No mundo dinâmico da publicação digital, estar à frente significa tomar decisões informadas com base em dados sólidos. Com o lançamento da nova interface de Advanced Reporting no Publishers' Dashboard da MGID, os media owners agora têm uma ferramenta poderosa ao seu alcance. Seja para solucionar uma queda brusca nas métricas ou para planejar a estratégia do próximo mês, veja como você pode aproveitar ao máximo as capacidades de relatório para aumentar sua receita.

1. Daily Health Checks: monitorar métricas-chave como caminho do sucesso

Comece cada dia revisando o desempenho geral da sua conta, como RPM/eRPM (Receita por Milhar). Caso haja flutuações no RPM/eRPM, particularmente relacionadas a métricas essenciais de widget como CPM (Custo por Milhar) e CTR (Taxa de Cliques), navegue até o nível de relatório do Widget e use Date para visualizar o desempenho diário. Se você perceber quedas significativas:

Filtrar por tipo de dispositivo e país: Identifique se o problema está apenas em um segmento específico do público. Se a proporção de GEO mudou e você começou a entregar mais tráfego de países com um CPC mais baixo, o CPC médio irá diminuir.

Identifique se o problema está apenas em um segmento específico do público. Se a proporção de GEO mudou e você começou a entregar mais tráfego de países com um CPC mais baixo, o CPC médio irá diminuir. Verificar fontes de tráfego: Use o filtro Traffic Source para verificar se certos canais estão com desempenho abaixo do esperado. Determine se o tráfego direto, de referência ou orgânico está contribuindo para a flutuação.

Use o filtro para verificar se certos canais estão com desempenho abaixo do esperado. Determine se o tráfego direto, de referência ou orgânico está contribuindo para a flutuação. Verificar divisão por dispositivo/OS/tipo de tráfego: Anunciantes pagam preços diferentes por vários dispositivos, OS e tipos de tráfego , então qualquer mudança nessas proporções pode levar a mudanças no CPC.

Anunciantes pagam preços diferentes por vários , então qualquer mudança nessas proporções pode levar a Ajustar conforme necessário: Ajuste seu conteúdo ou a colocação de anúncios para os segmentos afetados.

2. Resolução de Problemas com Flutuações de Tráfego: Identificar e Resolver Problemas

Mudanças repentinas no tráfego podem impactar sua receita. Para diagnosticar o problema:

Use os filtros no nível do site : Aplique filtros como OS , Traffic Type e Website para restringir as possíveis causas.

: Aplique filtros como , e para restringir as possíveis causas. Analise as visualizações de página e a taxa de visibilidade : Quaisquer mudanças na taxa de visibilidade podem afetar o CTR dos anúncios da MGID. Razões comuns para flutuações na taxa de visibilidade incluem mudanças na composição do tráfego, problemas técnicos ou o envio de tráfego para artigos mais longos com mais elementos na página.

: Quaisquer mudanças na podem afetar o dos anúncios da MGID. Razões comuns para flutuações na taxa de visibilidade incluem mudanças na composição do tráfego, problemas técnicos ou o envio de tráfego para artigos mais longos com mais elementos na página. Analise as divisões por país/dispositivo/OS/tipo de tráfego : Semelhante à análise de CPC , as divisões podem revelar se mudanças na composição do tráfego estão afetando o CTR .

: Semelhante à análise de , as divisões podem revelar se mudanças na composição do tráfego estão afetando o . Hora de agir: Corrija quaisquer problemas técnicos ou ajuste suas estratégias de SEO para recuperar o tráfego perdido. Fazer uso da ferramenta SEO Audit da MGID pode ser importante!

3. Experimentação: otimize a colocação, formatos, designs e/ou composições dos Widgets para melhorar seu engajamento

Testar diferentes colocações, formatos, designs e/ou composições de widgets pode te levar a um maior engajamento e receita. Veja como experimentar de forma eficaz:

Aproveite a dimensão SubID : no nível do Widget, use o parâmetro SubID para marcar diferentes experimentos de design. Experimente com layout da página, colocações e fontes de tráfego.

: no nível do Widget, use o parâmetro para marcar diferentes experimentos de design. Experimente com layout da página, colocações e fontes de tráfego. Compare as métricas de desempenho : observe o Ad CTR , Visibility Rate e vCTR nos diferentes SubIDs .

: observe o , e nos diferentes . Filtre por tipo de colocação de Widget : entenda quais colocações geram os melhores resultados.

: entenda quais colocações geram os melhores resultados. Implemente as melhores variações: aplique os designs mais funcionais em todo o site.

4. Análise de Público: Personalize o Conteúdo para Seus Visitantes

Entender seu público é um passo fundamental para oferecer conteúdo e anúncios relevantes. Se aprofunde nas informações sobre o público ao:

Filtrar por país e tipo de dispositivo : No nível do Website e do Widget, veja como diferentes segmentos interagem com seu conteúdo.

: No nível do Website e do Widget, veja como diferentes segmentos interagem com seu conteúdo. Avaliar cliques orgânicos e CTR : Um alto engajamento orgânico indica que o conteúdo está sintonizado com o público.

: Um alto engajamento orgânico indica que o conteúdo está sintonizado com o público. Agrupar por OS e fonte de tráfego : Ajuste a compatibilidade do seu site e marketing para os grupos de usuários predominantes.

: Ajuste a compatibilidade do seu site e marketing para os grupos de usuários predominantes. Personalizar conteúdo: Ajuste sua estratégia editorial para atender aos seus públicos mais importantes.

5. Revisões Estratégicas: Desempenho Mensal e Planejamento Futuro

No final de cada mês, é essencial revisar o desempenho e planejar o futuro:

Compilar relatórios mensais : Use a dimensão Data para agregar os dados ao longo do mês.

: Use a dimensão para agregar os dados ao longo do mês. Avaliar métricas de receita de anúncios : Foque em Ad RPM , Ad Revenue e Ad CPC para avaliar a eficiência da monetização.

: Foque em , e para avaliar a eficiência da monetização. Identificar tendências : Procure por padrões em Traffic Type e Traffic Source para informar as estratégias futuras.

: Procure por padrões em e para informar as estratégias futuras. Analisar desempenho no nível do Widget : Se houver múltiplos sites em sua conta, identifique aqueles com o maior impacto no desempenho . Uma vez identificados, verifique o nível do Widget, sendo os indicadores mais relevantes CPM/eCPM . O fluxo de análise no nível do widget é semelhante ao de RPM/eRPM .

: Se houver múltiplos sites em sua conta, identifique aqueles com o . Uma vez identificados, verifique o nível do Widget, sendo os indicadores mais relevantes . O fluxo de análise no nível do widget é semelhante ao de . Estabelecer metas: Com base nos insights, defina metas para o próximo mês e esboce planos de ação.

Aproveite o Potencial do Advanced Reporting

A interface de Advanced Reporting é mais do que apenas uma ferramenta de dados. Ela é sua porta de entrada para o aumento de receita e uma tomada de decisões mais inteligentes. Ao se relacionar com esses relatórios e utilizar os filtros, métricas e dimensões robustas disponíveis, você pode ter um entendimento abrangente do desempenho do seu site e do comportamento do seu público.

Se precisar, busque ajuda! Se não identificar problemas claros, entre em contato com seu gerente pessoal para uma análise detalhada.

Lembre-se: a chave para o sucesso na publicidade está no monitoramento contínuo, na experimentação e na adaptação. Então, mergulhe no mundo dos dados, descubra insights e veja seu negócio voar!