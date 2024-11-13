É com alegria que anunciamos que a MGID aprimorou o seu modelo para geração de imagens com IA, recurso disponível exclusivamente no painel MGID Ads!

Esta atualização foi pensada para oferecer aos nossos usuários uma ferramenta de ponta que entrega mais qualidade, realismo e flexibilidade criativa — tudo totalmente grátis. Agora, você pode criar imagens impressionantes, de alta qualidade, e experimentar diferentes comandos para dar vida às suas ideias de forma inédita, tudo diretamente na nossa plataforma.

Novidades da Atualização

Nosso novo modelo oferece muito mais realismo e precisão, interpretando comandos (prompts) com mais atenção aos detalhes e ao contexto. Isso significa imagens mais nítidas, naturais e perfeitas para seus projetos criativos, como campanhas de marketing e branding.

Seja para criar imagens para uma campanha publicitária ou experimentar novos conceitos, o recurso foi desenvolvido para facilitar seu processo criativo. Você poderá gerar imagens que se assemelham a fotos profissionais — com detalhes precisos, cores e aparências realistas.

Qual é o diferencial na atualização?

O modelo atualizado eleva significativamente nossas possibilidades de geração de imagens.

Mais realismo e detalhes: o modelo entrega imagens que se assemelham a fotos de alta qualidade, com detalhes nítidos e cores fiéis à realidade.

o modelo entrega imagens que se assemelham a fotos de alta qualidade, com detalhes nítidos e cores fiéis à realidade. Menos erros: esqueça as aparências estranhas — aqui, mãos, rostos e membros do corpo são renderizados com precisão, garantindo visuais refinados.

esqueça as aparências estranhas — aqui, mãos, rostos e membros do corpo são renderizados com precisão, garantindo visuais refinados. Gratuito para todos os usuários: todos os usuários do painel MGID Ads têm acesso gratuito a esta ferramenta, permitindo criar quantas imagens quiser. Experimente diferentes estilos, ajuste seus comandos (prompts) e descubra o que funciona melhor para sua marca.

Comparando Versões: Vendo as Mudanças em Ação

Vamos a uma comparação rápida para mostrar o quanto o modelo atualizado do nosso gerador de imagens com IA melhora a qualidade do criativo.

Comando

Close-up de uma mulher aplicando suavemente um creme sob os olhos para reduzir rugas.

Antes

Depois

Comando

Uma pessoa sentada, aplicando um gel calmante no joelho. O joelho está ligeiramente inchado.

Antes

Depois

Comando

Close-up do pé de uma pessoa com um leve joanete na lateral do dedão. Uma mão aplica suavemente um gel calmante e transparente saindo de um tubo pequeno.

Antes

Depois

Veja algumas opções com comandos (prompts) mais elaborados.

Comando

Uma jovem, na casa dos 20 anos, vestindo um vestido vermelho com bolinhas pretas, segurando um par de As perto do peito, com uma expressão intensa, sentada em uma mesa de pôquer com fichas e cartas espalhadas, iluminação suave de cassino, fundo com brilhos suaves das máquinas caça-níqueis, aparência cinematográfica, foco suave.

Antes

Depois

Comando

Foto amadora, baixa qualidade, mal iluminada, luz ruim. Imagem de baixa resolução à noite de uma jovem, na casa dos 20 anos, de pele clara, com o rosto coberto por um pó branco. Seus olhos estão fechados e seus cílios são longos e delicadamente cobertos pelo pó branco, enquanto suas sobrancelhas estão nítidas. Seus lábios estão ligeiramente abertos, revelando um tom natural e suave de rosa, intocado pelo pó, dando à sua pele uma aparência etérea e congelada. O fundo é um banheiro, com total foco na textura detalhada de seu rosto, superexposto, luz fraca e escura. Ela usa um cropped branco.

Antes

Depois

Comando

Foto amadora, baixa qualidade. Imagem de baixa resolução à noite de uma jovem mulher, na casa dos 20 anos, de pele clara, usando óculos com armação fina de metal, um headphone preto cobrindo a orelha e um cropped branco sem mangas. Ela tem cabelo loiro longo e liso, com raízes escuras sutis, dividido levemente para o lado. Ela sorri para a câmera enquanto está sentada em uma mesa com um teclado preto e vermelho, posicionado em frente a um grande monitor de computador que mostra um gráfico detalhado de ações ou de negociações financeiras, com indicadores e linhas coloridas. A configuração é iluminada por luzes LED roxas sob a mesa, criando um brilho suave. O ambiente tem um design minimalista com uma parede branca simples ao fundo, luz baixa, iluminação fraca e superexposição.

Antes

Depois

Comando

Um homem de jaleco branco, com barba grisalha e cabelo curto e bem cortado, falando com a câmera. Ele parece estar na faixa dos 40 ou 50 anos, com uma expressão calma e profissional. Ele usa uma camisa escura por baixo do jaleco, e um microfone está preso na frente de sua camisa, indicando um ambiente formal, provavelmente uma apresentação médica ou profissional. O fundo é uma parede simples e de cor suave, com uma porta visível à direita, levando a um ambiente suavemente iluminado. Há um grande ícone de botão de play vermelho sobreposto à imagem, sugerindo que esta seja uma captura de tela de um vídeo. A iluminação é suave e natural, e a imagem está em foco nítido, com um leve desfoque no fundo, mantendo o foco no sujeito.

Antes

Depois

Como você pode ver pelos exemplos, as vantagens do novo modelo são claras. Ele gera imagens nítidas e realistas, seja usando um comando breve ou um prompt mais detalhado. Comandos curtos já são eficientes e trazem ótimos resultados, mas se você quiser mais detalhes específicos, é só adicionar um pouco mais à descrição. Este modelo se adapta às suas necessidades, facilitando a criação de imagens de alta qualidade que potencializam suas campanhas.

Resumindo

Com essa atualização, a MGID possibilita que os anunciantes criem imagens incríveis e impactantes com facilidade. Entre no nosso painel, experimente à vontade e veja o poder da geração de imagens com IA, ferramenta pensada para deixar os seus anúncios ainda melhores. Estamos ansiosos para ver campanhas incríveis!