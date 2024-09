O Dia do Consumidor (15/03) já é reconhecido no mercado brasileiro como uma das principais datas do primeiro semestre para atrair mais vendas e presentear os clientes da marca com descontos e ofertas especiais.

De acordo com relatório da Neotrust, em 2022, o e-commerce nacional faturou R$722 milhões e cresceu 22% em comparação a 2021. Analisando o Google Trends, é possível perceber o aumento nas buscas sobre "Dia do Consumidor" nos últimos 5 anos, com destaque para o começo do pico a partir do final de fevereiro de 2023, o que indica que os consumidores estão já buscando algumas ofertas.

Buscas por Dia do Consumidor

Atendimento com agilidade e qualidade

Construa a mensagem durante a jornada do consumidor

Experimente formatos inovadores que chamam a atenção

Exemplo de Anúncio Interativo Rich Media

Trabalhe em parceria com a Inteligência Artificial

Entenda o contexto do consumidor de maneira personalizada

Construir personas e ofertas segmentadas de acordo com o histórico de compras e buscas de cada consumidor é essencial para personalizar a comunicação e despertar o interesse. Mas a Inteligência Artificial também pode auxiliar a entender o contexto e proporcionar uma melhor experiência de usuário. Por exemplo, na MGID, a nossa plataforma de publicidade utiliza o algoritmo para compreender o sentimento e contexto dos artigos de notícia e, dessa forma, inserir o anúncio que for mais relevante de acordo com o ambiente que está inserido como forma de favorecer a aceitação à mensagem veiculada.

Essas são algumas dicas que podem ser aplicadas em diversos segmentos, mas lembrando que o ideal é analisar o comportamento do seu consumidor e público-alvo para entender as suas reais necessidades. O nosso time de atendimento te aguarda para bater um papo e entender como podemos otimizar os seus resultados e campanhas de brandformance.