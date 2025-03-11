A fadiga de anúncios é um problema comum no cenário da publicidade digital. À medida que os usuários visualizam repetidamente as mesmas peças criativas, o engajamento diminui, resultando em taxas de cliques (CTR) mais baixas e desperdício de orçamento. Em média, o CTR cai 15% na primeira semana de campanha. Soluções tradicionais, como testes A/B, exigem supervisão manual, o que desacelera a resposta e reduz a eficiência da campanha.

Para enfrentar esse desafio, a MGID desenvolveu o CTR Guard, um recurso baseado em IA projetado para combater a fadiga de anúncios por meio do monitoramento da performance, previsão de desempenho dos criativos e geração automática de novos criativos para manter o ritmo da campanha.

O CTR Guard utiliza inteligência artificial generativa (GenAI) para não apenas detectar quedas de desempenho, mas também otimizar campanhas em tempo real.

Como o CTR Guard Funciona

O CTR Guard entra em ação automaticamente quando seus anúncios começam a perder força. Funciona assim: quando um anúncio é marcado como esgotado, ou seja, quando o vCTR (taxa de cliques visíveis) cai 15% ou mais por três dias consecutivos, nossa IA entra em operação.

O que acontece depois:

1. Algoritmos baseados em IA analisam os dados de desempenho da campanha para detectar os primeiros sinais de fadiga de anúncios.

2. Os anunciantes recebem alertas por e-mail e no painel quando o CTR começa a apresentar queda.

3. O CTR Guard gera automaticamente até três novos criativos para substituir cada anúncio com baixo desempenho.

4. Os criativos gerados por IA ficam disponíveis para revisão e podem ser lançados manualmente ou por meio das configurações de Auto-Launch, garantindo a continuidade eficiente das campanhas.

Vale destacar que o CTR Guard está disponível apenas para campanhas de promoção de produtos e buscas. Além disso, cada anúncio criado por IA passa por um processo de revisão e moderação antes de aparecer no seu painel e é claramente identificado como um Anúncio Gerado por IA.

Mais Controle com as Configurações de Auto-Launch

Sabemos que alguns anunciantes preferem ter controle total, enquanto outros querem que a automação faça o trabalho manual. Agora, é possível aproveitar o melhor dos dois mundos.

Mantenha as configurações de CPC e CTA idênticas a que está no criativo original.

Permita a revisão e edição dos criativos gerados por IA (Observação: edições exigem moderação antes de serem publicadas).

Conte com a opção de lançar manualmente os criativos recomendados por IA ou ativar a função Auto-Launch AI-Recommended Creatives para uma experiência totalmente automatizada.

para uma experiência totalmente automatizada. Defina limites de orçamento e cliques para os criativos gerados por IA, garantindo controle total sobre os gastos.

Pausa na Geração de Criativos por IA: Sem Spam, Apenas Boas Sugestões

Para evitar a criação desnecessária de anúncios gerados por IA, o CTR Guard conta com um recurso de pausa automática.

Se os criativos gerados por IA não forem lançados, o sistema interrompe a geração de novos anúncios.

Você receberá uma notificação por e-mail quando as recomendações da IA forem pausadas.

É possível desativar completamente as notificações de recomendações da IA em Configurações → Notificações → Pausa na Geração de Anúncios.

Por Que Essas Atualizações São Vantajosas

O CTR Guard oferece mais desempenho, eficiência e controle. Veja como os anunciantes se beneficiam dessa funcionalidade.

Ativação mais rápida de campanhas – Reduz o tempo de inatividade e acelera a veiculação dos anúncios, melhorando o engajamento e os resultados gerais.

– Reduz o tempo de inatividade e acelera a veiculação dos anúncios, melhorando o engajamento e os resultados gerais. Menos esforço manual – Economize tempo ao deixar que a IA cuide da geração e otimização dos criativos, permitindo que você foque na estratégia.

– Economize tempo ao deixar que a IA cuide da geração e otimização dos criativos, permitindo que você foque na estratégia. Maior eficiência no investimento em anúncios – Evite desperdício de orçamento ao substituir automaticamente anúncios de baixo desempenho por alternativas otimizadas pela IA.

– Evite desperdício de orçamento ao substituir automaticamente anúncios de baixo desempenho por alternativas otimizadas pela IA. Relevância aprimorada dos anúncios – Mantenha os usuários engajados com criativos sempre atualizados, evitando que a fadiga de anúncios reduza o CTR.

– Mantenha os usuários engajados com criativos sempre atualizados, evitando que a fadiga de anúncios reduza o CTR. Decisões baseadas em dados – Otimizações são feitas com base em dados de desempenho em tempo real, eliminando suposições e aumentando a precisão da estratégia.

Resultados Reais: Melhorias de Desempenho com IA

Para comprovar a eficácia do CTR Guard, analisamos melhorias no vCTR em diferentes setores. Veja como os criativos gerados por IA impulsionaram o engajamento.

Esses resultados demonstram como o CTR Guard mantém os anúncios envolventes, maximizando conversões e o retorno sobre investimento publicitário.

Conclusão

O CTR Guard da MGID é mais do que uma ferramenta de automação — é um otimizador estratégico de performance impulsionado por IA. Ao integrar aprendizado de máquina, análises preditivas e IA generativa, o CTR Guard ajuda os anunciantes a:

Reduzir o esforço manual e otimizar fluxos de trabalho;

Minimizar o tempo de inatividade das campanhas e maximizar a eficiência;

Combater a fadiga de anúncios com atualizações criativas de forma proativa.

Pronto para deixar a IA potencializar suas campanhas? Ative o Auto-Launch AI Creatives e veja como a automação pode trabalhar a seu favor!