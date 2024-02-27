Os artigos vêm em diferentes sabores. Ao escolher o formato adequado para uma pre-lander, temos várias opções à disposição. Cada uma delas tem uma estrutura específica, objetivos e sua própria técnica de redação.

Solucionador de problemas

"Você se sente envergonhado com a caspa? Este xampu começa a fazer efeito desde a primeira lavagem. Ele vai restaurar sua confiança." "Seus filhos chegam em casa com manchas persistentes de sujeira? Este sabonete apaga as manchas difíceis de remover, para que você volte a ter orgulho da sua família."

A abordagem do solucionador de problemas é um clássico. Alguém pode até argumentar que ela é sinônimo de publicidade. Entretanto, há um problema. Se dissermos: "Aqui está um produto, aqui está por que ele é fantástico, compre-o", os leitores perceberão o discurso de vendas, o que pode assustá-los. Portanto, precisamos criar conteúdo que resolva os problemas do público sem parecer que estamos apenas tentando vender algo a ele.

Como fazer isso? A resposta é traduzir as características do produto em benefícios. As características são fatos sobre produtos ou serviços. Por exemplo, o smartphone está equipado com uma bateria de 4000 Mah. E o que isso quer dizer? Bem, com uma bateria como essa, você pode navegar na Internet por 12 horas sem precisar recarregar. Os benefícios explicam como um recurso específico resolve problemas da vida real. Eles conectam o produto aos nossos desejos, como economizar tempo, ganhar mais dinheiro e tornar-se mais produtivo - ou menos, se estivermos falando de navegar em um smartphone por 12 horas consecutivas.

Para criar um artigo com base nessa abordagem, precisamos seguir as seguintes etapas.

Entenda os problemas do público: Que desafios eles estão enfrentando? Quais são os obstáculos que estão em seu caminho? Que medos e desejos definem sua vida? Especifique os benefícios: A especificidade é uma estratégia melhor do que prometer uma cura para tudo. Isso criará confiança no público-alvo e definirá expectativas realistas. Portanto, sempre responda exatamente o que o público pode esperar do produto. Dramatize a experiência: Invente um cenário ou adapte um problema relevante e cotidiano que o público possa enfrentar. Descreva a reação emocional que o problema provoca. Mostre como um produto é usado para resolver o problema. Não apenas conte, mas também mostre: Por exemplo, use imagens de antes e depois para ilustrar a solução. Isso não apenas torna o conteúdo mais envolvente, mas também mais convincente.

Manual de instruções

Como alternativa, podemos definir um solucionador de problemas como um artigo de instruções. Artigos instrutivos - e seus títulos - abordam como executar uma tarefa ou como resolver um determinado problema. Coincidentemente, esses artigos são semelhantes ao que pesquisamos no Google quando estamos enfrentando um problema.

Podemos orientar nosso público-alvo em uma tarefa por meio de etapas claras e diretas que incorporam o uso do produto. As imagens podem ajudar os leitores a acompanhar o processo e servir como um auxílio valioso para as instruções escritas.

Stories

Converter um solucionador de problemas em uma história narrativa é outra tática. Invocar o poder da narrativa amplia o engajamento. Nós, seres humanos, somos facilmente atraídos por seguir heróis em meio a problemas e soluções. Para que uma história funcione, precisamos garantir que os leitores se relacionem com os personagens e as situações. É nesse ponto que uma estrutura simples e clara é útil.

Problema: Na introdução, precisamos descrever as dificuldades que o produto pretende resolver sem mencionar o produto. Conecte-o com as dores e os desejos do público. Alguns exemplos da vida real podem ser os pontos de entrada perfeitos para a história. É fundamental ser conciso, mas marcante. Personagem: Em seguida, apresentamos uma pessoa que lutou contra o problema. Não seja tímido ao descrever a história de fundo dela. A vida nunca é só flores. Entretanto, ser excessivamente dramático não é bem-vindo. Nosso objetivo é fazer com que os leitores reconheçam seus próprios desafios nos personagens, não que tenham pena deles. Solução: Por fim, apresentamos o produto que pode resolver o problema. Também podemos mencionar uma situação em que o herói fica sabendo do produto. Por exemplo, "Fiquei sabendo por um colega de trabalho durante uma conversa no intervalo para o café". Resultados: Aqui vai a descrição de como o produto melhorou a vida do personagem. Podemos moldar essa parte como uma revisão em miniatura, explicando o quanto eles gostaram do produto. Ela deve apresentar ao público motivos específicos pelos quais o produto foi útil.

Podemos aprimorar a história com fotos de antes e depois, opiniões de especialistas e comentários de outros usuários que tiveram problemas semelhantes e os resolveram com o produto.

Avaliações de produtos

As pessoas consideram as avaliações de especialistas ou clientes no mesmo nível das recomendações de um membro da família ou amigo. A adaptação de um depoimento estendido sobre o uso do produto pode ser uma ferramenta poderosa se corresponder a esses recursos.

Específico: A avaliação apresenta um motivo específico pelo qual o produto era bom e pelo qual outras pessoas também deveriam considerar a compra. A especificidade aumenta a credibilidade e faz com que a avaliação pareça mais autêntica - os leitores precisam acreditar que o avaliador experimentou um bom serviço.

A avaliação apresenta um motivo específico pelo qual o produto era bom e pelo qual outras pessoas também deveriam considerar a compra. A especificidade aumenta a credibilidade e faz com que a avaliação pareça mais autêntica - os leitores precisam acreditar que o avaliador experimentou um bom serviço. Natural: Uma boa avaliação não deve parecer um comunicado à imprensa ou um estudo de caso científico. Portanto, é essencial evitar frases de relações públicas ou jargões técnicos. A linguagem precisa ser natural e autêntica, em um tom casual, mas temperada com conhecimento especializado.

Uma boa avaliação não deve parecer um comunicado à imprensa ou um estudo de caso científico. Portanto, é essencial evitar frases de relações públicas ou jargões técnicos. A linguagem precisa ser natural e autêntica, em um tom casual, mas temperada com conhecimento especializado. Benéfico: Uma boa avaliação demonstra como os produtos podem melhorar a vida de alguém. É isso que faz com que outras pessoas também se interessem em comprar.

Uma boa avaliação demonstra como os produtos podem melhorar a vida de alguém. É isso que faz com que outras pessoas também se interessem em comprar. Tratamento de objeções: Uma boa avaliação prevê objeções e responde a perguntas céticas que impedem as pessoas de comprar.

Uma boa avaliação prevê objeções e responde a perguntas céticas que impedem as pessoas de comprar. Não-sugestivo: É fácil identificar uma venda exagerada. Portanto, se for tentado a cantar odes a um remédio para queda de cabelo, é melhor se concentrar nos detalhes. Se o público-alvo puder aprender o suficiente sobre o produto, provavelmente chegará à sua própria conclusão.

Materiais publicitários

Se estiver procurando uma leitura para matar o tempo, o que escolheria entre "Como proteger sua casa contra ladrões" e "Apostamos que você não sabia desses fatos sobre roubos em residências"? Ambos os artigos podem ser bem escritos e informativos. Entretanto, se você não estiver especificamente interessado em instalar um novo sistema de segurança, provavelmente lerá o segundo porque ele parece interessante.

Um material publicitário é uma mistura de "propaganda" e "editorial". Além de fornecer informações valiosas e direcionar as vendas, ele entretém os leitores. Parece óbvio, mas às vezes é mais fácil falar do que fazer. Um editorial bem escrito precisa integrar perfeitamente um discurso de vendas à estrutura de um conteúdo cativante.

As grandes marcas preferem publicações publicitárias porque são uma ótima maneira de seduzir o público aos poucos. É como sair com alguém de quem você gosta. Você não se ajoelharia e pediria a pessoa em casamento no primeiro encontro. Provavelmente, você nunca mais a veria. Em vez disso, você deve contar anedotas divertidas de sua vida para divertir e encantar a pessoa.

Explicativo

Os materiais publicitários podem assumir uma forma mais séria na forma de material explicativo. O objetivo é ensinar os leitores sobre um novo tópico. Normalmente, ele lida com coisas da moda sobre as quais todos estão falando sem um conhecimento profundo do assunto. Por exemplo, se promovermos um aplicativo de RA, podemos integrar o produto em um explicativo de como a RA funciona.

As pessoas adoram o material explicativo porque eles transformam leitores curiosos em conhecedores informados. Um bom explicativo ajuda o público a digerir informações novas, muitas vezes estranhas. Ele decompõe fatos indigestos em exemplos claros escritos em linguagem simples.

Listas

Um artigo de lista é um conjunto de mini-artigos estruturados como uma lista. Embora sejam frequentemente criticadas como clickbait, as listas são um formato de artigo popular e preferido, e podemos nos culpar por isso. Isso ocorre porque nosso cérebro admira naturalmente as listas.

Uma lista promete uma estrutura clara que exige menos esforço para ser compreendida. E não há nada que nosso cérebro deseje mais do que isso. Os títulos que contêm números chamam nossa atenção no fluxo diário de conteúdo. Além disso, o uso de um número permite que os leitores saibam que não receberão apenas uma informação, mas várias. É fácil perceber que o título "12 maneiras de perder peso" é mais valioso do que "Este método ajuda você a perder peso".

As lojas on-line são uma opção natural para um artigo de lista. Se promovermos uma loja que vende gadgets, podemos usar o título "15 novos smartphones que vendem como panquecas quentes". Mas observe que teremos de descrever cada produto e especificar que podemos comprá-los nesse mercado.

A publicidade nativa é um playground para inventar e testar novas abordagens. Mas lembre-se, seu conteúdo é apenas uma peça do quebra-cabeça. A forma como você divulga o seu produto e se envolve com o público também é importante. Na MGID, podemos ajudar na criação de pre-landers - desde o brainstorming de ideias de artigos até a hospedagem de uma página da Web e a criação de anúncios na rede MGID. Se não tiver certeza de como proceder com suas ofertas e quiser ajuda profissional, não hesite em entrar em contato com seu gerente de vendas ou de contas.