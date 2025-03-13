A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia hoje o lançamento do CTR Guard, uma ferramenta inovadora que foi projetada para combater a fadiga publicitária e melhorar o desempenho dos anúncios digitais de forma proativa com o uso de IA. Aproveitando a tecnologia de Machine Learning (ML) e IA generativa (GenAI), o CTR Guard prevê e previne quedas nas taxas de cliques (CTR), garantindo que os anunciantes maximizem o impacto de suas campanhas com o mínimo esforço manual.

Sabe-se que 41% dos profissionais de marketing apontam a fadiga de anúncios como uma grande preocupação. À medida que os consumidores são expostos aos mesmos anúncios repetidamente, a eficácia da campanha diminui rapidamente, com o CTR caindo em média 15% dentro de uma semana após o lançamento da campanha (fonte: eMarketer). Métodos tradicionais de teste A/B oferecem uma abordagem reativa para lidar com a fadiga de anúncios, mas, frequentemente, atuam tardiamente, quando o desempenho já foi prejudicado.

Reconhecendo essa dor generalizada da indústria, a MGID desenvolveu o CTR Guard, uma solução proativa que monitora o desempenho das campanhas, prevê quedas de CTR antes que ocorram e sugere automaticamente criativos gerados por IA para manter o engajamento.

Ao contrário das ferramentas convencionais de otimização de anúncios, o CTR Guard integra análises preditivas de ponta e oferece a geração de criativos com IA para manter as campanhas sempre atualizadas e atrativas. O processo é simples, mas poderoso:

Detecção Precoce – Algoritmos proprietários baseados em Machine Learning analisam dados históricos e em tempo real das campanhas para detectar sinais iniciais em relação à fadiga de anúncios. Alertas Automatizados – Quando o CTR chega ao risco de cair abaixo de um limite crítico, os anunciantes recebem notificações instantâneas por e-mail e alertas no painel. Otimização Criativa Impulsionada por IA – O CTR Guard sugere, ao anunciante, três criativos gerados por IA, já otimizados com imagens e títulos ajustados aos objetivos da campanha. Implementação com Um Clique – Os anunciantes podem aprovar, modificar ou rejeitar criativos gerados por IA, garantindo controle total sobre a execução da campanha, enquanto reduzem significativamente o esforço manual.

Com base na análise inicial, o modelo preditivo do CTR Guard apresenta uma precisão superior a 90% na identificação de quedas de CTR antes que impactem significativamente o desempenho da campanha. Ao unir o recurso de gerar peças criativas com IA às tendências em tempo real de engajamento do público, o CTR Guard melhora o Viewable CTR (vCTR) em cerca de 29%.

"Os anunciantes estão em uma batalha constante para manter o engajamento, e os métodos tradicionais para combater a fadiga de anúncios simplesmente não são rápidos ou eficientes de forma suficiente",

comenta Camilla Veiga, Head of Sales da MGID no Brasil.

"O CTR Guard representa uma mudança de paradigma na otimização de anúncios ao automatizar tarefas manuais, com base em dados, ao mesmo tempo em que mantém os anunciantes no controle da direção criativa."

Embora a IA seja o núcleo da nova solução da MGID, a supervisão humana continua sendo fundamental. Ao contrário das soluções de IA que são totalmente automatizadas, o CTR Guard garante que os anunciantes mantenham todo o controle das decisões, oferecendo uma abordagem transparente e com foco no usuário para melhorar o desempenho dos anúncios com IA.

O CTR Guard já está disponível para os anunciantes da MGID globalmente. Para mais informações, visite o nosso blog.