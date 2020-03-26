Todos os anúncios que rodam na plataforma MGID têm que passar pelos procedimentos padrão de moderação e controle. Esses processos visam garantir que os usuários não usem materiais criativos de baixa qualidade, informações enganosas ou golpes em anúncios.

Em certos momentos, a moderação de conteúdo leva mais tempo do que o normal e existem fatores distintos que tornam difícil a moderação de alguns criativos. Então, o que você pode fazer para acelerar o fluxo de moderação e garantir a conformidade de seus anúncios?

Siga suas etapas legais

Verifique seu URL e página de destino

Verifique sua copy e observe suas imagens

Os motivos mais comuns para rejeição

:

violação de direitos autorais

violação de segurança e privacidade

cloaking

conceitos de imagem amadores

edição PS ruim

sites em construção

elementos falsos usados no design de páginas da web

personificação de fontes legítimas

endosso de celebridade

clickbait agressivo

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Recomendações

Como primeira etapa, certifique-se de que seus anúncios não contenham produtos ou conteúdos proibidos. No site e na plataforma da MGID, há uma seção com a lista de produtos proibidos e restritos. Confira esta lista e elimine completamente os itens proibidos de todas as suas campanhas. Se você encontrar seus produtos na lista de itens restritos, certifique-se de fornecer os certificados, declarações juramentadas, termos e condições e outros documentos legais, conforme exigido na categoria de suas ofertas. Essas provas legais são necessárias para provar que seus produtos são legítimos. Outra etapa que você pode fazer é a visualização do produto ou conteúdo com a ajuda de nossa equipe de moderação. Para obter ajuda dos moderadores da MGID, você deve nos enviar o link do seu produto ou serviço, e nós faremos a pré-moderação de suas campanhas. Essencialmente, esta etapa simplificará a análise posterior de seus materiais.Para combater as práticas de cloaking, não permitimos várias campanhas em uma. Portanto, se você precisar executar testes A/B em seus anúncios, deverá nos informar antes de lançar a campanha. Como regra geral, recomendamos revisar o valor e o conteúdo das informações da página da web do ponto de vista de seus leitores. Todas as histórias que você colocar no pré-lander ou na página de destino devem ser de alta qualidade, e não devem conter conteúdo proibido, como pornografia, terrorismo, discurso de ódio e outros materiais indesejados. Além da revisão completa do conteúdo do seu site, também verificamos os anúncios que você coloca nas barras laterais, rodapés ou outros lugares. Os botões de navegação devem ser clicáveis e levar às referências correspondentes. Por último, mas não menos importante, evite colocar elementos falsos em seu site, como imagens ilegítimas de personalidades da mídia, comentários falsos etc.Esteja você executando uma campanha mundial ou campanhas direcionadas para várias regiões, certifique-se de fazê-la coincidir com a cultura nativa. Você poderá prosseguir com o processo de moderação muito mais rápido se corrigir os erros gramaticais e editar sua copy para torná-la nativa para o público. Na MGID, não aprovamos nenhum tipo de título vulgar ou confuso, portanto, certifique-se de que os criativos estejam adequados. Não reorganize as combinações de miniaturas ou use os melhores títulos de trabalho com os novos recursos visuais. Cada anúncio é avaliado como uma única unidade criativa; quanto mais clara e consistente for a cópia que você fornecer, melhores serão os resultados finais de suas campanhas. Leve em consideração que há uma série de questões geo-específicas e alguns títulos podem ser proibidos em algumas regiões e apropriados em outras. A qualidade da imagem deve estar de acordo com nossas políticas de conteúdo, ou seja, o visual não deve ser borrado ou retratar boatos médicos, deve estar na resolução adequada etc. Em seus anúncios, você não pode mostrar celebridades ou outras personalidades famosas sem seu endosso . Além disso, certifique-se de que as imagens que deseja usar não estão protegidas por direitos autorais.No momento, um dos motivos mais comuns para a rejeição do anúncio durante o processo de moderação é sua relevância para as páginas de destino a que se referem. Ser relevante não significa que você precise ser entediante em seus criativos. Em vez disso, você pode brincar com a origem de seu produto, os benefícios de seu uso, brincar com associações verbais, etc. Algumas práticas proibidas que levam à rejeição de nossa equipe de moderação incluemVocê deve evitar essas práticas para passar pela moderação mais rapidamente no futuro. A cooperação regular e um nível consistente de profunda confiança por um período de tempo nos permitirá ter menos dúvidas sobre suas campanhasNa MGID, garantimos que as campanhas de publicidade não contenham conteúdo depreciativo, falso ou enganoso. Para passar pela moderação mais rapidamente, recomendamos seguir as dicas mencionadas acima e tornar sua campanha de marketing o mais clara possível. Não hesite em fazer perguntas à equipe de conformidade da MGID, caso não tenha certeza sobre as permissões legais ou certos ingredientes criativos de sua campanha.