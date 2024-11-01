Estamos de volta com as últimas novidades da nossa série de atualizações de produtos, cheia de ferramentas e recursos avançados para otimizar sua experiência com a MGID. Nesta edição, compartilharemos atualizações incríveis, projetadas para elevar a produtividade e aprimorar a funcionalidade da nossa plataforma, tanto para editores quanto para anunciantes.

Vamos explorar o que há de novo e como essas melhorias podem te impactar!

Para Editores

Apresentando o MGID+: Uma Solução Completa para Publishers

À medida que a transformação digital redefine o cenário de publishing, os publishers precisam de mais do que só monetização tradicional. Por isso, a MGID lançou o MGID+, um pacote de serviços completos muito além da geração de receita, combinando ferramentas de monetização, aquisição de audiência e engajamento, tudo em uma única plataforma. Com o MGID+, você tem uma visão completa do desempenho de anúncios, websites e conteúdo para tomar decisões mais inteligentes.

Principais Benefícios do MGID+

Geração de receita sustentável: Desde a demanda do Google até display programático e vídeo, o MGID+ abre múltiplas fontes de receita. Além disso, o Campaign Studio permite lançar native campaigns diretas, colocando o controle de anúncios totalmente em suas mãos, enquanto a Contextual Intelligence possibilita o direcionamento sem cookies, garantindo a segurança dos dados da sua audiência.

Desde a demanda do Google até display programático e vídeo, o MGID+ abre múltiplas fontes de receita. Além disso, o Campaign Studio permite lançar native campaigns diretas, colocando o controle de anúncios totalmente em suas mãos, enquanto a Contextual Intelligence possibilita o direcionamento sem cookies, garantindo a segurança dos dados da sua audiência. Aquisição de audiência: O MGID+ ajuda a expandir seu público com ferramentas de sindicação de conteúdo e troca de audiência externa, reduzindo a dependência de plataformas de busca e redes sociais. As recomendações de SEO e Core Web Vitals asseguram que seu site permaneça otimizado, gerando mais tráfego orgânico.

O MGID+ ajuda a expandir seu público com ferramentas de sindicação de conteúdo e troca de audiência externa, reduzindo a dependência de plataformas de busca e redes sociais. As recomendações de SEO e Core Web Vitals asseguram que seu site permaneça otimizado, gerando mais tráfego orgânico. Engajamento dos leitores: Recomendações de conteúdo personalizadas e o Audience Hub mantêm os leitores no seu site por mais tempo, além de os atrair de volta. Com o Analytics Hub, você pode acompanhar todas as métricas importantes, facilitando o ajuste de seu conteúdo e aumentando o engajamento.

Com o MGID+, os publishers ganham um conjunto robusto de ferramentas para enfrentar os desafios atuais de publishing, garantindo crescimento sustentável e forte lealdade da audiência.

Advanced Reporting: Obtenha Insights Mais Profundos para Decisões Mais Inteligentes

Aumente ainda mais suas capacidades de publishing com o próximo recurso: Advanced Reporting. Esta atualização traz ferramentas sofisticadas de relatórios, que permitem monitorar métricas chave, solucionar problemas e analisar o comportamento da audiência com profundidade. Com filtros personalizáveis e insights detalhados, você pode identificar tendências e fazer ajustes que impulsionem o crescimento da receita. Advanced Reporting é seu recurso essencial para uma análise mais transparente e perspicaz do desempenho do site.

Para um guia completo sobre como maximizar o impacto dos Relatórios, confira nosso último post no blog.

Para Anunciantes

Granular Reporting: Recursos Avançados para Análise Detalhada de Campanhas

Para os anunciantes, lançamos o Granular Reporting — uma ferramenta poderosa que centraliza todos os dados das suas campanhas em um único lugar. Agora, você pode criar relatórios personalizados, aplicar análises multidimensionais e acessar insights a nível de conta em todas as campanhas. O Granular Reporting oferece vários benefícios importantes:

Acompanhamento diário das campanhas por data, fonte ou até mesmo por hora, para identificar tendências e otimizar os cronogramas;

Divisão geográfica para ajudar a ajustar o direcionamento regional;

Comparações de desempenho criativo que permitem ajustes estratégicos na sua mensagem.

Aqui está uma divisão dos principais relatórios disponíveis e os insights que eles fornecem.

Visão geral da campanha por data: Acompanha as tendências de desempenho diárias das campanhas, ajudando a identificar os dias de maior e menor desempenho.

Acompanha as tendências de desempenho diárias das campanhas, ajudando a identificar os dias de maior e menor desempenho. Desempenho da campanha por widget/fonte: Analisa quais fontes ou widgets mais contribuem para uma campanha de sucesso, permitindo uma melhor alocação de recursos.

Analisa quais fontes ou widgets mais contribuem para uma campanha de sucesso, permitindo uma melhor alocação de recursos. Insights da campanha por hora: Mostra como as campanhas performam em diferentes horários do dia, apoiando um agendamento e estratégias de lances mais eficazes.

Mostra como as campanhas performam em diferentes horários do dia, apoiando um agendamento e estratégias de lances mais eficazes. Divisão da campanha por país: Identifica as regiões de melhor desempenho, acompanhando os resultados da campanha por país, o queé muito útil para aprimorar o direcionamento geográfico.

Identifica as regiões de melhor desempenho, acompanhando os resultados da campanha por país, o queé muito útil para aprimorar o direcionamento geográfico. Desempenho por criativo: Compara a eficácia de diferentes criativos, permitindo ajustes baseados em dados nas estratégias criativas.

Compara a eficácia de diferentes criativos, permitindo ajustes baseados em dados nas estratégias criativas. Sucesso da campanha por plataforma: Fornece insights de desempenho por plataforma (por exemplo, mobile ou desktop) para ajudar a otimizar o direcionamento específico por dispositivo.

Fornece insights de desempenho por plataforma (por exemplo, mobile ou desktop) para ajudar a otimizar o direcionamento específico por dispositivo. Relatório específico de widget e campanha: Oferece uma visão detalhada de como widgets individuais contribuem para o sucesso da campanha, essencial para identificar as fontes de melhor desempenho.

Esses relatórios permitem que os anunciantes acompanhem cliques, impressões, conversões e muito mais, com filtros flexíveis para personalizar as visualizações dos dados. Para uma visão completa de como o Granular Reporting pode aprimorar a análise das suas campanhas, leia nosso post completo no blog.

Transparência nas Fontes de Tráfego para Decisões de Anúncios Mais Eficientes

Outra novidade que estamos empolgados em compartilhar é a atualização mais recente da interface de Selective Bidding, agora chamada de Sources Optimization. Esta versão mais recente melhora a transparência ao mostrar as fontes de tráfego (domínios, nomes de apps e outros identificadores), em vez dos UIDs de widgets, oferecendo aos anunciantes uma compreensão mais clara de onde o tráfego está vindo e a quem seus anúncios estão sendo direcionados.

Com o Sources Optimization, os anunciantes podem:

Visualizar o desempenho por fonte: Acompanhar a eficácia de cada fonte de tráfego, incluindo websites e apps específicos.

Acompanhar a eficácia de cada fonte de tráfego, incluindo websites e apps específicos. Ajustar multiplicadores de CPC: Definir lances com base no desempenho de fontes de tráfego individuais para um gasto mais direcionado.

Definir lances com base no desempenho de fontes de tráfego individuais para um gasto mais direcionado. Ativar ou desativar fontes: Obter controle granular, gerenciando as fontes de tráfego para otimizar os posicionamentos de anúncios.

Esta atualização permite que os anunciantes tomem decisões baseadas em dados, alinhadas de forma mais precisa com o comportamento da audiência e os objetivos da campanha, melhorando o desempenho geral e o ROI.

Novo Rastreamento de Conversão com Native Integration

Para simplificar o rastreamento e melhorar a precisão, a MGID introduz o Native Integration — uma forma direta de monitorar conversões no painel de anúncios da MGID. Sem mais configurações manuais ou codificação complexa; com o Native Integration, você pode vincular campanhas da MGID a plataformas de terceiros em apenas alguns cliques.

Nosso primeiro parceiro do Native Integration é o Voluum, uma plataforma líder em rastreamento. Esta parceria garante um rastreamento contínuo e preciso, permitindo que você foque na otimização de campanhas em vez de gerenciar detalhes técnicos.

Para experimentar o Native Integration, acesse a seção de criação de campanhas em MGID Ads e siga as instruções de configuração simplificadas para começar a rastrear de forma mais inteligente hoje.

Conclusão

Essa foi nossa última rodada de atualizações! Com essas melhorias poderosas, a MGID continua a redefinir o que é possível para editores e anunciantes. Se você quer promover um crescimento sustentável, obter insights mais profundos ou maximizar a eficiência das campanhas, nossas ferramentas e recursos mais recentes têm tudo o que você precisa. Mergulhe, explore as novas possibilidades e veja de perto como as inovações da MGID podem transformar seu sucesso.

Aproveite as ferramentas que simplificam a tomada de decisões inteligentes, para você focar no que realmente importa — conectar-se com seu público e alcançar seus objetivos. Vamos fazer cada clique valer!