esteja usando amostras de modelos de e-mail para seu marketing de afiliados, a comunicação é muito mais personalizada em comparação com outros meios.

Mesmo que as tendências evoluam, as vantagens do e-mail o tornam valioso para os profissionais de marketing de afiliados.

Passos para Lançar uma Campanha Bem-Sucedida de E-Mail Marketing para Afiliados

Se você estiver interessado em usar o e-mail marketing para aprimorar seus esforços de marketing de afiliados, ótimo! Você acabou de criar uma nova oportunidade para gerar vendas. A próxima etapa é lançar uma campanha. Como afiliado de marketing por e-mail, você quer fazer tudo com perfeição, pois muitas coisas podem alterar suas taxas de conversão. Para ajudá-lo a começar, abordaremos todo o processo passo a passo.

Passo #1: Escolha o melhor serviço de e-mail para seus esforços de marketing de afiliados

Gostamos de pensar nessa etapa como um carpinteiro escolhendo as suas ferramentas para o trabalho. Você está criando uma campanha para ganhar dinheiro. Portanto, você precisa ter o melhor software de marketing por e-mail para marketing de afiliados. Para encontrar o mais adequado para você, procure estes recursos:

Análise e automação;

Ferramentas fáceis de usar;

Recursos de segmentação;

Altas taxas de capacidade de entrega;

Suporte ao cliente responsivo.

Sua capacidade de identificar o melhor serviço de marketing por e-mail para afiliados pode ajudar ou atrapalhar seu sucesso. Portanto, considere o que você precisa. A partir daí, compare os recursos e os pacotes disponíveis.

Passo #2: Escolha um entre os melhores programas de e-mail marketing para afiliados

É isso mesmo, estamos falando sério: escolha sua primeira opção. Para maximizar o impacto da campanha, você deve se concentrar em apenas uma empresa. Isso permite que seu público se familiarize melhor com o produto ou serviço que você está tentando vender por meio do marketing por e-mail de afiliados. Mas o que exatamente torna algo o melhor? Isso é altamente subjetivo. Portanto, considere o que é importante para você e parta daí. No entanto, sinta-se à vontade para participar de todos os programas de e-mail marketing para afiliados que existem! Você sempre poderá criar uma campanha separada para eles mais tarde.

Passo #3: Selecione os produtos ou serviços que você deseja promover

Os programas de e-mail marketing para afiliados contabilizam todas as vendas feitas usando seu link. Portanto, mesmo que você não endosse um determinado produto ou serviço, ainda assim receberá sua comissão por ele.

Passo #4: Crie sua lista de e-mails

Para fazer com que as pessoas concordem em fornecer seus endereços de e-mail para sua campanha de e-mail marketing para afiliados, você precisa oferecer uma forma de incentivo. Alguns exemplos incluem:

Oferecer um ímã gratuito em troca do endereço de e-mail;

Anunciar que você está publicando conteúdo exclusivo para o boletim informativo que está criando;

Exigir o endereço de e-mail do afiliado antes de fornecer acesso a uma comunidade que você criou.

If done right, you’ll have a list you can use for affiliate email marketing. Just be sure to make good on whatever promises you make.

Passo #5: Segmente sua lista de e-mails

O e-mail marketing para afiliados envolve um call to action forte (Falaremos mais sobre isso mais tarde!) Portanto, você precisa ter certeza de que sua mensagem ressoa fortemente em seu público. Uma ótima maneira de fazer isso é por meio da segmentação de mercado. Aqui, você está criando sub-listas que podem ser tratadas como públicos separados para o e-mail marketing para afiliados. Você pode segmentar sua lista de e-mails com base no seguinte:

Localização

Idade

Hobbies

Nível de escolaridade

Prioridades

Você pode até mesmo se basear na forma como recebeu o endereço de e-mail deles, pois isso pode revelar o interesse deles! Há outras maneiras de realizar a segmentação de mercado, portanto, fique à vontade para explorar as possibilidades.

Passo #6: Crie um conteúdo de e-mail atraente

Agora, concentramos nossa atenção no evento principal: seu conteúdo! Se você ainda não sabe como escrever um e-mail para marketing para afiliados, sugerimos que utilize os recursos confiáveis que existem por aí. Os especialistas em e-mail marketing já dominam a criação de e-mails atraentes, portanto, você pode evitar os erros deles e ganhar mais dinheiro no processo. Se você precisar usar um modelo de e-mail frio para marketing de afiliados, fique à vontade!

E lembre-se, não seja tímido ao pedir esse clique. Um call to action forte é importante se você quiser converter. Ele pode ser colocada em várias partes do e-mail. Se for apropriado, com base em como você estruturou o e-mail, você pode até repetir o CTA algumas vezes.

Passo #7: Escreva linhas de assunto eficazes

Agora, como podemos garantir que sua peça de e-mail marketing para afiliados receba a atenção que merece? Comece com uma linha de assunto atraente. Pense na linha de assunto como a primeira impressão. Em apenas algumas palavras, sua linha de assunto determinará se sua mensagem (e a oportunidade de ganhar comissões) será ouvida. Existem práticas recomendadas estabelecidas para ajudá-lo a começar, mas sempre ouça os dados. Observe as taxas de abertura para determinar a quais linhas de assunto de e-mail marketing de afiliados seus leitores respondem mais.

Passo #8: Publique e receba suas comissões!

Publique seus e-mails e veja as comissões chegarem. Essa parte do e-mual marketing para afiliados é algo que você define, portanto, não precisa enviar os e-mails manualmente. Considere o horário em que seu público lê os e-mails para garantir que você esteja no topo das caixas de entrada. Por fim, dê uma última lida em seus e-mails para tentar detectar erros que talvez não tenham sido detectados durante o processo de edição.

Se você tiver feito o e-mail marketing para afiliados corretamente, deverá conseguir gerar vendas com seus e-mails. Mas, se não estiver satisfeito com os resultados, analise os dados e veja quais ajustes precisam ser feitos.

Dicas de especialistas em e-mail marketing para profissionais de marketing de afiliados

Na seção anterior, você aprendeu a executar uma campanha bem-sucedida de e-mail marketing para afiliados, mas isso não é suficiente para gerar um pagamento saudável. Se quiser levar o e-mail marketing para afiliados para o próximo nível, não perca o conteúdo da próxima subseção. Essas dicas de especialistas ajudarão a maximizar o sucesso de sua lista de e-mails. O e-mail marketing para afiliados nunca foi tão fácil, graças a essas dicas de especialistas testadas e comprovadas que podem funcionar em todos os nichos e setores.

Dica do Especialista #1: Envie mais de um e-mail para seus esforços de e-mail Marketing para afiliados

Isso simplesmente segue o princípio do retargeting. Pense em sua última compra on-line. Se ela fosse anunciada apenas uma vez, você provavelmente teria se esquecido dela! É isso que você está tentando evitar com o e-mail marketing para afiliados. A verdade é que nem todos estão prestando atenção em você. Portanto, você precisa lutar para ser ouvido! Isso significa convencer as pessoas a agir:

Apresentar ângulos diferentes para o conteúdo de seu e-mail marketing para afiliado;

Venda de produtos diferentes no mesmo programa

Fornecer mais informações sobre o produto.

Dica do Especialista #2: Não subestime o poder das linhas de assunto no e-mail marketing para afiliados

No e-mail marketing para afiliados, a leitura da mensagem depende do fato de os destinatários clicarem no próprio e-mail. O fato de essa ação ser realizada ou não depende de muitos fatores, inclusive do impacto de sua linha de assunto. Para tirar o máximo proveito de cada e-mail, certifique-se de que sua linha de assunto

Crie intriga e curiosidade;

Seja relevante para o corpo do e-mail;

Comunique um valor ou benefício.

O mais importante é que ele não deve conter nenhum acionador de spam que impeça sua visualização!

Dica do Especialista #3: Monitore suas taxas de entregabilidade

Por falar em não ser visto, as taxas de capacidade de entrega de seus esforços de marketing por e-mail de afiliados devem ser altíssimas! A taxa de entregabilidade é a porcentagem de seus e-mails que chegam aos destinatários. Portanto, uma queda repentina significa que algo deu errado. Aqui estão alguns fatores que podem afetar a capacidade de entrega de sua campanha de e-mail marketing para afiliados:

Sua consistência no envio de e-mails;

Aberturas e cliques de seus assinantes;

Reclamações de spam;

A reputação de seus provedores de serviços de e-mail;

Qualidade de sua lista.

Há muitos outros fatores, mas esses devem lhe dar uma ideia de onde procurar se essas taxas começarem a cair.

3 Desafios e Soluções para o E-mail Marketing para Afiliados

O marketing por e-mail tem seus desafios. Há muitas partes móveis que podem afetar o ROI de sua campanha. Por isso, é importante estar familiarizado com os desafios, mesmo que você nunca os tenha enfrentado antes. O e-mail marketing para afiliados pode ser muito mais fácil se você já estiver preparado para os possíveis obstáculos que surgirão. Nas subseções a seguir, apresentaremos a você os maiores problemas que o e-mail marketing para afiliados enfrenta, bem como algumas soluções possíveis.

Desafio #1: Público de E-mail Marketing para Afiliados não Engajado

O que fazer se o seu público parece interessado no início, mas fica menos animado para receber notícias suas daqui para frente? Com o e-mail marketing de afiliados, você precisa enviar e-mails para divulgar a mensagem, mas se seus assinantes parecerem desinteressados, isso pode ser devido a qualquer um desses fatores.

Você está enviando muitos e-mails, portanto, talvez queira reduzir a frequência de sua correspondência.

Seu conteúdo de e-mail marketing para afiliados não é relevante para eles, portanto, talvez seja melhor cancelar a inscrição deles na lista.

Você está experimentando um timing incompatível, o que significa que talvez seja necessário ajustar o momento em que envia suas mensagens.

Além disso, se o desengajamento vier principalmente de visitantes móveis, procure otimizar os e-mails para usuários móveis!

Desafio #2: Falta de confiança e credibilidade

As pessoas desconfiam do e-mail marketing de afiliados e dos afiliados. Muitos acreditam que você está tentando enganá-los para que comprem algo de que não precisam! É por isso que você precisa provar que é digno de confiança e credibilidade. Você deve ajudar os leitores a entender que, embora esteja recebendo comissão de afiliado por e-mail marketing, essa não é sua única motivação. Demonstre seu compromisso com seus assinantes:

Recomendar somente produtos ou serviços em que você acredita;

Ser transparente quanto ao fato de estar recebendo uma comissão de afiliado por e-mail marketing;

Fornecer valor em seu conteúdo.

E, se estiver trabalhando com uma marca, aproveite a credibilidade dela para elevar a sua.

Desafio #3: Conformidade com as normas de E-mail Marketing

O e-mail marketing para afiliados é mundial! Seus assinantes podem estar vivendo em diferentes partes do mundo, e regras e regulamentos diferentes podem ser aplicados. Portanto, você precisa:

Entender as leis de sua jurisdição;

Manter-se atualizado sobre as alterações que podem afetar a forma como você executa sua campanha de e-mail marketing para afiliados;

Cumpri-las à risca.

No nível mais básico, você deve conhecer o GDPR e a Lei CAN-SPAM, que se aplicam nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa. E, com o marketing por e-mail de afiliados, lembre-se de que, mesmo que você terceirize todas as tarefas envolvidas, você ainda é o responsável! Portanto, se for terceirizar, escolha uma pessoa ou agência de confiança.

Quais programas de e-mail marketing para afiliados existem atualmente?

Todas as empresas têm como objetivo gerar o maior número possível de vendas. Portanto, não será difícil encontrar programas para participar. Em vez disso, você pode se concentrar em encontrar os melhores programas de e-mail marketing para afiliados que existem! A melhor opção dependerá muito da composição de sua lista de e-mails. No entanto, você ainda deve considerar o seguinte antes de participar de um programa de e-mail marketing para afiliados:

Tempo de vida do cookie;

Estrutura e tetos das comissões;

Cronograma de pagamento.

Apenas para lhe dar uma ideia dos programas existentes, aqui estão três programas de e-mail marketing para afiliados dos quais você pode participar agora mesmo.

GetResponse

Com a vida útil do cookie de 120 dias, você é creditado pela venda mesmo meses depois de um espectador clicar no link pela primeira vez! Nunca houve tanta liberdade no e-mail marketing para afiliados como com a GetResponse. Você pode optar por receber uma comissão fixa de US$ 100 por cada cliente que trouxer. Entretanto, uma de nossas coisas favoritas sobre esse programa de e-mail marketing para afiliados é a opção de receber 33% de comissões recorrentes e ilimitadas da empresa para sempre. Essa é uma oportunidade incrível se você preferir um programa de e-mail marketing para afiliados que lhe proporcione um fluxo de renda estável.

ConvertKit

ConvertKit oferece ferramentas de crescimento para os profissionais de marketing de afiliados para facilitar a expansão do público, automatizar o marketing e aumentar a renda. Mas você sabia que eles também têm um programa e-mail marketing para afiliados no qual você pode ganhar 30% de comissões recorrentes? Se você for um novato com um orçamento muito limitado, o ConvertKit é uma boa opção, pois qualquer pessoa pode participar do programa de e-mail marketing para afiliados. Você não precisa nem mesmo comprar o produto deles! Eles também oferecem webinars ricos em informações para ajudá-lo a converter melhor os leads em vendas.

MailerLite

Como o MailerLite não permite que você use serviços de anúncios, esse é o melhor programa de afiliados de e-mail marketing para profissionais de marketing cujo foco principal é o e-mail. Eles também usam o PayPal para pagar seus afiliados. O que mais gostamos neles é que você pode decidir quando receber o pagamento de seus esforços de e-mail marketing para afiliados. Desde que lhe sejam devidos pelo menos US$ 50, você pode solicitar um saque. Isso pode ser obtido com apenas um lead que compra o pacote Advanced ou dois para o pacote Growing Business! No entanto, se sua inscrição for no plano gratuito, você não receberá uma comissão.

Perguntas Frequentes sobre E-mail Marketing para Afiliados

O que é e-mail marketing para afiliados?

Isso se refere simplesmente ao uso de e-mail para marketing de afiliados. Envolve escrever e-mails para sua lista de e-mails para ajudar a levar os leitores a fazer uma compra.

Como posso criar uma lista de e-mails eficaz para fins de marketing de afiliados?

Você pode oferecer um benefício gratuito ou de baixo custo em troca do endereço de e-mail. O ideal é que o ímã de leads seja algo relacionado ao que você está planejando vender.

Quais são os benefícios do e-mail marketing para afiliados?

O e-mail marketing para afiliados oferece três grandes vantagens:

É mais econômico do que os anúncios.

Cria uma linha direta de comunicação com seu público.

Há um nível maior de confiança.

Qual é a principal diferença entre email marketing x marketing de afiliados?

O e-mail marketing é o uso de e-mails para divulgar, gerar interesse e/ou converter leitores. Enquanto isso, o marketing de afiliados envolve o uso de links ou códigos para gerar vendas para terceiros.

Qual é a diferença entre o e-mail marketing para afiliados e o e-mail marketing tradicional?

Conforme explicado na pergunta anterior, o e-mail marketing tradicional é usado por uma empresa para promover seus próprios produtos ou serviços. O e-mail marketing para afiliados trata da geração de vendas para um terceiro e do recebimento de uma comissão por esse esforço.

Quais são as práticas recomendadas para escrever conteúdo atraente de e-mail marketing para afiliados?

Para ganhar o máximo de dinheiro possível com seus esforços de marketing de afiliados usando e-mail, aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas:

Sinta-se à vontade para usar um modelo, mas personalize-o de acordo com seu público;

Lembre-se de que o e-maiil marketing para afiliados funciona melhor com uma chamada para ação clara;

Escreva e-mails com base na segmentação de seu público-alvo;

Monitore os resultados e faça alterações com base neles;

Faça com que o e-mail seja aberto com uma linha de assunto poderosa.

Como posso garantir a conformidade com as normas de e-mail marketingl ao participar de e-mail marketing para afiliados?

A familiaridade com os regulamentos ajuda muito a entender o que você pode e o que não pode fazer. No mínimo, certifique-se de ter obtido o consentimento para enviar e-mails aos seus assinantes. Além disso, crie uma maneira fácil para que eles possam cancelar a assinatura de todos os e-mails que você enviar.

Vale a pena usar ferramentas gratuitas de e-mail marketing para marketing de afiliados?

Sem dúvida, especialmente se você estiver apenas começando! As ferramentas gratuitas são ótimas para aumentar a eficiência, o que é muito importante se você não tiver uma lista enorme ou uma equipe grande.

Posso confiar nos modelos de e-mail de marketing de afiliados para obter uma boa conversão?

Sim, os modelos podem funcionar bem se forem usados corretamente. Isso significa entender a alma do modelo em vez de apenas preencher os espaços em branco.

Como posso medir o sucesso das minhas campanhas de e-mail marketing para afilliados?

A receita da sua lista de e-mails é a maneira mais fácil de medir o sucesso da sua campanha. Observe também a taxa de abertura, a taxa de cliques, a taxa de conversão, o ROI e a taxa de cancelamento de inscrição.

O E-Mail Marketing para Afiliados está vivo e em alta! Aproveite ao máximo essa oportunidade

No marketing, a regra geral é: quanto mais pontos de comunicação, melhor! Isso lhe dá mais chances de fechar uma venda. O e-mail marketing para afiliados é uma dessas chances que você não pode perder. Há um nível maior de confiança envolvido quando alguém compartilha ativamente seu endereço de e-mail com você. Portanto, se você tiver e-mail marketing para afiliados omo parte de seus esforços, poderá ser mais fácil fechar leads. Suas chances aumentam ainda mais se você puder usar publicidade nativa e combinar perfeitamente com a sensação de um e-mail comum. Para ajudá-lo com isso e muito mais, registre-se na plataforma MGID para ter acesso a ferramentas avançadas, um gerente pessoal e um departamento de especialistas em criação.