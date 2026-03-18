As necessidades do cenário da publicidade digital estão em constante mudança e, assim como o seu panorama geral, as campanhas publicitárias progridem naturalmente por vários estágios, desde o teste inicial e a estabilização até o escalonamento ativo e a otimização. Cada uma dessas fases exige uma abordagem distinta de otimização.
É precisamente por isso que o CPA Tune da MGID está evoluindo. O que começou como uma mudança impulsionada por IA da otimização baseada em cliques para a performance focada em conversão, agora está se expandindo para uma suíte de otimização de IA mais ampla com a introdução do MaxConversions.
Por que uma única estratégia de otimização não é suficiente
Diferentes anunciantes e diferentes fases de crescimento exigem lógicas de otimização diferentes.
- Alguns anunciantes buscam eficiência rigorosa de CPA: Eles operam com metas de aquisição fixas e precisam de uma performance previsível e estável.
- Alguns priorizam volume e escala: Eles visam aumentar orçamentos, entrar em novos mercados ou capturar a demanda sazonal da forma mais eficiente possível.
- As condições de mercado mudam: A concorrência e o comportamento do usuário mudam constantemente, portanto, uma estratégia focada apenas no controle de custos pode proteger as margens, mas restringir as oportunidades de crescimento.
Estabilidade e escala têm prioridades de otimização vastamente diferentes. O MaxConversions foi construído para o momento em que o crescimento importa mais do que o controle rigoroso de custos.
Apresentando o MaxConversions
O MaxConversions foca em utilizar todo o orçamento da campanha para gerar o máximo de conversões possível.
Em vez de impor uma adesão rigorosa ao CPA, esta estratégia prioriza:
- Atingir os limites de orçamento diário;
- Capturar a demanda disponível;
- Acelerar o crescimento;
- Escalar o volume de forma eficiente.
O valor do CPA desejado ainda importa e é obrigatório, mas funciona como uma referência de lance direcional em vez de um limite rígido. Isso permite que o algoritmo responda de forma mais dinâmica quando surgem oportunidades de crescimento, mantendo uma compreensão clara dos limites.
CPA Tune vs. MaxConversions: Tabela de Comparação Conceitual
Embora ambas as estratégias operem dentro da estrutura do CPA Tune, suas prioridades de performance diferem.
|Recurso
|CPA Tune (Tradicional)
|MaxConversions
|Foco principal
|Eficiência do CPA desejado
|Volume máximo de conversões
|Melhor para
|Proteção de margem
|Escalonamento e crescimento
|Tipo de estratégia
|Controle de custo
|Aceleração de volume
|Estágio ideal
|Otimização
|Exploração e escalonamento
O MaxConversions amplia a lógica do CPA Tune, priorizando a escala quando o objetivo principal é crescer.
Situações do Mundo Real
Então, como decidir qual estratégia se adapta à sua campanha? A resposta depende do seu estágio atual de crescimento e do seu objetivo de negócio.
Use o CPA Desejado quando você:
- Tem orçamento apertado e margens baixas.
- Precisa de um CPA real previsível.
- Prefere a proteção do orçamento ao volume.
Use o MaxConversions quando você está:
- Iniciando uma nova campanha e precisa de mais dados.
- Escalando a campanha.
- Realizando ações sazonais.
- Podendo pagar um pouco mais por leads qualificados.
CPA Tune como um Motor de Crescimento
O CPA Tune começou como um jeito mais inteligente de otimizar conversões. Agora, com o MaxConversions, ele vira um conjunto completo de ferramentas de IA para estabilizar ou escalar campanhas.
O marketing de performance não é estático, e sua estratégia de otimização também não deveria ser. Se o seu objetivo é maximizar a demanda disponível e escalar com eficiência, o MaxConversions é o próximo passo na evolução do CPA Tune.