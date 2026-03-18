As necessidades do cenário da publicidade digital estão em constante mudança e, assim como o seu panorama geral, as campanhas publicitárias progridem naturalmente por vários estágios, desde o teste inicial e a estabilização até o escalonamento ativo e a otimização. Cada uma dessas fases exige uma abordagem distinta de otimização.

É precisamente por isso que o CPA Tune da MGID está evoluindo. O que começou como uma mudança impulsionada por IA da otimização baseada em cliques para a performance focada em conversão, agora está se expandindo para uma suíte de otimização de IA mais ampla com a introdução do MaxConversions.

Por que uma única estratégia de otimização não é suficiente

Diferentes anunciantes e diferentes fases de crescimento exigem lógicas de otimização diferentes.

Alguns anunciantes buscam eficiência rigorosa de CPA: Eles operam com metas de aquisição fixas e precisam de uma performance previsível e estável.

Eles operam com metas de aquisição fixas e precisam de uma performance previsível e estável. Alguns priorizam volume e escala: Eles visam aumentar orçamentos, entrar em novos mercados ou capturar a demanda sazonal da forma mais eficiente possível.

Eles visam aumentar orçamentos, entrar em novos mercados ou capturar a demanda sazonal da forma mais eficiente possível. As condições de mercado mudam: A concorrência e o comportamento do usuário mudam constantemente, portanto, uma estratégia focada apenas no controle de custos pode proteger as margens, mas restringir as oportunidades de crescimento.

Estabilidade e escala têm prioridades de otimização vastamente diferentes. O MaxConversions foi construído para o momento em que o crescimento importa mais do que o controle rigoroso de custos.

Apresentando o MaxConversions

O MaxConversions foca em utilizar todo o orçamento da campanha para gerar o máximo de conversões possível.

Em vez de impor uma adesão rigorosa ao CPA, esta estratégia prioriza:

Atingir os limites de orçamento diário;

Capturar a demanda disponível;

Acelerar o crescimento;

Escalar o volume de forma eficiente.

O valor do CPA desejado ainda importa e é obrigatório, mas funciona como uma referência de lance direcional em vez de um limite rígido. Isso permite que o algoritmo responda de forma mais dinâmica quando surgem oportunidades de crescimento, mantendo uma compreensão clara dos limites.

CPA Tune vs. MaxConversions: Tabela de Comparação Conceitual

Embora ambas as estratégias operem dentro da estrutura do CPA Tune, suas prioridades de performance diferem.

Recurso CPA Tune (Tradicional) MaxConversions Foco principal Eficiência do CPA desejado Volume máximo de conversões Melhor para Proteção de margem Escalonamento e crescimento Tipo de estratégia Controle de custo Aceleração de volume Estágio ideal Otimização Exploração e escalonamento

O MaxConversions amplia a lógica do CPA Tune, priorizando a escala quando o objetivo principal é crescer.

Situações do Mundo Real

Então, como decidir qual estratégia se adapta à sua campanha? A resposta depende do seu estágio atual de crescimento e do seu objetivo de negócio.

Use o CPA Desejado quando você:

Tem orçamento apertado e margens baixas.

Precisa de um CPA real previsível.

Prefere a proteção do orçamento ao volume.

Use o MaxConversions quando você está:

Iniciando uma nova campanha e precisa de mais dados.

Escalando a campanha.

Realizando ações sazonais.

Podendo pagar um pouco mais por leads qualificados.

CPA Tune como um Motor de Crescimento

O CPA Tune começou como um jeito mais inteligente de otimizar conversões. Agora, com o MaxConversions, ele vira um conjunto completo de ferramentas de IA para estabilizar ou escalar campanhas.

O marketing de performance não é estático, e sua estratégia de otimização também não deveria ser. Se o seu objetivo é maximizar a demanda disponível e escalar com eficiência, o MaxConversions é o próximo passo na evolução do CPA Tune.