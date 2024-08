Novos ambientes de mídia estão mudando o mundo, e o TikTok se tornou um campo de batalha importante para a atenção do público. Leia as últimas novidades sobre o tráfego do TikTok, de novas ideias a histórias de sucesso inspiradoras e descubra como direcionar o tráfego do mais novo fenômeno global e da plataforma mais popular da geração Z.

À medida que a geração mais nova, a geração Z, se aventura pelo mundo, você pode achar difícil desenvolver um relacionamento tradicional com o público mais jovem da internet. Embora seja tentador se convencer de que o problema é por causa deles, lamentamos dizer que você precisa acordar. O problema pode não ser a falta de interesse do público em mídias longas ou tradicionais, mas sim que elas se tornaram estratégias ultrapassadas nos dias de hoje.

Não importa se você é um site de mídia global ou um jornal local impresso convencional: você deve estar sempre atento às tendências atuais da mídia e desenvolver sua presença nos canais mais populares para captar novos públicos

E, nos últimos anos, o primeiro canal que vem à mente quando se fala em atrair novos públicos é o TikTok.

Conduzindo o tráfego do TikTok

O TikTok é um dos poucos aplicativos chineses que conquistaram com sucesso o mercado mundial. Lançado em 2016, o objetivo deste aplicativo era principalmente exibir vídeos de música, dança, lip syncs e flash mobs. No entanto, em 2022, podemos dizer com confiança que o conteúdo deste canal se tornou muito mais profundo e diversificado, e a plataforma cresceu para ter um papel mais significativo na cultura e no consumo de mídia de hoje.

A partir deste ano, o TikTok atingiu 3.3 bln downloads e se tornou o app mais popular na China, USA e Brasil. Os usuários mais ativos da internet preferem o Tik Tok; 80% dos quais com idades entre os 16 e os 34 anos. Hoje, essa plataforma oferece uma grande variedade de conteúdo sem comprometer o engajamento do usuário; por exemplo, vídeos educativos informativos atingem recordes de visualizações com a mesma frequência que os TikToks feitos para entretenimento.

Como a plataforma expandiu sua presença para todas as regiões e é uma das que mais crescem até hoje, é difícil imaginar um negócio que não se beneficie do TikTok. No entanto, essa plataforma exige uma nova visão de como você se comunica com seu público.

Casos de sucesso de editores no TikTok

Nos últimos anos, o TikTok evoluiu: ficou mais maduro e as tendências se tornaram mais sérias. No entanto, a importância de uma personalidade sincera por trás do conteúdo ainda é crucial, e o foco na música continua sendo essencial.

Um evento significativo que mostrou a mudança no tom da plataforma foi a invasão e subsequente guerra na Ucrânia. Depois disso, a plataforma tornou-se muito mais política.

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskiy dirigiu-se aos TikTokers encorajando-os para aumentar a conscientização do mundo sobre a guerra, e até a Casa Branca usou o TikTok para brifar influenciadores sobre a guerra na Ucrânia legitimando-a ainda mais entre os usuários da mídia tradicional.

Agora, os maiores publishers de notícias recorrem ao TikTok para atrair públicos mais jovens e direcionar o tráfego do site. Algumas plataformas de mídia como VICE (2 milhões de seguidores, 25 milhões de curtidas) e The Washington Post (1.3 m seguidores, 62 milhões de curtidas) também estão trazendo conteúdo de notícias para a plataforma. A entrega pessoal de notícias, vídeos explicativos sobre temas quentes e conteúdo educacional entregue de forma única tornam esses canais populares.

Ainda assim, os melhores e mais virais tópicos do TikTok são moda e cultura pop. É um olhar sobre uma de nossas culturas mais fascinantes: uma repleta de performances brilhantes e esclarecedoras, passarelas cativantes e celebridades infames. E, se você assistir a vídeos do TikTok dos maiores nomes da moda, como Vogue, e mídia cultural, como Dazed, você veria vídeos brilhantes, de alta qualidade e cortados profissionalmente ao lado de histórias pessoais de influenciadores e usuários comuns.

Se você analisar os perfis do TikTok de mídia empresarial, verá discursos motivacionais, análises de mercado e memes. Harvard Business Review usa o TikTok para atingir as principais dores de seu público e criar memes sobre elas. A equipe está publicando vídeos humorísticos pessoais sobre a vida no escritório, ansiedades de carreira e conselhos para estudantes. O TikTok se tornou uma plataforma perfeita para provocar o público sobre artigos do passado, revivendo o conteúdo e aumentando o número de assinantes do site. Como resultado dessa estratégia de conteúdo, a hashtag da Harvard Business Review tem 2,3 milhões de visualizações, enquanto o canal tem 150 mil seguidores e 1,3 milhão de curtidas.

Entre nas tendências

É preciso um pouco de sorte para se tornar um criador de tendências viral no TikTok, mas, na maioria das vezes, uma marca se beneficia muito ao pular nas tendências do TikTok. Então, o que define uma tendência do TikTok e como ela funciona?

As tendências são uma combinação de um tema escolhido, hashtags e música. O conteúdo cria uma onda de recomendações do TikTok e os usuários compartilham o vídeo de tendências. Ao aderir às tendências do TikTok, você aumenta o reconhecimento da sua marca e alcança novos públicos.

O que significa aderir a uma tendência? As tendências do TikTok lembram um diálogo, uma forma de comunicação na qual as pessoas podem participar criativamente de discussões de tendências. O que é mais crucial é a capacidade de reconhecer uma tendência. Então, tudo o que você precisa fazer é participar da discussão com seu próprio vídeo pessoal sobre o assunto, acompanhado de hashtags e músicas que estão entre os trends.

Após a publicação, seu vídeo se junta à onda de postagens e os algoritmos do TikTok entregam seu vídeo à página For You (FYP) dos usuários. Esta página difere entre os usuários, pois é um feed com curadoria que reflete as preferências exclusivas de cada um, com base em seus interesses e interações anteriores na plataforma. Isso significa que os usuários que estão vendo seu vídeo em seu FYP são mais propensos a ver, curtir, comentar e compartilhar seu vídeo e, graças às hashtags, outros usuários também podem descobrir o vídeo e compartilhá-lo.

A criação da comunidade BookTok é um dos fenômenos mais interessantes que ocorrem ao seguir as tendências do TikTok. O grupo viral surgiu em 2020 e, imediatamente, os editores perceberam como as resenhas de livros no TikTok estavam mudando o mercado editorial, criando best-sellers e fazendo com que livros antigos saíssem das prateleiras. Hoje, a hashtag #booktok tem 69,9 bilhões de visualizações – e contando. Com números como esses, os editores não podem se dar ao luxo de não prestar atenção.

Portanto, acompanhe os vídeos de tendências em sua região, escolha os relacionados à sua marca e crie a próxima sensação viral! Mas tenha sempre em mente a segurança da marca! O TikTok pode ser tão perigoso para os negócios quanto emocionante. Conheça sua marca e não a comprometa participando de um desafio controverso.

Que conteúdo colocar no TikTok

O TikTok pode ajudá-lo a atualizar a imagem do seu negócio. O formato da plataforma te força a ser corajoso e se tornar mais pessoal, sincero e direto. Seu conteúdo sempre será notado se entregue de forma aberta e brilhante. Portanto, experimente estas dicas para ajudar a transmitir sua nova mensagem.

Conhecer o seu público-alvo e falar a sua língua. E lembre-se, o TikTok é mais informal que outros canais.

Colete suas mensagens e divida-as em grupos com diferentes valores: entreter, demonstrar, informar. Torne seu canal diversificado, mas consistente.

Torne seu conteúdo perceptível juntando-se às tendências locais do TikTok

Reviva o conteúdo existente provocando-o para o seu público

Aumente seu público, torne-se viral e um criador de tendências!

Faça vídeos curtos diariamente — dependendo do seu negócio e objetivos — com as mensagens da sua empresa.

Use músicas populares!

Adicione o link do seu site ao seu perfil do TikTok.

Lembre-se sempre da segurança da marca ao criar conteúdo e aderir às tendências

Fique viral no TikTok e alcance novos públicos

O TikTok é a plataforma onde os novos líderes surgem. Para ter sucesso, você precisa ser aberto, corajoso, sincero e desafiador! Deixe seu perfil do TikTok destacar a personalidade por trás de sua marca, seguir o fluxo de tendências para alcançar novos públicos, criar tendências e se tornar viral. Em última análise, você obterá mais tráfego aumentando o poder de sua voz.