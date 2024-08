Caso você esteja se perguntando se é possível criar campanhas em grande escala que rodam no piloto automático por um longo período de tempo e trazem um ROI positivo, pode ficar um pouco para baixo . Para trazer lucros sustentáveis, a maioria das campanhas nativas exige avaliação e otimização constantes.

No entanto, com algumas regras rápidas que vamos apresentar para você, otimizar e escalar as suas campanhas não fica tão difícil.

A fase de teste não pode ser ignorada

Esta etapa inicial é a chave para otimização e dimensionamentos adicionais. Nesse estágio, você pode testar diferentes abordagens de marketing, Landing Page e criativos. Ao testar, aloque um orçamento separado, sobre o qual nossos gerentes de conta podem aconselhar para cada região.

É sempre melhor começar com as configurações mais básicas, CPC médio e ajustar apenas a localização para o teste. Esses testes provavelmente produzirão ROI negativo, mas fornecerão informações valiosas para otimização adicional, blacklists, and whitelists.

Analisar a fase de teste pode ajudá-lo a identificar os melhores anúncios de conversão, Landing Pages, horário, widgets, fontes de tráfego ou outros padrões de dados. Depois de determinar isso, não tenha medo de fazer lances mais altos com essas configurações.

Use lance seletivo e mecanismo de recomendação de preços

Esses são os dois recursos principais em nossa plataforma para otimizar as configurações da campanha e obter o máximo de resultados. O lance seletivo permite que os anunciantes identifiquem e removam as origens de tráfego sem conversão e maximizem o ROI para as de melhor performance.

O mecanismo de recomendação de preços oferece uma visão clara de como seu lance afeta as posições no leilão, leva em consideração todos os parâmetros de segmentação e mostra a porcentagem de tráfego disponível que suas campanhas estão obtendo. Com esse recurso, os anunciantes podem definir o CPC ideal e avaliar o alcance esperado.

Abordagem diferenciada controlável

Você deve ajustar contínua e dinamicamente os anúncios, widgets e configurações de segmentação em uso - adicionar novos e excluir outros com baixo desempenho. Lembre-se de que criativos novos e incomuns são a fonte de sua vantagem competitiva. Pode ser recomendado dividir o orçamento 80/20: 80% alocado para estratégias criativas comprovadas e 20% para experimentais.

Para dimensionar e aumentar a eficiência de uma só vez, recomendamos adicionar campanhas com nova segmentação ou configurações e manter as campanhas ativas em rotação enquanto seu ROI é positivo. Uma tática comum é criar dois conjuntos de campanhas para sistemas operacionais diferentes, navegadores ou outras configurações - com taxas de CPC baixas e altas.

Blacklists e whitelists

Depois de colocar sua campanha para rodar, você notará que alguns widgets são mais eficientes do que outros. A fase de teste dará a você uma primeira visão do CTR dos widgets e seus custos por conversão. Em seguida, você deve ajustar dinamicamente os coeficientes para IDs de widgets e blacklist de desempenho zero.

Normalmente, os widgets com CTR alto mas poucas conversões podem puxar seu orçamento de publicidade, então você pode diminuir os lances neles. Por outro lado, convém aumentar os lances nas origens de tráfego mais eficientes e ver se isso pode levar a campanha para o próximo nível. Finalmente, se alguns widgets se provarem totalmente fúteis, é razoável excluí-los da campanha colocando-os na lista negra.

Mantenha seus criativos e textos de títulos atualizados

Como regra geral, você pode desejar de 4 a 6 blocos de anúncios ativos para cada campanha. No entanto, observe que as miniaturas geralmente se queimam muito rápido, enquanto você pode usar as mesmas manchetes por um período mais longo. Dependendo da escala que você está executando, recomendamos atualizar os criativos de anúncios a cada 1-3 semanas.

Você deve monitorar continuamente o desempenho dos criativos escolhidos, adicionar novos e excluir os de baixo desempenho. Lembre-se de que novos criativos incomuns são a fonte de sua vantagem competitiva.

Por fim, ao dimensionar sua campanha, não se esqueça de acompanhar todos os KPIs e métricas necessários ao longo do funil de marketing, pois eles o ajudarão a identificar problemas no estágio específico. Por exemplo, CTR alto mas conversões baixas podem sinalizar problemas com a Landing Page (pouco atraente para os usuários, não otimizada para celular, irrelevante para mensagens publicitárias).